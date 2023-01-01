Лесники

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Mishanya00 Просмотров: 1 Комментарии: 0 0 Сегодня, 15:21 by

Привет! Я живу в самой дремучей, заросшей части леса уже очень давно. Знаешь, как приятно ходить и дышать свежим, свободным от человека воздухом? А я знаю, и это прекрасно. У меня нет постоянного жилья, почти перед каждой ночью я готовлю себе лежанку и засыпаю. Так приятно посапывать и чувствовать Лес вокруг, особенно после всего того хорошего, что я сделал для него. Я чувствую себя полноценной его частью. Частью тысячелетней истории смены сотен поколений и, словно вечных, деревьев. И всё это всего в двадцати тысячах шагах от ближайшей человеческой дороги.Но я часто посещаю и другие части Леса. Я вам про них обязательно расскажу, там такие прекрасные деревья… А еще про зверей, я их просто обожаю! Не раз лечил больных косуль и лосей, знаю тут каждого, даже имена им свои придумал. Вот как-то так и живу.Нужно готовиться к ночлегу. Я отошел километра на четыре от Центра, поэтому подготовлю лежанку. Набрал веток, положил их в ряд, песок засыпал в углубления между ними. Потом на эту импровизированную кровать наложил травы, маленьких веточек и мох. Одеяло мне уже не нужно, у меня есть куртка, и не одна. У меня вообще много чего есть. Все эти вещи спрятаны везде по лесу, чтоб в случае необходимости мне было удобно их найти и использовать. Так вот, теперь можно спать. Костер я не развожу. Никогда.Зверей я не боюсь, они меня знают, я тут свой. А если кто с другого леса забредет, у меня слух здесь такой ясный, что за километры услышу. Все в порядке. Десятки лет тут — живой и невредимый.Напоследок я поглядел в сторону тусклых и красных глаз, что виднелись в низине напротив меня, и сладко уснул.Гул деревьев, ветер играется с их ветвями. Самое время вставать и раздобыть немного еды. На самом деле это не сложно для меня. Обычно я питаюсь корнями и мясом животных, что уже настолько постарели или ослабли, что нет греха в их убийстве и поедании. Летом тут растет черника и земляника, такие маленькие кустики, а зимой я питаюсьзапасами.Сегодня мне повезло. Ко мне пришла, хромая, старая косуля, которую я спас несколько лет назад. Пришел её час, и она это понимает. Я взял в руку свой нож и резко полоснул ее по горлу, и потянул вниз. Она не мучилась, умерла почти мгновенно. Отлично, будет чего поесть на недели вперед. Люблю благодарных животных…Разделал косулю, довольно много хорошего мяса, кожи. Но старая она уже была, ногу где-то подвернула, не долго ей оставалось жить. Перекусил мясом, ее бедра нарезал на куски, запихнул в котелки, у меня их много, и залил ледяной водой (тут в подземном ручье можно найти в любое время года). Добавил немного самодельных экстрактов, изготовленных по родовому рецепту, для поддержания съедобности мяса.Остальное мясо оставил. У меня есть маленький блестящий ножик, я достал его, кольнул безымянный палец и окропил своей кровью мясо. Это Лесу, чтобы дальше помогал.Вечер. Сейчас проходил возле величавого дуба, который нагоняет воспоминания о прошлом. Этот дуб должен быть благодарен своей жизнью моему отцу. . . Скоро и мне будет поставлен такой дуб. . .Ночью выли волки. Да, их тут много. И протяжно так выли, словно пели ночную серенаду. Под эти убаюкивающие мотивы я и заснул с приятным чувством в груди, которого у меня уже давно не было.Проснулся. Сны снились хорошие, мечтательные. Рассветало, я перекусил мясом и зор-травою. Растет здесь такая особая, помогает жить в лесу, без нее никуда. Спустился ниже к ручью, умылся, попил и вымыл свои ножи. Наточил несколько стрел и начал собирать всяких насекомых. Нахватал немного червей, жучков. Положил их в коробочку и засыпал землей. Пригодятся. Взял с собой.Я пошел в сторону Соснового бора, очень важной части Леса. По пути наткнулся на выкорчеванное деревцо, видимо, лось разгрыз все корни и повалил его. Через сто шагов, справа в кустах лежали остатки задней части той косули, что я недавно прикончил. Хороший знак. Лес принял мой дар, друзья тут.Шорох вел меня вперед, да и сам я чувствовал. Давненько тут уже никто не появлялся. Но тут изменение в Лесу – гость зашел. Пройдя еще шагов двести по этим зарослям и траве, что обвивает каждый мой шаг, я услыхал выстрел. Охотник. Охотник… Но не охотится он, а видимо зовет на помощь. Это понятно, в такую глушь попал, что еще делать. Просто так отсюда не выбраться. Одно дело обычный лес, а другое дело наш Лес. Он гораздо суровее.Судя по звуку идти еще прилично. Но гостей не часто встретишь, так что нужно встречать. Ещё через время слышу второй выстрел, уже громче. Приближаюсь. Третий выстрел был глухим – охотник стрелял в дичь. Жаль зверя, не повезло. Нужно помочь…Прошло четыре дня с визита нежданного гостя. Сейчас я второй день сажу деревья. Тут, почти на противоположной части леса, километрах в восьми, есть подходящее место для новых саженцев. Вот ямки: сюда я помещаю специальные мешочки с питательными органическими веществами — удобрение, недавно приготовил. . . Присыпаю немного земли, устанавливаю росток и окончательно засыпаю землей. Уже посадил дюжины две деревьев, это хорошо. Сильными они вырастут, это точно. Моим деревьям не нужно бороться с Лесом, чтобы выжить, и вырастают они высокими и здоровыми. Лес будет расти.В новую куртку укутал оставшиеся шесть ростков. Посажу их в другом месте, удобрений теперь хватает, можно садить еще больше. Надо еще веток хороших наломать, новых ростков заготовить.Остановился рядом с тройкой дубов. Мощные такие, толстые, молодые. Братья мои. Я когда-то посадил. Здесь у меня лежат закопанные котелки и куртка с припасами. В котелках я оставлял мясо, а в куртке былаи еще по мелочи. Слева от одного из дубов раскопал рукой небольшую ямку, пока земля не провалилась в углубление. На дне котелок. Один. И больше ничего. Это очень странно. Так быть не должно. Сомнений все меньше. . .Делать ничего не оставалось, достал пустой котелок и залил воды. У меня появилась таблетка для разогрева, кинул ее в котелок. Очень большая редкость для меня тут кипяток. Я огонь не развожу, не честно это по отношению к Лесу, да и опасно. Кинул в котелок два пакетика чая, еще одна диковинка для меня. Уже лет шесть не пробовал.5. Поход за удобрениямиПоследние несколько дней было жесткое ненастье, попадали десятки старых деревьев. Пришла пора дать земле новое поколение - нужно посадить ростки. Правда, у меня закончились удобрения, собираюсь на днях раздобыть новые. Собрал сумку, здесь пять ножей,, литра три воды и мяса немного. На несколько дней должно хватить, да там и сам что-нибудь раздобуду. Вот коробочка с жучками и почвой, тоже беру с собой. Пора отправляться в путь.Иду уже второй день. Скоро выйду в обычный лес, тогда идти будет проще. Пока шел, увидел голову кабана, старого и больного. Она лежала в одиночестве, старательно уложенная рядом с кустами. Это очень странно, но, кажется, я догадываюсь что происходит. Конечно, такого не должно быть, но иного объяснения я не вижу. Собственно, поэтому я и веду этот дневник. Пришлось даже чернила научиться делать. Я смешиваю кровь с животным жиром, разбавляю водой и выжимаю в эту смесь немного. Пишу на вычищенной коже зверей, скрепленной в импровизированную книжку.Прошел еще несколько километров. Впереди виднеется непроходимая стена из деревьев, закрытая снизу плотным скоплением кустов, высотой до плеч человека. Справа огромный валун неописуемой формы. Я на месте границы с обычным лесом. Открыл рюкзак и достал кусок мяса, положил его рядом с валуном. Нужно сделать дар своим друзьям. Теперь можно идти.Кустарника тут немного: пройти шагов триста. Но вот идти по нему довольно неприятно: он колючий и очень плотный. Сзади меня постоянно слышен тихий, почти беззвучный шорох. Обычный человек и не услышит, но я чувствую. Это не ветер. Мои друзья приглядывают за мной.В обычном лесу я хожу настороженно. Здесь у меня нет помощи, должен полагаться только на самого себя. Да и источник удобрения можно пропустить. Тут, конечно, оно попадается редко, но все же.Выкопал себе небольшую землянку, укрыл ее ветками и травою, можно спать. Перед сном съели расположился на своей лежанке. Спал я тихо, сны не снились.Очередной день. С самого раннего утра, еще Солнце не успело встать, я уже на ногах. Нужно прийти на место к вечеру. Иду в спешке, сосняк позволяет. Тут очень низкая трава, довольно легко идти. И светлее здесь. Гораздо больше солнечных лучей достигают земли, не сталкиваясь с высокими деревьями.Солнце прямо надо мной. Значит, пора сделать последний дорожный перекус. Я доел остатки мяса. По пути сюда собрал немного грибов. Ими заел мясо. Еще свежее, как же приятно, когда, прокусывая очередной кусочек, тысячи капилляров внутри лопаются и на язык попадают капельки крови.Стало темно, но это не важно, я уже на месте. Лес заканчивается, вижу сторожку местного лесника. Мне она не нужна, иду дальше. Дошел до проселочной дороги, но сегодня у меня другой маршрут. Я свернул налево и пошел окольными путями. Через пару часов пришел к сегодняшнему месту: неухоженному старому саду. Деревья тут, в основном, были уже старые. Но я встретил и несколько молодых. Сейчас как раз сезон, яблоки растут, сорвал себе несколько и запихнул в сумку. Осталось только ждать.Старый деревенский дом укрывали деревья заросшего, некогда величественного, яблоневого сада. На дворе темно, вечер переходит в ночь. В хате кипела жизнь, слышен был стук ложек по посуде, в окне горел свет.- Витёк, сына, можешь веток для печки насобирать? Растопить надо!- Да, мам, выхожу, сейчас принесу!- Возьми фонарик с собой и приходи!Дверь закрылась.А дневник - закончилсяВ связи с последними событиями и моими наблюдениями я решил записать последние дни своей жизни. Иного быть не может, а значит скоро придет мой час.Привет, Сын! Я удивлен, что тебя пропустили волки. Не знаю, как ты их обманул или перехитрил, но ты молодец. Надеюсь, ты уже посадил дубы своим братьям. И не забудь потом посадить дуб своему отцу. Я своего одолел в свое время в более позднем возрасте, чем ты убьешь меня. Когда Стая придет, отдай мое сердце самому старому волку, у него еще отметина рядом с глазом, шрам, ты сразу распознаешь. Это Вождь, надеюсь вы подружитесь. Хотя, думаю, вы уже знакомы. Не забывай помогать Лесу и продолжать дело.Мое наблюдение: Лучшие удобрения получаются из селезёночного изгиба ободочной кишки. Деревья с таким удобрением растут чуть быстрее и толще, поэтому прошу тебя посадить мой дуб, удобрив именно так.

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