Вой над поместьем Вервольф. Часть 3

Вечер, закат

Ночь, старая луна.

Утро, место преступления.

День. Поместье Вервольфов.

Кесл Просмотров: 24 Комментарии: 0 0 Сегодня, 13:47 by

Молодой лорд шагал по комнате. За ним наблюдали портреты предков и стеллажи книг. Что предки, что лорд были напряжены. Все ждали одного. Когда подействует зелье, так любезно сваренное Суфиром. Молодой лорд чувствовал, что его организм меняется. Глядя в зеркало, он видел, что на него смотрят глаза его отца.- Господи, молю тебя, пусть зелье в этот раз сработает! – подумал лорд. - Я больше не могу смотреть на трупы своих людей. Я не хочу новых жертв!Однако ответа на свои мольбы, если бы он и был, юный лорд уже не мог слышать. Силы, которые выше чем он, начали действовать.- Я СВОБОДЕН! Я СНОВА СВОБОДЕН! Я так истосковался в своей темнице по вкусу крови… Нужна погоня… Нужен крик… Я хочу агонии и мяса! Дайте мне это все!- Что это? Это мясо? Два куска мяса! Я вас вижу… Я… бросок! Я скорость, я перекат! Смерть, смерть двум кроликам! Укус! Что…. Тьфу… Гадость… Это отрава! Меня хотят отравить! Этот кусок мясо жжется и воняет… Как я мог быть так слеп… Он же смердит отравой! Он и есть отрава. Кровь его черна и мясо жесткое… А второй? Второй такой же! Пусть это мясо живёт… Оно все равно отравлено.Голова Джона напоминала окоп после артобстрела. Мысли, будто его сослуживцы, кусками валялись тут и там. Цельным было только осознание того, что у него жутко болит голова. Откуда-то раздавался шум. Не то рев артиллерии, не то вой мертвецов. В глазах ружейный туман. Был виден только свет и блики. Тело Джона где-то было в пространстве… Но он его не чувствовал. Будто боль, которая решила назвать себя Джоном вдруг появилась где-то… Благо резкая пощёчина холодной жидкости отрезвила его. Зажмурившись, Джон стал прислушиваться к себе. Боль? Нет, боль не ушла, но теперь хотя бы Джон смог понять кто он и где находится... Лучше бы он этого не делал. Координаты его тела сообщали о том, что он стоял и был связан. К головной боли добавились судороги и уколы в отёкших конечностях. Он примерно понимал, что с ним, но глаза открывать не хотел. Однако глаза открыть пришлось, ибо шум стал всё громче и громче. Кто там, чёрт тебя дери, так орёт? Орала толпа. Лиц он не видел, но был готов поклясться, что все смотрели на него с нескрываемой злобой. Каждый в этой толпе что-то кричал, но все вместе они лишь раздавали шум и рокот. Затем всё как один замолчали.И раздался голос:- Наконец мы поймали эту тварь!Вместо объяснений Джона окатили очередной холодной волной.- Этот монстр долго скрывался среди нас, но мы его нашли! Будучи дьявольским отродьем, оно менял облики, и вот, наконец, оно совершило ошибку. Убив Смитти, как того, кто слишком много болтал, он тем самым себя выдал! Лежав рядом с трупом убитого, весь в его крови, тварь ждала нашего гнева. И она дождалось!Толпа довольно рычала и свистела. Хоть и слова были ей приятны, но все хотели видеть, как Джон умрёт. И кажется, конец близок.Неизвестный оратор понимал этого и, дав выплеснуть эмоции толпе, продолжил.- Но хватит слов, тварь Вервольфов, как и они сами, будет гореть! Пусть этот факел начнёт великое очищение нашей земли от их грехов!Вот и всё. Сейчас он, Императорский следователь Джон Ашер, сгорит в гневе тех самых людей, с которыми вчера пил и, скорей всего, его сожжение перерастёт в кровавый бунт против Вервольфов, а то и всего дворянства и даже императора. Случаи в истории были…Но вдруг…Раздался выстрел… Джон, почувствовал, как кто-то упал. Затем ещё выстрел.- СТОЯТЬ! Я приказываю вам остановиться!Толпа вскрикнула. В воздухе повисло напряжение.- Так вот что вы думайте, чернь? Когда убивали ваших жён и детей, вы молчали, а теперь резко осмелели? И сейчас, взявшись за факела, готовы сжигать императорских жандармов и вешать вашего правителя?Где-то в толпе раздался голос:- Да какой ты наш правитель? Ты бастард и су…Выстрел.- Я ещё раз вас спрашиваю. Кто вам, скоту, разрешил устраивать самосуд? Думаете, если мой отец умер, то я позволю вам вершить власть? Я ЗДЕСЬ ВЛАСТЬ! А СЕЙЧАС…Джон не смог расслышать что было сейчас, ибо он потерял сознание.Юный лорд смотрел на спасенного им жандарма. Отец был прав. Это – скот. А скот надо стричь и резать… Но он не мог… Он просто не мог признать правоту отца! Он заблуждался. Даже сейчас. Это бедные, напуганные люди, которые страдают. Страдают из-за того, что он не может обуздать своего зверя. Сейчас перед ним лежит невинная душа, чье спасение было оплачено кровью троих. И что самое страшное, даже в такой момент он не смог полноценно обратиться. В моменты страшного гнева его отец и дед с лёгкостью становились волками, а он… Может и был прав отец, отрекаясь и колотя своего сына. Какой он Вервольф? Могущий лишь по ночам становится псиной и грызя невинных ягнят… Но вот следователь просыпается. Пора с ним серьёзно поговорить.- Что… Где я?- Ты в моём поместье. Теперь уже точно моём. В первую встречу я забыл про свои манеры и не представился, как мне полагается. Моё имя Ульям и я наследный лорд фамилии и поместья Вервольф, со всеми прилегающими землями, по праву крови хранитель северных границ. Добро пожаловать в мои владения!- Следователь жандармерии его императорского величия, Джон Ашер. Ваша светлость…- Джон, учитывая положения, можете просто Ульям.- Спасибо, Ульям… Как раз про положение, я и хотел поговорить…- Вот так сразу? Похвально. Скажу прямо. Наше положение – крайне печальное. Я сумел разогнать толпу, но гарантий того, что она не соберется вновь – нет. Поэтому действовать надо быстро. Я навёл про вас справки, и вы, кажется, умеете раскрывать тайны?- Не тайны, преступления. Тайны оставьте ученым и богословам.- Пусть будет так. Что вам нужно для того, чтобы раскрыть преступление?- В первую очередь информация. Если вы хотите знать, кто устроил резню в ваших владениях, отвечу сразу – я знаю только то, что это не рук человека. Суфир сказал, что ни диких, ни домашних животных у вас здесь не водится, поэтому… Бог знает.- Информация у вас будет, Джон. Сейчас я скажу вам, кто проливал кровь. И это… Я!Сказать, что Джон удивился – это не сказать ничего… Быть того не может. Как этот человек смог устроить такое!Лорд лишь грустно улыбнулся.- Сейчас я вам все расскажу, пройдёмте за мной… Если, конечно, у вас есть силы ходить…

Ключевые слова: Детектив оборотни мистика тайна авторская история

Другие, подобные истории: