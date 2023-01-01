Князь ворон (реж. Рудольф Блажек, ЧССР, 1988 г.)

Я никогда особо не задумывался об истории моего отца, когда он впервые рассказал ее мне. Он родом из Хорватии, и однажды он рассказал мне что в декабря 88-го он посетил фестиваль каких-то странных ужастиков в Дубровнике. Фестиваль проходил в клубе под названием «Майорка» (Кажется, так он назывался), и там показывали всевозможные странные и необычные картины. Папа хорошо помнит, что там он посмотрел фильм "Логово белого червя". Но затем, в последнюю ночь фестиваля, случилось то, что мой папа никогда не забывал. В последний момент организаторы объявили, что по техническим причинам вынуждены заменить запрещенный тогда фильм «Лики смерти» на другой фильм ужасов из Болгарии под названием «Царь-ворон». Папа решил тогда не оставаться, но его друг и еще 11 зрителей остались смотреть фильм.

На следующее утро весь город гудел от новостей. «Майорка» сгорела дотла, а все внутри погибли от удушья угарным газом. Друг моего отца был среди погибших, и это событие сильно потрясло его. Он много лет боялся ходить в кино, однако со временем его почему-то стала мучить странная тяга к «Царю-ворону».

Он одержимо искал информацию о событиях той ночи. Но он все еще не мог избавиться от ощущения, что в этой истории есть нечто большее. Что-то запретное.

Я всегда скептически относился к истории моего отца, но в последнее время я не могу отделаться от ощущения, что в ней что-то не так. Был ли «Царь-ворон» просто фильмом ужасов или в нем было что-то большее? И почему «Майорка» сгорела в ту ночь? Если у кого-то есть какая-либо информация об этом фестивале или таинственном фильме, который был показан, пожалуйста, дайте мне знать.



Я живу в Дубровнике, и, не поверишь, но мой дед был владельцем того самого клуба. Только он назывался не "Майорка", а "Малага", а фильм был не из Болгарии, а из Чехословакии, и назывался он "Князь ворон". Мой дедушка сейчас живет за городом, я навещаю его раз в неделю. Попытаюсь узнать у него больше о том фильме, и не сохранилась ли у него копия фильма. Отпишу под этим постом через неделю.

Я был тогда маленьким, но помню, что брат деда рассказывал насколько странным был этот пожар. Воспламенение возникло в рубке киномеханика, перекинулось на кинопленку, а затем охватило все здание. Несмотря на то, что все правила противопожарной безопасности были соблюдены, а черный ход был не заперт, никто из 12 зрителей, присутствующих в зале, не покинул своих мест. Более того, судя по всему, даже когда пламя охватило все здание, а зал наполнился угарным газом, они продолжали смотреть фильм, словно с нетерпением ожидая долгожданной развяки. Как он рассказывал, их тела были полностью покрыты густой черной сажей, однако ни на одном лице он не увидел ужасной гримасы — наоборот, они все словно находились в состоянии удовлетворения. Мне даже страшно себе представить, как это может быть на самом деле. Тем не менее, удачи тебе в поисках, OP!

Ну вот и я, наконец-то вернулся от своего деда. Когда я начал с ним говорить о событиях той ночи в клубе, он вдруг начал нервничать и щипать себя за руку (последний раз он так делал, когда бросал курить 10 лет назад). Потом он успокоился и рассказал мне, что фильм ему прислал какой-то итальянский кинопрокатчик, однако ни имени, ни фамилии его он не помнит. В те годы нелегальные кинопоказы были обычным явлением. Как правило антрепренеры вроде моего деда просто покупали нелегальные копии иностранных фильмов и продавали билеты на сеансы, и так продолжалось до первого визита милиции. Тогда странным ему показалось то, что у фильма был необычный хронометраж — 66 минут. Сам фильм он не смотрел, отдал его своему киномеханику чтобы тот проверил ленту на наличие каких-то технических изъянов. На следующий день, киномеханик позвонил моему деду и сказал, что с лентой все хорошо, картина явно "необычная", но в подробности не вдавался. В тот же вечер он снова позвонил деду и сказал, что завтра не выйдет на работу, так как плохо себя чувствует. Еще через два дня он позвонил в клуб и сказал, что увольняется по причине того, что уезжает навсегда, куда не сказал, расчета не требовал. Больше его никто никогда не видел. Что касательно копии фильма, то она не сохранилось, как и постер, а весь архив накладных и квинтанций он сжег у себя во дворе, чтобы милиция не копала глубже на его бизнес. Тем не менее, он запомнил фамилию режиссера — Blazek. Надеюсь, что это поможет тебе в твоих поисках!

Я внимательно прочитал всю ветку комментариев, и хочу заявить, что фильм действительно существовал, и я могу это доказать. Режиссер фильма Рудольф Блажек приходился крестным моей матери, ей же и принадлежат права на его наследие, в том числе и на этот фильм. Я считаю, что "Князь ворон" — гениальная, революционная, несправедливо преданная забвению лента. Но, в то же время, я и другие люди, имеющие отношение к данному фильму считают, что человечество еще просто к нему не готово. Блажек просто опередил время.



Рудольф был известен в пражских театральных кругах как сценарист и режиссер в подпольных эксперементальных театрах. В его постановках он часто обращался к теме жизни и смерти, вечности, мистики, оккультизма. Его работы пестрели загадочным символизмом, а так же сюрреалистичными сюжетами, к которым публика была явно тогда не готова. Неоднократно VB (verejna bezpeka, чешская полиция) совершали облавы во время его спектаклей, его неоднократно арестовывали и пытались судить. Как мне рассказывала мать, однажды прокурор Праги пригрозил ему выселить его из города в цыганское гетто, если он не прекратит свою «аморальную разлогающую общество деятельность». Тогда он впал в сильную депрессию и начал много пить, нигде не работал и продолжительное время был на мели. Но, словно спасение, в один день ему позвонил его друг и сообщил, что какой-то итальянский продюссер, знакомый с его творчеством, хотел бы встретится с ним. Этот итальянец уже ранее бывал проездом в Праге и присутствовал на одном из подпольных спектаклей Блажека, где был поражен его талантом. Он представлял маленькую студию из Сан-Ремо, кажется она называлась Cinemondo, которая хотела заказать у Рудольфа производство фильма. Итальянец предупредил, что эта картина будет частным заказом для какого-то итальянского богача, и не предназначен для широкой публики, а поэтому ему предоставлялась полная свобода действий. Единственным условием было то, что фильм должен быть смонтировать на студии в Сан-Ремо, и снят исключительно на кинокамеру и пленку, предоставленной ему итальянским продюссером. Студия выделила ему 50,000 крон на производство фильма, и еще 25,000 в виде аванса за гонорар (это были очень крупные деньги по тем временам). Все это он рассказал моей матери, и этой информацией я владею с ее слов.



Съемки начались в ноябре 1987 года и закончились в декабре. Когда фильм был уже готов, Рудольф должен был передать пленку представителю итальянца в Праге, однако этого он не сделал. Мать рассказывала, что тогда он заперся у себя в квартире и недели две занимался склейкой и редактированием фильма. В какой-то момент он словно стал одержимым, только и мог говорить о загадочном "Князе ворон". Часто нес какую-то белиберду, бубнил себе под нос, постоянно разговаривал сам с собой, в том числе на непонятном языке. Никто не знал, что с ним тогда произошло, но все понимали, что Рудольф окончательно сошел с ума от сильного волнения во время съемок. По своей натуре он был перфекционистом, мог часами выбирать подходящий кадр. Через какое-то время нам стали поступать звонки от незнакомцев с требованием отдать им фильм, так как Рудольф уже не отвечал на их звонки и сидел взаперти у себя в квартире. Потом уже пошли угрозы. А затем произошло ужасное — Рудольф Блажек покончил с собой, выпрыгнув из окна.

Вскоре после похорон с нами вновь связались люди того загадочного итальянца и настаивали на том, чтобы мы отдали им фильм без лишних конфликтов. У моей мамы не оставалось выхода, как вернуть им пленку. Однако, перед своей смертью Рудольф изготовил 36-минутную копию фильма, которую он отправил нам по почте вместе со своим предсмертным письмом и завещанием. В своем последнем письме он писал, что сожалеет о том, что намеревается сделать, однако жизненные обстоятельства не оставляли ему другого выхода. Своей же фильм "Князь ворон" он называл "нечто большим, чем кино". Якобы фильм на самом деле является обманом для сокрытия величайшего зла, пелена, за которой спрятана истинная суть всего насущного. В своем письме он также утверждал, что итальянец на самом деле был не тем, за кого себя выдавал, и что сожалеет о том как жестоко его обманули.



Я не могу сказать наверняка что на самом деле произошло с Рудольфом Блажеком. Мое мнение — Рудольф был гением, но, как и многие творческие люди, страдал от некоего психического расстройства. Что касательно 36-минутной версии "Князя ворон" — я оцифровал этот фильм и единственная кассета хранится у меня. Согласно последней воле Блажека, он запретил выпуск в прокат своей картины до 2088 года, так как считал, что, возможно, через сто лет люди смогут понять о чем на самом деле фильм. Он также запретил публикацию сценария и сюжета своей киноленты. В подтверждение моих слов, я прилагаю эти 6 кадров из фильма. Не пытайтесь угадать сюжет или понять чем же была эта картина -- говорю сразу, это не фильм ужасов в традиционном понимании, не драма и не арт-хаус. Это совершенно иной жанр, которому пока что не существует названия.



История с итальянцем — одна из наибольших загадок в этой истории. Я пытался найти какое-то упоминание о студии Cinemondo, но такой студии ни в Сан-Ремо, ни в Италии никогда не существовало. Тот друг, который позвонил Рудольфу и свел его с этим итальянцем, утверждает, что ничего не помнит о событиях тех дней, так как 10 лет назад он попал в автокатастрофу, в которой получил сильную черепно-мозговую травму, что привело к частичной утрате памяти. А мама говорит, что те люди, которые к нам приходили, никогда открыто не упоминали, что работают на итальянца. Соединяя эти факты воедино, я лишь недавно задумался о том, что возможно никакого итальянца никогда не существовало, а фильм могли передать заграницу контрабандисты. Но тогда не остается ясным откуда он взял деньги на то, чтобы снять такой фильм?

Алла Борисовна Просмотров: 298 Комментарии: 0 +3 Вчера, 13:20 by

В 2010 году в cабреддите s/movies был опубликован пост пользователя digitalserfer:Спустя некоторое время пост начал набирать популярность, заинтриговав многих любителей крипоты. Но никто из них не мог найти никакой информации «Царь-Вороне». Затем написал пользователь mikomiko:Одновременно с комментарием выше, отписал также некий пользователь, который утверждает, что брат его деда служил в югославской милиции и занимался расследованием трагедии в клубе "Малага":Данное обстоятельство лишь подогревало интерес юзеров к утерянной загадочной картине, информации о которой не было нигде в открытых источниках.Спустял полторы недели, в комментариях вновь появился mikomiko:Никому так и не удалось найти никакой новой информации ни про фильм, ни про фестиваль в Дубровнике, ни про загадачого режиссера Блазека из Чехословакии. В какой-то момент пользователи начали сомневаться в достоверности слов ОПа и уже подозревали розыгрыш, как вдруг под постом появляется следующий комментарий:После этого был создан отдельный пост в s/movies с оцифрованными кадрами из фильма:Увиденные кадры не оставили равнодушным ни одного пользователя. Кто-то говорил, что, вероятнее всего, это мог быть одним из величайших фильмов ужасов, наравне с Носферату или Дракулой. Другие же утверждали, от чувствуют нездоровую энергетику, но в тоже время не могут полноценно описать те чувства, которые у них вызывают сцены из фильма. Отдельного внимания удостоились актеры в фильме — многие считали, что у них не человеческих взгляд, а долгое всматривание в их глаза вызывает необоснованное чувство тревоги и паники.В следующем посте загадочный пользователь прикрепил 35 секундную аудиодорожку, утверждая, что это лишь кусочек оригинального музыкального сопровождения.Он также писал следующее:

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