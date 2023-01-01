Реальный вызов Херобрина

YuryFilms Просмотров: 129 Комментарии: 0 +1 Вчера, 12:57 by

Я хочу рассказать вам свою неоднозначную историю. В далеком 2013 году скончался мой младший брат при загадочных обстоятельствах. На тот момент ему было 11 лет.По рассказам мамы, когда она пришла с работы, она обнаружила его бездыханное тело посреди комнаты недалеко от компьютера. Дверь в комнату была закрыта изнутри. Я до сих пор помню звонок мамы, мурашки по коже. По версии следствия смерть была вызвана врожденной патологией сердца, которая с каждым годом прогрессировала. Но я не думаю, что у него была какая-то болезнь. У него никогда не было никаких серьезных проблем со здоровьем. Он всегда был очень активным и веселым.До того как я поступил в училище, мы часто проводили с ним время. Мы играли в Minecraft, строили города. Иногда он просил меня создать сервер для того чтобы поиграть с его друзьями. Так же он часто записывал видео по майнкрафту и выкладывал на ютуб. Я не смотрел их, так как они казались мне кринжовыми. Спустя почти 10 лет после его смерти моя мама позвонила мне, сказала что переезжает и продает старую квартиру. Тогда она перебирала старые вещи, и позвала меня, чтобы я тоже посмотрел, может найду что-то нужное. Я находил много разных вещей из детства, с которыми у меня связано много воспоминаний. Потом я нашел старый системный блок, который стоял и пылился в углу одной из комнат. А у меня как раз есть друг, который спец по компам. Я решил взять компьютер и отнести этому другу. Может, он сможет его проапгрейдить.На улице уже стемнело и я решил пока что отнести компьютер домой. Когда я пришел домой, я подключил компьютер и попытался его включить, но он не включался. Наверно, блок питания сломался - подумал я. Поэтому взял блок питания из своего компьютера и подключил к этому. Я снова попытался его включить, но попытка не увенчалась успехом. Я забил на это всё и пошел спать. Пока я лежал и пытался заснуть мне в голову пришла идея - я же могу достать жесткий диск и подключить его к своему компьютеру! На жестком диске наверняка я найду кучу воспоминаний из прошлого. Я встал с кровати и подключил диск.И я был прав - на диске была куча старых фотографий. Также я нашел старые скриншоты из майнкрафта, на которых были постройки моего брата. Еще была папка с записями экрана, которые делал мой брат для своего канала на ютубе. Я посмотрел несколько и то, что я раньше считал кринжом, сейчас вызвало у меня сильное чувство ностальгии. В этой папке было несколько неработающих файлов. Медиапроигрыватель не мог открыть их. Я посмотрел на дату файлов и по спине пробежали мурашки. Те записи, которые были повреждены - были сделаны за несколько дней до смерти моего брата. Мне стало интересно, и я стал искать в интернете, как можно восстановить поврежденный видео файл. Я нашел программу Untrunc и используя её мне удалось восстановить 2 поврежденных файла. Я открыл первый файл что бы посмотреть, что там было. На видео мой брат делал в майнкрафте какой то обряд по вызову Херобрина. Да уж, вот это неудачное совпадение - подумал я. Лишь до того момента, как Херобрин действительно появился в его мире. Я думал, что это может быть мод. Но нет, мой брат никогда не умел устанавливать моды. В этот момент мне стало действительно страшно. Я всегда думал, что Херобрин - это не больше чем миф. То, что происходит, совсем не укладывается у меня в голове. Сначала мой брат делает обряд по вызову Херобрина, потом он действительно приходит. А потом через несколько дней моего брата находят мертвым.Я продолжал смотреть видео. Всё чаще на видео происходили паранормальные явления. А в конце Херобрин с криком появляется прямо за спиной моего брата и видео обрывается. Я был очень напуган. Я не мог поверить в происходящее. У меня дрожали руки, но я открыл второй файл. На этом файле не сохранилось звука. Судя по дате он был записан на следующий день. Мой брат заходит в майнкрафт, мир, в котором он вызывал Херобрина, и там всё вокруг горит, повсюду кровь. Прямо на выходе из дома стоит табличка с посланием от Херобрина, там написано: “Тебе не стоило этого делать”. Чуть позже на видео мой брат находит еще одно послание: “Я убью тебя, Денис”. Я был в шоке. Он знал имя моего брата. Я поставил видео на паузу и отошел от компьютера. Я как будто бы перенесся в тот день, когда моя мама позвонила мне и сообщила, что я потерял брата. Только на этот раз всё было намного хуже. Я узнал причину его смерти. За ним пришёл Херобрин.

Ключевые слова: Херобрин майнкрафт Вызов духов паранормальные явления видео видеофайл видеозапись смерть брата авторская история

Другие, подобные истории: