230785/W

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 17:43

Причина: Стилистика автора сохранена.

DimchikGhost Просмотров: 109 Комментарии: 1 +1 Вчера, 17:43 by

Добрый день мистер Байер! Спешу уведомить вас о том, что мы получили новые сведения об инциденте 230785/W. Наша исследовательская группа сумела обнаружить: во первых – аудиодорожку, на которой запечатлён «Вой земли», который вы ранее упоминали в своих диссертациях, а во вторых – отчёты доктора Арманда. Аудио я передам вам при личной встрече. Записи же я приложу к письму, в оцифрованном виде. К сожалению, оригиналы записей сильно повреждены. Можете не переживать, мы отправили их на хранение в надёжное место. Прошу вас в ближайшее время изучить все документы и явится в офис конгресса. Вы знаете, что они требуют от вас, как от заведующего проектом, незамедлительного решения по данному вопросу. Надеюсь на ваше благоразумие.С уважением, Доктор С. Гвардни.«15.01.2023; 15:37Мы прибыли в назначенное место и обустроили лагерь, послезавтра начнём установку оборудования. Меня до сих пор крайне удручает что на такую важную операцию послали всего двенадцать человек. Надо поговорить на эту тему с Мистером Байером, ибо чуть что и мы просто не справимся».«17.01.2023; 12:00Мы разместили бур в середине лагеря. Начальство утверждало, что это самое мощное устройство на данный момент и что при помощи него мы сможем совершить прорыв в области науки, узнав что находится в недрах земли. Даже боюсь представить, сколько денег ушло на всё это».«17.01.2023; 16:59Бур находится где-то на 2,4 километров вглубь».«18.01.2023; 13:00Бур уже на глубине 6 километров. Сегодня я созвонился с Мистером Байером. Он сказал, что в данный момент нет людей, которых он бы мог послать к нам».«22.01.2023; 15.07Скважина ушла на 16 километров в глубь. За это время мы ни разу не выключали устройство. Если грандиозные планы Мистера Байера на этот проект подтвердятся, то это действительно может быть прорыв в области науки».«25.01.2023; 02:36Проснулся от странных звуков. Похож на шум ветра вперемешку с каким-то бульканьем. Не могу понять откуда он исходит».«25.01.2023; 02:38Звуки резко стихли. Может быть послышалось?"«25.01.2023; 13:28Я рассказал коллегам о ночном инциденте. Как оказалось, двое инженеров тоже слышали ночью нечто подобное. Все хоть и удивились этому случаю, но как такового значения не придали и списали на обычные звуки природы, которые внезапно разыгравшийся разум принял за нечто странное. Тем не менее я, на всякий случай, написал об этом рапорт и отправил начальству. Бур на глубине 23,7 километров».«29.01.2023; 01:46Болит голова, ноет в области висков».«30.01.2023; 10:34День начался с проблем. Бур заглох и дальше не продвигается. Скважина 47 километров в глубину. Устройство всё ещё работает, так что скорее всего что-то просто мешает двигаться вглубь. Сейчас попытаемся поднять бур обратно наверх».«02.02.2023; 14:05На устройстве обнаружилась непонятная, вязкая масса. Мы заключили её в контейнер и отнесли в хранилище. В самом устройстве не было выявлено повреждений».«02.02.2023; 19:00Обнаруженное сегодня вещество кристаллизировалось. Теперь это непропорциональный камень тёмно-сиреневого оттенка».«05.02.2023; 10:49Сегодня ночью вновь повторился инцидент с булькающими звуками. Теперь их слышало большинство из нашей группы. Несмотря на это был дан приказ продолжить бурение скважины».«07.02.2023; 22:13Твою же мать… Я проснулся от дикого грохота. Посмотрел в окно, устройства на месте нет. Все в лагере находятся в полном шоке».«08.02.2023; 03:17Из скважины начал сочится оранжевого цвета дым. Он очень густой, за ним даже неба не видно».«08.02.2023; 12:52Все в лагере подвалены случившимся ночью. Брукс донёс о всём произошедшем в начальство и сказал, что либо мы сворачиваем проект и заметаем следы, либо мы просто откажемся работать. Все остальные его поддержали».«08.02.2023; 18:30Только что позвонил доктор Байер. Сказал, что через неделю нас заберут. Хоть какие-то хорошие новости».«09.02.2023; 19:50Все сидят по своим палаткам. Ночью вновь шёл оранжевый дым. Думается мне, что возможно, этот дым сочится постоянно, однако днём он не виден».«11.02.2023; 14:17Начал слышать из чужих палаток странные звуки. Вновь вернулся бурлящий гул. Брукс весь день носился снаружи с диктофоном в руках, после чего зашёл ко мне. Он сказал, что что-то надвигается. Несколько человек из нашей группы захворали и чувствуют себя плохо. Сказал, дескать вещество, исходящее из скважины, могло на них как-то повлиять и возможно эта хворь дойдёт и до нас. Не знаю, что уже думать. Кажется, что вся эта экспедиция была ошибкой».«13.02.2023; 21:42Господи. Уже стемнело. Из чужих палаток начала сочится эта оранжевая хрень! Боюсь представить, что там творится. Гул не прекращается, не могу уснуть.«13.02.2023; 01:11Постараюсь описать всё произошедшее за последние три часа. Где-то в 22:30 ко мне в палатку вломился Брукс и ещё какой-то парень. Брукс кричал что дела плохи, что все остальные заразились «чем-то» и их придётся убить. Он был крайне возбуждён и испуган. Я пытался расспросить его о том, что происходит, однако он просто сказал: «пойдём и сам всё увидишь».На улице мы быстро зашли на склады. Брукс дал мне пожарный топор и пистолет, которые были и у него самого, после чего пошли к палаткам. Мы медленно зашли в одну из них и…боже…на кровати лежало тело одного из наших коллег. Оно разбухло и на нём начали провялятся такие же разбухшие вены, оранжевого цвета. Глаза его впали внутрь черепа, настолько, что их было практически невидно, а изо рта шёл тот самый дым. Тело трепыхалось в конвульсиях на кровати, издавая какие-то отвратительные звуки. Я не успел ни чего сказать, как Брукс, резвым движением руки продырявил пузо этого подобия человека топором. Оно издало противный свист, а после затихло. Из него вытекла бесцветная жидкость, с некоторыми внутренними органами.Понятия не имею, как я смог сдержать рвотный рефлекс в тот момент. Столько лет я работал в этой сфере, участвуя в подобных экспедициях на самых высоких должностях, но такого, я за всю свою карьеру не встречал, да и вряд ли встречу когда-нибудь ещё.Мы прошлись по всем палаткам, убивая этих существ, после чего заперлись на складе, в ожидании помощи. Сейчас я пишу это лёжа на полу. Немного пообщался с тем пареньком. Оказалось, он один из инженеров. Брукс сторожит дверь. Полностью понимаю его волнение. Попробую поспать, может хоть это поможет немного успокоиться.«??.??.??; ??:??Я не знаю, сможет ли теперь кто-то найти эти записи, но, я обязан задокументировать всё происходящее.Я спал довольно долго, пока мои уши не пронзил ужасающий шум. Это был белый шум, невероятной тональности. И когда я говорю «невероятной тональности», я имею ввиду настолько оглушающий, что я не слышал даже собственного крика.Место, где я очутился, представляет из себя длинный коридор, с ярко-красными стенами и ярко-оранжевыми полом и потолком. Пространство впереди и позади меня, полностью закрыто чёртовым оранжевым дымом. Я уже где-то час брожу по этому отвратительному месту, слушая этот дикий шум. Не могу сосредоточится на письме».«??.??.??; ??:??Сквозь стены я начал видеть силуэты. Они похожи на моих коллег. Господи…а что если убив их, мы обрекли их на блуждание по этим коридорам? Всё произошедшее было ошибкой. Господи, зачем ты сделал людей такими любопытными?«??.??.??; ??:??По ощущениям прошли сутки. Более-менее обхожусь без еды и воды. Не знаю, считать ли это плюсом или минусом. Начал привыкать к шуму.«??.??.??; ??:??Твою мать. Шум стих. Теперь хожу здесь в гробовой тишине. Возможно всё это наказание, но за что? Что я такого сделала, за что заслужил такое?»«??.??.??; ??:??Веду записи машинально. Болят ноги, не могу идти дальше. Надо отдохнуть. Видимо вот он, ад. Не плавящиеся в котлах души, не бегающие демоны с вилами. Нет. Вот оно. Бесконечное пространство, пытающее тебя результатами твоих прошлых прегрешений. А мы, в силу видимо своей тупости, отворили дверь туда, дав тамошним существам доступ в нашу реальность.«??.??.??; ??:??Впереди туман развеялся, за ним проявилось тёмное пространство. Какие теперь пытки ожидают меня там? Ну уж нет, я не пойду дальше. Я просто сяду здесь. Плевать что это место может сделать со мной…

Ключевые слова: Дым скважина палатки авторская история

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