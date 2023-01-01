Шестьдесят три (часть 2)

Vladimir Mirokratov Просмотров: 90 Комментарии: 0 +1 Вчера, 12:19 by

Продолжала играть музыка, продолжал весело болтать Макс и, самое главное, продолжали звонить радиослушатели. Именно в их звонках я пытался найти информацию о том, что случится через шестьдесят три минуты. Но пока было все не то: кто-то сидел на работе, у кого-то был день рождения, кто-то поссорился со своей девушкой и в знак примирения заказывал ее любимую песню, у кого-то кошка родила шестерых котят, и он предлагал отдать их в хорошие руки...- ...И так, для тех, кто забыл, напоминаю, телефон студии: +7 8412 ** ** **.Я схватил смартфон и забил номер в память гаджета, обозначив его "дорпен"."Отличная идея! Я в настоящем, Макс в будущем... Или я в прошлом, Макс в настоящем... Ладно, не суть важно. Что получиться если позвонить ему? Как мы с ним будем общаться? Если бы я сейчас, к примеру, дозвонился до студии, то должен был услышать себя по радио шестьдесят три минуты назад. Но такого не было!"Нажал на "Вызов", поставил телефон на громкую связь. Вскоре салон наполнил страшный разнокалиберный треск, продолжавшийся пока я не нажал отбой. Попробовал еще раз. Произошло тоже самое."Может, проблема с моим телефоном? Хотя со своими я разговаривал уже после грозы. Надо проверить".Звонить жене не стал, чтобы не беспокоить ее лишний раз. Знакомым тоже, чтобы не залипнуть в болтовне. Из списка выбрал: фитнес-клуб Жим.- Фитнес-клуб Жим. Вас слушают - ответил, судя по голосу, молодой парнишка.- Не подскажите, до какого времени вы сегодня работаете?- До двадцати четырех, как обычно.- Извините, а сейчас сколько?.. У меня что-то с часами случилось.- Сейчас - на том конце сделали непродолжительную паузу - 14.55.На дисплее телефона и панели автомобиля было то же 14.55.- Спасибо."Нет, с телефоном все в порядке, и со временем тоже... Да, возможно, и с этими "Дорогами Пензы ЭфЭм"... Вся загвоздка в приемнике. Это именно он как-то ловит радиосигналы из будущего. Хорошо, но почему я не могу дозвониться на радио, если проблема только в нем? Не понятно".Снова нажал на "дорпен" и снова тот же треск.Появилась неожиданная мысль: "может это сам Мир блокирует меня? Если я, находясь в одной точке времени, в обход естественного его течения, свяжусь с другой точкой времени, произойдет сбой во всем пространственно-временном континууме!"От такого на душе стало жутковато, но одновременно и приятно. Я даже "вздулся" от резко возросшего чувства собственной значимости: я - человек, да что там, маленький человечек из миллиардов других и вдруг ко мне "обращается" целый Мир со своим пространственно-временным континуумом! От такого у любого перехватит дух и сердце забьется сильнее!- В Пензе 16.00 и у нас очередной выпуск новостей.Голос Макса, сменил взволнованный голос ведущей новостного блока: "по данным МЧС около часа назад, а точнее в 14.58, в Пензе, в многоквартирном доме по улице М.......ая, на четвертом этаже произошел мощный взрыв с частичным обрушением фасада. По предварительным данным взорвался бытовой газ. Пожарными расчетами возникшее при этом возгорание уже ликвидировано. На месте происшествия обнаружены тела двух погибших, предположительно жильцов квартиры, где произошел взрыв. Так же легкие ранения от осколков стекла получила проходившая мимо дома женщина. Она доставлена бригадой скорой помощи в больницу, где ей оказывается квалифицированная медицинская помощь. Более подробную информацию о данном инциденте, попробуем сообщить в следующем выпуске новостей".Глянул на часы - 14.58."Жуть! Это же прямо сейчас, прямо в эти самые мгновения, гибнут люди, и я об этом знаю. Только я. Но ничего, абсолютно ничего не могу сделать!"Настроение испортилось, придав яркой картинке мира грязно-серый оттенок. Бессилие породило злость, которую надо было куда-то выплеснуть. Но куда? Я разразился проклятиями в адрес этой "долбанной молнии", прекрасно понимания всю глупость данного действа. Хотя... Вроде бы стало немного легче. Затем, решив плюнуть на все эти бесполезные и лишь раздражающие нервы, паранормальные явления, снова попытался выключить радиоприемник, ткнув в выключатель пальцем. Но он, как будто издеваясь надо мной, продолжал вещать, даже не убавив громкость. Ткнул сильнее, еще сильнее... Потом с размаху хлопнул по нему ладонью..."Так, стоп! Успокоился! - обратился мысленно сам к себе, - от твоих проклятий и дерганий все равно ничего не изменится. Вдохнул-выдохнул и спокойно поехал дальше".Взгляд неподвижно застыл на постоянно исчезавшей под капотом полосе дороги. Звуки радио полились фоном, из которого я больше не пытался выхватывать "что-то интересное". По навигатору до пункта назначения оставалось восемь часов двенадцать минут.***"...мы уже минут пятнадцать стоим в глухой пробке. Ходил узнать, что случилось. Оказалось, какой-то дятел на тракторе, выезжая с проселочной дороги, так резко вывернул, что у него завалился на бок здоровенный прицеп с кучей каких-то мешков. Так вот эти мешки перекрыли напрочь всю проезжею часть. Сейчас этот му..к стаскивает их на обочину. Народ с машин повылазил, ему помогает..." - раздраженно вещал сипловатый мужской голос.- Скажите, а в каком месте это случилось? Чтобы наши радиослушатели подумали, как объехать, - допытывался Макс.- Да это в районе Трофимовки. 667 километр по М5.Услышанное резануло по ушам. Я невольно глянул на время: 16.10. Потом посмотрел навигатор. Трофимовка была у меня впереди, уже после Пензы, до которой я еще не доехал."Так если он примерно четверть часа стоит в пробке... Шестьдесят три минус пятнадцать... сорок восемь. Значит это случиться в 16.58... Ну если округлить, где-то часов в пять вечера."Задал навигатору Трофимовку. По его расчетам получалось, что я буду там в 16.57. Кстати, там было все зеленое - пока никаких пробок. Нога невольно посильнее надавила педаль газа.В 16.56 мелькнул километровый столбик: "666". Вскоре, в поле справа, показался трактор с прицепом через верх груженым какими-то серыми мешками. Он быстро приближался к дороге, поднимая за собой клубы пыли. По навигатору камер видеофиксации поблизости не было, и я прибавил скорость. Когда проскакивал примыкание грунтовки нас разделяло полсотни метров, не больше. Взгляд тут же перескочил на зеркало заднего вида. Трактор, подъехав к трассе, резко завернул на обочину, накренился, но тут же выровнялся. Из-за него показался сильно наклонившийся прицеп, который выровняться уже не смог и с размаху плюхнулся на бок. Мешки лавиной полетели на проезжую часть. Ехавшая за мной зеленая "Нива", чуть не коснувшись их успела проскочить. Но двигавшемуся в отдалении от нее кроссоверу пришлось экстренно тормозить, он пошел юзом, развернулся боком и застыл у самой новообразованной преграды.На этот раз увиденное уже не вызвало сильного шока или удивления, а только лишний раз подтвердило, что в моем распоряжении имеется портал, через который вещает будущее."Все-таки надо будет повнимательней слушать радио! Раз уж я заполучил такое средство в свои руки, им грех не воспользоваться. Чем черт не шутит. Оно реально может помочь избежать какую-нибудь неприятность".***Не прошло и двадцати минут как в эфире зазвучал перепуганный женский голос: "...ой, Максим! Боже мой! Это какой-то ужас!"- Что случилось?- Это Валя... на вишневом "Матисе".- Привет, Валь! Так что случилось? Что там у тебя за ужас?- Передо мной ехал серый Фольксваген... С московскими номерами... У него еще заднее стекло было треснуто...- Так. И?- Я на М5... В районе Курмаевки... Это на границе с Ульяновской областью... - ее речь состояла из серии последовательных выкриков.- Валь, постарайся успокоиться, хотя, наверное, это и нелегко...- Так вот... Он ехал передо мной... Медленно так... Я уже хотела его обогнать... Меня слышно?!- Да, да, Валь, тебя хорошо слышно! Что произошло дальше?- Вдруг он как вспыхнет... и прямо за несколько секунд стал весь как факел... Это ужас! Оттуда даже выскочить никто не успел... Похоже там заживо сгорели! Машины тут же поостанавливались... Сейчас мужчины огнетушителями пытаются погасить пламя...- У тебя огнетушитель в машине есть? - раздался издалека мужской голос.- Да, в багажнике. Сейчас достану. Ой, Максим, я позже перезвоню... - связь прервалась.- Да-а! Сегодня, какой-то, не очень хороший день. Друзья, будьте осторожней. Бдительность, бдительность и еще раз бдительность...Меня стала бить нервная дрожь. На часах было 17.17. Плюс 63 минуты, и того 18.20. Я задал навигатору границу Пензенской и Ульяновской области."Так, когда там буду?"Получалось в 18.20. Все тютелька в тютельку!"Похоже я должен заживо сгореть в своей машине! И что делать?!"Я продолжал ехать в направлении своей финальной точки и судорожно думать.Пришедшее в голову решение оказалось простым."Да элементарно! Сейчас, просто встану на обочине и буду ждать... Да хоть целый час. А потом спокойненько поеду дальше, пропустив время X".Тут же съехал на обочину, заглушил мотор и вылез из машины."Вот и все! Дел-то, обмануть этот "континуум!"Но радость оказалась преждевременной. Дальше произошло такое, что было невозможно даже представить! По началу, погруженный в свои мысли, я ничего странного не заметил, но чуть позже... Первой обратила на себя внимание потрясающая тишина. Не было звуков проезжавших машин, не слышалось шуршание гравия под ногами... Посмотрел на дорогу. На встречной полосе стояла фура, в ее кабине виднелся неподвижный водитель с приоткрытым ртом."Почему он стоит прямо на проезжей части и даже не включил аварийку?"Продолжил осматривать дорогу. Неподалеку на моей полосе стояло "Рено" через лобовое стекло которого была видна застывшая с повернутой в сторону головой шатенка. Вдалеке виднелось еще несколько таких же неподвижных машин. Быстро осмотрелся по кругу - весь мир был неподвижен! Не было даже малейшего дуновения ветерка. При этом особенно противоестественно смотрелась зависшая над головой сорока с расправленными крыльями. Состояние было на грани паники. Я снова залез в машину. На дисплее - 17.20. Застыл, как и все вокруг, с надеждой глядя на циферблат, но 17.21 так и не появлялось. Время внутри меня шло, но снаружи его явно не было. Похоже Мир, с издевательской усмешечкой хозяина ситуации, гнал меня на неминуемую казнь."Может быть это кошмарный сон? Но когда и где я успел заснуть? И как мне проснуться?"Внезапно решил позвонить жене, но телефон не реагировал на мои прикосновения, показывая лишь остановившуюся картинку навигатора.В глубине сознания шевельнулась какая-то плохо оформленная идея. Я завел двигатель. Послышался его легкий шум, одновременно с ним сдвинулась с места стрелка тахометра. Все остальное осталось таким же неподвижным. Поставил переднюю передачу, надавил педаль газа... Машина тронулась, стрелка спидометра подскочила вверх, водитель фуры закрыл рот, и его махина с шумом промчалась навстречу, меня обогнало "Рено", на часах показалось 17.21. Мир снова пришел в движение, и я снова поехал на встречу своей смерти.Мое тело трясло, и чем дальше, тем сильнее, так же трясло и мои мысли, не давая им выстроится во что-то упорядоченное. За несколько минут, титаническими усилиями, все-таки удалось немного унять и то и другое. Особенно помог аргумент, что в запасе имеется почти целый час!"Так! Если не удалось "обмануть" время, можно попробовать обмануть "пространство". Просто-напросто, не доезжая до этого проклятого места, свернуть на другую дорогу! И к моменту X, я окажусь совершенно в другом месте и в другой ситуации".Через несколько километров показался правый съезд. Палец поддел рычаг поворотника, руки стали плавно поворачивать руль... Машина продолжала ехать прямо. Выкрутил сильнее... Направление движения не изменилось. Перекресток остался позади. Закрутил влево - эффект нулевой. Стал поочередно поворачивать его в разные стороны. Автомобиль не реагировал, продолжая ехать по трассе вперед. Ненадолго ослабевший страх снова усилился. Руки отпустили баранку... Машина продолжала ехать по прямой. Показался поворот. Руки непроизвольно приподнялись, но я сдержался и не стал сжимать рулевое колесо, чтобы окончательно убедится в ужасающем предположении. Мой Фольксваген как будто на автопилоте плавно вписался в изгиб дороги. Убрал ногу с педали газа... Машина прекрасно ехала сама.Не осталось никаких сомнений, моя "красавица", как я ее называл, управляясь непонятно кем, возможно этим самым "континуумом", превратилась в гроб на колесах, а я в груз двести. Она спокойненько везла меня на кремацию, при этом заботливо развлекая солнечными пейзажами за окном и песенками вперемешку с болтовней неугомонного Макса по радио "Дороги Пензы ЭфЭм"."У нас 18.30 и мы вновь прерываемся на новости"."К этому времени меня уже не будет в живых!" - каркнула мерзкая мысль."Может, позвонить в 112, сказать, что машина потеряла управление и попросить помочь".Схватил телефон, но оказалось, что этот предатель за компанию с автомобилем, полностью перестал меня слушаться. Сколько я не давил на него пальцами, он лишь показывал, как желтенький треугольничек ползет по зеленой полоске-дороге, да в левом верхнем углу время, неумолимо приближавшееся к 18.20."Не может быть, чтобы ничего нельзя было сделать! Всегда, есть какой-то выход! Всегда!"Нога отчаянно ударила по тормозу. Автомобиль не остановился, но... замедлился. Отпустил педаль, скорость снова увеличилась. Повторил эксперимент еще раз. Получился тот же результат."Ага! Вот здесь-то имеется шанс!"Повторять опыт больше не стал, почему-то боясь, что "кто-то" может догадаться о моем плане и нарушить его. Вообще, надо сказать, мне стало казаться, что я имею дело не просто с паранормальным физическим явлением, а с каким-то загадочным сознательным существом. Наверное, таким же образом древние люди придумывали себе Богов, сталкиваясь с чем-то непонятным и пугающим."Только не надо торопиться! Если это сделать раньше времени наверняка ничего не получиться. Этот хитрый "кто-то", сто пудов, придумает как меня обставить. Поэтому собрать волю в кулак и ждать!"Это было самое мучительное ожидание в моей жизни. Минуты ползли издевательски медленно, крайне неохотно сменяя одна другую. Внимательно следя за ними, таймер в моей голове, каждый раз заметив подвижку, оглушительным внутренним голосом объявлял: "осталось сорок девять минут... осталось сорок восемь минут..." Напряжение нарастало все сильнее и сильнее, становясь почти нестерпимым. Воображение бесконечно прокручивало один и тот же ролик, по сценарию придуманных мной действий, каждый раз внезапно обрывавшийся на одном и том же моменте за которым была неизвестность, и тут же начинавшийся заново."Осталось тридцать две минуту..."Я был готов уже к любому исходу, даже к смерти, только бы он наступил быстрее, избавив меня от этого невыносимого ожидания. Правда, если умирать, то желательно быстро... Весь окружающий мир превратился в какой-то смазанный фон. Картинки за окном были размытыми, звуки радио доносились из далека и невнятно."Нет, я не вытерплю, я сделаю это прямо сейчас!" - завопил внутренний паникер."Заткнись сволочь! И терпи! Терпи во чтобы то ни стало! Только тогда у тебя будет шанс!" - ответил ему со злобой оппонент."Осталась тридцать одна минута..." - прокричал таймер.***"Осталось две минуты..."Правая рука медленно отстегнула ремень безопасности. Машина тут же начала недовольно "дзинькать"."Как же я об этом не подумал, дурак!"Быстро схватив ремень и протянув его уже за спиной, снова вставил в крепление. Звон прекратился."Так-то лучше!"Посмотрел вперед - дорога, как по заказу, была пустая. Перевел взгляд на зеркало заднего вида - сзади тоже никого.В мышцах всего тела появилось предстартовое напряжение."Ну же!""Осталась одна минута...""Пора!"Я уперся руками в руль и со всей силы вдавил педаль тормоза. Корпус потянуло вперед, руки напряглись, стрелка спидометра быстро поползла вниз. Как только действие инерции ослабло, дернув ручку, резким толчок распахнул дверцу и выпрыгнул наружу... Удержаться на ногах не удалось. Тело закрутило вокруг оси и упав на асфальт спиной я проехался на ней по ходу движения, разорвав рубашку и разодрав кожу. Никакой боли, даже малейшей, при этом не возникло. Не теряя ни секунды, вскочил на ноги и отбежал на обочину. Мой бедный Фольксваген, вновь набирая скорость и прикрыв дверцу, прощально сверкнул бликом на заднем стекле и исчез за поворотом. Вскоре мимо пронесся вишневый "Матис", так же скрывшись за поворотом. Наступила пауза, потом что-то тихо хлопнуло.Я пошел вдоль шоссе. Поначалу быстро, но потом постепенно замедляясь. В левом колене начинало что-то распухать. Появилась хромота. Идти становилось все труднее. В добавок стало очень противно жечь спину и левый локоть. На изгибе дороги уже еле ковылял, волоча за собой поврежденную ногу. Вдалеке показалась объята пламенем машина, вокруг суетились люди, в небо поднимался черный столб дыма."Неужели я это сделал?!"Изматывавший груз страха разом рухнул и, несмотря на нараставшую боль, стало легко и радостно. Сгоревший автомобиль, разбитое колено… все это были такие мелочи, о которых не хотелось даже думать. Я выжил и это главное! Мой громкий смех понесся во все стороны, но быстро оборвался... Показалось, что кто-то внимательно наблюдает за мной. Кто-то невидимый и ехидный... Закрутив головой, окинул округу тревожным взглядом.«Да нет, ерунда! Просто почудилось… Наверное».Владимир Мирократов 2022г.

Ключевые слова: Радио будущее предсказание авторская история

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