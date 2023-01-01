Шестьдесят три (часть 1)

Vladimir Mirokratov Просмотров: 100 Комментарии: 0 +1 Вчера, 11:43 by

"Впереди камера на шестьдесят," - предупредил приятный женский голос и тут же зазвучала мелодия "Only You", а на дисплее смартфона, вместо картинки навигатора загорелась надпись: "ДОРОГАЯ жена 2". Чтобы не было недоразумений, сразу хочу пояснить, что я не многоженец. Просто у моей "единственной" две сим-карты и для обозначения ее второго номера пришлось приписать цифру "два".- Слушаю, дорогая!- Здравствуй, дорогой! Звоню узнать: как дела? Мы тут все тебя ждем не дождемся.- Особенно моя вторая мама, наверное?- Коль, хватит... И моя мама, и папа, и дети... Все тебя ждем с нетерпением. Ты когда?- Ты когда, пап?! - откуда-то из далека, послышались эхом звонкие детские голоса.- О! Надюшка, Вован! Это вы?- Да-а!- Не хулиганите?- Не-ет!- Молодцы!- Так ты когда, дорогой?- Навигатор показывает, что ехать еще часов одиннадцать. Плюс заправиться, поесть, попить, размяться... Так что буду где-то ближе к полуночи, не раньше.- А можно попросить навигатор, чтобы он показывал поменьше? - прокричал Вовка.- Нет.- Почему?- Он очень вредный.- Вот бяка!- Ладно, не будем тебя отвлекать от дороги. Будь осторожней. Не торопись. На ходу не болтай. Попозже позвони сам, когда где-нибудь остановишься.- Хорошо, дорогая. Все твои рекомендации будут неукоснительно выполнены.- Я серьезно, Коль. Ты же знаешь, как я переживаю... Кстати, завтра, как выспишься, поедем на дачу. Мы уже намариновали мясо, а папа приготовил удочки... и свою фирменную настойку. Поешь шашлыка, порыбачишь на Волге... В общем, все тридцать три удовольствия.- И как тут теперь не торопиться?Она засмеялась.- Ну все, Светик, до связи. Так, и вы, архаровцы, чтобы слушали маму!***Моя жена с детьми уже неделю как уехала к своим родителям в Самару. Я должен был ехать вместе с ними, но в последний момент, как на зло, у меня на работе случился аврал, в добавок, тут же кто-то заболел... В итоге, несмотря на заранее утвержденный график, начальство было вынуждено "попросить" меня на недельку задержаться. Я же был вынужден согласиться.И вот вчера отпахал последний день и сегодня утром, наконец-то, усевшись в машину отправился в путь... Впереди четыре недели отпуска! Лето! Весело светит солнце, небо голубое, облака белоснежные... Леса, поля, реки... Свежий ветер в открытое окно... Извивающаяся полоса нескончаемой дороги... Красота! Но... Эти "но" вечно выскакивают в самый неподходящий момент, пытаясь не дать жизни стать чересчур хорошей.Вскоре после Рязани остановился на заправке: съел хот-дог, выпил капучино... То ли молоко было испорченное, то ли сосиска... В общем, не прошло и получаса как в животе началось движение. Внутри него что-то противно потянуло, потом заурчало, потом булькнуло, снова заурчало и так по нарастающей. До ближайшей автозаправки километров двадцать."Ладно, - думаю, - дотерплю".Становилось все хуже. Погода тоже портилась, под стать моему самочувствию. У горизонта появилась темно-синяя, почти черная клякса, быстро расползавшаяся по небу. Автомобиль несся прямо ей на встречу. Вскоре темное полотно накрыло всю окружавшую местность. В воздухе запахло сыростью. Впереди, во мраке нависшего купола, мигнула вспышка. Выждав паузу, донесся еще глуховатый раскат грома, и вместе с ним по лобовому стеклу стукнула первая тяжелая капля дождя. Напротив, в чашу моего терпения упала последняя капля."Все! К черту! Хоть на обочине. Пусть смотрят. Наплевать!"Под натиском физиологии стыд безоговорочно капитулировал. Но... В такие моменты люди часто просияв произносят банальную фразу: "все-таки Бог есть!" Впереди, чудесным образом, появился съезд на грунтовую дорогу, терявшуюся в высокой траве большого поля. Толком не сбросив скорость крутанул руль вправо. Машина под визгнув накренилась, выровнялась и запрыгала по земляным ухабам. Еще на ходу нетерпеливым движением отстегнул ремень безопасности. Двигатель глушить не стал... Рефлекторно захлопнув дверцу, отбежал на десяток шагов в сторону и..."Фу-у-ух!"Стало легче и вместе с этим появилась возможность критически осмыслить ситуацию. Она оказалась не очень хорошей. Я восседал посреди обширного, плоского как тарелка поля, без единого деревца и кустика... Выше меня был только мой Фольксваген. Подтвердив мои опасения, в следующий миг, землю с небом соединила яркая изломанная линия. От страшного треска заложило уши. Через пару секунд взметнулась еще одна молния. На не стихнувшую первую волну грома наложилась вторая. Струи воды с остервенением ударили по голове и спине."Так. Надо быстрей закругляться и посильнее пригнувшись бежать в машину"К счастью, осуществить свой, вполне разумный план я не успел... Вокруг моего автомобиля вспыхнуло ослепительно яркое облако с таким же ярким, изломанным "столбом" упершимся дальним концом в нависшие сверху тучи. Начался оглушительный треск, но тут же исчез, сменившись гробовой тишиной. В этот момент, к просто страшному, добавилось еще и что-то непонятное... Вместо одной молнии, поглотившей мою бедную машину, возникли две, притом, абсолютно одинаковые. Я видел это настолько отчетливо, что не могло остаться никаких сомнений. И, что странно, они не просто разъехались в разные стороны. Нет. Одна осталась на своем первоначальном месте, а вот вторая очутилась метров на десять правее. В следующую долю секунды та, что слева исчезла. Затем исчезла правая. И... я вновь увидел свою "бедняжку", но она стояла на другом месте, там где была молния-близнец!Первое, что пришло на ум: меня ударило током и от этого задвоилось в глазах. Но версия не выдерживала никакой критики. Автомобиль стоял в другом месте. И это факт! Изначально он находился прямо передо мной, а теперь оказался ближе к трассе. Может я немного дезориентировался? Опять же нет. Аргументом против виднелась цепочка из примятых моими ногами пучков травы, ведшая к пустому месту на дороге. Значит... молния передвинула машину! Но как это возможно? В моей голове такое не укладывалось. Вероятно, если бы я был физиком, то смог бы объяснить, но, к сожалению, данная наука явно не являлась моим коньком.Уже не обращая внимания на дождь, медленно подошел к машине. На первый взгляд никаких повреждений. Фары горели, дворники методично сбрасывали воду с лобового стекла... Заглянул внутрь. Судя по тахометру мотор работал. С опаской потянул руку к дверце."Вдруг ударит током. Да нет, чушь! Заряд же моментально уходит в землю."Кончики пальцев коснулись ручки. Внутри, все равно, что-то съежилось, но... ничего не произошло. После, уже не теряя времени, заскочил в салон."Кажется, пронесло!"Одежда была мокрой, противно прилипая к телу. Включил подогрев сиденья и печку. Аккуратно, задним ходом вернулся на трассу и вновь помчался вперед. Дождь потихоньку слабел. У горизонта появилась светлая полоса. Вспышки стали видны только в зеркало заднего вида. Ветровое стекло высохло. Асфальт, источая пар, тоже быстро становился сухим. На удивление быстро высыхал и я сам.Совсем скоро снова сияло солнце, мир снова стал радостным, а все случившееся показалось маленьким занимательным приключением."Надо будет у кого-нибудь, кто разбирается, узнать: могут ли молнии перемещать предметы?.. А вообще жалко, что не снял на видео... Если выложить в YouTube, набрались бы тысячи просмотров, а может и десятки тысяч. Но такое заранее не рассчитаешь. Должно просто повезти..."***Прошло часа два. Дорога стала приедаться. К пейзажам, скорости и ветру, захотелось добавить что-нибудь еще... Точно! Музыку. Ткнул пальцем в радиоприемник и тут же, даже без настройки волны, зазвучала песня: "... дорога, дорога, осталось немного...""Еще и в тему! Прямо как по заказу!"Вскоре мелодия сменилась и женский голос пропел: "Радио Дороги Пензы эф-эм". Следом бодрый мужской голос объявил: "с вами радио Дороги Пензы эф-эм и его ведущий Макс. В Пензе 14.00. Сейчас мы ненадолго прервемся на очередной блок новостей, а после снова продолжим принимать ваши звонки. Оставайтесь с нами!"Взгляд скользнул по дисплею на панели автомобиля, и я невольно усмехнулся."Похоже у этого Макса проблема с часами"На экране высвечивалось: 12:57."Хотя... Может это у меня в машине что-то сбилось после попадания молнии?"Глянул время на телефоне."Нет. Все правильно. На нем тоже 12.57. Все-таки проблемы у Макса".Куцые новости, и в самом деле, быстро закончились. Спели, блеющим голосом, какую-то современную попсовую песенку... Первым позвонил Серега на красной "пятерке": "...я сейчас на трассе М5 в районе Спасска. Хочу всем сказать, что здесь полный пипец. Идет гроза с градом. Градины, реально, с мячики для пинг-понга. Передо мной едет серебристый Фольксваген, так ему, прямо у меня на глазах, так долбануло, что треснуло заднее стекло..." Макс согласился с ним, что это "полный пипец" и посоветовав всем быть осторожнее на дороге, принял заказ на "Когда твоя девушка больна" Виктора Цоя, для некоей, тоже болеющей, Лены.Минут через двадцать остановился размяться и выпить кофе на заправке. Еще раз, уже тщательно, осмотрел машину. Все нормально. Перед тем как трогаться дальше позвонил жене. Про необычное происшествие рассказывать не стал, чтобы зря не волновать, хотя так и подмывало это сделать. Уже в конце разговора, внезапно мелькнула интересная мысль...- Свет, а какое у вас сейчас время?- Около трех. А что?Глянул на свои часы: 13.50.- Подожди, а у меня показывает около двух.- Так у тебя московское время выставлено, а у нас на час больше.- Ё-мое, а я думал, это у Макса с ориентацией во времени проблемы. Вот садовая голова!- Какого Макса?- Да ведущий такой на радио. Он называл время на час больше, чем у меня. Я-то думал у него проблемы с часами, а это я, оказывается, время не перевел.- А! Ну ладно, Коль, ты там на всякую ерунду не отвлекайся. За дорогой лучше следи. Хорошо?Закончив разговор, для пущей уверенности, снова зашел в здание заправки, уточнить у девушки на кассе, сколько времени.- 13.52- Как? У вас же должно быть на час больше.- Больше, чем у кого? - удивилась она.- Чем в Москве.- Нет, у нас в Мордовии московское время. Тут километрах в десяти Пензенская область, может у них на час больше. Но я точно не знаю.- Нет, в Пензе тоже московское, - вмешался мужик, ожидавший, когда заправят его грузовичок, - если дальше по этой трассе поедешь, часы надо будет переводить как Самарская область начнется. Вот там уже на час больше.Версия не подтвердилась..."Да черт с ним, с этим Максом, чего я зациклился на этом. Может, оговорился человек? С кем не бывает."***- В Пензе 15.00. И у нас очередной блок новостей - объявил Макс.Глянул на часы - 13.57."Нет, не оговорился. И кстати, если быть точным, разница не на час, а на 63 минуты. Странно. И еще, когда я начал его слушать, я, кажется, был в Рязанской области. Откуда там ловило Пензенское радио?"Небо стало быстро темнеть. Справа стремительно наползала огромная, почти черная туча. Через несколько минут, уже в сумерках, мигнуло. Громыхнуло. Промелькнул дорожный указатель..."Что?! Спасск. Тот самый! И опять собирается гроза!"Почему-то возникло тревожное чувство.В следующий миг показалось, что небо треснуло и с оглушительным грохотом, на все вокруг, обрушился неистовый водопад. Дворники бешенными рывками заносились по лобовому стеклу, но справиться с водяным потоком у них все равно не получалось. Я резко сбросил скорость. По асфальту и по капоту, как мячики, запрыгали бесчисленные ледышки. Возникло ощущение, что находишься внутри барабана, по которому с неистовым азартом отбивают дробь. Сзади что-то треснуло. Посмотрел в зеркало заднего вида."Черт побери! Так и есть!"На стекле виднелась кольцевидная паутинка трещин, сгущавшихся к центру.Включив аварийку, съехал на обочину. И... в это время мимо, очень медленно, проползли красные Жигули, похоже, пятой модели. Кто был внутри рассмотреть не удалось, но я даже не сомневался - это был Серега, вещавший про "полный пипец".О простом совпадении не могло быть и речи. Это был явный "привет" из будущего! Данная ситуация так взволновала, что для сожалений о такой мелочи, как подбитая машина, места абсолютно не осталось. Тем более, что с моим полным КАСКО, это, и в самом деле, не было проблемой. Шокировало потрясающее соответствие всех деталей: время, Спасск, град, трещина, серебристый Фольксваген, красные Жигули... Похоже молния не просто передвинула автомобиль, а "передвинула" и еще что-то. И здесь, я думаю, уже не поможет никакая современная физика. Вот где "полный пипец", как говорит Серега!На дисплее горело: "DOROGI PENZY FM"По просьбе Маши из цветочного магазина, "Ласковый май" жалобно исполнял "Белые розы".Глянул частоту: 104.5.Вылезти наружу, чтобы осмотреть повреждения, при этом не промокнув до нитки, было невозможно. Так что решил пока порыться в интернете, на счет этой "загадочной" радиостанции?Результаты поиска, как в принципе и ожидал, не дали ничего интересного. Радио как радио. Помимо него в области в FM-диапазоне вещало еще двадцать четыре станции.Возникла мысль: "интересно, а другие станции тоже вещают из будущего?"Нажал кнопку переключения каналов. Никакой реакции, продолжал вещать тот же. Нажал еще - снова без эффекта. Попробовал покрутить колесико настройки радиоволн - канал не переключался. Покрутил регулятор громкости - он тоже не работал. Нажал on-off - радиоприемник не выключался."Точно, молния повредила радиоприемник и в нем произошло что-то... паранормальное. Так что теперь, до самого конца пути, придется слушать "Дороги Пензы", да еще из будущего. Других вариантов, похоже, нет. Кстати, может еще о каких-нибудь предстоящих событиях узнаю. Даже прикольно. Ведь кому расскажи не поверят. Скажут - врешь".Поразмыслив, я не увидел, по большому счету, в происходящем чего-то опасного. Но зато становилось все интереснее и интереснее.Град быстро прекратился. Дождь вскоре тоже иссяк. Опять выглянуло солнце.Быстро осмотрев машину и, к радости, не найдя других повреждений, поехал дальше.***

Ключевые слова: Дорога гроза молния перемещение время авторская история

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