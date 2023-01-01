Подержанный ноутбук. Глава 6

pogromist27 Просмотров: 70 Комментарии: 0 -1 Вчера, 10:31 by

Я продолжал стоять на месте и смотреть на лежащий на моём столе закрытый ноутбук. Хоть я и находился в полусонном состоянии, когда проснулся среди ночи, но я точно видел, что ноутбук был открыт и включён! В темноте я ясно видел свет от экрана.Неужели у меня начинается помутнение рассудка... На мгновение я пожалел, что вообще откликнулся на то объявление о продаже ноутбука, но тут же изо всех сил начал отгонять эту нелепую мысль. «Эх, ну почему я не такой, как Саша?! - думал я, вспомнив о своём вчерашнем диалоге с моим веселым и скептичным другом, - почему я вечно накручиваю себя? Почему не могу отличить сон от яви?». Последний вопрос был отнюдь не риторическим. У меня действительно было несколько моментов в жизни, когда, вспомнив какое-то событие, я не мог сказать точно, приснилось ли оно мне или было наяву. Возможно, и прошлой ночью моё "пробуждение" от кошмара, приснившегося ранее , было лишь его продолжением.Ни на один из этих вопросов я не мог себе ответить, да и не было особого желания. Я всего лишь хочу погрузиться в простые житейские будни, которые были ранее. Я вспомнил о предстоящей работе, о руководстве, которое мне было необходимо изучить, и погрузился в свои трудовые обязанности.Оставшийся день прошёл довольно спокойно. Взбодрившись крепким чаем, весь понедельник я изучал руководство, готовясь к экзамену от работодателя. На подготовку у меня была ровно неделя, так что я старался не отлынивать, лишь иногда прерываясь на отдых или изучение моего нового ноутбука.Следующее утро было намного более бодрым и оптимистичным, чем предыдущее. Я радовался, что провёл с пользой вчерашний день, и хотел провести также и нынешний. Сделав зарядку и плотно позавтракав, я решил сходить в магазин за кое-какими продуктами к обеду. Выйдя в солнечный двор моей многоэтажки, я поздоровался с Ниной Васильевной - седой пенсионеркой, живущей в моём подъезде и в тёплое время года регулярно выходящей по утрам посидеть на лавке.Погода была прекрасной, а настроение таким окрылённым, что я решил помимо похода в магазин ещё погулять полчасика по городу, зайдя в местный парк. Шагая по тропинке под густыми кронами деревьев я начал думать о будущем, о том, что пора бы в жизни уже что-то менять, не прозябая в унылой обыденности за компьютером. Я решил построить какие-то планы на будущее, и даже захотел купить личный ежедневник. С работой мне определённо повезло: хорошая компания, интересная должность, карьерный рост или, в крайнем случае, полезный опыт. Все-таки хорошо, что я этот ноутбук купил, как ни крути…Без него бы пришлось ходить каждый день в офис, а так можно и чем-то другим заниматься, пока работы нет. Хорошо же! Скорее бы уже работа началась, чтобы уже, так сказать, перевернуть старую страницу жизни и наконец начать чего-то добиваться.Возвращаясь домой с этими позитивными и мотивирующими мыслями, я едва не забыл зайти в магазин. Вскоре, держа в руках два нагруженных продуктами пакета, я, наконец, подходил к своему подъезду. Нина Васильевна до сих пор сидела на скамейке напротив входа, держа в руках трость. Едва я успел подняться по ступенькам, как меня окликнули:- А что у вас там, электричество барахлит что ли?Этот вопрос заставил меня повернуться, подняв брови от удивления и ответить вопросом на вопрос.- Простите, Нина Васильевна, что Вы сказали?- Электричество, говорю, барахлит что ли у вас там в квартире? Или балуется кто?- В смысле барахлит? Что вы имеете в виду?- Ну как что? Сижу я, значит, и вдруг вижу, что в окне у вас свет мигает, и как будто тень какая-то маячит, шмыгает туда-сюда. А кто там - я так и не разглядела, окна-то зашторены. Дети балуются? Ой, а может воры залезли? Я-то хоть тут сижу, всех с нашего подъезда знаю, но мало ли, не доглядела кого...- Эмм... Ладно, я пошел. До свидания, Нина Васильевна!Когда я наконец оказался у входной двери в квартиру, от моего благодушного состояния не осталось и следа. Сердце колотилось, и я, покрытый мелкой дрожью, стоял и не решался открыть дверь, стараясь прислушаться к возможным шумам. Вроде было тихо. Тогда я аккуратно дёрнул ручку двери. Дверь была закрыта на замок и нигде не было заметно следов взлома. Всё так же медленно и аккуратно я начал отмыкать дверь ключом и открыл её. Затем, оглядев прихожую, приглядываясь и прислушиваясь, на цыпочках перешёл через порог. Постояв минуту в прихожей, я осторожно прошёл вперед и проверил обе комнаты, кухню и туалет.Убедившись, что по крайней мере в квартире никого нет, и все вещи находятся на своих местах, я облегчённо выдохнул и начал разуваться. Тем не менее, чтобы отбросить версию об ограблении окончательно, нужно было проверить ещё кое-что. Я отнёс продукты на кухню и зашёл в свою комнату. Затем открыл маленьким ключиком прикроватную тумбочку и достал из вороха всякого барахла толстую книгу в твёрдом переплёте. Раскрыв её примерно на середине, я увидел аккуратно сложенные в стопку банкнот крупного достоинства.Тем не менее, полностью моё беспокойство всё ещё не улетучилось. Непонятно тогда, кто включал и выключал свет, и чья тень прошмыгнула в зашторенном окне. Зашторенным у меня было окно в другой комнате, где я обитал довольно редко. Я точно помню, что не оставлял включённым свет, но всё же ещё раз заглянул туда.Зайдя в комнату и включив свет, я оглядел всё вокруг. Здесь как будто остановилось время: старые, местами облезшие обои с бледно-зеленоватым узором, красный ковер на стене возле односпальной пружинистой кровати, расположенной слева, низкий деревянный комод с зеркалом на противоположной стороне. За кроватью стоял пыльный книжный шкаф, а на рядом стоявшей тумбочке без ручки красовался большой и давно не работающий советский телевизор. Здесь не было ремонта и вообще каких-то изменений еще с девяностых годов; и даже тогда, когда несколько лет назад я получил эту квартиру в своё распоряжение, у меня до сих пор не дошли руки хоть что-нибудь сделать. Напротив, я запустил эту комнату ещё больше, превратив её в своего рода кладовку для старых вещей, которые не нужны, а выбросить жалко. Проходя там в темноте, можно было споткнуться или наступить на что-нибудь.Поэтому, аккуратно перешагивая через коробки с хламом, сумки, старые электроприборы, детали мебели, я сначала осмотрел ярко горящую люстру, а затем подошёл к окну, занавешенному белыми шторами с цветочным рисунком. Осмотрев всё вокруг, я раздвинул шторы, в кои-то веки открыв солнечному свету путь в эту комнату. Внизу я увидел Нину Васильевну, беседующую с другой пенсионеркой, подсевшей к ней на скамейку, и тяжело вздохнул. Я решил, что, в конце концов, ей показалось, или она вообще перепутала окно. А мне надо наконец успокоиться и заняться делом.

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