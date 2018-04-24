Вой над поместьем Вервольф. Часть 2

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:17

Причина: Стилистика автора сохранена.

Кесл Просмотров: 71 Комментарии: 2 0 Вчера, 20:17 by

Суфир привел Джона к маленькому, разваливающемуся домику. Дом без двери, стекол в окнах и жильцов. Около входа стояли две гробовые крышки. Запустение и мрак.Не заходя во внутрь, Джон задал вопрос: «Это то, ради чего я приехал?»- «Я не знаю, может быть да, а может быть и не только это», - грустно ответил Суфир, - «Сэр, идите со мной».Пройдя в подобие дома, Джон поморщился. «Воняет мертвечиной», - подумал он. Как оказалось, он был прав. В маленькой комнатушке, буквально впритык стояло два гроба. В одном лежала женщина лет сорока, но совершенно седая и иссохшая, будто что-то годами пожирало её изнутри и вот наконец закончило свою нелегкую работу.Во втором же гробу лежало нечто, что напоминало мясницкий стол. Вот требуха, вот суповой набор, здесь попорченная вырезка. Лишь обглоданная голова некогда красивой и пылающей жизнью девушки, буквально кричало о том, что она умерла не своей смертью.Джону стало дурно. Резко захотелось выпить. Даже не выпить – надраться в стельку. Но долг есть долг. «Это их обоих так?» - спросил Джон. «Только Сильвану», - ответив замявшись Суфир. «Это та, что молодая. Джаннет, её мать скончалась, как только увидела во что превратилась её дочь. Сердце не выдержало».- А муж? Отец? А где он?- Как где? Ясное дело – где-то в братской могиле. Много мужчин полегло у нас на войне.Где-то в сердце у Джона защемило. Бедные женщины, кое как справлявшиеся с хозяйством одни, без кормильца и защитника, теперь лежат тут… И что с ними будет? Похоронят ли или оставят прямо так? Думать над этим было некогда.- Когда… Когда их нашли и где?- Вчера нашли Сильвану, около окраины деревни. А вот Джанет прям в этом доме и испустила дух, - глухо ответил Суфир.- Как понимаю, это не единственные жертвы? - спросил Джон, пытаясь сохранять хладнокровие.- Нет конечно. За последние 20 дней, со смерти старого Лорда, мы нашли 18 трупов.- И все они как ваша… эта, - замялся Джон. Сильвана, - поправил Суфир. Да, точно. Их всех также искромсали?.- Кроме Джанет, да.- Итого получается 17 душ, изувеченных этим животным?- Почему животным? Животных у нас не водится… Только люди, - подвёл черту Суфир.- Да какие люди?! - взревел Джон. - НИ ОДИН ЧЕЛОВЕК НЕ СПОСОБЕН СДЕЛАТЬ ТАКОЕ! Волки – да, Медведи – да, Собаки, лиси, да даже пусть барсуки – да. Но люди – нет!- Молодой человек, я думал следователя уже ничем нельзя… Однако вы правы. Люди на такое не способны. Но и диких животных у нас. Старый лорд истребил всех волков, медведей, оленей, лис, фазанов… В наших лесах даже белок не встретишь. А по поводу собак... У нас их отродясь не было. Харам. Домашняя скотина перемерла. Все что у нас осталось, это один старый петух.- Да черт вас дери, а на что вы живёте? Поля не сеете, шахт у вас нет. Про торговлю молчу! Мне больших денег стоило уговорить экипаж приехать сюда, - бушевал Джон.- А вот это, - сквозь зубы проговорил Суфир, - вам лучше и не знать. А то неровен час третьим ляжете, и вы.На секунду Джону показалось, что у Суфира появился животный оскал. Однако этой секунды вполне хватило, чтобы понять то, что лучше действительно не лезть в это дело. Да и в целом, говорить тут не о чем. Его приезд сюда – ошибка. И только Джон может сделать так, чтобы эта ошибка не была фатальной.- Ваша взяла, Суфир. Передайте вашему новому Лорду, что я так и напишу. Семнадцать тел, явно истерзанных зверьми, плюс один сердечный приступ. Ничего странного не видел, возвращаться сюда не хочу. – протараторил Джон.Суфир явно не ожидавшись от себя такой реакцией, но довольный тем, что чужак закончил свои дела, ответил, уже более дружелюбно: - «Ну раз так сэр, я передам его слова и дам распоряжения о том, чтобы вы смогли покинуть поместье».- Но у меня будет одна просьба.- Какая же? - насторожился Суфир. - Все что мне надо, это хорошенько так выпить. Где ни будь осталась зачуханная бутылка чего покрепче?- Могу вас отвести в деревенский трактир. Деньги у вас водятся, а вот удастся ли выпить – будет зависеть от вас. Знаете ли вы, но мы здесь не жалуем имперских жандармов. У вас все, сэр?Вздохнув облегченно, Джон ответил: «Да, давайте уже покинем это место».Идя до трактира, Джон мысленно боролся с самим с собой. С одной стороны, всё ясно. Эти трупы – не дело рук человек. Может волки сожрали, может ещё какая-нибудь живность. Ему тут делать нечего, ни как следователю, ни как человеку любящего жизнь. Но вот с другой стороны… Как он, может видя этот труп и поговорив с Суфиром идти в трактир, который не пойми на какие деньги живёт и как содержится, чтобы дай бог через пару дней покинуть этот проклятый край. Тут явно что-то происходит, даже похлеще чем убийства! Может быть, тут даже пахнет угрозой императорскому двору! Ведь не зря сам император его сюда позвал… Вдруг он хочет…«Мы пришли», выдал Суфир. Джон опешил. Это место выглядело гораздо лучше, чем любое здание в этой деревне. Судя по звукам, это единственное место, в котором есть жизнь… Но как это возможно?- Сэр что вас удивляет? Поместье Вервольф было некогда успешным и процветающим местом. Сам император любил заезжать в эти угодья, дабы поохотится со старым графом и посидеть в нашей таверне. Она всегда объединяла нас. Даже когда здесь творится весь этот ужас, народ любит сюда заходить. Хотя если честно, мне кажется, наша таверна – это единственное, что позволяет нам не полезть в петлю.- Суфир, а как часто вы сюда заглядываете? - с усмешкой спросил Джон.- После смерти старого Лорда, я тут еще ни разу не был. Но к сожалению, я не могу посетить её вместе с вами. Передавайте Андри привет и будьте осторожны. Прощайте, сэр.Глядя как Суфир удаляется, до Джона дошло, что в отличии от него, у Суфира есть где спать… Какой же он дурак! Неужели он правда думал, что раскроет дело и поедет в столицу первым дилижансом? А он ведь даже не спросил, где ему ночевать… Благо рядом есть трактир, а летние ночи редко, когда бывают холодными. «Будь что-будет», - подумал Джон и зашёл в трактир.Лишь на секунду Джону удалось уловить ту атмосферу уюта и лихого веселья, звон стакан и непринужденность пьяного разговора перед тем, как на него обрушилась тишина. Как только завидев его на пороге, весь трактир затих и уставился на него. В помутневших от выпивки глазах читалась нескрываемое презрение. Где-то в углу послышался звук снятого с предохранителя курка.Лысый и уродливый бармен, отложив покоцанную кружку в сторону, произнёс:- Мы здесь жандармов не любим, они слишком быстро умирают в наших краях.Решив сыграть в ва-банк, Джон попытал удачу. «А кто сказал, что я жандарм. Вообще-то я ветеран войны с вооот таким вот кошельком золота, который я бы хотел здесь оставить».Местные напряглись. Бармен прищурился. Где-то раздался голос:- И где ты служил, етить тебя налево?- В 145 пехотном полку его высочества! – с гордостью произнёс Джон. - Надеюсь никому здесь не надо говорить, в каком месиве превозмогал наш полк под Кельдаласом?Народ в баре загудел. Все уважительно посмотрели в сторону Джона. Мало того, что воевал, так ещё где! В самом деле, 145 пехотный славился среди вояк как кузница героев и главный поставщик трупов матерям за линией фронта. А захват Кельдаласа поговаривают вошел в офицерские учебники, как пример того, чего не стоит допускать в своей тактике.- Вояка, говоришь? Черт с тобой, проходи. Только Шинель оставь за порогом. Мы жандармов тут не любим.На барную стойку упало недельное жалованье Джона. Вслед за ним плюхнулся стакан с местным пойлом. Первая пинта была выпита под звуки тостов за тех, кто сейчас не с нами и благодарностями Джону, за то, что он «не совсем конченный сукин сын» и даже имеет совесть, угостив всю таверну за свой счет. Вторая пинта растворилась в солдатских байках, женских прелестях и всеобщей ненавистью к артиллерии. Правда единственный артиллерист, сидевший в баре без ноги, попытался высказаться против всеобщего мнения, но толпа рассудила мудро. Теперь он сидел еще и без зуба. После третьей пинты, какой-то местный забулдыга назвал Джона «своим в доску» и сказал, что если тварь их всех не перебьёт, то он так-то и не против выдать одну из своих дочерей за него. Под общий хохот толпы Джон пообещал подумать, если его дочери будут чуть красивей свиньи в свадебной фате. Примерно между 2 и 3 пинтой, хозяин таверны войдя в положение Джона, решил выделить ему комнату и услужливо занёс его вещи в эту самую комнату, пока Джон упоённо травил байку по маринованную капусту и какую-то «походную» флейту после её употребления. Но вот на 4 пинте, начался разговор, который сделал это расследование более интересным, чем оно казалось на первый взгляд.Прилично окосев, Джон, забыв все меры предосторожности задал вопрос, как казалось уже побратавшемуся с ним местному пьянице.- Свити, а расскажи-ка мне, на что вы тут живёте, а главное пьете? Такие как я тут обычно не разбрасываются деньгами.- Джонни, а *** его знает.- Да быть того не может, да ты ***.- Да *** буду! Пока дед старого лорда не поехал на этот *** восток, мы работали в серебряных шахтах. Ещё мой прадед умудрился добыть вооот такой здоровенный кусок серебра.Откуда-то раздался голос: «Свити, да не *** твой прадед был ещё тем пройдохой».- Да пошел ты ***. Так вот, после того как его Дед вернулся, все шахты закрыли, и мы жили военными походами. Ей богу, он как будто озверел, врагов чуть-ли не голыми руками рвал! Будто зверь в него вселился на востоке… Еще мой прадед рассказывал мне, как он перегрыз горло…- Да от поноса твой прадед в том походе сдох, харе заливать…- Я вот сейчас договорю и *** твою ***. О чем это я… А да… После того как дед старого лорда помер, его дед, устроил здесь императорские угодья. Чёрт знает, откуда он согнал столько дичи и зверья, но вся *** аристократия к нам съезжалась. Ну за счет них и жили. Да и нам дед Лорда охотится разрешал. Единственное, волков трогать запрещал. За их убийство отводил виновного в лес, а там... В общем тоже был нравом крутом. Потом и он помер. Правда не своей смертью… Старый лорд его ***. Не смотри так, он его просто ***. Вызвал в лес, там в лесу его натурально ***.- Свити, я те отвечаю, был бы жив старый лорд, тебя бы самого прям тут и ***, даже в лес отводить не стали.- Вот-вот, пусть в пекле вечно мучается. Так вот. Старый лорд – это ***. Настоящие чудовище был. Как только батька его богу душу отдал, начался тут сущий кошмар. Ну как начался – не сразу. Сначала вроде бы все было как раньше. Пока император не загляделся на его жену, мать молодого Лорда. Че там у них было – пес разбери. Но после этого он как с катушек слетел. Прогнал самого Императора! И все что с ним было связано. Он и до этого случая был животным, а после того как убил своего отца и поругался с императором… Истребил всё живое в лесу, убил всех наших собак, насиловал наших жен и дочерей, да и ещё чуть ли не объявил войну всей империи… Но к его чести, совсем мы с голоду не помирали. Что-то да откуда-то нам подавал. А вот откуда он брал еду и выпивку – я в душе не ***, да и знать не хочу. А там война началась. Он всё-таки лорд как никак, повел всех на войну. Пол деревни тогда слегло, не то от вражьих стволов, не то от его собственных рук. Благо, после войны не долго прожил. Его родной сынок дней двадцать назад и ***, вон оно как.- Да ну, прям и ***? - спросил Джон?- Вот те крест! Но я в это не верю. Молодой лорд не из Вервольфовой породы… Слишком он сопливый. Вот его папаня – да, мог убить отца. Его дед – тоже мог, хоть и строил из себя аристократию и волчьего лидера. Прадед мог! А он нет. Понимаешь… Ну нет в нем животной натуры, что у всех остальных. Хотя как батька его дух испустил, так вроде и стали проявляться Вервольфовские черты… Но не до них нам было. Сам он после этого случая с отцом заперся и не выходит. А у нас тут *** что творится. Третьего дня, как старый Лорд богу душу отдал, начался у нас этой кошмар. Никогда такого не было… И зверья у нас нет, чтоб такое случилось… Но факт остается фактом, стали у нас гробы, как на дрожжах появляться. То одну девку изорвут, то вторую. И так вот до сей поры…- А че вы не соберетесь и не *** эту тварь? - возмутился Джон.- Джонни, мы бы рады были, но мы в душе не *** кто это делает… Да и слухи хотят, мол это молодой Лорд и есть…- Быть того не может!- Да тише, ты тише. Шепотом о таком надо. Это поговаривают у них семейное… Прадед то лорда, с этого востока тварь какую-то привёз. Та тварь им силу давала, а они её кормили. А как вот умер старый лорд, могила ему тюрьмой, так и все… Распаялась тварь, а кормить то её и нечем… Вот он и отдал нас на съедение… А что мы лорду скажем? По одной убивает, оно и не страшно. А лорда убьём, так тварь вообще всякий страх потеряет… Да и пес с этим всем. Сегодня я нажрусь, а там и трава не расти…Джон решил последовать мудрости Свити и вскоре сознание покинуло его, оставив тело предаваться пьяному беспределу.

Ключевые слова: Детектив оборотни мистика тайна авторская история

Другие, подобные истории: