Адвокат

Новость отредактировал Оляна - Сегодня, 15:58

Причина: Стилистика автора сохранена. Некоторые фактологические и грамматические огрехи исправила.

Lobber Просмотров: 27 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 15:58 by

Совсем недавно в моей жизни произошло что-то необъяснимое. Что-то, что не поддаётся логике и здравому смыслу. Я был воспитан в обычной светской семье, никогда не верил в сверхъестественное и прочую чепуху, но теперь всегда ношу при себе крестик и хожу в церковь.Ладно, думаю, мне стоит представиться. Меня зовут Семён, по образованию юрист, совсем недавно мне стукнуло 30 лет. До событий, описанных ниже, работал в собственной адвокатской конторе “Ежевский и партнёры”.Я помню в точности до мелких деталей события того злополучного дня. Изначально он был ничем не примечательным. Я сидел в своём небольшом арендованном офисе и, вечно невыспавшийся, читал книгу. Обычно запросы на юридическую помощь приходили не так часто – раз или два в неделю.Мне, как профессиональному юристу, было дозволено работать как по гражданским делам, таким как разводы и делёжка имущества, так и по уголовным. Работы было достаточно, поэтому денег хватало и себя прокормить, и немного отложить на будущее.Неожиданно раздался звонок моего стационарного телефона, выдернувший меня из полудрёмы, в которую я впал сам того не заметив. Ещё пару секунд я сидел, тупо уставившись в телефон, прежде чем наконец поднять трубку.“Алло”, - пробубнил я сонным голосом.“Здравствуйте. Могу я поговорить с адвокатом Ежевским?” – ответил мне с той стороны низкий мужской голос.Между мной и звонившим мне человеком завязался диалог. Его звали Юрий, на данный момент он находился в следственном изоляторе соседнего с моим городом. За время нашего разговора он не предоставил мне никакой конкретной информации о его деле, предложив встретиться лично и уже тогда прояснить все важные моменты. Обсудив напоследок сумму услуг, мы договорились о встрече на следующий день сразу, как изолятор откроется для посетителей.Перед встречей я решил уйти с работы пораньше и проспаться, чтобы своим невыспавшимся видом ненароком не отпугнуть клиента.Итак, время настало. Утром, подготовив контракт на оказание юридических услуг, взяв с собой чемодан и одевшись соответствующе, я двинулся в путь.Спустя два часа поездки по недавно отремонтированной дороге я оказался на пороге изолятора – комплекса старых высоких зданий с облупившейся на стенах краской. Предъявив охраннику документы, подтверждающие мой статус адвоката, мне наконец удалось войти на территорию и направиться в комнату для встреч в сопровождении охранника.Когда я зашёл в комнату, тот сказал мне, что на решение всех вопросов у нас с клиентом два часа – и закрыл железную дверь, оставшись за ней. Я опустился на стул перед столом с большим пластиковым барьером, разделявшим комнату надвое.Вскоре в сопровождении конвоира, который так же остался за дверью, в комнату вошёл лысый мужчина лет 50-ти. Он секунды три озирался по сторонам, прежде чем сесть за стул перед барьером (в нём было много отверстий, поэтому говорить можно было без проблем).После приветствия мы разговорились, и Юрий, наконец, рассказал о своём деле. Его обвиняли в хладнокровном убийстве своей соседки Ирины с этажа ниже, с которой до убийства он пребывал в добрососедских отношениях.По словам Юрия, в тот день, когда было совершено преступление, он находился в своей квартире и отдыхал после прогулки, когда внезапно со стороны лестничной площадки раздался оглушительный женский крик. Решив, что кто-то в опасности, Юрий без промедления снял со стены своё охотничье ружьё и ринулся навстречу постепенно угасающему крику, который шёл с этажа ниже.Спустившись, мужчина увидел открытую нараспашку дверь, на которой, по его словам, он смог заметить огромное количество порезов от какого-то острого предмета. Вбежав в квартиру и держа наготове ружьё, Юра медленными шагами устремился в сторону кухни, где обнаружил страшную картину – буквально все предметы в комнате лежали на полу, были перевёрнуты или сломаны, а посреди этого хаоса валялось истерзанное и изуродованное до неузнаваемости тело соседки.К несчастью, из своей квартиры на этом этаже в то же время выходил другой сосед. Увидев Юру в чужой квартире с ружьём в руках, мужчина без промедлений вызвал полицию, которая вскоре прибыла и на месте задержала моего клиента. Именно его правоохранительные органы и сделали подозреваемым по делу.Несмотря на то, что на суде по избранию меры пресечения Юрий указывал на тот факт, что ружьём, которое он держал при себе, абсолютно невозможно было нанести такого рода увечья соседке, его отправили в СИЗО на время следствия. На данный момент суд определил срок содержания под стражей в два месяца, но его могли неоднократно продлять, и обвиняемый считал, что за это время следствие может сфабриковать доказательства против него.Я заверил Юрия, что сделаю всё возможное, чтобы этого не допустить, мы пожали руки, и он подписал контракт на оказание юридической помощи. Попрощавшись, я ушёл.Первым делом после встречи мне захотелось самому побывать на месте преступления и сделать некоторые заметки на будущее. За этой целью отправился к следователю, который находился неподалёку. Тот, после нескольких минут уговоров, дал разрешение на посещение квартиры и ключ от неё.Проехав на машине минут 15, я остановился около высокого здания, которое, по виду, было сдано совсем недавно. Зайдя в подъезд, я свернул в сторону лестницы и пошагал на 9 этаж. Вскоре я уже стоял напротив деревянной двери, на которой висели две большие железные цифры – “42”.Я вставил ключи в замочную скважину и, прокрутив два раза, дёрнул за ручку. Дверь со скрипом отворилась, и мне удалось лицезреть с обратной её стороны штук 10-20 крупных царапин и дыр, а также несколько алых пятен.Пройдя дальше, я отметил, что куда бы ни шёл – везде царит беспорядок и хаос. Почти все книги свалены с полки, стол перевёрнут, обувь разбросана по квартире, некоторые двери в комнаты слетели с петель и теперь валялись на полу.На кухне творился сущий кошмар – вся без исключения посуда разбита вдребезги, холодильник почти лежит, опираясь на стену, кран выдернут из раковины и теперь валяется в углу. Тела здесь, конечно, уже давно нет, но на полу отчётливо видны алые пятна крови.Разумеется, никаких экспертиз я делать не уполномочен, да и просто не могу в силу отсутствия навыков. Но, надев перчатки, имею возможность осмотреть квартиру.Пошарив так ещё долгое время и, по итогу, не найдя ничего интересного, я, хотя это и не было разрешено, решил остаться в квартире на ночь. Быть может, утром что-нибудь да найду.Может быть, вы сейчас недоумеваете. Мол, какого чёрта ты ночуешь на месте преступления? Там, где буквально на прошлой неделе убили человека. Знаете, трудно сказать. Быть может, это была какая-то моя нелепая мысль, которую я по своей глупости решил воплотить. Но факт остаётся фактом – в ту ночь я остался в квартире убитой.На улице уже было темно. Я разложился на диване, который, вроде бы, не был тронут, и почти сразу же погрузился в сон…Стук. Я открыл глаза, слегка приподнялся и начал оглядываться по сторонам, попутно вспоминая, где вообще нахожусь.Снова стук. Из прихожей. Я застыл, не в силах сдвинуться с места. И снова стук, теперь 3 раза подряд. Кто это может быть? Кому, чёрт возьми, потребовалось побывать на месте убийства ночью?Следователь? Точно нет. Как минимум у него при себе всегда есть ключ, да и к тому же что ему могло понадобиться здесь в такое время? Хотя, кто его знает… Знакомые убитой? Но зачем они стучат, если, по идее, в квартире не должно быть никого?Прозвенел дверной звонок.Кое-как переборов свой страх, я медленно поднялся с дивана и тихо пошагал сначала в сторону прихожей, а затем – к двери.Как только я подошёл к ней, тут же снова раздался звонок. Немного помешкав, решил посмотреть в глазок. Вы бы видели моё удивление, когда оказалось, что за дверью стоял Юрий.- Семён, открывай! – сказал он.На радостях от того, что это не следователь, который, конечно же, нажаловался бы, что я остался на месте преступления, я уже было начал открывать дверь, как вдруг какое-то шестое чувство завопило: “Не открывай, не открывай, чёрт возьми!”Я машинально убрал руки от замка, и тогда ко мне вернулся здравый смысл. Начал мыслить логически. Буквально сегодня Юрий сидел в СИЗО. Обычно после постановления об освобождении из изолятора отпускают не раньше чем через сутки, но это ладно, всякое может быть. Но в этом случае по телефону его бы обязательно уведомили, какое бы время суток не было. Да и к тому же с чего ради он стучится сюда? Он бы пошёл в свою квартиру, ведь НИКТО НЕ ЗНАЕТ, что я здесь!Я начал медленно отходить от двери, когда в неё с огромной силой ударили. Ещё раз, ещё, и ещё, параллельно в неё без умолку звонили. Юрий, точнее, кто-то, кто был на него похож, нечеловеческим голосом орал: “ПУСТИ МЕНЯ! ПУСТИ МЕНЯ! ПУСТИ! ОТКРОЙ!”Казалось, что вот-вот – и дверь сойдёт с петель и рухнет. Однако этого не произошло, и через минуты 3 этих стуков всё стихло, а за дверью послышались отдаляющиеся тяжёлые шаги.Покосившись, я упал на пол в прихожей и не мог заставить себя встать. Когда, наконец, получилось немного приподняться, я схватился за комод и, взяв всю волю в кулак, встал на ноги.Что это было, твою мать? Что это, чёрт возьми, было?Теперь я до смерти боялся выходить из квартиры, поэтому посмотреть, что творится за дверью, не мог. Переминаясь с ноги на ногу, мне, будучи ещё крайне напуганным, удалось дойти до гостиной.Внезапно я услышал свистящий звук, и в ту же секунду окно в комнате разлетелось вдребезги, а предмет, которым оно было разбито, попал мне прямо в нос.Я упал, кривясь от боли – ударило сильно. Открыв глаза, начал осматривать комнату, и тут же обнаружил в метре от себя небольшой камень в пятнах моей крови.Из носа текла кровь, и, по-видимому, он был сломан. Прижав его своей футболкой, я не теряя ни секунды встал с пола и выглянул в разбитое окно.Вокруг темень, лишь пара уличных фонарей тускло освещает опустевшие улицы. Приглядевшись, мне удаётся увидеть во тьме ночи силуэт, приближавшийся к стене дома. Из-за расстояния нельзя было высмотреть никаких деталей. Совсем скоро силуэт потерялся из виду, и спустя секунд 20 я уже хотел отойти от окна, как вдруг услышал странный, как будто шуршащий звук снизу. Я опустил свой взгляд.Чёрт возьми, лучше бы я этого не делал. Лучше бы прямо там на месте умер, чем пережил этот кошмар. Снизу, метрах в трёх от окна, будто ухватившись за стену сидело огромное существо. Его кожа была бела как мел, руки неестественно длинные, на месте глаз 2 огромные алые точки, а вместо живота – кровавое месиво. На лице проглядывались черты Юрия, но я точно понимал – передо мной НЕ он.Пару секунд мы с ним ещё переглядывались, как вдруг существо одним прыжком оказалось почти у окна и чуть было не впилось своими когтями мне в глотку, однако я вовремя отпрыгнул. В тот же момент сквозь разбитое окно показалась его голова, а потом и туловище.Еле придя в себя, я рванул что было силы в коридор, и в тот же момент тварь с грохотом влетела в квартиру, и позади послышался звук ломающихся под ногами кусочков стекла.Я побежал к выходу, и, открыв дверь, выпрыгнул наружу. В квартире послышался дикий вой, и, как только дверь закрылась, в неё тут же последовал страшной силы удар, ещё сильнее, чем были прежде. Теперь она точно не выдержит.Я спустился на лестницу и побежал так, как никогда ещё не бегал. Хотя, скорее больше прыгал. Один прыжок – и почти весь лестничный пролёт позади.Звук упавшей двери и рёв сверху добавили мне адреналина, благодаря чему всего через минуту я выбежал из подъезда и пустился наутёк. И, наконец, когда счёт времени был уже потерян, упал на землю без сил.Только сейчас дал о себе знать нос, который снова стал отдавать болью, и мной было принято решение сходить с травмпункт. Там оказалось, что нос действительно сломан. После некоторой подготовки ночной врач его вправил и наложил шину. Выслушав после этого некоторые его рекомендации, я вышел из учреждения.Я не знал, как описать то, чему я стал свидетелем в эту ночь. Всё это было настолько сюрреалистично, настолько нереально, что мне вряд ли кто-либо поверит. Но, может быть, Юрий что-то скрыл от меня? Может быть, он что-то знает? Нужно сходить к нему завтра…С такими мыслями я пошёл домой.Естественно, в ту ночь ни о каком сне и речи не шло, поэтому я убивал время на просторах интернета.Раздался звонок моего телефона. Взяв телефон с тумбочки, я посмотрел в экран и по номеру телефона понял, что звонил следователь. То, что он мне сказал, мигом выбило из меня состояние сонливости.Повесился. Мой клиент повесился. Юрий.Мне стало трудно дышать. Я встал с кровати и открыл окно в комнату, чтобы впустить свежий воздух в квартиру, после этого стало чуть легче.Что? Как? Каким, блин, образом?Мои конечности дрожали, я еле держался на ногах и едва было не упал.Пронесли верёвку? Кто? Неизвестно? В смысле, твою мать? У вас там вообще изолятор ни черта ни охраняют?Не получив ответы на большинство интересующих меня вопросов, я бросил трубку. Чувствовалась невероятная жажда, я взял литровую бутылку воды и почти в момент выпил половину, после чего лёг обратно на кровать и ещё час лежал без движения и каких-либо мыслей в голове. Тогда я не представлял, что делать дальше.После этого дела я больше не мог вести практику и мне пришлось закрыть своё бюро на неопределённый срок. Я, хоть и тщательно искал, так и не нашёл ответов на мои вопросы. Однако совсем скоро узнал, что в новострое, в котором жил Юрий, при странных обстоятельствах погибло ещё несколько человек. В панике обитатели начали бросать свои квартиры и по в итоге дом почти опустел. Кто знает, может, они столкнулись с тем же, что и я?

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