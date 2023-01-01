Вой над поместьем Вервольф. Часть 1

«Нет более страшной твари, нежели та, которая прячется среди нас».

Выживший после полуночного пожара

Ночь, молодая луна.

- Кровь, кровь, кровь! Я чувствую её под шерстью! Я чувствую её в артерии! Я чувствую её повсюду! Сладкая, нежная, чарующая кровь!

- Клыки! Мои клыки, мои бедные клыки скрипят от жажды крови. О как они мечтают о том, чтобы впиться в нежную плоть!

- Хочу крови, хочу мяса! Хочу праздника жизни! Мои уставшие лапы, мчите скорее, наполните мой желудок младым ягненком!

- Да, да, да, да! Тысячу раз да, этой замечательной ночи!!!

Утро, рассвет.

Где-то вдали закукарекал петух. Очнувшийся ото сна следователь Его Величества рассеяно посмотрел в окно.

«Лес редеет. А петухи в лесах не водятся. Значит мы почти на месте», - подумал следователь.

Оторвавшись от окна, он вяло потянулся к своей дорожной сумке. Немного порывшись, он достал замусоленный кусок бумаги.

«Видел бы Альфред, как я обращаюсь с императорскими документами, он бы выписал мне розог, ударов тридцать, не меньше».

В самом деле, Джон Ашер, следователь императорской жандармерии, хоть и был ветераном недавней войны и как никак служителем закона, оставался по прежнему молодым, двадцатипятилетним школяром и разгильдяем, коим он был и всегда. Его школьный учитель, Альфред Нортон, не жалея ни сил, ни розог, пытался выбить из него все эти дурные качества. «Мистер Ашер», - говорил Нортон, занося руку для очередного удара, - ваша безалаберность приведет вас либо на каторгу, либо в работный дом». Однако, судьба была сурова с Джоном, и выбрала для него иную дорогу…

«По подозрению в массовом убийстве … Приказываю вам Джонатан Ашер… После выяснения доложить мне лично…». Джон перечитывал это письмо раз за разом, но по-прежнему не мог поверить, почему именно ему «доверили» ехать в эту даль, да и не абы кто дал приказ, а сам император! Да Джону в последнее время везло. Дела, которыми ему всучивали были действительно сложные. И про некоторые даже писали в газетах, однако…



- Сэр, мы приехали, - вдруг раздался голос извозчика. Небрежно засунув письмо в карман шинели, Джон поспешил покинуть карету.

- Да, сэр, давненько я не был в поместье Вервольф, и дай бог, больше никогда сюда не приезжать. – пробубнил извозчик. - Дрянное место, понимайте ли… Да и пес с ним. Убереги господь душу вашу

.

Проследив за уезжающей каретой, Джон развернулся и осмотрелся. «Да и пес с ним, с этим поместьем», - подумал Ашер. Рядом с самим поместьем, видневшегося вдали, находилась небольшая деревушка. Да и то её сложно было назвать таковой. Ибо выглядела она так, как будто война закончилась не два года назад, а только-только сейчас. Старые, ветхие и покосившиеся домики угрюмо смотрели на Джона. Серость и убогость этого места не сулила ничего хорошего.



Да столица, из которой приехал Джон, тоже не была сказкой. Но по мимо квартала красных фонарей и цехов с мигрантами, там был Императорский дворец, Кинг парк и множество других, более уютных мест. А тут…

Однако, работа есть работа. Поправив внешний вид, Джон демонстративно важно пошел к имению Вервольф. Хоть он и был при исполнении на благо короны его величества, ему все равно требовалось предстать перед хозяином этих владений.

Прогулка была не из приятных. Очень неприятной. Совсем отвратильной. Само место говорило о том, что Джону здесь не рады. Не было звуков обычной деревни. Корова не мычала, свинья не хрюкала, курица не кудахтала, а бабки не ворчали. Ставни окон захлопывались перед ним. Казалось, что даже ветер не хотел разносить пыль по этим улицам. Но больше всего его внимание привлекали крышки гробов, около входа в некоторые дома. Наспех сколоченные, безликие и убогие, вот что говорило о том, что с этим местом что-то не так. «На свадьбах и похоронах, обычно не скупятся», - подметил Джон.

Если, идя по деревне, следователю было некомфортно, то при виде самого поместья, Джону стало действительно жутко. Перед ним медленно, но неумолимо увеличивалось и приближалось поместья дома Вервольф. Древнее как мир и холодное, как могильная плита. Сами стены говорили о том, что это не летняя резиденция, а неприступная крепость, веками охранявшая рубежи нашей великой и необъятной. А что там внутри…

Благо, впервые за все время, его наконец встретил человек! Помятый, древний как само поместье старик, со смуглой кожей стоял неподвижно и смотрел на то, как Джон подходит к порогу. В столице старика приняли бы за обнищавшего рабочего, но увесистая связка ключей говорила о том, что старик явно не последнее лицо в этом месте. А глядя в смуглое лицо и карие глаза старика, то это лицо явно не из этого места.



- Сэр, меня зовут… - начал было Джон, но старик его оборвал.

- Как тебя зовут, не имеет значения. Молодой хозяин вас заждался. Он, как и мы все, хочет, чтобы ты поскорее уехали. Так что не тратьте времени зря и идите за мной.



Идя за стариком по пыльным коридорам, некогда блестевшими роскошью и статусом, а ныне забытыми и заброшенными, Джон думал. Собирал и сопоставлял факты. Факты хоть и были очевидными, но в одну картину складываться не хотели. Что-то здесь было явно не так. Точнее все было здесь не так. Но долго думать не пришлось, ибо вот перед ним сидел сам лорд Вервольф!

Юноша, а именно юноша, дай бог старше 18 лет, сидел обложившись старыми книгами и о чем-то усердно думал. Его волосы были черные как смоль, кожа бледна, а спина сутула. Однако не было сомнения, что сидящий перед ним человек, был Лордом. Черты лица были утончены, аристократичны и чем-то очень и очень знакомы…



- Милорд, императорский следователь прибыл, - уже с явным акцентом проговорил старик.

Джон ждал, но хозяин не спешил приветствовать гостя. Армейская выучка и мысль о том, что очередной выговор за оскорбление благородного господина могут пошатнуть его финансовое состояние держали его от привлечения к себе внимания.

Наконец, хозяин поднял голову, и Джон отчетливо увидел животную желтизну глаз. Под стать глазам, был и голос.

- Суфир, покажи следователю все что нужно, и пусть он проваливает, – рявкнул лорд.

- Милорд, при всем моем уважении …

- Мне не нужно ваше уважение, сделайте свою работу и уезжайте. Разговор окончен.

Джону ничего не оставалось, как подчиниться. Покинув поместье, Суфир вдруг заговорил:

- Простите нас, сэр. И, тем более, не держите зла на юного господина. Он был хорошим мальчиком, и сейчас не менее хороший человек. Просто… С нами случилось слишком много плохого, и скорее всего дальше только хуж».

- Я все понимаю, но … - попытался было сказать Джон.

– Не надо слов, сэр. Скоро вы сами все увидите, а если буду внимательны, то и поймете. Хвала всевышнему, мы уже пришли.



Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 17:37

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