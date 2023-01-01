Сплав по горной реке

Estellan Просмотров: 128 Комментарии: 0 +2 Вчера, 16:36 by

- Ань, напомни, как я на это согласился? – я с сомнением потыкал носком ботинка яркое надувное чудовище, по чему-то недосмотру именуемому лодкой.- Я обещала привязать тебя к корме, чтобы ты не утоп, - напомнила неунывающая девчонка и нахлобучила на мою многострадальную башку шлем.Идея перестала мне нравиться окончательно. Рафтинг, да? А не слишком ли смело тащить на подобный отдых такого как я, люто ненавидящего даже пешие походы? А ведь обещали, что ходить тут надо будет по минимуму, сиди себе в лодке, изредка греби веслом. Я-то представлял себе нечто менее… интерактивное.Помимо меня и Аньки, подруги детства и, до кучи, ярой поклонницы всяческого активного отдыха, на авантюру были подписаны Соня и мой старый знакомый – Джун, по привычке изредка все еще именующийся на наш родной манер – Мелким. И если у этих троих опыт, какой-никакой, был, то я…- Если я утопну, то буду с того света являться тебе в кошмарах, - пригрозил я самой главной авантюристке, нацепил жилет и, не переставая жалеть о своем решении, принялся забираться в рафт.Если в первое время сплав и был более-менее похож на прогулку, то, когда начались пороги, помощи от меня особо не было, одной рукой мертвой хваткой сжимая весло, второй, не менее мертвой хваткой, держась за веревку вдоль борта, я только и мог, что материться. Долго, вдохновенно, и на всех знакомых мне языках.Рафт крутило, мотало, он зачерпывал бортами воду, что лишь добавляло мне вдохновения.- Ну, вроде прорвались, - мокрая с ног до головы, Анька обернулась ко мне и весело подмигнула. – Ну, как ты там, диванная поросль?- Кажется, я жопу отбил, - пожаловался я девчонке. – Когда уже там привал?- Через пару часов, надо пройти еще несколько участков, спуститься на спокойную воду, а там и будет где лагерь разбить и просушиться.- Чудесно… - от завершения фразы еще более матерно, меня отвлек шум воды ,ставший громче. – А это?Анька обернулась в сторону движения, и я на мгновение увидел как побелели ее пальцы, сжимающие весло.- А этого не было в путеводителе, - крикнула она, перекрывая шум воды. – Держитесь, м-м-мать…- *ля, *ля, *ля… - когда нос нырнул в воду, а корма задралась, переваливаясь через камень, я откинул весло и уже обеими руками вцепился в веревку вдоль борта.Особо не помогло. На очередном скачке резинового (предположительно) чудовища, меня-таки перекинуло через борт, протащило, долбануло о камень, выбив из легких оставшийся воздух. Даже не знаю, каким чудом река все же выплюнула меня через несколько десятков метров, в сторону берега. Могло быть и хуже.Добравшись до твердой земли, я оглянулся. Рафт весело уносился вниз по течению, подпрыгивая и переворачиваясь. С виду – пустой. Недалеко от меня с течением боролась Соня. Плюнув на все, я нырнул обратно в воду, изо всех сил надеясь, что меня там о камни не размотает.Соню я настиг еще через десяток метров, ухватил за жилет, и вместе мы снова выбрались на берег, отплевываясь и надеясь, что никто ничего не сломал. Едва выдохнули, увидели у самого берега Джуна. Да что же ты будешь делать? Снова вернулись в воду, и сумели вытащить рослого товарища. Споро стянули с него и шлем и жилет.- Дышит, - вынесла вердикт Соня и устало опустилась на камни берега. – Похоже, сильно приложился о камни.- Черт, нам бы пригодилась помощь, и… а где Анька? Анька-а-а! – поднявшись на ноги, я осмотрелся, пошарил взглядом и по нашему берегу, и по противоположному, но приметного яркого жилета, как и шлема, не увидел. – Надо ее найти.- Анька в рафте была, когда нас выкинуло, - ответила Соня. – Может, ее с ним унесло?- Может, но проверить мы пока не можем. Все наше барахло там осталось. Так что… позвонить не получится. Как и переодеться, - я стянул с башки намозоливший уже шлем и принялся расстегивать жилет. – А еще не можем уйти с места в поисках лагеря.- Может, Анька где-нить вниз по течению? Ты бы сходил, поискал, я пока с Джуном останусь.Ну… план не хуже любого другого. Чувствуя, как мокрую одежду продувает налетающими порывами ветра, я шел вдоль воды, выкрикивая имя девчонки. Тишина. Только окружающий лес осуждающе шуршит листьями, да шум воды наполняют воздух.- А-а-ань! Анка-а-а!!! Анти… - поперхнулся последним словом, увидев торчащую из прибрежных кустов тонкую, явно девичью, руку. – Твою же…Уже привычным движением соскочил в воду, добрел до руки, схватил ее, потянул, пытаясь вытащить ее обладательницу из воды и надеясь, что эта обладательница там имеется. Рука вдруг дернулась, извернулась и вцепилась в меня, прибавив мне красноречия и прыти.Да, обладательница руки имелась. Вполне себе живая, смеющаяся, но не наша.- Ты кто? – опешил я, отползая от незнакомки на пятой точке, как только коснулся ее твердого берега.- А ты – кто? – в свою очередь удивилась девушка, вставая на ноги и давая себя рассмотреть. Невысокая, темненькая, светлокожая, одетая, что является странным выбором для купания в реке. В горной реке – особенно.- Я… мы… тут это… по реке сплавлялись, а ты кто? – похлопал я на нее глазами.- А… так это ваша лодка вниз по течению удрала? Я – Аня, я тут туристов в поход вожу. Решила, вот, над ними пошутить. Думала, это мои меня ищут.- Э-э-э… нет. Мы нашу подругу ищем. Тоже Аню. У нас товарищ неудачно выпал. Как бы спасателей не пришлось вызывать.- Плохо, - пожевала губами девушка, - пойдем, посмотрим на вашего пострадавшего. Если что, спасателей вам вызову.Когда мы вернулись к Джуну и Соне, тот уже сидел под деревом и водил вокруг сонным взглядом. Рядом с ним расположилась девушка.- Вполне живым выглядит, - вынесла свой вердикт гостья. – Щас я его осмотрю. Надо только лишнее снять.Пока девчонки разоблачали Джуна, я отвернулся к реке, раз за разом пробегаясь взглядом по берегам. Казалось, что что-то не так, но что именно?- У вашего друга сильное сотрясение. Боюсь, что без спасателей не обойтись. Я сейчас их вызову. И до города вас провожу, как бы чего не вышло.- А как же твоя группа? – уточнил я, изогнув бровь.- А, - махнула рукой девчонка, - я у них не единственный проводник. Оставлю своего напарника, потом нагоню. Я щас…Вытащив на свет мобильник, она принялась бодро тыкать в кнопки, а потом и защебетала в трубку, что-то втолковывая невидимому собеседнику. А меня осенила мысль.- Я оставила своего напарника пока одного, а еще передала наши координаты спасателям. Скоро будут.- Это хорошо. А то Джуна мы не вытащим даже втроем. Слушай, а дай позвонить, - огорошил я ее, едва она нажала отбой.- Да пожалуйста, - Аня протянула мне трубу. Предстояло вспомнить номер нашей Аньки и молиться, чтобы до нее можно было дозвониться. Какое-то время телефон задумчиво набирал номер, поразмыслил, издал гудки… А когда гудки прекратились, с той стороны трубки раздался шорох, вой, словно телефон прорывался сквозь бурю.- Анька! Ань… ты там? – вопрошал я трубку. – Анька? Ты где?- … же… - донеслось до меня сквозь шум помех.- Ань, тебя плохо слышно. Не клади трубку, где ты? Мы спасателей вызвали, но нам нужно знать где ты.- …уже… - донеслось в ответ.- Что уже? Ань!- … хуже… - внезапно выплюнул телефон.- Хуже? Тебе плохо? Ты ранена? Мы спасателей дождемся и за тобой сразу. Джун совсем плох. Ань?- Вам стало хуже, - в последний раз подал голос телефон, еще немного пошуршал и отключился, утратив связь с реальностью.- Бред какой-то, - я с сомнением смотрел на телефон, который отключился полностью, превратившись в кирпич, не дожидаясь полуночи.- Что такое? – встревожилась чужая Анька.- Не знаю… - я протянул ей телефон и вернулся к товарищам.К чести спасателей, ждать их пришлось недолго. Правда, дотащить Джуна до машины было непросто. Нас с Соней завернули за компанию. Хотя мы и так вряд ли отправили бы друга в больницу в одиночку.Уже на месте выяснилось, что и нам с Соней досталось. У меня обнаружились синяки в изобилии, пара сломанных ребер, да и подозрение на сотрясение за копанию. Соне поплохело уже в больнице, так что и ее, и Джуна пришлось оставить там. Я от госпитализации умудрился отвертеться, пообещав не умирать в ближайшую пару дней и не портить им статистику.Выйдя на крыльцо, я снова столкнулся с чужой Аней.- Как твои друзья? – спросила она.- Не слишком радужно, но жить будут, - ответил я, привыкая дышать новым для себя образом, в тугой повязке. – А где спасатели?- Они вернулись на базу.- Как? А Анька?Девушка выразительно пожала плечами.- Так… и где у них эта база?Машину мы бросили у реки, чтобы не слишком далеко тащить снаряжение. Да и ключей от нее у меня не было. Так что, явно придется прогуляться.- Покажешь? Я понимаю, что много у тебя прошу… - помялся я.- Идем, - снова пожала плечами та.Пока шли, начало темнеть. Черт, уже целый день прошел?Город был небольшим, тихим, и удивительно малолюдным. Но, несмотря на небольшое количество прохожих, я не мог не заметить, что они на нас смотрят. Даже пялятся. Что? Здесь настолько редко бывают приезжие? Или я чем-то сильно выделяюсь? Осмотрел себя. Да вроде нет. Обычный. Даже обсох уже. Странно. Но на это нет времени.Спасатели нашлись у своего здания. Пара из них как раз курила у входа, куда я и направился. На излете пойманный бдительным здоровяком.- Ты куда это?- Внутрь, - парировал я, хватаясь за ручку двери.- Зачем? – уточнил тот, не ослабляя хватку.- Хочу узнать как идут поиски.- Какие поиски?- Вы издеваетесь, блин? – развернувшись, я скинул чужую руку и в упор, насколько это было возможно, уставился на мужчину. – Хочу узнать где сейчас ищут Аньку, и где можно присоединиться к спасателям.- А… так это ты с рафта? – потерял интерес спасатель. – Поиски свернуты.- Как так? Вы нашли Аньку?- Нет, там никого нет. И не было. Мы прочесали указанный вами маршрут. Нашли рафт, вещи вас троих. Больше там ничего не было.- Как не было?- А не привиделось ли тебе? – рассмеялся собеседник. – Ну там, мало ли… сильно головой стукнулся.- Конечно, и Анька привиделась, и тачка ее, и рафт, рафт тоже привиделся, - огрызнулся я, чувствуя, что теперь поиски Аньки остались на мне.- Какая тачка? – изогнул бровь спасатель.- Большая такая, черная, на которой Анька нас сюда и привезла. Это, что, юмор такой? Вы Аньку собираетесь искать вообще? – разозлился я. Только повязки мешали броситься на откровенно издевающегося мужика. Ну и то, что они меня явно отметелят.- Нет никакой Аньки, - нехорошо прищурился товарищ первого спасателя. – И тачки нет. Ты бы, все же, сходил, проверил голову.Сжав кулаки, я развернулся и отправился обратно, чтобы в воротах снова столкнуться с чужой Анькой.- Эй, ты чего? – обратилась та ко мне.- Ничего. Спасатели свернули поиски. Надо вернуться к машине и добыть хотя бы фонари. Не уверен, что смогу ее вскрыть, но на худой конец можно разбить стекло, - проворчал я, проходя мимо, а потом вспомнил… - Совсем забыл. Спасибо тебе за помощь, тебе уже наверняка пора к своим возвращаться. Я и так тебя изрядно задержал.- Да ничего… за тобой явно надо присмотреть. Мои ночью точно никуда не пойдут, так что я с утра их прямо и нагоню, не переживай, - улыбнулась та в ответ. – Пойдем. Найдем вашу тачку, и поищем твою подругу, раз уж остальные твои друзья пока все равно не могут помочь. В спасательном деле время играет ключевую роль.Пробираться ночью по чужому городу, который ты видишь во второй раз в жизни непросто. Но, не без помощи новой знакомой, мне удалось выйти на нужную дорогу, по которой мы и топали уже добрый час, прислушиваясь к звукам ночного леса. Почему-то становилось жутко. То ли из-за звуков леса, то ли из-за того, что ни попуток, ни встречных машин не было.Особенно хорошо я запомнил место, где мы тачку и оставили. У моста и приметного куста. Вот он – мост, вот куст, а где, собственно, машина? Не веря своим глазам, я дошел до нужного места, остановился, попытался ощупать воздух. Может, я, в самом деле так долбанулся башкой, что просто ее не вижу? Следов на гравийке, что характерно, не было.- Что за фигня? – вопрошал я ночной лес. Лес притих.Анька ведь не могла уехать? Как она добралась до машины? Куда она могла поехать?- Что такое? – за плечом возникла темноволосая девушка.- Мистика, - задумчиво ответил я. – Ты видишь здесь машину?- Нет…- А она е… должна быть. Вот здесь мы ее оставили. Не могли ведь спасатели стащить ее с дороги?- Да нет… зачем им? Может, твоя подруга до нее сама добралась.- И куда делась?- Вы где-то в городе остановились? – продолжала допытываться девушка.- Да нет… - задумчиво протянул я.- А куда бы ты поехал в первую очередь?- В МЧС или в больницу. Мимо нас она не проезжала. Мимо нас, пока шли, никто не проезжал.- Так может она поехала в больницу? – подкинула здравую идею девушка.- Блин… - я прикинул обратный путь, но вариантов не было. – Может, такси вызвать? Я деньги отдам, как только получу свои вещи.- Не получится. У меня телефон издох… - вздохнула та, для пущей убедительности продемонстрировав кирпич, в который превратился мобильный, отказываясь реагировать на какие бы то ни было кнопки.- Да блин… - смирился я и направился обратно, чувствуя себя до крайности вымотанным.К больнице мы вернулись уже ближе к полуночи. Приметной Анькиной тачки не попадалось ни по пути, ни на территории.- Ничего не понимаю… - бормотал я себе под нос. Пока этим самым носом не уткнулся в дверь. Закрытую. Да ёлы-палы… Потряс хранящую молчание створку. Закрытая больница? Серьезно? А если кому-то вдруг плохо станет? Наверняка тут есть какой-то вход для скорых.Вход обнаружился, правда, абсолютно безлюдный. Зато дверь была открыта. Через нее наша парочка и направилась внутрь, чтобы на этот раз столкнуться то ли с врачом, то ли с медсестрой.- Часы приема с часу до пяти, - огорошила нас она и попыталась вытолкать за дверь.- Подождите, я к друзьям.- Часы приема закончились, приходите завтра.- Мне очень надо, Сонька и Джун, в смысле Мелкий… в смысле Женька. Сегодня привезли обоих.- Сегодня таких не поступало, - еще больше удивила меня стражница приемного покоя. – Иди отсюдова, колдырь.- Как? Нас спасатели привезли, мы с реки, с рафта…- Не было сегодня никаких спасателей, уходи уже, - для пущего эффекта на нас замахнулись стопкой каких-то листов, - а то милицию вызову.- Подождите пожалуйста, прошу, - я развернулся и схлопотал тычок в ребра крепким кулачком. Ребра тут же отозвались вспышкой боли, заставив побледнеть. – Женька очень плох был. Я… просто хочу убедиться, что с ними все в порядке. Пожалуйста.То ли мой вид был достаточно красноречив, то ли она побоялась, что я тут внезапно отключусь, но женщина вдруг смягчилась.- Ладно… я посмотрю по спискам. Но внутрь не пущу. Если есть такие, то приходите завтра, в положенное время.- Хорошо-хорошо, быстро согласился я, боясь, как бы она не передумала.Следующий час прошел в попытках найти во всевозможных списках моих товарищей. Именно в попытках, так как их там не оказалось. Совсем. Вообще. Взгляд женщины становился все более скептическим, по мере поисков. Она дотошно выпытывала время, имена, фамилии, номера паспортов и так далее, и так далее… Но ни одного упоминания ни Соньки, ни Джуна, найти не удалось.В итоге, нас с позором и новыми угрозами милиции выгнали за территорию.- Может, их в другую больницу увезли? Тут есть еще одна больница? – спрашивал я свою сопровождающую, пытаясь осознать все, что происходит.- Нет, в городе одна больница. А если бы и перевезли, то остались бы какие-нибудь записи, - та задумчиво рассматривала крошки асфальта под ногами.- Но мне ведь это не привиделось? – все же засомневался я в собственной адекватности.- Нет. Не привиделось, - легко согласилась та. – Идем. Тебе нужно отдохнуть.Я уже не сопротивлялся, петляя за девушкой по ночным улицам. Пытаясь осознать все происходящее. Что мы имеем на данный момент? Анька пропала. Ее тачка – пропала. Сонька – пропала, Джун и тот куда-то испарился. А как может незаметно испариться двухметровый бугай? Но, тем не менее…- Пришли, - выдернула меня из размышлений темноволосая, открывая дверь квартиры. Ого. А как мы попали в дом? Она, что, тут живет?- Куда? – хлопнул я глазами.- Ко мне домой. Переночуешь здесь, а утром будет время действовать. Тебе бы поспать.- Да какой сон? Тут какая-то чертовщина происходит.- Может и чертовщина… - снова согласилась та, снимая куртку, вешая ее на вешалку в коридоре, а потом проводя меня на кухню.Резкий электрический свет резанул глаза. Ярко. Светло. Слишком светло. Только сейчас я подумал о том, что в городе до сих пор было как-то темно. Выглянув в окно, я убедился в своей догадке. Фонари не горели. Более того, казалось, что фонарей тут и вовсе нет. За окном царила темнота, разбавленная только лунным светом.- Как-то тут темно, - обратился я к собеседнице, когда передо мной опустилась на стол чашка, до краем заполненная горячим чаем.- Да, тут всегда темно. Потому и нужен проводник. Без проводника тяжело найти путь к свету, - философски заметила Аня, отпивая из своей чашки, только смотрела она куда-то в сторону… за окно. – И порой кажется, что отсюда вовсе не вырваться. Что выхода нет. Хотя он есть, просто без толкового проводника его трудно найти.- Ты про свою группу? – почему-то вспомнил я о том, что она раньше рассказывала.Девушка отрицательно покачала головой, не отрываясь от созерцания темноты. Снова сделала глоток из кружки. Где-то очень далеко край неба стал светлеть. Да. Летние ночи коротки. Совсем скоро поднимется светило.- И что ты планируешь делать дальше? – спросила девушка.- Дальше? Завтра? Не знаю… надо найти друзей. Нужно придумать к кому с этим обратиться, может, в полицию пойду.- А, может, тебе просто нужно проснуться? – вопросительно вскинула бровь та.- В смысле?- Ну, открыть глаза, осмотреться, понять?- Что именно?- Что тебе стало лучше…Новый вопрос задать я не успел. Особенно шустрый луч нашего Солнца вынырнул из-за горизонта и ударил по глазам, ослепив.Я отшатнулся от окна, попытался прикрыть глаза рукой, но не смог. Почему я не могу пошевелиться? Что за фигня? И глаза прям режет. Даже не протереть их. Осталось только моргать. Моргать было больно. Свет резал глаза, вызывая слезы. Но, постепенно, проморгаться я сумел. И почти тут же увидел над головой потолок. «Офигеть», - запоздало удивился. А потом между мной и потолком появилась голова. Ее я сразу узнал.- Анька… - с третьей попытки хрипло выдохнул я и ощутил, что в ребра словно нож воткнули.- Очнулся? – прошептала та, и я ощутил как на моей руке стиснулись горячие пальцы. – Эй, ты как?- Анька, блин… - не особо оригинально удивился я. – Куда ты… делась? Мы искали… МЧС… машина… - выплевывал я слова без особой логики, пытаясь донести до нее все свои приключения.- Ты о чем? – удивилась та. – Когда рафт перевернулся, оборвав страховку, я до смерти испугалась. Джун первым выполз, Соньку изрядно помотало, А ты… тебя… боялись до больницы не довезем.- Сонька? Джун? – запоздало удивился я.- Уже в норме. Скоро придут навестить. Мы пока в городе остановились. Блин… мы уже боялись, что ты не выкарабкаешься. А когда во время операции сердце остановилось… - на глаза девушки навернулись слезы. – Прости. Зря я вас сюда потащила.- Меня вывели…- Кто? – не поняла та, передумав реветь и портить мне настроение на смертном одре.- Проводник… - вспомнил я темноволосую девушку, не оставлявшую меня одного ни на минуту.

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