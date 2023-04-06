Последний рейс. Часть 1

Новость отредактировал Estellan - 6-04-2023, 19:24

Причина: Стилистика автора сохранена.

Fermix Просмотров: 162 Комментарии: 0 +2 6-04-2023, 19:24 by

Джек - среднего роста и обычного телосложения. У него коротко стриженные темные волосы и усталый взгляд. Ему уже перевалило за 35 лет, профессиональным дальнобойщиком работает несколько лет.Джек был на пути к своему грузовику, стоящему на парковке за пределами их дома. У него был ранний выезд, он чувствовал усталость, которая не исчезала, даже после долгого отдыха. Его жена, Сара, стояла на пороге, смотря на него с сожалением в глазах.- Ты уверен, что должен ехать? - спросила она, обнимая его.- Да, я должен. Это отличный заказ. Я должен выполнить его, чтобы мы могли поправить наши дела. - ответил Джек, чувствуя себя неловко.Они были в браке уже много лет, но последние полгода были настолько тяжелыми, что Сара и Джек чувствовали, как их отношения разваливаются, они будто не любили друг друга, а играли роли любящих людей. Саре не нравились долгие рейсы мужа, но деньги были нужны, чтобы содержать их дочь Эмили и оплатить ипотеку на дом, поэтому Джек уходил в рейс очень часто.- Я пыталась разбудить Эмили, но она очень крепко спит. Она просила разбудить её чтобы попрощаться с тобой. - сказала она, чуть улыбаясь.- Нет нет, пусть спит, она вчера поздно легла. Я позвоню ей когда она проснётся. - сказал Джек, вырываясь из объятий.- Тут все, что тебе нужно для долгого рейса. - сказала она, протягивая сумку Джеку. Он взял ее, чувствуя тяжесть внутри. Он знал, что в сумке были его любимые закуски, бутылки воды, дополнительная одежда, а также книги и журналы для развлечения во время ожидания загрузки и разгрузки груза.- Спасибо, Сара. - сказал он, глядя на нее с благодарностью.Она улыбнулась, но в ее глазах все еще была боль и недовольство. Сара поцеловала его на прощание, но он чувствовал, что это был только формальный жест, и что у них есть много нерешенных проблем. Джек вздохнул и пошёл к своей фуре, она провожала его взглядом, пока силуэт Джека не скрылся за углом забора.Джек стоял у двери своей фуры и проталкивал увесистую сумку в глубь салона. Шум мотора фуры громко раздавался в его ушах. Он почувствовал лёгкое прикосновение на своей руке и увидел свою дочь Эмили, которая проснулась и вышла из дома, чтобы попрощаться с отцом.- Папа, ты уже уезжаешь? - спросила Эмили, сонным голосом.- Солнышко, ты проснулась - улыбаясь ответил Джек и обнял свою дочь.- Когда ты вернёшься? - спросила Эмили.- Через неделю, но я буду звонить и писать тебе, хорошо? - улыбнулся Джек.- Хорошо, пап, будь осторожен на дороге. - пожелала ему дочь.Джек поцеловал свою дочь в лобик и залез в фуру, закрыл за собой дверь и открыл окно.- Я буду скучать, слушайся маму. - улыбаясь сказал он.Эмили улыбнулась.Джек взялся за руль своей фуры и почувствовал как она оживилась под его руками. Он начал выезжать с парковки. Взглянув в зеркало заднего вида он увидел, как его дочка Эмили машет ему рукой. Сердце Джека сжалось от привычного чувства разлуки, но он знал, что ему нужно продолжать работать, чтобы обеспечить свою семью. Он помахал рукой в ответ, а затем начал медленно выезжать с парковки.Капли дождя стучали по стеклам фуры, создавая монотонный ритм, который смешивался с шумом мотора и музыкой по радио. Дорога была покрыта мокрым асфальтом, отражая в своем блеске окружающие здания и деревья. Джек наслаждался этим зрелищем, которое так хорошо согласовывалось с его настроением. Он чувствовал себя спокойно и защищенно за рулем фуры, плывущей по скользкой дороге. Каждый раз, когда машина проскальзывала на поворотах, он легко корректировал её движение, незаметно для себя. Его взгляд упал на сумку, он заметил, что молния была немного расстегнута и один из ремней небрежно свисал наружу. Он приподнял ремень и закрыл молнию на полную.Когда прошло уже четыре часа езды по дождливой дороге, Джек решил сделать небольшую остановку, чтобы отдохнуть и попить воды. Он нашел удобное место у обочины, открыл сумку и начал искать бутылку с водой. Его рука нащупала мягкий, пушистый предмет, который вызвал у него любопытство. Он достал его из сумки и увидел милого маленького медвежонка-игрушку, который принадлежал его дочери Эмили.Джек улыбнулся и нежно погладил медвежонка, вспоминая, как Эмили дарила ему эту игрушку в день его рождения. Он положил медвежонка на переднее пассажирское сидение, достал бутылочку с водой и начал пить.Дорога стала уже сухой, а на горизонте начинало пробиваться солнышко, заставляя облака переливаться разными оттенками. Джек продолжал вести свою фуру, наслаждаясь красивыми видами за окном и тихой музыкой на радио. Его мысли плавно переключились на еду, в животе начало урчать. Он посмотрел на часы и понял, что уже прошло много времени с момента его последнего приема пищи. Через пару километров он заметил забегаловку, которая казалась идеальным местом для перекуса.Джек свернул с дороги, припарковал свою фуру и вышел из нее.Забегаловка выглядела довольно скромно, но уютно. Её фасад был покрашен в светло-желтый цвет, на крыше висел знак "Кафе придорожное". На окнах были занавески из легкой ткани с цветочным узором. Вокруг забегаловки росли небольшие цветочные клумбы, которые добавляли еще больше уюта.Джек приподнял руку, чтобы открыть дверь кафе, когда услышал голос женщины: - Эй, мужик. Пару монет не найдётся? Он оглянулся и увидел женщину-попрошайку средних лет, в ее глазах можно было увидеть усталость и безнадежность. Одежда у нее была запачканая и поношенная, на голове была старая шапка.Джек был принципиальным в этом вопросе и никогда не давал денег просто так, а уж тем более милостыню. Он всегда считал что если у человека есть 2 ноги и 2 руки, он может обеспечивать себя сам. Он призирал таких людей.- Нет. - ответил он и зашел в забегаловку.Внутри царил уют, стены украшали картинки с видами окрестностей, а на полках стояли керамические фигурки животных. В углу забегаловки стояла стойка с прилавком, за которым стояла приветливая женщина, готовившая еду. Деревянные столы и стулья стояли по середине и по бокам кафе, а на стенах висели меню и цены. Забегаловка была наполнена запахами свежей выпечки, жареного мяса и горячих блюд.Джек нашел свободный стол и быстро сел за него. Забегаловка была полна людей, даже несмотря на ее уединенное место расположения. Он взглянул на меню и решил заказать сэндвич, картофель фри, наггетсы и чашку кофе. Официантка подошла к нему и с улыбкой спросила, что он желает. Джек заказал свой перекус и она ушла за приготовлением его заказа. Он расслабился и наслаждался окружающей атмосферой. Сидя у окна, краем глаза он заметил ту самую женщину попрошайку, она так же подходила к людям с протянутой рукой. "Лучше работать тяжело и достойно, чем жить на чужую милость" подумал Джек про себя.На столе положили много блюд. Он начал есть, еда была очень вкусной. Наггетсы были жареными до золотистого цвета. Сэндвич сочный и насыщенный, с обильным слоем мяса и сыра. Картошка фри была жареной до хрустящей корочки и мягкой внутри. Кофе ароматный и горячий, он хорошо согрел Джека после долгой поездки. Когда он закончил есть, он почувствовал, что наелся и его желудок был полон.Джек оглянулся и заметил, что женщина попрошайка всё ещё стоит на улице, опершись на стенку кафе, она смотрела через окно на Джека, который только что вкусно отобедал практически на её глазах. Ему стало слегка неприятно, он решил угостить её остатками картошки фри, которые лежали на его столе, возможно даже заказать ей горячего кофе. Жестом руки он позвал её к себе, она смотрела на его немного удивлённо, постояв секунд пять, она всё таки пошла в сторону двери в закусочную.Персонал кафе был не очень доволен, когда они увидели, как женщина заходит в кафе. Мужчина официант, выходя из кухни нёс заказ на подносе, увидев в дверном проёме девушку он опешил и поставил поднос на стойку.- Стоп, стоп. Сколько раз тебе можно повторять? Тебя не должно тут быть. Я вызываю копов... - сказал грубым голосом официант, преграждая путь женщине."Видимо она давно попрошайничает на этом месте", подумал Джек и решил вмешаться в диалог.- Подождите, это я позвал её, мы просто покушаем, всё в порядке. - сказал Джек официанту, официант смог еле выдавить из себяулыбку смотря на Джека, он кивнул ему.Женщина гордо прошла в зал кафе, косо смотря на официанта, собирая взгляды посетителей она направилась к столу Джека, затем присела напротив его. Джек подвинул тарелку с картошкой в сторону женщины, затем заказал чашку кофе.- Спасибо и на этом. - холодно ответила ему женщина, жадно хватая руками картошку фри и запивая кофе. Джек внёс оплату за еду, и уже собирался уходить, но женщина остановила его.- Почему ты не дал мне монету, но решил накормить меня? - спросила она, вытирая рот рукавом.- Я не даю никому денег просто так, каждая копейка достаётся мне своим трудом. - ответил резко Джек. Он вспоминал своё детство, бедное детство без денег, когда он и его брат работали за копейки, чтобы помочь матери сводить концы с концами. Вспомнил, как они продавали газеты на улице, разгружали грузовики на складе, собирали ягоды и фрукты на фермах. Брались за любую работу, но никогда не побирались на улицах. Его воспоминания прервал резкий звук бьющегося стекла, Джек вздрогнул и посмотрел в сторону официанта, который пытался неуклюже подобрать осколки. Пол был усеян осколками стекла, и каждый из них сверкал в лучах солнца, проникающих в забегаловку через окно.- Всё же я благодарна тебе за еду и кофе, и раз ты никому не даёшь денег просто так, давай я тебе погадаю. - сказала женщина и полезла к себе в карман. Джек никогда не верил в гадания и не считал их чем-то более, чем просто игрой.- Нет, мне уже нужно ехать. - ответил он, застёгивая молнию куртки.- Ты ничего не потеряешь, это займёт пару минут. - сказала ему женщина, достав карты из кармана. Карты были чуть больше обычных, старые, слегка помятые карты начали перемешиваться в руках женщины. Она перетасовала карты и положила их на стол.- Подсними. - сказала она, смотря на колоду. Джек поднял половину колоды и положил рядом с другой половиной колоды. Женщина взяла колоду в руки и начала выкладывать карты по одной. На первой карте было изображено два чёрных коня с крыльями, везущих чёрную колесницу с чёрным человеком в доспехах. Женщина указала пальцем на эту карту.- Эта карта означает путь, дальнюю дорогу. - сказала она. "Интересное совпадение" - подумал про себя Джек. Женщина вытянула вторую карту, на которой было изображено двое мужчин близнецов, они стояли рядом и держали мечи.- Карта показывает двух мужчин, у тебя есть брат? - спросила женщина переводя взгляд с карты на Джека. Ухмылка тут же пропала с его лица. У его был брат, он давно погиб. Джек не любил напоминаний о брате, он очень горько переживал его утрату.- Нет. - холодно ответил Джек, опуская взгляд вниз. Женщина вытянула третью карту, на которой был изображён во весь рост скелет, одетый в плащ, в его руках была коса, из глазных впадин виднелись черви.- Смерть. - прошептала женщина и посмотрела на Джека. Джек стоял с глупым выражением лица и смотрел на её. Женщина улыбнулась.- Не беспокойся, не всегда карта смерти означает что-то плохое. - сказала она собирая карты в одну колоду, быстро перетасовав их, она положила колоду на стол.- Снимай ещё раз. - стукнув пальцем по столу, сказала она. Джеку начало это надоедать, и он хотел скорее это закончить. Он снял часть колоды и положил рядом. Женщина взяла карты и начала расклад. Первая карта, смерть, она косо посмотрела на Джека, затем сразу вытянула вторую карту, смерть. Женщина выглядела растеряно, она подняла вторую карту и прищурившись посмотрела на её ближе, кинув её на стол она достала третью карту, смерть. Колода карт медленно вываливалась из рук на стол. Руки начали дрожать, гримаса ужаса появилась на её лице.- Это невозможно.. - пробормотала она, смотря на карты. - В колоде может быть только одна карта смерти, но здесь их три. Джек пришёл в ярость, он был сам по себе спокойным человеком, когда после того, как он проявил доброту к женщине, а она хочет обмануть, одурачить, это вывело его из себя. Он ощутил, как кровь прилилась к его голове.- Ты что за цирк тут устроила?! Ты... ты пытаешься меня обмануть да? Хочешь чтобы я дал тебе денег за снятие всех проклятий, которые твои картишки предсказали мне? - прокричал он в гневе, смахнув рукой колоду карт со стола, Джек резко застегнул замок куртки, едва не прижав молнией подбородок, и направился к выходу.- Я тебя предупреждал! Сейчас с тобой разберутся, - подбежал официант к столику, доставая телефон из кармана.Лицо женщины стало бледным, она не могла пошевелиться и сказать ни слова. Опустив глаза вниз, она смотрела на карты, которые лежали разбросанными на полу, это были её карты, карты которыми она владела уже много лет, карты, которые достались ей от бабушки, когда она была ещё маленькой, карты которые сейчас лежали на полу, были одной масти, на всех 78 картах, красовался скелет и жирная надпись внизу "Смерть".Продолжение следует....

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