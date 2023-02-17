Записка, или 6 дней ужаса

Новость отредактировал Estellan - 1-04-2023, 18:10

Причина: Стилистика автора сохранена.

Чуркабес Просмотров: 208 Комментарии: 4 +1 1-04-2023, 18:10 by

Мой друг нашел странную записку с номером во дворе многоквартирного дома, и после звонка на этот номер сошел с ума... В общем, прочитайте сами. Страшно видеть, как культурный человек становиться сумасшедшим обитателем помойки и убийцей.День 1Я – обычный парень в самом расцвете сил, решивший перебраться в крупный город. А это - мой дневник, который я веду в заметках телефона ради своего успокоения и удовольствия. Нелегко было вот так оставить всю свою прежнюю жизнь, свою работу, друзей и свою любовь. Однако, город крупный, и все это можно запросто восполнить. Квартиру я снимаю в странном доме, в котором не 5, не 7 и не 9 этажей, а 6. Никогда не видел таких многоэтажек, но в этой я снимаю свою квартиру у какой-то бабушки.Подъехав на маршрутке к этому человейнику и поднявшись на последний этаж мне сразу открыли дверь, еще до того как я дал о себе знать. Хозяйка вышла оттуда и протянула мне свои ключи от дома. Скупо поздоровавшись и так же скупо попрощавшись, бабушка вышла оттуда и ретировалась побыстрее. Всё. Квартира моя. Работа только в понедельник, еще 7 дней можно отдыхать. Собрал бы я гулянку, да не с кем. Включил древний телевизор и решил спуститься покурить и осмотреться заодно. Лёгкий снежок, гопники, кошки и… Два парня в рваной камуфляжной одежде стояли около лавочки, выкрашенной в яркий колхозный цвет, и один явно стоял на стрёме, пока другой клал на нее записку. Я подумал бы, что это просто наркоши-закладчики, но это был обычный листок бумаги. Два парня, сделав свое дело, быстро зашагали прочь со двора моего пристанища. Мне стало безумно интересно, и я прочитал её… Это был какой-то номер телефона. Сгребя записку и побежав домой, и позвонив на этот номер, и открыв программу для записи звонков, я услышал это… Крики, крики, громкие и болезненные, как будто этого человека убивают или режут живьём! И тишина. Резко, и от этого даже тишина была громкой. И женский голос, который говорил «алло!». Но холодок пробежал по моей коже, ведь он был… Он был коряво записан и так же коряво воспроизведен в трубку с какого-то устройства. На фоне послышалось гулкое, тихое, низкое и сиплое мужское гоготание. И резкий шум воздушной сирены ударил мне в уши, и сложилось чувство, что он раздается из соседних комнат, из окон, и откуда угодно, но не из телефона. Время, конечно, неспокойное, но не думаю, что бомбардировки могут коснуться моего города. Я… Я просто бросил мобильник на пол и закрыл лицо руками, упав на пол. Все поплыло перед глазами, и глаза закрылись как будто без моего согласия.День 2Я проснулся. На часах было 6:00. Судя по журналу вызовов моего телефона, я вырубился 14 часов назад. Надо же, прямо в зале, на полу. И тут нахлынули воспоминания о вчерашнем зв…. Вот оно. В углу стоит человек. Как мне встать с пола, чтобы оно меня не увидело?! Если что-то произойдёт, помните, я скучаю по своему дому и всем кто окружал меня. Глубокий вдох, и я поднимаюсь. Ха-ха-ха! Это всего лишь стул с одеждой! Когда свет в комнате включен, он уже не такой страшный! Ой…. Но ведь.… Но.… Его не было там вчера! Чёрт возьми.… Однако, скорее всего у меня помутнение после потери сознания. Фонарик в зубы, и я быстро бегу включать свет по всей квартире. Готово. Я в безопа… Сообщение от неизвестного номера, но не того на который я звонил. Это был двоичный код «11010001100001011101000010111110110100001011011111010000101101111101000010110000001000001101000110000100110100001011111011010000101100111101000110000001110100001011011100100000110100011000000111010000101101111101000010111110110100001011101011010000101111011101000010111000». Закинув эту дрянь в переводчик на двоичный код, я получил какой-то текст, возможно на мадьярском или еще бог знает каком языке. Уже на полуслове «переводчик», которое я вводил в гугле, пришло другое сообщение с этого же номера. В нём было видео, но его загрузка началась сразу же, не спросив меня. Как давно я потерял контроль над всем? Чёрт! Оно включилось самостоятельно! Там было видео, на котором человек, если его все еще можно так назвать, держал в руках маленькое, мохнатое существо. Оно не было похоже ни на щенка, ни на котёнка, ни на еще какое-нибудь животное. Как вдруг раз! И руки сжали бедного зверька, и из его тела заструилась кровь. Он стал дёргаться, извиваться, но рука швырнула существо на пол, обнажая ладонь. А в ладонь были воткнуты гвозди, пронзающие её насквозь и торчащие остриями в тыльную сторону. Крови на руке не было. Я выключил эту мерзость и раздвинул шторы. Розовый свет пролился в комнату. Но…. Но уже 8:59 на часах. Что я успел сделать? Да не важно. А почему бы не прогуляться? Район тут тихий, всё будет хорошо. В карман я положил складной нож, телефон, записную книжку и 50 рублей. Выползя из подъезда, посмотрев вверх на тусклое небо, которое стало серым, и опустив глаза я понял что передо мной стоит один из тех парней, что дали мне ту самую чёртову записку, и просто смотрит мне в глаза. Только сейчас стало видно, что его лицо покрыто жуткими ожогами. Я моргнул. Вместо него там стоял обычный человек, который материл меня последними словами и до меня дошло, что я стою раскорячившись посреди двери дома, не давая ему пройти. Послав его куда подальше в ответ, я поплёлся дальше по улице под давящим небом. Когда я притащился ларька домой, мой телефон вновь подключился к интернету, от таинственного номера пришло 3 фотографии. Я не буду их смотреть. Нет. Не сегодня. Я действительно потерял контроль над всем, ибо фотографии пролетели на экране одна за другой. На первой была фотография солдата с разворошённым лицом, лежащего в окопе. На второй болезненно худая собака, у которой на боку красовалось пулевое отверстие, и на третьей женщина, с ужасно искажённым лицом, скривившемся в страхе, боли и ненависти. На её длинных как стилеты зубах была кровь. Свежая. Тёплая. С тем самым металлическим запахом. Но как я её почувствовал? Я что, схожу с ума? Нет, пожалуй нет…. Вот, я лежу в кровати и пытаюсь уснуть. Мысли о тех фото и видео, о том голосе, о тех людях плыли передо мной. Лишь воспоминания о моей любимой как-то утешают мой страх. Как же скверно на душе от осознания, что я её больше не увижу….День 3Блииииин…. Уже 12:20 утра, а я только проснулся. Ночью телефон разрывался от сообщений на мадьярском и мемов. Подскочив с кровати и приняв душ в ржавой кабинке, отзавтракав чем попало, вновь раздвинул шторы и небо уже не было серым. Оно было тускло розовым, с серым светом. Падал тихий снежок, птиц не было нигде. Ни на домах, ни на столбах. И всё же я, перешагнув через себя, открываю сообщения от того номера. Это были мемы. Смешные картинки со смешными животными. На первой веселый парниша, который прилёг полежать на землю и улыбался тем, что осталось от его лица. На другой щенок, с задорной дырочкой в боку, а на третьей милая, милая леди, корчащая смешную рожицу после стаканчика вкусной крови. Не пойму, чего я так страшился вчера! Я полностью здоров, это лишь веселые картинки. Хех, наверное вчера еще действовало то помутнение. Ну и лаадно! Почему бы не глянуть комедию? К примеру «snaff102». 17:33. Это было очень веселое кино, и мне понравилось. Сделав из него пару скриншотов и отправив их по тому номеру, я получил ответ «Látom tetszett». Что бы это ни было, надеюсь он посмеялся как и я. Ну всё, довольно смешнявок на сегодня. Я сделал достаточно мало за сегодня, но и не написал о многих вещах. Я понял, что небо может быть только двух цветов. Розового и чёрного. Сейчас оно стало черным, даже звёзд не было видно. Быть может это световое загрязнение, а может что-то еще. Оу, уже скоро все магазины закроются, а я еще не вылезал из дома. В тёмном подъезде не было лампочек, и когда я закрыл дверь, света не осталось совсем. На улице было темно, и свет валил из окон. Опять дальше по улице я направляюсь в магазин, чтобы купить там что-нибудь попить. Плетусь домой после форменного хамства продавщицы за то, что я пришел перед закрытием, и вижу в своем подъезде вижу рисунки на своей двери. Такие красивые, не стану их стирать. Свет в доме выключен, и я, не включая его, сажусь на подоконник распивать напиток, посмеиваясь с тех картинок.День 4Утро. Розовое небо светит мне в лицо, но меня разбудили голоса. Они звучали из коридора и шептали мне что-то. Но теперь не на венгерском, а на русском. «Беги, беги отсюда! Он рядом. Мы тебя не отпустим. Ты сам станешь как мы». И это мучает меня с утра. Я включил свет, включил телевизор, но не могу заставить себя выйти в коридор. Там как будто кто-то стоит и нашёптывает мне это. Достав нож, я иду туда, потряхиваясь от ужаса, и тут меня оглушило громким звуком прямо за моей спиной. Это был снова тот звук сирены, но теперь он был у меня около левого уха. Я заскочил в ванную и заперся. В дверь скреблось какое-то существо. Мне пришло сообщение «0TKPOY». Но нет! Я не открою тебе дверь, чёрта с два! На часах 15:29 и стуки прекратились. Осторожно открываю дверь, и высовываюсь в коридор. Никого не было, никто не писал и никто ничего не говорил. Какого лешего?! Я понимаю, что не вижу ничего! Но скоро зрение вернулось ко мне, и сбоку от меня стоит какое-то тонкое существо. Оно улыбается и тут же исчезает. Я бегу в свою комнату и пытаюсь найти ключи от сейфа, но нигде их нет. В сейфе лежал старый револьвер, и все что мне остается это спокойно пойти на кухню и надеяться на лучшее. Вот уже вечер, а я и забыл о существе, погрузившись в рутину. Оно ушло. Но вернулись голоса. Они шептали мне обо всех моих злодеяниях за всю жизнь. Это так противно, однако, можно привыкнуть. Сегодня моей прогулкой станет выход на балкон, а достижением станет то, что я с него не прыгнул. Там стоит одинокая гладильная доска, тумбочка с пепельницей и один валенок с заплаткой на носке. Балкон не был застеклён, и я видел все хорошо, без замутнения стекла. Чёрное небо висело над двором, по которому изредка проходили какие-то бичуганы. Тошно от вида людей, особенно таких…. Я лучше пойду спать пораньше, вернее попытаюсь уснуть, несмотря на голоса.День 5.Ох, блин…. Я проснулся не на своей кровати, а в зале черт подери! Кто мог перенести меня? А? Надеюсь, эта же гадость не перенесет нож мне между глаз. Кстати о ноже, я возьму его на всякий случай. По пути на кухню я увидел в спальне силуэт, но он не кинулся на меня. Голоса говорят со мной, но я не против. Я общаюсь с ними как со своими друзьями уже давно, мы с ними обсуждаем комедии и мемы, которые смотрели. Схватив нож, я первый прыгаю на таинственного человека, но он…. Растворяется…. Видимо, когда у меня нож я не такой аппетитный? Приходит сообщение: «Ön szerint ez igazságos?». «Разве это справедливо?» подсказал мне переводчик. А справедливо ли гонять меня по собственной квартире? Справедливо ли накидываться на меня и рвать своими ког…. Стойте…. Этого никогда не было. Оно ни разу не причинило мне вреда! А я ему причиню, ох, я и причиню! У меня созрел план. Великий переводчик вновь спасет меня: «Menj innen, teremtmény!» промолвила на всю комнату говорилка текст, который я сам ввел в переводчик на мадьярский, как вдруг это существо действительно вышло, что от него и требовалось в моем сообщении. Тощее тело, впалые черные глаза, просвечивающиеся рёбра и торчат зубы. Я вновь нарушаю справедливость, скачком оказываюсь на кухне и хватаю тесак. Грубо повторяя ту фразу, а точнее пытаюсь подражать ее звукам, я бегу на него и наношу порез. Порез на руке быстро затянулся, а оно… Оно пошло в «контратаку». Его лицо стало так близко к моему, а оно закричало. И его криком был тот самый, громкий звук сирены. Я спасовал, бросил нож на землю и побежал в коридор, где спрятался в шкафу. Оно стоит перед дверью. Голос сорвался на крик, оно смотрит мне в глаза, я зарываюсь в невесть откуда взявшиеся там куртки лицом, лишь бы существо не раскрыло дверь.День 6.Мягкое утро пролило свет в мою комнату. За ночь, которую я провел в шкафу, мой телефон разрывался от сообщений от контакта, подписанного сердечком. Это была та самая девушка, которую я уже давно любил, и она решила написать мне. Из ее сообщений следовало, что девушка сегодня будет проездом в этом городе. Надо же. Хоть что-то хорошее за эти 6 дней. Не дождавшись ответа, она сообщила, что если его не последует за несколько часов, я останусь при своем одиночестве. Я МЕТНУЛСЯ и написал ей так быстро, как никогда не писал, о том, что с удовольствием приму её как дорогого гостя в своей новой квартире. Теперь уже мне не последовало ответа. Голоса твердили о том что у нее скорее всего уже кто-то есть, нашёптывали страшные для меня сценарии о том, что приедет она со своим парнем, или еще страшнее - со своими детьми, но я не слушал их. Естественно, это вызывало у меня некий дискомфорт, пока один из них не произнес «Teremtmény». За тем остальные подхватили это странное слово, и я решил перевести его. Введя еле-еле как упоротую транскрипцию этой фразы, я испугался сам, ведь переводом оказалось «существо». Испугался я не из-за страха перед ним самим, а из-за того, что он может нанести вред моей подруге. Но я просто суну нож в пояс, и, в случае чего, воспользуюсь им уже не как вчера, а окончательно. Голоса затихли. Я вышел в коридор. Почему-то, мне стало страшно без голосов. Они окружали меня, а без них так страшно! Есть решение! Я перевел несколько фраз на венгерский и говорилкой воспроизвел их. Голоса тут же вернулись и сцепились между собой. Мне так спокойнее. Эх, скорее бы на мой порог явилась она… Вечер. Раздался долгожданный стук в дверь. Я обескуражен – неужели я снова её встречу? О, боже, как я рад….Я кинулся к двери, и открыл ее…. Она стояла передо мной во всем своем великолепии. На этом милом лице появилось выражение…. Отвращения? Почему?- Привет! Э-э-э…. А что у тебя с комнатой?Я огляделся и понял, что посреди коридора половик залит кровью. Голоса засмеялись.- Ох, ну…. Я это…. Пролил большую коробку…. Ну…. Вишневого сока.- П… Понятно….- Пошли на кухню, что ли?Ответом было согласие, и мы прошли туда. Я достал древние конфеты, приговаривая, что купил их вчера, и налил теплого чаю. Мы разговорились о жизни, как вдруг…. Голос резко и громко закричал какие-то фразы на венгерском. Она увидела, что я замер, и спросила- Что-то не так?- Нет, нет, все нормально!Голос настырного мадьяра замолк. Шёпотом все голоса одновременно сказали мне идти в спальню. Зачем? Что меня там ждет? Стул девушки стоит спиной к двери, а напротив кухни расположена спальня.- Подожди! Мне кажется, или….Я бегу туда, подхожу к окну и вижу что на улице ночь. Протерев глаза, я вообще перестаю различать за окном нечто кроме тьмы. Обернувшись, слышу бульканье, и перед моими глазами стоит искорёженное существо, с огромными белыми зрачками, длинными когтистыми конечностями и широко развороченной в улыбке челюстью.- Ты ждал меня, не так ли? Был готов, но привела ли готовность к чему-нибудь? Теперь ты увидишь {имя девушки} только на небесах. Если, конечно, мы тебя туда отпустим….Я задыхаюсь. Оно обвило меня и все ближе подтаскивало к своему отвратительному лицу. Я не могу так больше. Собрав все силы в кулак, сжав нож своей мозолистой рукой, я наношу удар, и он приходится монстру между глаз. Его руки разжимаются, а улыбка превращается в месиво из боли и гнева. Оно упало на землю, и я нанёс несколько ударов ножом в сердце, или туда, где оно расположено у человека. У меня паника. Огромное, длинное тело лежит у меня в комнате. Я беру его и тащу из подъезда, в котором оно собрало все ступеньки своей кровавой рожей, и закидываю в подвал дома. Теперь можно подниматься к своей любимой. Я помню то время, когда мы с ней близко общались. Когда… Когда небо было… Голубым…..Экстренный репортаж на федеральном каналеСегодня, в 21:35 поступили страшные новости: в городе {удалено}, гражданин {удалено} совершил убийство молодой девушки. Предположительно, она являлась его подругой и приехала к нему в квартиру с целью нанести визит. Тело было найдено изрубленным в подвале дома, а убийца лежал на полу в своем доме и плакал. Передаем ему слово:- Я…. Я не знаю как… Как это могло произойти! Я отчетливо помню, как это было существо! И те голоса… Нет! Не может быть!После этих слов мужчина закричал что-то на каком-то языке и покончил с собой на глазах у полиции и репортеров.

Ключевые слова: Дневник город записка таинственный номер

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