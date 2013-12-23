Стоит лишь пожелать

Estellan Просмотров: 208 Комментарии: 5 +6 1-04-2023, 17:41 by

Пожалуй, нет ничего более неприятного, чем внезапно для себя оказаться в стремительно меняющемся мире.Мое детство, да и детство всего моего поколения, пришлось на именно такое время. Ко всему прочему, нам повезло оказаться в маленькой, но гордой стране, которая, отколовшись от некогда огромного организма, стала махом насаживать свои новые порядки.Правительство шустро разделило свое население на людей и неграждан и сделало все, чтобы жизнь второй половины стала невыносимой. Но нас, как детей, это еще не касалось. И, пока старшее поколение судорожно пыталось выжить, наш быт не особо изменился. Во дворах все так же тусили компашки, не разделенные по национальному признаку, бегло изъяснялись на двух языках и находили себе приключения на все части тела.Наша компашка, по постройке шалашей, плесканию в канале и озере и доставанию «старшаков», состояла из трех пацанов и девчонки, которая и сама могла дать любому фору.Собственно, Андрис – мой дружбан и сосед с пеленок, Олька – прибившаяся к нашей ватаге, я полагаю, именно из-за возрастной категории, Эдгар – парень из не совсем благополучной семьи, которая обитала в общежитии, в которое нам было настрого запрещено ходить, ну и я.Старшаков доставать было особенно весело, хоть и прилетало за это не раз, и не два. Зная, что обустроили они себе логово в руинах на Бабелке, мы частенько туда наведывались, пока никого не было… зачем? Подозреваю, что все в том же поиске острых ощущений.В этот раз все было так же. Спустившись под землю, мы, уже проверенным маршрутом, устремились к месту отдыха старших подростков. Но на этот раз, помимо привычных ящиков, стыренных с рынка, и играющих тут роль лавок и лежанок, мусора, банок и прочего тряпья, было еще кое-что.Кое-что выглядело как обычная бутылка. Прозрачная такая, стеклянная. Необычным было то, что внутри бутылки словно горела небольшая синяя звездочка, немного разгонявшая темноту подземного резервуара своим светом.Насладиться необычным зрелищем мы не успели.- Шухер, - донеслось из коридора голосом Андриса.Блин, похоже хозяева вернулись. А тут мы, так некстати, завалились в гости. Эдгар дернулся вперед, схватил необычную бутылку, запихнул ее под куртку, и мы дернули оттуда со всей возможной скоростью. Благо, выходов из заброшки было несколько. Один – в генераторный зал, а еще два вели прямо в лес. Так как в генераторном нас явно ждали, было решено разделиться и мотать в лес.Возвращаться в штаб после столь дерзкого налета было явно чревато, как и мотаться по району, так что, через полчаса мы встретились в нашем тайном убежище. Организовали мы его не так давно, да и на стороне шмерлиса, прямо возле чертового озера. Где разожгли костер, принявшись в его свете рассматривать добычу, чудом не потерянную Эдгаром.- Да вроде обычная бутылка, - осмотрев добычу, Андрис передал ее Ольке.- Обычная? Обычные бутылки не светятся, - резонно заметила девчонка. – А вдруг… в ней джинн сидит?- Ага, джинн, прямо в бутылке. На бабелке, - фыркнул я, так же глянув емкость на просвет и вернув товарищу.- А жаль… - Эдгар потряс бутылку, посмотрел сквозь нее, попытался открыть, но не смог. – Если бы там сидел джинн, я бы загадал, чтобы каждый день у меня появлялись разные вкусности. Прямо разные, чтобы не надоедали.- Ну не знаю, я бы загадал, чтобы полиция, блин, появлялась когда она нужна, а не как обычно, - тоже попытавшись открыть бутылку, я передал ее Ольке, не добившись особых результатов. – Через пару часов, если вообще дождешься.- А чего ты хотел, - Олька отвлеклась от попыток открыть бутылку зубами, - они на Юглу боятся соваться. Тут можно и огрести. А вот я бы хотела, чтобы мне верили, когда я правду говорю, - припомнила она недавнее приключение.- Эх, мечты у вас мелкие… я бы…Договорить он не успел, так как совсем недалеко раздался треск мотоциклетного двигателя. Вот блин. Если нас и не нашли те товарищи, то это вполне могут быть местные. А с местными нам лучше не встречаться. Убить – не убьют, но залетных здесь не любят так же, как и у нас. Пришлось быстро засыпать костер песком и снова драпать. На этот раз – по домам, так как было уже довольно поздно. Не то, чтобы родня сильно переживала в наше отсутствие, но в то время мы все же старались ночевать дома, ибо «тебя мать искала», было весьма весомым аргументом задуматься о завещании.Жили мы в то время в небольшом частном домике, за землю под которым мои родаки довольно долго бодались с властями.Есть свои плюсы у жизни в частном доме. Особенно – тишина и темнота. Я люблю спать именно в темноте. Чем она плотнее, тем лучше сон. Правда, в этот раз сон был странным. Мне снилось какое-то странное место. То ли пещера, то ли грот. В этом месте на боку лежало нечто. Фигурой похожее на человека, но, словно сделанное из камня. Как статуя. Покрытая черной коркой или налетом. От меня к этой статуе тянулась тонкая светящаяся ниточка, к его голове, а там, где ниточка этой статуи касалась, налет стал трескаться.А разбудил нас утром грохот, подняв на ноги не только наш дом, но и парочку соседних. Грохот издавали тщательно ломаемые ворота. Отец пошел разбираться со шпаной. Не знаю, чем они ему там угрожали, но, выйдя на порог, я застал лишь развязку, отец орал на них по эту сторону ворот, а те, не переставая курочить забор, орали в ответку. «Если ворвутся - хана», - промелькнула мысль, и следующая, - «ну и где полиция, блин, когда она так нужна?». Не знаю, услышали ли мои мысли где-то на небесах, в участке или просто так удачно совпало, но именно в этот момент на дальнем конце нашей улицы нарисовались две полицейские машины.Шапана, увидев, что силы явно не равны, быстренько унеслась в другую сторону, на паре раздолбанных машин. Странно.- Что они хотели-то? – осторожно уточнил я у предка.- Совсем ё****, - парировал тот, громко хлопнуть дверью. – Похмелиться хотели. Требовали дать им бутылку.А через пару часов к нам наведались и полицейские. Требовали, чтобы отец поехали с ними, так как заловили они где-то всю шайку. Отец им, конечно, высказал все, что думал, но с ними поехал. А еще… я уже не помню каким образом, но с ними удалось напроситься и мне.Когда мы приехали к бабелке, там уже была вся компания, собранная под бдительным взором нескольких человек в форме.- Ну, - осведомился усталый полицейский у предка. – Узнаете кого-нибудь, кто ломился в ваш дом?Отец хмуро разглядывал подростков, молча.- Я узнаю… - подал я голос, за что удостоился недовольного взгляда отца, заинтересованного – полицейского и неприязненного – всех остальных.- И кого же? – уточнил человек в форме.- Да вон того, в шапке, - я кивнул на местного лидера, от которого огребал уже несколько лет. Причем не только за дело. Ну, собственно, и через забор он к нам ломился в числе первых. Остальные такой инициативы не проявляли. Рассматривая остальных, я заметил среди знакомых уже лиц одно новое. Заметил бы и раньше, если бы он не торчал в задних рядах. Чел был выделяющимся. Хотя бы своей внешностью. Прическа в духе Кита Флинта, кожанка, джинсы, темные очки на носу. Таких я тут у нас не припомню. – Эй, чего молчишь?- Не было его там, - подал голос новенький.- Как не было. А у самого его нет голоса?Названный мной отвел взгляд, уставился в землю и попытался изобразить общее собственное отсутствие.- Ладно, - махнул рукой полицейский, - иди, парень, погуляй, а мы пока с твоим отцом поговорим.Короче, спровадили меня. О чем говорили старшие я не слышал, но дома меня ждала выволочка. Как оказалось, за инициативу. Он признавал, что я был прав, но здраво опасался, что всех их все равно не посадят. А если и посадят, то за хулиганку – на пару дней. А потом они выйдут и дом нам подожгут.Стоило признать, что отец был прав. Но от несправедливости было прямо тошно.С таким настроением я и сидел в штабе, когда туда стали стягиваться остальные.- Слышал, у вас утром весело было, - первым в штаб ввалился Эдгар, бросив на ящик, что заменял нам стол, открытую пачку карамелек. – Зырь, что нашел.- Очень весело, - взяв пачку, я повертел ее, рассматривая со всех сторон. – Это ты где нашел? У ночника опять просрочку выкинули?- Да не. Дома.- Предки тебе десять лет расстрела устроят, наверняка опять какую бормотуху затеяли.- Ну, это уже их проблемы, кто первый встал, того и тапки, - он бухнулся у стола, время от времени тягая конфеты из пачки. Признаться, я тоже пару раз угостился.- Как-то все это странно, - следующим появился Андрис, - слышал к тебе утром старшаки ломились, чо хотели?- Прям не столица, а большая деревня, все все знают, - фыркнул я, утягивая очередную конфету. – Олька где?- Да за мной шла…Именно этот момент наш штаб выбрал для того, чтобы рухнуть. И не на голову, как было бы ожидаемо от убежища дендро-фекального проектирования, а в сторону. Когда пыль и листья осели, как-то сразу стало понятно, что день только что стал гораздо интересней. Нашу уютную компанию окружали старшаки, и в глазах их большими буквами было написано обещание скорой и весьма болезненной расправы.К подобным шуточкам от жизни мы были условно готовы, так что махом кинулись врассыпную, надеясь на то, что Олька не догадается приходить, издалека увидев что со штабом что-то не так.Как можно догадаться, за нами гнались. Не знаю как остальным, а за мной бежал как раз новенький, проявляя чудеса изворотливости.Петляя, как заяц, я понял, что не только не отрываюсь, а как раз очень даже наоборот. В боку кололо безжалостно, когда бег закончился, оборвавшись тычком в спину, после которого грудью я поприветствовал ближайшее дерево. Хорошо, что не носом.- Где бутылка? – раздалось за спиной.- Не понимаю о чем ты, - хрипло ответил я.За что меня развернули и поприветствовали кулаком в живот. После чего я сполз на землю, хватая ртом воздух.- Я знаю, что ее вы, мелкота, забрали. Верни, а то хуже будет.- Да нет у меня твоей бутылки, - с трудом, но ответил я.- Конечно, - схватив за плечо, новенький поднял меня на ноги и прижал к дереву согнутой рукой, упираясь предплечьем в горло. – Значит, придется бить тебя, пока не вспомнишь куда вы ее дели.- Да честно – нету. Не у меня она.- Ну тогда буду бить, пока не вспомнишь у кого, - хмыкнул тот и замахнулся.Не знаю, что именно произошло в тот момент, но всего на секунду мне показалось, что на пальцах руки, которой я судорожно пытался отодвинуть от себя предплечье парня, зажглись синие огоньки. Всего на секунду. Но этого хватило, чтобы тот словно обмяк, отпустил меня и отошел на шаг, снимая очки. В то время я еще не знал про татуировки. Тем более про татуировки на глазах. Именно поэтому меня и поразило то, что белки его глаз были черными. На этом фоне особенно выделялась светлая радужка.- Твою мать… вы его уже использовали? – выдохнул черноглазый. – Когда? Как?- Кого его? – на всякий случай я плотнее прижался к дереву, понимая, что вряд ли снвоа смогу бежать в ближайшее время.- Бутылку, - раздраженно рявкнул тот, сверля меня взглядом. – Ты один? Или все вы?- Да мы даже открыть ее не смогли.- Да ее и не надо открывать… ладно. Черт с вами…С этими, непонятыми, словами, тот развернулся и отправился прочь.Чет ничего непонятно. Постояв еще какое-то время, справляясь с болью и пытаясь прийти в себя, я решил, что времени прошло достаточно, и отправился обратно, к штабу.У штаба уже стоял растерянный Андрис, Олька копалась в остатках убежища. Еще через несколько мгновений подтянулся и Эдгар.- Уф… не догнали, - весело сообщил тот. – Все целы.- Я не успела прийти до расправы, так что удрала, прежде чем они за вами рванули, - подняв облачко пыли, перекладывая ветки, ответила девчонка.- Меня догнали и сюда притащили, даже обыскали. Без понятия, что искали, - отряхнулся Андрис, которого, судя по следам, валяли по земле.- Меня тоже догнали… - мрачно заметил я.- Чо хотели? – уточнил Андрис.- Бутылку. Уж не знаю, на кой она им. Подозреваю, что именно ту. Эдгар, она еще у тебя?- Ага, - присоединившись к Ольке, он отыскал свой пакет с конфетами. – Дома.- Надо им эту бутылку вернуть, а то задолбают… - вынес я свой вердикт.Казалось бы, не так ужи сложно найти шпану в небольшом районе, но у нас в этот раз на поиски ушел почти весь день. Вот ведь закон подлости, когда не надо, целый день на них натыкаешься. А когда надо…Искомая нами компашка обнаружилась как раз у запретного общежития, судя по количеству пустых бутылок, уже в изрядно хорошем настроении. Приблизившись к компании как парламентарий, или как тот, кого не жалко, я какое-то время стоял, привлекая внимание, пока, наконец, меня не заметили. Но бить сразу не стали.Удостоившись нескольких неприятных фраз, я уже начал думать, что бутылка им не так уж и нужна, и собирался уйти, когда от компашки отделился черногазый.- Чего хотел?- Я – вот, - выудив из-под куртки бутылку, я протянул ее ему.- Поздно чухнулся, пацан, - оскалился тот в улыбке.- Да не, не поздно, забирай. Нам она не особо нужна.Тот протянул руку и… его пальцы прошли прямо сквозь емкость, как у призрака.- Не могу. Вы его использовали, теперь он принадлежит вам и связан с вами.- Как это? – с ужасом я смотрел на его руку, на бутылку, снова на руку. Он, что, призрак? Да вряд ли. В лесу дрался не как призрак. Живот болел до сих пор.- А вот так… наверняка вы загадали желание, держа бутылку в руках. Он теперь связан с вами. Вы не сможете от него избавиться. Ее не разбить, не потерять, не сжечь. Ее даже украсть не смогут, пока она с вами связана. Вам просто повезло, что в тот момент когда вы ее забрали, она была ничья. Теперь она ваша.- Она желания исполняет? – с сомнением посмотрел я на емкость со светящейся звездочкой внутри.- Да… но за любое желание надо платить. Сейчас ты еще не чувствуешь этого. Наверняка вы загадали что-то малостоящее. Детское. Но, чем больше желание, тем больше расплата.- Расплата?- Жизнь. Он, в качестве платы, забирает жизнь. Так что, владей себе смело. Пока не помер…Он рассмеялся и ушел, оставив меня в компании бутылки и размышлений. Наверняка ведь соврал. Много ли надо, чтобы обмануть?Я сидел за столом уже не первый час, в компании бутылки. Двух бутылок. Одна была из-под водки, а вторая заливала маленькую кухню неярким синим светом.Что-то изменилось с того дня. Наверное, я не сразу понял, что имел в виду черноглазый. Понимание пришло со временем. Мелочи постепенно складывались в общую картину. Началось все с Эдгара, у которого и в самом деле каждый день дома появлялись самые разнообразные сладости. От самых простых, до самых необычных, которые я в первый и последний раз в жизни видел у него. Мог ли я не рассказать остальным про секрет бутылки? Не мог. Эта тайна была слишком большой, чтобы владеть ею в одиночку. Наверное, не следовало этого делать. Но я был просто ребенком.В конце концов, жизнь почти у каждого из нас сложилась так, как хотелось. Андрис, да, он в самом деле достиг высот и стал политиком, как всегда и хотел. Правда, насладиться новым статусом не успел. Не знаю уж как так получилось, и врачи проглядели, но умер он от аневризмы, не побыв в новом статусе и недели. Ольга разбогатела, резко и сильно, но уже через месяц ее нашли убитой прямо в одном из ее домов. Не знаю, что именно загадал Эдгар, но какое-то время он жил вполне себе счастливо, устраивая тусовки и вечерухи чуть ли не каждый день. На одной из таких вечерух и произошла поножовщина, где его и зарезали. Теперь бутылка была у меня. Похоже, теперь моя очередь.Звонок в дверь вывел меня из ступора. Кого еще там принесло на ночь глядя? Сейчас, конечно, поспокойней, вряд ли это наркоманы, надеющиеся разжиться новой дозой за мой счет, но все же.За дверью оказался мой старый черноглазый знакомый, не изменившийся со времен последней встречи ни на день.- И кого это черти принесли? – вежливо поприветствовал я его.- Открывай дверь, я слышал, что тут наливают.А что мне, собственно, терять? Открыл, жестом пригласил его в квартиру. Вернувшись на кухню, налил себе еще стопку, краем глаза наблюдая, как тот осматривается.- И чего ты пришел? – все же спросил у гостя.- Решил узнать как у тебя тут дела. Смотрю, не очень цветуще.- А чего ты ожидал?- Ну-у-у… чего-то более экзотичного.- Тут ты промахнулся, я ничего не загадывал.- Это я вижу. И отчего же? Любое желание в твоих руках. Можно получить что угодно, стоит лишь пожелать.- Угу. И сдохнуть, едва получив желаемое.- Ну, тут ты прав, - отодвинув табурет, черноглазый опустился на него, пытаясь с комфортом устроиться за столом. – И все же, многие готовы на все, для исполнения своих желаний.- Ты мне это уже говорил, - поболтав остатками алкоголя, я махом опорожнил емкость. – Думаешь, я не догадался? Бутылка не просто так оказалась именно там и именно в то время. Ты искал ей нового владельца. И нашел бы легко в лице любого из старшаков. Но ты им не сказал. Почему? Они были слишком взрослыми?- Их желания простые и понятные, но они слишком быстро сгорают. К тому же, у них так мало энергии.- Стало быть, я не ошибся. Детская энергия подходит больше?- Она чище, - поставив локти на стол, черногазый в упор уставился на меня.- И она нужна тебе для того, чтобы… чтобы что? Воскресить ту тварь в гроте? Что это? Я видел ее во снах. С самого детства. Сначала она была покрыта коркой целиком. Потом корка стала трескаться. А ее глаза… они светятся так же, как эта хрень в бутылке. Сейчас же… сейчас корка слезла уже наполовину.- Мертвеца воскресить невозможно. А он… он просто в спячке. Когда энергии будет достаточно, он проснется.- А ты знаешь, что мы хотели попробовать? Знаешь, что когда ту девушку полицейскую, Любу, убили, мы хотели на четверых загадать одно желание, вернуть ее?- Знаю, - взгляд стал цепким, неприятным.- И что?- Что? Мертвеца нельзя воскресить. Если бы вы попробовали, то это желание просто выжгло бы вас. А мне пришлось бы искать для бутылки нового владельца. Но энергия, это энергия.- Ты – скотина, - я шарахнул ладонью по столу и, дотянувшись, ухватил того за куртку, то ли подтягивая, то ли для большей стабильности. Определенно выпитого было слишком много. – Ты… ты… ты… да ты даже не человек.- Не человек, - легко согласился тот, отцепляя мои пальцы от одежды. – Но я делаю свою работу. А ты – человек. И многого ты добился своей человечностью? Ты лишь тянешь время, не пользуясь сам, и не давая пользоваться бутылкой другим.- А ты куда-то торопишься? – вернувшись на свой стул, я пожалел, что не выпил больше.- Нет, - тот откинулся назад, облокотившись на стену. – Но за вами, людями, так забавно наблюдать. Даже зная какой будет расплата, вы все равно идете на поводу своих хотелок. Рано или поздно, но сдаются все. И ты уступишь. Так что, я не прощаюсь.Поднявшись с табуретки, он вышел из квартиры, снова оставив меня в компании бутылок. Одной пустой и второй, со светящейся звездочкой внутри. Если бы я мог исполнить любое свое желание, что бы я загадал? За что был бы готов расплатиться оставшимися годами? Может, пожелать, чтобы эта тварь в гроте сдохла? Стоит лишь пожелать.

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