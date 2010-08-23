Лосось

Thronde Просмотров: 166 Комментарии: 2 +1 Вчера, 22:11 by

Один парень, чьё имя уже и не вспомнят, очень любил роллы Филадельфия. Он их так обожал, что заказывал по три раза на дню. Ел на завтрак, устраивал ночной дожор. Фила не надоедала, и парень был счастлив такой диете.Но однажды парень увидел в зеркале странное и жуткое. Его кожа приобрела оранжевый оттенок.«Странно, – подумал парень. – Я ведь совсем не ем морковь».И тут же его настигла ужасная догадка. Вдруг это гепатит?Взволнованный парень отправился на приём к врачу, и тот живо заинтересовался его питанием. Доктор внимательно выслушал парня и отправил его сдавать анализы. Изучая результаты, он хмурил седые брови и качал головой.«Из ядущего вышло ядомое, ну и ну», – пробормотал он и кашлянул в кулак. Потом взглянул на парня и твёрдо сказал:– Молодой человек, всё понятно. Критическое содержание Salmo salar в организме. Новости для Вас безрадостные.Он посмотрел парню в глаза.– Вы превращаетесь в лосося. Процесс необратимый.И добавил:– Сожалею.Парень был в шоке. Он не мог поверить. Происходящее казалось сном. Полностью разбитый, он пошел домой. Дурные новости не избавили от аппетита.«Надо что-то заказать. Но вдруг роллы ускорят процесс превращения? Закажу-ка я пиццу».И вскоре парню приехала душистая маргарита. Аромат базилика заполнил комнату. Парень вытер слёзы и откусил кусочек. И тут же выплюнул. Пицца была отвратительной.«Фила», – донеслось откуда-то из глубин разума.– Нет! – вслух заорал парень. – Я должен бороться!«Фила», – шептал внутренний голос.– Боже... – парень сел и закрыл лицо руками.«ФИЛА!».Слово влажно шлёпнуло по дну пустого желудка.– Твою мать, – сказал парень и заказал роллы.Филадельфия, как всегда, была великолепна. Нежнейшая мякоть лосося источала едва ощутимый аромат моря. Жирные роллы так и таяли во рту. Парень умял их за минуту.– Будь что будет, – проговорил он, отдуваясь. – Один раз живу. И если мне суждено стать лососем, так и быть.Парень смирился. Когда его ярко-оранжевая кожа стала покрываться жёсткими тёмными наростами, а из спины пробился плавник, он заперся дома. Да и ходить ему было тяжеловато: ноги изогнулись колесом и начали срастаться пятками врозь. Кожа сочилась слизью. Парень не вылезал из холодной ванны.– Вот же хрень, – отрешённо думал он. – Я неуклонно лососею.Он оформил в банке кредит, зная, что отдавать его не будет. Доставку заказывал уже не в руки – точнее, плавники, – а до двери. Когда заветный пакет с пищей приезжал, парень неуклюже выпрыгивал в подъезд. На своей площадке он стыдливо разбил все лампы.– Сраные хулиганы! – слышал он ругань соседей. – Лещей бы им надавать!«Я и сам в каком-то смысле лещ», – ухмылялся лососёвый парень.В нем почти не осталось человеческого. Это знало разбитое в ужасе и ярости зеркало над раковиной. Тело покрылось панцирем из чешуи. Голова задралась, шея непомерно распухла. Глаза переместились на виски. Нос провалился в череп, а челюсти, наоборот, вытянулись в клювастое рыло. Об остальных превращениях парень не хотел и думать. Он в бессилии хлопал грудными плавниками по гладкому брюху и понимал, что постельные подвиги навсегда остались в прошлом.«Плевать, – думал про себя парень, и мысли его гудели и булькали. – Рыбку бы. Рыбочку».Шло время. Соседи всё чаще и громче жаловались на дурной запах на этаже. А через пару недель и вовсе вызвали полицию. Участковый обзвонил квартиры, понюхал, – смрад шёл из однушки, где жил парень. Он уже давно пропал и никому не открывал.– Вроде не трупниной воняет, – сомневался участковый.Но через неделю, когда вонь в подъезде стала разъедать глаза, дверь в квартиру решили вскрыть.Участковый и спасатели узрели странную и жуткую картину. Вся прихожая была усыпана крупной высохшей чешуёй. В ванной её были целые горы. В стоках темнели комья осклизлых волос.– Египетская сила, – выдавил оторопевший участковый. – Здесь что, был рыбопитомник?А про себя подумал: «Или тут жила русалка?».При осмотре жилища оперативники изъяли пропахший рыбой смартфон с историей заказов из суши-ресторанов. Из стоков извлекли несколько ногтей и зубов. На этом след оборвался.А что же парень? Он превратился в огромного лосося. Перед окончательным метаморфозом он, неуклюже тыча в сенсорный экран перьями гигантских плавников, прислал своему близкому другу заранее написанную исповедь. Друг был странненький: увлекался криптозоологией и откладывал с мизерной зарплаты на экспедицию в дождевые леса Амазонки — выслеживать одноглазого мапингуари. Зато этот добряк всегда приходил на помощь. Вот и теперь охотно согласился.Ночью друг приехал к парню домой. Он вошёл в незапертую дверь и сразу поспешил в ванную, где его встретила невероятная картина. В заполненной до краёв ванне лежала громадная рыбья туша – без малого два метра от острой морды до кончика хвоста. При виде товарища рыба приветливо зашлёпала плавником. Большой рыбий глаз немигающе смотрел на человека, и в этом взгляде не читалось ни единой эмоции. Из приоткрытой пасти хищно выглядывали острые зубы.– С ума сойти, братан, – только и смог вымолвить товарищ.А сам подумал: «Это ж сколько из него можно наделать роллов».Он машинально присвистнул, но тотчас опомнился и перешёл к делу.– Ладно, погнали. Без воды сможешь пару часов?Лосось согласно шлёпнул хвостом.Друг выволок тушу в прихожую и замотал её в мокрые полотенца, а потом в ковёр. Волоком дотащил до своего фургона, погрузил в салон. Машина немедленно наполнилась запахом свежей рыбы. Из ковра виднелась острая зубастая морда.– Трогаемся. Скоро будем на месте. У меня там знакомые, я всё устроил.Вскоре фургон остановился в морском порту. Мачты кораблей раскачивались в темноте, словно грозя небу острыми пальцами. Друг вытащил тушу на пирс и освободил её от ковра и полотенец. Лосось лишь слабо пошевелил плавником.– Пора прощаться, – сказал друг и столкнул тушу в чёрную воду. Раздался громкий всплеск.Рыбина тут же ожила. Она проплыла немного, рассекая воду мощным хвостом. Затем развернулась и высунула из воды морду. Она глядела на товарища и не знала, как выразить свою благодарность. А потому лишь разевала зубастую пасть, как волшебная щука из сказки.Друг всё понял.Он помахал рукой и вытер набежавшие слёзы.– Плыви, мой Ихтиандр.И рыбина уплыла. Она рассекала упругую воду, пробуя своё новое сильное тело. Она гоняла стаи сельди и удирала от акулы. Она изучала новый дом: бескрайнее море. Рыбина играла с лунным светом и купалась в облаках мерцающего планктона. Она погружалась на самое дно и рыскала в ржавых останках кораблей, проплывая мимо распавшихся скелетов и когда-то грозных снастей. Глаза рыбы одинаково бесстрастно встречали уродство и красоту. Остатки сознания навеки растворились в солёной воде.Летели дни и лиги. Рыба жила, и каждый её день не был похож на прежний. Она созерцала колонии кораллов и громады айсбергов, видела, как неземные огни лижут рёбра бездонных расщелин. Видела колоссальные города и ворочавшиеся в непроглядной тьме исполинские тела. Рыба знала: моря хранят множество тайн, ей недоступных, и позволяла этому быть. Она слушала песни китов и поглотила, наверное, миллионы мальков. Она была вольным хищником, но знала, что всегда найдётся рыба крупнее. Она жила азартом погони и инстинктом бегства. Встречала и людей; чаще неподвижных, раздутых, неполных. Рыбина смотрела на эти предметы, и в её крохотном мозгу не рождалось ни единой искры узнавания.Однажды рыбина встретила собратьев – таких же безымянных, как она сама. Вместе они отправились в опасное путешествие к далёким берегам. И со временем рыбина вовсе забыла, как когда-то была парнем, который очень любил роллы с лососем.Где теперь та рыба? Никто не ответит. Море хранит свои тайны.

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