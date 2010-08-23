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Творческие истории

Лосось

Один парень, чьё имя уже и не вспомнят, очень любил роллы Филадельфия. Он их так обожал, что заказывал по три раза на дню. Ел на завтрак, устраивал ночной дожор. Фила не надоедала, и парень был счастлив такой диете.

Но однажды парень увидел в зеркале странное и жуткое. Его кожа приобрела оранжевый оттенок.

«Странно, – подумал парень. – Я ведь совсем не ем морковь».

И тут же его настигла ужасная догадка. Вдруг это гепатит?

Взволнованный парень отправился на приём к врачу, и тот живо заинтересовался его питанием. Доктор внимательно выслушал парня и отправил его сдавать анализы. Изучая результаты, он хмурил седые брови и качал головой.

«Из ядущего вышло ядомое, ну и ну», – пробормотал он и кашлянул в кулак. Потом взглянул на парня и твёрдо сказал:

– Молодой человек, всё понятно. Критическое содержание Salmo salar в организме. Новости для Вас безрадостные.

Он посмотрел парню в глаза.

– Вы превращаетесь в лосося. Процесс необратимый.

И добавил:

– Сожалею.

Парень был в шоке. Он не мог поверить. Происходящее казалось сном. Полностью разбитый, он пошел домой. Дурные новости не избавили от аппетита.

«Надо что-то заказать. Но вдруг роллы ускорят процесс превращения? Закажу-ка я пиццу».

И вскоре парню приехала душистая маргарита. Аромат базилика заполнил комнату. Парень вытер слёзы и откусил кусочек. И тут же выплюнул. Пицца была отвратительной.

«Фила», – донеслось откуда-то из глубин разума.

– Нет! – вслух заорал парень. – Я должен бороться!

«Фила», – шептал внутренний голос.

– Боже... – парень сел и закрыл лицо руками.

«ФИЛА!».

Слово влажно шлёпнуло по дну пустого желудка.

– Твою мать, – сказал парень и заказал роллы.

Филадельфия, как всегда, была великолепна. Нежнейшая мякоть лосося источала едва ощутимый аромат моря. Жирные роллы так и таяли во рту. Парень умял их за минуту.

– Будь что будет, – проговорил он, отдуваясь. – Один раз живу. И если мне суждено стать лососем, так и быть.

Парень смирился. Когда его ярко-оранжевая кожа стала покрываться жёсткими тёмными наростами, а из спины пробился плавник, он заперся дома. Да и ходить ему было тяжеловато: ноги изогнулись колесом и начали срастаться пятками врозь. Кожа сочилась слизью. Парень не вылезал из холодной ванны.

– Вот же хрень, – отрешённо думал он. – Я неуклонно лососею.

Он оформил в банке кредит, зная, что отдавать его не будет. Доставку заказывал уже не в руки – точнее, плавники, – а до двери. Когда заветный пакет с пищей приезжал, парень неуклюже выпрыгивал в подъезд. На своей площадке он стыдливо разбил все лампы.

– Сраные хулиганы! – слышал он ругань соседей. – Лещей бы им надавать!

«Я и сам в каком-то смысле лещ», – ухмылялся лососёвый парень.

В нем почти не осталось человеческого. Это знало разбитое в ужасе и ярости зеркало над раковиной. Тело покрылось панцирем из чешуи. Голова задралась, шея непомерно распухла. Глаза переместились на виски. Нос провалился в череп, а челюсти, наоборот, вытянулись в клювастое рыло. Об остальных превращениях парень не хотел и думать. Он в бессилии хлопал грудными плавниками по гладкому брюху и понимал, что постельные подвиги навсегда остались в прошлом.

«Плевать, – думал про себя парень, и мысли его гудели и булькали. – Рыбку бы. Рыбочку».

Шло время. Соседи всё чаще и громче жаловались на дурной запах на этаже. А через пару недель и вовсе вызвали полицию. Участковый обзвонил квартиры, понюхал, – смрад шёл из однушки, где жил парень. Он уже давно пропал и никому не открывал.

– Вроде не трупниной воняет, – сомневался участковый.

Но через неделю, когда вонь в подъезде стала разъедать глаза, дверь в квартиру решили вскрыть.

Участковый и спасатели узрели странную и жуткую картину. Вся прихожая была усыпана крупной высохшей чешуёй. В ванной её были целые горы. В стоках темнели комья осклизлых волос.

– Египетская сила, – выдавил оторопевший участковый. – Здесь что, был рыбопитомник?

А про себя подумал: «Или тут жила русалка?».

При осмотре жилища оперативники изъяли пропахший рыбой смартфон с историей заказов из суши-ресторанов. Из стоков извлекли несколько ногтей и зубов. На этом след оборвался.

А что же парень? Он превратился в огромного лосося. Перед окончательным метаморфозом он, неуклюже тыча в сенсорный экран перьями гигантских плавников, прислал своему близкому другу заранее написанную исповедь. Друг был странненький: увлекался криптозоологией и откладывал с мизерной зарплаты на экспедицию в дождевые леса Амазонки — выслеживать одноглазого мапингуари. Зато этот добряк всегда приходил на помощь. Вот и теперь охотно согласился.

Ночью друг приехал к парню домой. Он вошёл в незапертую дверь и сразу поспешил в ванную, где его встретила невероятная картина. В заполненной до краёв ванне лежала громадная рыбья туша – без малого два метра от острой морды до кончика хвоста. При виде товарища рыба приветливо зашлёпала плавником. Большой рыбий глаз немигающе смотрел на человека, и в этом взгляде не читалось ни единой эмоции. Из приоткрытой пасти хищно выглядывали острые зубы.

– С ума сойти, братан, – только и смог вымолвить товарищ.

А сам подумал: «Это ж сколько из него можно наделать роллов».

Он машинально присвистнул, но тотчас опомнился и перешёл к делу.

– Ладно, погнали. Без воды сможешь пару часов?

Лосось согласно шлёпнул хвостом.

Друг выволок тушу в прихожую и замотал её в мокрые полотенца, а потом в ковёр. Волоком дотащил до своего фургона, погрузил в салон. Машина немедленно наполнилась запахом свежей рыбы. Из ковра виднелась острая зубастая морда.

– Трогаемся. Скоро будем на месте. У меня там знакомые, я всё устроил.

Вскоре фургон остановился в морском порту. Мачты кораблей раскачивались в темноте, словно грозя небу острыми пальцами. Друг вытащил тушу на пирс и освободил её от ковра и полотенец. Лосось лишь слабо пошевелил плавником.

– Пора прощаться, – сказал друг и столкнул тушу в чёрную воду. Раздался громкий всплеск.

Рыбина тут же ожила. Она проплыла немного, рассекая воду мощным хвостом. Затем развернулась и высунула из воды морду. Она глядела на товарища и не знала, как выразить свою благодарность. А потому лишь разевала зубастую пасть, как волшебная щука из сказки.

Друг всё понял.

Он помахал рукой и вытер набежавшие слёзы.

– Плыви, мой Ихтиандр.

И рыбина уплыла. Она рассекала упругую воду, пробуя своё новое сильное тело. Она гоняла стаи сельди и удирала от акулы. Она изучала новый дом: бескрайнее море. Рыбина играла с лунным светом и купалась в облаках мерцающего планктона. Она погружалась на самое дно и рыскала в ржавых останках кораблей, проплывая мимо распавшихся скелетов и когда-то грозных снастей. Глаза рыбы одинаково бесстрастно встречали уродство и красоту. Остатки сознания навеки растворились в солёной воде.

Летели дни и лиги. Рыба жила, и каждый её день не был похож на прежний. Она созерцала колонии кораллов и громады айсбергов, видела, как неземные огни лижут рёбра бездонных расщелин. Видела колоссальные города и ворочавшиеся в непроглядной тьме исполинские тела. Рыба знала: моря хранят множество тайн, ей недоступных, и позволяла этому быть. Она слушала песни китов и поглотила, наверное, миллионы мальков. Она была вольным хищником, но знала, что всегда найдётся рыба крупнее. Она жила азартом погони и инстинктом бегства. Встречала и людей; чаще неподвижных, раздутых, неполных. Рыбина смотрела на эти предметы, и в её крохотном мозгу не рождалось ни единой искры узнавания.

Однажды рыбина встретила собратьев – таких же безымянных, как она сама. Вместе они отправились в опасное путешествие к далёким берегам. И со временем рыбина вовсе забыла, как когда-то была парнем, который очень любил роллы с лососем.

Где теперь та рыба? Никто не ответит. Море хранит свои тайны.


Автор: Вад Аске, 29 марта 2023 года.
Источник: Aske Corp.

Вчера, 22:11 by ThrondeПросмотров: 166Комментарии: 2
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Ключевые слова: Странность рыба море превращение метаморфозы абсурд экзистенциализм Друзья заточение Ванная Соседи болезнь еда авторская история

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Комментарии

#1 написал: serg-kil-inc
Вчера, 22:14
0
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Репутация: (21|0)
Публикаций: 20
Комментариев: 2 380
Просто парень был из Инсмута, а не из за роллов. Расслабьтесь.
Зарегистрирован: 23.08.2010
     
#2 написал: Ortiga
Сегодня, 03:03
0
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 11
очень любил роллы Филадельфия. Он их так обожал, что заказывал по три раза на дню. ///

Роскачество проверило производителей самых популярных в РФ роллов «Филадельфия», в результате оказалось, что в 40% из них обнаружена кишечная палочка, а в 100% случаев, то есть во всех таких блюдах из ресторанов, торговых сетей и специализированных магазинов формата «на вынос», выявлены превышения по количеству микроорганизмов. (с)
Зарегистрирован: 17.02.2023
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