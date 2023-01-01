Веселая и познавательная игра

Aku no musume Просмотров: 39 Комментарии: 0 0 Сегодня, 16:25 by

Когда-то давно моя тётя, ну то есть наша тётя, которая в Казани живёт, подарила мне на восьмой день рождения диск с игрой. Картинка на упаковке диска была красивой такой: лисенок на фоне каких-то четырех пейзажей. Но хоть убей, названия игры не вспомню.Сама игра была пиксельная такая, Соника чем-то напоминает. Главный герой был лисёнок в таком типичном зелёном лесу. Суть игры была в том, что лисенок помогает зверям найти еду или жилище обустроить. Попутно на экране появлялись интересные факты про животных. Все эти интересные факты сохранялись и их можно было посмотреть, если нажать какую-то кнопку в главном меню. Так вот, когда мы решили все задания зверей из леса, к главному герою приходила какая-то лиса с волшебным ключом. Этот ключ открывал новую локацию.Мы оказываемся в Японии! Лисёнка встречает женщина в кимоно и гуляет с ним по улицам. Потом лисёнок где-то находит ночлег и ложится спать.И начинается самая жесть! Внезапно весёлая музычка выключается и игрок слышит чьи-то крики. Я тогда так перепугался! Лисёнок прошел дальше в лес и видит такую картину - летающая голова той самой женщины в кимоно ест что-то красное. На фоне послышались звуки чавканья, а на экране появился интересный факт. Я помню только одно слово - нукэкуби.В тот самый момент я так заорал, что вся семья сбежалась к компьютеру! Игру саму мы выключили и выкинули.Э, ты что плачешь? Ой... Мама, не ругай меня! Я просто ей рассказа...

Ключевые слова: Видеоигра Япония страшилка лисенок лес нукэкуби авторская история

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