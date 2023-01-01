Холод

Estellan Просмотров: 17 Комментарии: 0 0 Сегодня, 01:48 by

Снег. Снег метался, кружился и всячески противился нашему продвижению в глубь леса. Дорогу это не облегчало. Если девственные сугробы можно было назвать дорогой. То и дело кто-то из нас поскальзывался, зарываясь в пушистое, но такое холодное покрывало, чтобы тут же вскочить, отфыркиваясь, и идти дальше.Да. Ситуация с самого начала бывшая фиговой, постепенно приближалась к катастрофической. Машину пришлось бросить еще пару часов назад. По весьма прозаической причине – она сломалась. Не знаю, что именно доконало хваленый японский автопром, но на очередном подъеме автомобиль чихнул, заклокотал и утратил связь с реальностью. Подозреваю, что его еще вполне можно было бы починить… будь у нас время. А времени как раз не было. Те, что идут по следу… они нам его не оставят.- Так даже лучше, - утешал я шальную компанию в самом начале пути. – Вряд ли они осмелятся пойти за нами в лес. А снегопад надежно укроет наши следы, если все же соберутся.В этом я, как оказалось, не ошибся. До сих пор было тихо. А может, это снег укрывал нас, отрезая и наши звуки, и звуки возможных преследователей.Правда, появилась другая проблема – а что дальше? До домика в полузаброшенной деревне, где мы планировали отсидеться, оставалось не меньше полусотни километров. Есть ли другие по дороге – мы не знали. А как долго сможет выжить плод цивилизации и городского образа жизни в третьем поколении в первозданном лесу? Что-то мне подсказывало, что мало.Снег менялся, сырел, и уже через час нас накрыло ледяным дождем. Куртки, отлично сдерживавшие снег, стали стремительно промокать. Идти стало тяжелей.- Может, уже остановимся? – подала запыхавшийся голос Алиса. – Передохнем? Вроде никого не слышно.- Ты еще предложи костер развести, - огрызнулся не менее уставший Макс, тащивший один из самых тяжелых рюкзаков.- А что? В такую погоду вряд ли кто-то заметит дым, - парировала стремительно обрастающая ледяной коркой девчонка.- Нужно найти укрытие, - поддержал товарища я. – В такую погоду костер не развести – раз, если мы остановимся, мы замерзнем – два, и я самолично хочу убить этого авантюриста, желательно – в теплом месте и без свидетелей – три.Ну а что я им мог сказать? Что мы не знаем, куда идем? Что, если нас поймают, то убьют однозначно и бесповоротно, невзирая на пол? Что если мы не найдем укрытие, то нам в любом случае конец? Вряд ли они именно это хотят услышать.Дом мы увидели когда уже почти стемнело. Темный, бревенчатый, двухэтажный. Изначально приняв его за деталь ландшафта, мы едва не прошли мимо. А узнав в строении дело рук человеческих, ломанулись изо всех оставшихся сил, и остановились только тогда, когда за спиной захлопнулась добротная деревянная дверь, отрезая нас от непогоды, царившей за порогом.Теплей не стало. Зато стало менее сыро. По крайней мере, с потолка ничего не капало. Отдышавшись, мы с Максом нашли в себе силы скинуть рюкзаки и отправиться на разведку. Нет, мы не искали хозяев дома, ибо с первого взгляда было понятно, что он давно и прочно заброшен. Лесной мусор, занесенный внутрь через приоткрытую дверь, выросший у порога мох, а дальше – слой пыли, говорили сами за себя. Но при этом в доме были целы окна, присутствовали двери, а что нам еще нужно?Правда, неприятный сюрприз встретил уже внутри. Раскуроченная печь, которую некто разобрал буквально по кирпичику, наводила на мысли, что затопить ее не получится, даже если мы найдем дрова. А нам, между прочим, весьма неплохо было бы переодеться и высушить вещи. Для начала.- Мда-а-а… дела, - зябко поежился Макс, и, выполнив невероятный кульбит, пробрался через гору кирпичей и заглянул в дымоход. – Облом. Он завален.- Кому понадобилось курочить печь? – спросил я, мысленно посылая лучи поноса автору этого безобразия.- Вандалам? – подкинул идею товарищ.- Странные какие-то вандалы. Печь разнесли, а все остальное нетронуто. Словно только она им и была нужна. Мебель целая. Всякая дребедень тоже стоит, словно хозяева вышли за водой и просто решили не возвращаться.- А ты никогда не слышал байку о том, что раньше в печах тайники делали, в которых драгоценности прятали?- Слышал, - махнул я рукой и принялся все же стягивать насквозь промокшую куртку. – Но нам это вряд ли поможет. Печь затопить мы не можем. Даже если на втором этаже есть что-то схожее – тоже, ибо дымоход перекрыт. Разводить костер на полу чревато четырьмя хорошо прожаренными шашлыками, если останемся, и четырьмя же замерзшими трупиками в лесу, если уйдем. Идеи? Мысли? Предложения?- Для начала надо переодеться в сухое, - внес свою лепту товарищ, тоже принявшись стягивать мокрую одежду.Девчонки инициативу поддержали вяло, но и вариантов у нас особо не было. В сухих вещах стало не то, чтобы значительно теплее, но не так холодно и мокро – однозначно. Холодная еда не сильно радовала, но в целом фатальные настроения в группе немного развеялись. Было решено сходить и посмотреть, что находится на втором этаже.Лестница под ногами скрипела, но стоически выдерживала нагрузку. Вообще, казалось, что дом удивительно неплохо сохранился. Правда, непонятно откуда он такой одинокий в лесу взялся. Или он один уцелел из какой-нибудь заброшенной деревни, давно стертой с карты? Остальные дома мы вполне могли не заметить в такую погоду. Удивительно, что его заметили.Второй этаж встретил нас двумя дверями. Одна вела в спальню, а вторая… тоже в спальню, но поменьше. Между ними помещался только крохотный пятачок, на который и вела лестница.- Ну что же… по крайней мере будет где переночевать, - усмехнулся Макс, заглядывая то в одну комнату, то в другую.- Сдурел? – отозвалась Алиска. – Я ни в жизни на эту койку не лягу. Там наверняка уже все сгнило и кто-нибудь живет. Если не членистоногий, то неприхотливые формы жизни – точно.- Да ладно тебе, - фыркнул тот и, демонстративно зайдя в большую комнату, сначала опасливо потыкал покрывало, потом, уверенно ухватился за его край и дернул. Ткань слетела с кровати, подняв облачко сухой пыли. А вообще, соглашусь, странно. Дом заброшен явно не вчера. Тут не должно было бы уже все сильно отсыреть? – Прошу, ложе для принцессы готово, - Макс похлопал по краю постели, подняв еще одно облачко пыли. – А вообще, ночью лучше спать, а не светить в окна фонарями, которых у нас, кстати, почти нет, привлекая внимание. К тому же, никто не просит тебя раздеваться. Жарко все равно не будет.Оставив этих двоих препираться, я спустился вниз, к своему рюкзаку. Надо бы проверить припасы. Еда есть. Воды нет, но с водой это не основная проблема. Воды у нас в изобилии вокруг, в виде снега, на худой конец. А вот с теплом – вопрос.- Ты хочешь переночевать здесь? – догнал меня у рюкзака вопрос Лизы, до сих пор хранившей стоическое молчание.- У нас нет выбора, - я выпрямился, рассматривая фигурку возле лестницы. – Мы не сможем переночевать в лесу. И если нас не найдут те бандюки, которым насолил Макс, то погода и холод найдут – однозначно. Мы не сможем идти всю ночь. Не можем выйти на дорогу. До сих пор мы не уверены даже в какую сторону идем. Если помнишь, от мобильных пришлось избавиться еще в городе.- Но здесь даже нет тепла.- Наберем побольше тряпок от предыдущих владельцев, соберем все одеяла, что есть, и переночуем. Все будет нормально. Утром пойдем дальше. Если распогодится, сориентируемся. Надо только решить…- Короче, вы, это, занимайте маленькую комнату, а мы с Алиской – большую, - присоединился к диалогу Макс.- Ты уверен? Вместе было бы теплее, если закрыть все двери-окна и заткнуть щели тряпками.- Не дрейфь, уверен, вы с Лизкой и вдвоем найдете чем заняться, - подмигнул тот девушке и отправился наверх.Ну что же? На том и порешили. Когда стемнело окончательно, к ночевке мы были условно готовы, законопатив все щели в окнах, заткнув проем под дверью и усиленно заворачиваясь во все одеяла, что нашли, чтобы хоть немного согреться.Наверное, мы все же заснули, так как подорвались в темноте от громких воплей из соседней комнаты. Вопил, как ни странно, Макс. «Нашли», - похолодел я и, приказав Лизке спрятаться хоть под кроватью, вооружился увесистым фонариком и отправился на встречу с неизбежным, пока оно, потрясая оружием, не пришло к нам знакомиться само.Потратив время на то, чтобы расковырять наши баррикады, выскочил на пятачок, готовый встретиться с вооруженными амбалами, удивился их там не обнаружив. Но вопли не прекращались. Дверь во вторую комнату была заперта.- Макс, - я толкнул створку, но она не поддалась. – Макс! – налег на дверь посильнее, и та, издав странный, какой-то металлический, скрежет, все же немного открылась. – Твою ма… - выдохнул я, и этот выдох повис облачком пара в воздухе.В комнате было холодно. Намного холодней, чем в нашей комнате, чем на пяточке, да, готов поклясться, холодней, чем на улице. Стены, пол, потолок, мебель, все было покрыто здоровенной коркой льда. А еще… еще здоровенной коркой льда была покрыта Алиса, заставшая в безмятежно-спящей позе. Макс продолжал вопить, пришлось подскочить и отвесить тому весомую плюху, прежде чем тот переключился.- Что тут произошло? – встряхнул я товарища, призывая к диалогу.- Я не знаю… не знаю… Алиса? – тот потянул девушку за плечо, но она, предсказуемо, даже не шелохнулась.Показалось или в комнате стало еще холоднее? Нет. Не показалось, мороз стал щипать открытые участки кожи сильнее, а ледяная корка отчетливо поползла по одеялу к Максу. Никогда в жизни такого не видел.- Идем, - я дернул Макса с постели вместе с одеялом, в которое тот был завернут.- Алиска! – заупрямился тот, вновь потянувшись к девушке, едва не коснувшись пальцами льда. Что будет, если он его коснется, не хотелось выяснять. А если вмерзнет?Проявив недюжинную силу и упрямство, я все же сумел силой вытащить его из комнаты и захлопнуть дверь. В ответ услышав тихий хруст. Черт.- Что произошло? – спросила Лиза. – Нас нашли?- Не нашли, - сквозь зубы ответил я, восстанавливая баррикады и молясь, чтобы это стало достаточной преградой льду.- Тогда что случилось? Где Алиса?- Не знаю. Макс! Что у вас там произошло? – решился я спросить еще раз.- Не знаю, - тот стек на край постели, обхватив руками голову. – Не знаю. Мы болтали, а потом… уснули наверное. Потом холодно стало. Очень холодно. Я хотел к Алиске прижаться, а она… как камень… как лед. И твердая. Я не знаю…Форменная истерика у парня, умудрившегося насолить настолько сильно какому-то бандюку, что тот в расстрельный список внес не только самого виновника, но и нас троих, уверенности не вселяла.- Что будем делать? – подняла на меня глаза девушка.- Уходить отсюда. Но утром. Сейчас мы все равно никуда не сможем уйти, - прислушался я к непогоде снаружи.- А Алиса?- Ей уже хуже не станет, - рявкнул я, понимая, что выгляжу той еще сволочью. Но что можно сделать в данной ситуации – не имею представления. – Так что сидим, ждем утра и сматываемся отсюда.Стоит ли говорить, что ночь прошла напряженно? Макс, казалось, полностью ушел в себя, а потом то ли отключился, то ли заснул. Лиза не нашла в себе сил заснуть, а я метался как лев в клетке, чутко прислушиваясь к звукам снаружи и с каждым мгновением все сильнее боясь ощутить, что в комнате становится холодней, а на двери или стенах, или еще где, начинает нарастать лед.Поднимающееся солнце потихоньку превратило ночь в густые сумерки, когда снаружи все же послышался звук. Правда, не один из тех, что я ожидал услышать. Это был звук машины, звук мотора. Потом к нему прибавились звуки захлопывающихся дверей, матюки и топот. Черт.- Быстро! – схватив за шкварник не сопротивляющегося Макса, я утрамбовал того за шкаф, привалив кучкой вещей. Искренне надеясь, что в куче тряпок искать нас не будут. С Лизой было сложнее. За шкаф она бы не влезла. В шкафу точно будут искать. Под стол? За стол – лучше. Там как раз удачно расположилась ниша непонятного назначения. А я? Бегло осмотрев комнату, я понял, что деваться некуда. Пришлось лезть под кровать. Надеюсь, что если найдут – пристрелят сразу.Выдохнул, снова прислушиваясь. Шаги и грохот раздавались уже в доме. Вверх по лестнице. Затаив дыхание, я слушал как трещит соседняя дверь, поддаваясь, открываясь.- Здесь нет, - слышится из комнаты.Как нет? А куда она…Додумать я не успел, как с петель едва не слетела наша дверь, резко распахиваясь, ударяясь о стену. Видеть я мог лишь две пары ног, быстро перемещавшиеся по помещению в одну сторону, в другую. Загремел, распахивая дверцы, шкаф. Хорошо, что Макса я припрятал за ним. Потом ящики стола, кто-то примостился на четвереньки, заглядывая под стол. Следом луч фонаря скользнул под кровать, а потом и край одеяла приподнялся. Ну, вот и все. Луч светил точно на меня. Но…- И тут никого. Ты уверен, что эти хлюпики тут? – могу поклясться, что он смотрел прямо на меня, произнося это.- Тут… или были, тачку бросили на дороге. Куда они еще могли пойти? – ответил второй, выходя из спальни. – Вряд ли далеко ушли. Шмотье их видел?- Да тут горы шмотья… - отпустив край одеяла, первый тоже поднялся на ноги и вышел.Они говорили о чем-то еще… но я их уже не слышал. Потом снова хлопки дверей. Гул мотора… и, через какое-то время стало тихо.- Я так испугалась… - Лиза, кряхтя, выкарабкивалась из своего убежища, с трудом отодвигая стол. – В какой-то момент показалось, что он прямо на меня светил. Но, вроде, не увидел…- Не увидел, да… - я тоже выбрался из-под кровати. – Или на нашей стороне. Что еще более подозрительно. Помоги Максу. Я щас…Вроде гости и уехали, но к соседней комнате я крался едва слышно. А когда толкнул дверь, она заскрипела, но открылась, а я онемел второй раз за сутки. Ничего не было. Ни льда, ни холода… ни Алиски… Комната была все той же комнатой. Старой, пыльной, но… обычной. Ничерта не понимаю.Так же тихо вернулся в нашу комнату, чтобы найти Лизку, спешно пакующую рюкзак. Макс, вроде, из прострации вышел, но был похож на сонную марионетку, смотрящую не столько за своими руками, сколько куда-то внутрь себя.- Куда идем? – осведомился я у компании.- Нафиг отсюда, - тряхнула та челкой.- Я и спрашиваю – куда? Эти амбалы явно рыскают по окрестностям. Вряд ли далеко ушли.- Тем более, а если вернутся? – упрямо поджала она губы.- А если нет? К тому же, я уверен, что вокруг дома они точно обыщут все. А раз здесь они уже были и нас не нашли… вряд ли вернутся. Разве что если мы как-то себя выдадим.- И что ты предлагаешь? – бросив рюкзак на пол, гневно уставилась на меня Лиза.- Нужно пересидеть еще день. Они уберутся подальше. Да и вряд ли их рвения хватит на то, чтобы неделю обыскивать зимний лес. Поищут еще денек, максимум, а там, как успокоятся, мы переберемся на максову дачу.- А Алиса? – впервые подал признаки жизни Макс.- Э-э-э… ее нет, - смутился я.- Как? – проявляя невиданную скорость для сомнамбулы, которой тот был еще мгновение назад, товарищ рванул в соседнюю комнату. Лиза за ним, а я решил не подрываться.День прошел за препирательствами и разборками. А вечер снова застал нас в одной комнате, за сооружением баррикады от холода. Придя к решению все же завтра убираться отсюда в любом случае, мы устроились спать на одной постели, под кучей вещей, в попытках согреться.Никто из нас не думал, что сможет заснуть… и все же… холод. Он, казалось, проникал и в сон, заставляя мысли леденеть. В очередной попытке плотнее укутаться в одеяло, я едва не сверзился с постели… и проснулся.Лед… лед был повсюду. Он покрывал пол искрящимся ковром, стены, потолок, морозный узор разукрасил окна, за которыми было отчетливо светло. Резко выдохнув, я сел и толкнул Лизу, та привалилась к Максу, а уже тот проснулся от удара об пол.- Твою мать! – донеслось с пола.- Что? – сонно подорвалась девушка.- Мы проспали… - сипло выдохнул я, тяжело вдыхая морозный воздух.На улице вновь раздался гул автомобильного двигателя. Неужели вернулись? Неужели еще ищут?На корточках подкравшись к окну, я поскреб ногтем морозный узор на стекле и офигел.- Народ…Товарищи тоже подобрались к наблюдательному пункту, и, казалось, офигели не меньше моего.- Как может быть, что на деревьях зелень? Куда делись сугробы? И… и… что это?У самого дома остановилась машина, приминая колесами зелень травы. Из автомобиля выбрались трое. Мужчина, женщина и ребенок. Пока первые двое разговаривали, малой рванул в дом, подобно маленькому тайфуну.- Да ну… развалина… - сморщила носик женщина.- Ну развалина, - согласился с ней мужчина, - так ее все равно сносить. Снесем эту рухлядь, построим свой дом. Вон там будет парк, здесь устроим зону отдыха, за домом – бассейн, и это нам еще повезло, что землю тут продают за бесценок. Когда олигархи строиться начнут, все враз подорожает, а еще…Я отвернулся от окна, прижавшись спиной к стене рядом и отказываясь воспринимать то, что вижу. Макс направился к двери, но та опередила его, распахнувшись и впустив в комнату мальчишку. Он остановился, принюхался, звонко чихнул и потер нос…- Эй, парень… - Макс сделал шаг к нему, протянув руку.Чихнув еще раз, парнишка устремился к окну… пройдя прямо сквозь Макса. Подбежал, повозился со створками, открывая.- Тут столько пыли… - выкрикнул он, справившись с окном. Дождался ответа и поскакал дальше – исследовать дом.- Что же это? – Лиза опустилась на постель, смотря перед собой в одну точку. – Как это?- Боюсь… мы все же умудрились умереть в лесу. Поэтому нас не нашли в доме… нас в нем… не было.

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