Долгий день. Часть вторая

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 00:11

Причина: Стилистика автора сохранена.

Слепой стрелец Просмотров: 13 Комментарии: 0 0 Сегодня, 00:11 by

Пройдя поляну, затем внушительный лесной массив, через непродолжительное время мы вышли к какой-то дороге, по которой в обе стороны, стремительно перемещались абсолютно фантастические повозки, за дорогой располагались три линии потрясающих столбов или колонн, соединенных меж собой какими-то канатами и линии сии тянулись вдоль дороги, уходя, что влево, то и вправо в бесконечную даль. Вдалеке справа был виден город, от вида которого даже волосы по всему телу встали дыбом. Дорога, скорее всего вела именно туда.- Ну что, видел такое когда-нибудь? - басурманин хитро прищурился.-Иноземец, ты колдун? Пошто морок на меня нагоняешь, бесово отродье? - рука автоматически потянулась к мечу.-Да я, вроде как и не иноземец вовсе, да и не колдун, к тому же и морок ни на кого не наводил, просто пока ты по лесам бродил, мир немного поменялся. Получилось так, что когда я умер и на эту службу попал, твой дух неуспокоенный уже сотни лет по земле бродил, отыскать тебя, для сопровождения, возможности до сих пор не было. Да и теперь не знаю как бы тебя нашел, если бы нечисть лесная помощь не оказала.-Значит говоришь мертвый я уже давно, стало быть это мне не навредит, - я рванул стрелу из груди. Стрела поддалась, но выходила довольно туго, боли при том не ощущалось. Когда выдернув, отбросил стрелу в сторону, кровь как ожидал из раны действительно не хлынула, тогда следом освободился и от второй. Они конечно уже давно не беспокоили, но смотреть на них устал.-Вот никак не могу представить, что ты действительно был православным.-А я и не был, вообще ни в какую религию не углублялся, так и умер, а о вере даже по настоящему задуматься не пришлось. При жизни меня Рустамом звали. Умер, между прочим, спасая твоего потомка, он еще совсем мальчишкой был. Я весной на рыбалку пошел по последнему льду, их компания рядом рыбачила и дело уже к вечеру шло, он собрал вещи, да пошел к машине и тут, почти уже у берега, лед под ним и провалился. Ну я ближе всех к нему был, когда он в полынье барахтаться начал, вот и бросился его спасать.- Ну и как, потомка то моего спас?- Да нет, не повезло, утонули вместе.- Погоди, врешь ты все. Не было ведь детей у меня, не успел еще обзавестись, - опомнился я.-Знаю, сотник. Не знал ты, что жена твоя беременной была. Князь накануне похода приказал одному из десятников, отрядив с ним воинов его, помочь укрыть в лесах стариков, женщин и детей. Так что жена твоя, даже при разорении города не пострадала, а в начале осени у вас сын родился, - провожатый мой замолчал, уставившись куда-то вдаль.-Это что, получается ты ангел? - спросил я его.Он вышел из задумчивого состояния, посмотрел на меня и снова заговорил,- Я гляжу, теперь ты мне веришь. Ангел ли я, ну что-то вроде этого, стажируюсь, ну подмастерье скажем, так тебе понятнее будет. Вообще, ты - мое первое задание.- Вот, ты, не смог спасти моего потомка, выходит, что род мой теперь оборвался или как?- Да нет, род твой за почти восемь веков, множество ветвей имеет, плюс незаконнорожденные ответвления разных уровней, к тому же у твоего далекого правнука, который утонул, есть младший брат, живы и его родители.- Я могу их увидеть, посмотреть как живут, до того как мы уйдем в другой мир?- озадачил я Рустама.Стажер, сдвинув шапку почесал в затылке, потом выдал, - могу это тебе устроить, но учти, нас с тобой, они ни видеть, ни слышать не будут. Хоть я и подмастерье, но кое что уже умею, - он протянул мне обе руки. - Держись крепче, чтобы опять не потеряться.Я ухватился за его руки, в глазах почернело, лишь искры яркими огнями вспыхивали во тьме, вспыхивали и тут же гасли, затем вспыхивали новые и опять гасли и так до тех пор, пока бледный свет не стал разгонять темноту, он становился все ярче и ярче, пока картинка перед глазами не приобрела вполне ясные очертания.Мы стояли посередине комнаты, освещенной некими предметами, яркость коих была равна сотням, али даже тысячам восковых свечей, ребенок с ликом старика, сидя на мягкой скамье со спинкой, выпучив глаза смотрел на нас, непроизвольно продолжая дергать за хвост довольно таки крупного кота серо-черной масти, который и сам, нервно дергая этим самым хвостом, уставился на нас своими круглыми, зелеными глазами.- Это и есть мой правнучек? - задал я вопрос своему проводнику, в теперешней «жизни», так сказать.- Правнучек? Не смеши меня, приведение, - съязвил маленький старичок.- Это обыкновенный домовой - мелкая нечисть, он живет в доме и следит за порядком, как он сам думает, - отозвался мой проводник.-Скажи еще, что мы - домовые в домах подобно черной плесени заводимся и жизнь в доме своим присутствием отравляем, - возмутился старичок.- А твой потомок, тот юноша, что сидит в кресле, - пояснил Рустам, не обращая внимания на реплику домового.-Где сидит? - спросил я, хотя уже конечно видел юнца, который очень быстро, с увлеченьем перебирал пальцами рук по предмету, напоминающему небольшую лопатку, аж рот приоткрыл от напряжения, а лопатка эта светилась разными цветами в его руках. Ангельский стажер уж было начал распинаться о том, что тот предмет, на котором сидит юноша называется креслом, что в те времена когда я жил, мы пользовались тем то и называли это так то, но я его даже не слушал, ведь и так все было понятно.- А он - правнучек мой, умом случайно не тронулся, ведет себя как безумец, хоть и выглядит вполне большим и серьезным, в сем возрасте дело ратное изучать бы в пору, а детина играет с какой то лопаткой? - перебил я его.- Извините что вмешиваюсь, - сказал домовой, - но люди, как по мне, так все безумны: они считают себя хозяевами в доме, а сами только способны создавать беспорядок и это еще в лучшем случае, а в худшем вообще пожар устроить могут, а к тому же с них перхоть сыплется, даже с лысых немного.Рустам так и брызнул от смеха, кот с перепугу поспешил удалиться по каким-то делам, причем срочно, потешно поскальзываясь на поворотах и от этого все больше добавляя ускорение. Юнец даже оторвал глаза от своей забавы, с легкой улыбкой и немного заметным удивлением посмотрел вслед спешно удалившемуся коту.- Не слушай домового, это только его личное мнение и если бы люди стали такими, какими он хочет их видеть, я думаю это было бы настоящее безумие. Вообще в нынешнее время почти все люди без подобных игрушек и шага ступить не могут, порой, казалось бы, взрослые, вполне серьезные люди, но без такой «лопатки» даже на жизнь текущую средств себе заработать не могут, без подсказки сей железяки, дорогу вспомнить, почти не способны, до нужной торговой точки, да и вообще много чего сделать не в состоянии. Порой мне казалось при жизни, что люди скоро разговаривать разучатся, писульки в сих чудо «лопатках», речь человеческую совершенно вытеснят. Теперь можно лицезреть такую вот картину: люди сидят за праздничным столом, уткнувшись каждый в совою «лопатку», и друг на друга даже внимания не обращают.Тут раздался противный звук, и юноша, без отрыва от своей игрушки, поспешил выйти из комнаты, при этом каким-то чудом прошел через дверной проем, чуть не врезавшись в косяк плечом. В коридоре он слегка запнулся о кота, который куда-то спешил из соседней комнаты, затем снял со стены странный белый предмет, несколько раз надавил там что-то, затем, после небольшой паузы, открыл дверь. В дверь вошел собственно говоря я, ну точно я, только чуть постарше и поуже в плечах, даже возникло ощущение, что мурашки по спине пробежали и волосы на голове зашевелились.- Ну что, у тебя я смотрю даже чуть челюсть не отвалилась, - подал голос мой провожатый, - потомок твой, Ростислав, действительно на тебя сильно похож, только ты более молодым умер. Так, что вот, пример тебе наглядный, ведь не даром говорят о том, что мы живем в своих детях.Пока моя копия переодевался в домашнее, опять раздался тот самый противный звук, и юноша с котом снова бросились открывать дверь. На этот раз вошла дама - мать юноши, которому она тут же вручила довольно таки увесистые сумки, с которыми тот удалился в сопровождении все того же кота.Вскоре вся семья собралась на ужин за небольшим столом, кот, которого глава семьи накормил первым, махом расправившись со своей едой, терся об ноги каждого, сидящего, иногда пытаясь стащить что-нибудь со стола, только домовой чуть слышно позвякивал чем-то в дальней комнате.- Ну что, удовлетворил свое любопытство? - спросил меня ученик ангела.- Нам пора, - пригласив меня жестом он направился в одну из комнат, но когда открылась дверь за ней был лишь необычайно яркий свет, я сделал шаг и просто утонул в свете, подобно тому как можно утонуть в воде, свет заполнил меня и я растворился в нем: время, пространство и предметы, просто весь мир перестал существовать, остался лишь яркий, бесконечный свет.

Ключевые слова: Поляна дорога домовой авторская история

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