Подержанный ноутбук. Глава 5

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:19

Причина: Стилистика автора сохранена.

pogromist27 Просмотров: 29 Комментарии: 0 0 Вчера, 22:19 by

Полдень. Заработавшись за своим ноутбуком, я решил выйти на балкон, чтобы отдохнули глаза. Во время таких перерывов, я часто смотрел на проходящую недалеко дорогу с двусторонним движением, следив за проезжавшими автомобилями. Вот и сейчас я наблюдал за традиционным для этого времени суток интенсивным потоком транспорта, расслабившись и задумавшись о чем-то своем.Мысли мои прервали резкие звуки торможения и сигнала: черный внедорожник, движущийся вправо относительно меня, по какой-то причине не выдержал безопасной дистанции и столкнулся с белым седаном спереди, помяв ему кузов. Поначалу дальнейшие события дорожной «сценки» шли по стандартному сценарию: вызвана полиция, установлены аварийные знаки, оба водителя, едва сдерживая себя, чтобы не накинуться друг на друга с кулаками, осматривали повреждения.И вот, через несколько минут, когда на дороге начала формироваться пробка, подъехала полицейская машина. Выйдя наружу, полицейский подошел к обоим водителям и начал о чем-то с ними разговаривать. И тут, после непродолжительной беседы, произошло нечто странное. Все втроем - оба водителя и сотрудник ДПС - одновременно повернулись в мою сторону и подняли взгляд прямо на меня, смотрящего за ними с балкона. Я слегка смутился от такого внезапно внимания и захотел уйти обратно в комнату, но меня ввели в ступор их жесты и выражения лиц. Сотрудник полиции, держа в руках жезл, указал им прямо в мою сторону, поворачиваясь то ко мне, то к ним и что-то усердно объясняя, а водители просто сверлили меня взглядом, полным злобы и ненависти. Один из них прятал взгляд, будто стесняясь своих эмоций, нервно курил и покачивался на месте.Я смотрел на эту сцену в полном оцепенении. Они что, винили в этом ДТП меня?!Находясь в диком недоумении от абсурдности ситуации и всё ещё наблюдая за дорогой, я заметил, как все трое направились в сторону моего дома, при этом полицейский начал кого-то вызывать по своей рации. Покрывшись дрожью и с колотящимся от страха сердцем, я резко выбежал с балкона, не зная что делать, и внезапно открыл глаза... На часах еще была середина ночи. Тревожные сны беспокоили меня, и я, в общем-то, не особо удивился, что после всего ранее произошедшего со мной, мне могло присниться что-нибудь эдакое. Тем не менее, это был просто сон, поэтому, придя в себя, я постарался уснуть снова. Лежа в кровати, я спросонья заметил, что мой ноутбук, лежащий на столе, был раскрыт и включен и в нем, кажется, проигрывалось какое-то видео без звука... «Я же вроде бы выключал его... Или нет? Не помню уже...» - подумал я, но находясь в полусонном состоянии, через мгновение забыл об этом и закрыл глаза, перевернувшись на другой бок.Однако затем я увидел еще один сон…Сидя в своей квартире я подумал, что мне нужно сходить в супермаркет за продуктами. Выйдя из своего подъезда и пройдя по тротуару, я заметил, что все прохожие, мимо которых я шел, поворачивались ко мне с выражением отвращения, как будто я совершил нечто ужасное и аморальное, и старались держаться от меня как можно дальше. А в самом супермаркете, когда я наконец дождался своей очереди, продавец вдруг воскликнула: «Проходите, женщина!», обращаясь к стоявшей позади меня даме в платье. Та, искоса поглядывая на меня и слегка оттолкнув в сторону, подошла к кассе и начала выкладывать товары. Растерявшись, несколько секунд я не мог проронить ни слова, но потом наконец возмущенно сказал продавщице, что вообще-то сейчас была моя очередь.Она, не обращая на меня никакого внимания, продолжала обслуживать остальных покупателей. Тогда я решил перегородить им проход и уже криком выразил свое недовольство. Внезапно во всем магазине настала мёртвая тишина. Все покупатели и сотрудники вдруг перестали заниматься своими делами и застыли, шокированно глядя в мою сторону. Сотрудница кассы тоже внимательно смотрела на меня, но в ее глазах я уже не видел былого раздражения. Теперь в них отражался такой страх и тревога, как будто я приставил к ней пистолет и требую отдать все наличные из кассы. Я немного растерялся от этого взгляда, и вдруг услышал тяжелые шаги справа. Повернувшись, я увидел охранника магазина, который стремительно двигался прямо ко мне. Ни выкриков, ни ругательств я от него не слышал. Молча, под взгляды покупателей он схватил меня обеими руками за одежду и резко потащил к выходу. Я почувствовал, что это уже какой-то беспредел и в ярости начал упираться и вырываться. Но только мне удалось освободиться от его хватки и замахнуться кулаком, как сзади мне прилетел тупой удар прямо в затылок. Потеряв равновесие и стукнувшись об пол, я резко поднялся и увидел, что нахожусь в постели укутанный одеялом, а кулаки мои крепко сжаты...Более поспать мне уже не удалось, да и не хотелось, и остаток ночи я провел на кухне.Всё ещё не желая придавать какого-то особенного значения своим снам, я удивился тому, как они были между собой связаны. Обычно, тревожные сны, которые мне снились, даже в течение одной ночи, по своему содержанию были разными, и объединяло их одно — тревога, из-за чего они собственно и назывались тревожными. Но здесь было по-другому: ситуации, в которых я оказывался, были разными, но причина тревоги была одна и вполне определенная: агрессия со стороны окружающих меня людей. Причем не просто агрессия, а праведный гнев, остракизм и наказание за какой-то ужасный проступок, без понимания того, что это за проступок. Если бы у меня был знакомый психолог, то он бы наверно предположил, что причиной таких снов могло стать сидящее внутри чувство вины, неуверенность в себе и тому подобное. В любом случае, знакомых психологов и толкователей сновидений у меня не было, а интернету и книгам-сонникам я не очень доверял, да и не хотел тратить на это время, поскольку, как уже было сказано ранее, я не считал сны важной частью своей жизни, стоящей сильного беспокойства.Позавтракав и вернувшись в комнату из кухни, я кинул взгляд в сторону ноутбука и застыл на месте. Он лежал закрытым.

Ключевые слова: Сон ноутбук балкон супермаркет дорога авторская история

Другие, подобные истории: