В глубину

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 00:08

Причина: Стилистика автора сохранена.

DimchikGhost Просмотров: 35 Комментарии: 2 +1 Сегодня, 00:08 by

Я работаю строителем в небольшой фирме. Работа достаточно сложная, не то чтобы прибыльная, да и не особо приносящая мне удовольствия. Однако как таковой альтернативы у меня нет, да и той зарплаты что есть, вполне хватает на удовлетворение банальных человеческих нужд, по типу еды и оплаты жилья.13 мая, 2022 года, мне поручили работу на новом объекте, в бригаде из 10-ти человек. Задача заключалась в оштукатуривании стен, укладывании плитки на полу и установке освещения в обширном по размерам помещении. На всю работу нам дали полгода.Как я понял там должен был строится то ли магазин, то ли офис, то ли ещё что-то. Точно не уверен, да это и не особо важно. Помещение это представляло из себя широкий прямоугольник с несколькими проходами на противоположных концах. Один был очень странным «аппендиксом», который скорее всего, должен был в будущем отводится под склады, а второй был чёрным входом. Вид помещения был грязный. Голые, облупленные стены, в некоторых местах поросшие плесенью, затхлый запах и практически полное отсутствие окон.Первые два месяца работы прошли незаметно. Мы кое-как управились со стенами и принялись за укладывание плитки. Когда я размазывал по полу цемент, который предназначался для укрепления на нём плитки, я заметил одну странную деталь.На полу были очень ровные прорези, образовавшие из себя квадрат. Две из них были небольшие, но глубокие, поскольку. Когда я подносил к ним руку, то из них дул лёгкий ветер. Остальные две были побольше. В одной был вставлен механизм, который предназначался для открытия дверей, люков и тому подобного, а другой просто был прямоугольной дырой, в которой было достаточно пространства для просовывания туда пальцев. Этот куб и прорези, на удивление хорошо сливались с окружением. Забыл упомянуть что этот квадрат находился в том помещении, которое я ранее назвал аппендиксом. Я просунул пальцы в пустую щель и потянул вверх.Как я и догадывался это был люк. Под люком была квадратная дыра, уходящая далеко вниз, вместе с лестницей. Внизу была абсолютная темень, поэтому разглядеть там что-нибудь было невозможно.Некоторые сочли бы такую находку странной, однако меня она ни капли не удивила. Подвал он и в Африке подвал. Я доложил об этой находке главному бригадиру, но что он просто сказал, что доложит об этом начальству и отправил меня дальше работать. Я также рассказал об этом одному рабочему, моему хорошему знакомому. Он, конечно, немного удивился, но посоветовал мне попросту не обращать на это внимание. Я был с ним отчасти согласен, поэтому закрыл люк и некоторое время про него не вспоминал.С момента моей находки прошло ещё два месяца. На тот момент половина работы была сделана, и начальство планировало дать нам недельный выходной. Понятия не имею почему, но именно тогда меня дёрнуло вновь вспомнить про тот подвал. Я решил, перед тем как уйти на выходные, проверить что всё-таки находится внизу. Я вновь отворил дверь подвала, благо главный бригадир всё-таки услышал мои слова и сказал повременить с укладкой плитки в том месте, и спустился по лестнице вниз.Спустившись вниз, я оказался в каком- то помещении. Несмотря на нахождение его под землёй и отсутствие каких-либо источников освещения, там было более чем светло. Однако не это самое странное. Я немного побродил по этому месту. То помещение, в котором я оказался, было небольшое, с проходом в другое место, которое было гораздо больше предыдущего, а в конце был коридор с голой, кирпичной стеной в конце. Да, этот подвал был полной копией помещения наверху.Этот факт меня не на шутку поразил. У меня сразу возникла куча вопросов. Кому нужен столь огромный подвал? Почему он точная копия помещения сверху? Причём, когда я говорю «точная копия», я имею ввиду то, что обои и плитка на полу, трещины в стенах и плесень, были точь в точь идентичны всему перечисленному сверху. Да, в этом подвале тоже был наполовину сделанный ремонт, при том, что мы ни разу заходили в подвал, не говоря уже о том, чтобы там работать.Всю неделю моих выходных я пробыл в раздумьях. Меня не покидали мысли о том подвале, хотя подвалом то место называть уже было некорректно. С какой целью он был сделан? Почему до мельчайших деталей повторял всё, что было сверху? И каким образом то помещение было наполовину отремонтировано, если другие рабочие ни разу туда не заглянули? Многие, при соприкосновении с чем-то подобным, остановились бы и попытались забыть об этом, однако я мною в тот момент одолевали противоречивые чувства, которые подталкивали меня ответить на все свои вопросы, заставляли погружаться в этот омут с головой.Выходные прошли, и пора было возвращаться на работу. Когда все ушли на обед, я вновь отправился в то подземное помещение. Всё было абсолютно также, как и неделю назад, за исключением одного. В том месте, где раньше была голая кирпичная стена, теперь был проход вниз и лестница, также тянущаяся вниз.В тот момент я начал задумываться, а может быть действительно стоит повернуть назад, раз уж с каждым днём всё становится страннее и страннее. Я смотрел в эту ведущую вниз, погрязшую во мраке дыру, пытаясь хоть немного рассчитать на сколько метров вглубь уходит этот чёртов проход. Я понял, что искренне не хочу сталкиваться с тем, что ожидает на глубине. Повернувшись назад, я увидел, что прохода, который ранее вёл наверх, больше не было.Сказать, что в тот момент я был в шоке, значит не сказать ничего. Я судорожно бродил по всем углам, ища хотя бы малейший намёк на выход, до тех пор, пока не осознал, что это бесполезно. Кроме обнаруженного сегодня прохода, ничего не было. Поняв, что другого выбора у меня не было, я, собравшись с силами, полез вниз. Пока я спускался по лестнице, мне слышались звуки. Они напоминали стук зубов и звук чего-то склизкого.На сей раз, помещение в которое я спустился, представляло из себя просто в меру широкий прямоугольник, с абсолютно голыми, серыми стенами. Там было темно, поэтому я включил фонарик на своём телефоне (в котором к сожаленью не было не связи, ни интернета). В стенах находились прямоугольно-видные отверстия, с чуть выпуклыми сторонами, а с лева находилась деревянная дверь серого цвета. Звуки явно исходили из этих отверстий. Пытаясь понять, что именно издавало эти звуки, я заглянул в одно из отверстий и тут же отпрянул. По ту сторону дыры был виден чей-то рот. Нечто щёлкало зубами и водило по ним языком, издавая те звуки.В тот момент, я уже не пытался понять происходящее, я просто думал о том, как найти отсюда выход. Так как помимо вышеупомянутого в комнате ничего не было, то единственным выходом была серая дверь. За ней находилось абсолютно идентичная предыдущей комната, только теперь, рот был только в дыре одной стены и их там было два. Думаю не стоит говорить, что и следующая комната была копией предыдущей, как и все последующие. Разница была только в дырах в стенах. В каких-то комнатах все дыры были заполнены ртами, а в других ничего не было.И вот, когда я открывал дверь в очередную похожую комнату, я увидел там фигуру. Она стояла лицом к дырам. Я медленно зарыл за собой дверь и попытался подойти к этому существу. Видимо почувствовав моё присутствие, существо обернулось.По телосложению существо ничем не отличалось от человека, за исключением крайней худощавости и отсутствия каких-либо половых признаков. Но, внимание думаю стоит заострить на внешности. У твари (а иначе я его назвать не могу) полностью отсутствовали губы и кожа в районе челюсти, обнажая белоснежно-белые зубы. Те участки кожи, которые присутствовали на лице, да и на теле в принципе, были как будто сшиты. На них виднелись швы из очень толстых нитей, причем наложенных словно наспех. Помимо этого, кожа существа была то-ли в ожогах, то-ли в порезах. Я до сих пор так и не определил. Волос на его голове не было, были разве что непропорционально большие глаза с черными белком и зрачком, а также белой радужкой.Тварь глядела на меня около тридцати секунд и снова повернулась к отверстиям в стене.Пускай оно и не проявляло явных признаков агрессии, тем не менее я старался обходить ему подобных (находящихся в других одинаковых комнатах) стороной. В каких-то комнатах этих существ была куча, а в других было пусто. Среди своего однообразного похода, я вошёл в комнату с двумя существами. Я остановился там передохнуть, стараясь не привлекать их внимание, как вдруг, помимо клокотания существ, раздался ещё один звук. Он исходил где-то из района потолка и постепенно передвигался в сторону стен. Резко из одного из отверстий, вывалилась странная мясистая субстанция, с отвратительным запахом. Представьте себе смесь уксуса, хлорки и соды. Примерно такой запах был у той субстанции. Как только эта мясная каша оказалась на полу, существа сразу же рванули к ней и начали жадно поглощать. После своей трапезы, существа вновь вернулись к поиску только что отведанного лакомства в отверстиях.Так я блуждал по этим однообразным комнатам около трёх дней, пока не произошло одно событие. Проходя по очередной комнате, я услышал жуткий гул, звучавший где-то слева. Он напоминал шум ветра, в котором, если прислушаться, можно было услышать неразборчивый шёпот, произносимый очень глубоким баритоном. Но не это было самое странное. Когда этот гул начался, то двое существ, находившихся в этой комнате, вдруг отвлеклись от исследования отверстий в стене и пошли в сторону гула. Это уже привлекло моё внимание, а потому я принял решение последовать за ними.Мы шли. Со временем и из других комнат, на звук гула, выходили существа, образовывая из себя внушительную толпу, заполнявшую собой и без того небольшие комнаты. Понятия не имею сколько мы там блуждали, но в конечном итоге мы с толпой существ смогли покинуть череду однообразных комнат, и смогли выйти в совершенно иное место.Это было огромное помещение, которому не было ни конца, ни края. Может быть они и были, но разглядеть их не представлялось возможным, поскольку всё вокруг закрывала непроглядная тьма. Создавалось ощущение что я попал в бездну, в самую глубокую её часть. Единственное, что было там от человеческого мира, это длинный бетонный мост, в конце которого виднелся проход, из которого сочился оранжевый свет. Существа начали медленно продвигаться по мосту. Их походка было очень аккуратной. Видимо они они пытались не упасть.Мы вошли в тот проход. Это вновь было огромное помещение, с закруглённым потолком. Оно было похоже на пещеру, только созданную вручную. По обе стороны стояли колонны, выглядящие как гротескные версии обычный, земных животных. В конце этой «пещеры» находилась широкая щель. Именно из неё исходило оранжевое свечение и находилось то, что издавало гул.В гигантских языках пламени, находилось монструозных размеров нечто, напоминающее голову какого-то существа. Эта голова была похожа на череп, созданный из странного чёрного материала, от которого отсвечивало пламя и который был до ужаса деформирован. Подбородок был немного закруглён в полумесяце. Из головы, от одного места, где должны были быть уши, до другого, торчали загнутые в прямой угол штыки. Рот имел ряд средних по размеру, заострённых зубов. Его челюсть еле-заметно двигалась то взад, то вперёд, издавая тот самый гул. Существа продвигались вперёд, следуя зову той исполинской твари и исчезали в пламени расщелины. Я же стоял, не решаясь двинуться куда-либо. Я просто стоял в ужасе.Исполинское создание встрепенулось и устремило свои пустые глазницы вперёд. Оно заметило меня. Я хотел побежать назад, однако проход ведущий к мосту, был замурован. Исполин приближался ко мне левитируя, а пламя следовало за ним. Существа внизу всё также шли вперёд. Единственное, что я мог сделать в тот момент, это наблюдать за тем, как всё моё поле зрения заполняет яркое пламя…

Ключевые слова: Существо помещение проход авторская история

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