Свора

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 23:45

Причина: Стилистика автора сохранена.

mad_billy Просмотров: 84 Комментарии: 0 0 Вчера, 23:45 by

День был пасмурный. Небо заволокли чёрные тучи, которые всё не решались пролить дождь. Грунтовка, изрытая глубокими лужами, хлюпала под ногами. Родион шёл торопливо, часто озираясь. Местность была неспокойная. В любой момент стоило ожидать нападения. Словно в подтверждение, откуда-то издали донёсся женский крик. Молодой человек ускорил шаг, покрепче схватив увесистый чемодан.Он знал, что первая работа после выпуска будет нелёгкой. В городе места не нашлось, пришлось ухватиться за первое объявление за его пределами. Не то, чтобы местной школе нужен был преподаватель информатики – единственный компьютер стоял в кабинете директора и никогда не включался из страха повредить дорогую технику. Тем не менее, его приняли и даже порекомендовали «достойное» съёмное жильё.На дороге показался некто в длинной чёрной рясе. Он остановился, уставившись на Родиона.- Здравствуйте?- Добрый день, сын мой, - ответил поп, громко шмыгнув носом. – Я не видел тебя раньше. Не ты ли приехал к нам, чтобы в школе работать?- Да, я.- Это хорошо. Детей правильному учить – есть одна из высших добродетелей. Я, кстати, батюшка Иерофей. Здесь все меня слушают, так что обращайся, если надо подсобить, - мужчина подмигнул, полностью растеряв монашескую стать.- Буду знать. Я – Родион.- Приятно познакомиться. Ну, ступай, Родион! Благословляю тебя на усердный труд!Батюшка с неожиданной для своей комплекции скоростью обошёл юношу и скрылся в направлении церкви. Та располагалась поодаль от остальных зданий и сильно выделялась белоснежными стенами и сияющими куполами. Лишь одно вызвало нарекания – вместо святого лика над дверьми красовалась оскаленная собачья морда. Родион пожал плечами и пошёл дальше.Вскоре он оказался на месте. Двухэтажный деревянный дом с двумя подъездами выглядел не так ветхо, как другие строения в посёлке. Во дворе, как и везде, никого не было. Лишь краем глаза юноша заметил, как кто-то мелькнул в окне на первом этаже. Тут же раздался протяжный визг двери и скрип деревянного пола. Из подъезда показалось грузное тело в растянутом халате. Сквозь толстые очки новоприбывшего осмотрела пара холодных глаз цвета мутного льда.- Родион Геннадьевич?- Да, я, - он попытался улыбнуться.- Вот ключ, - старушка достала из кармана длинную ржавую железку. – Деньги при вас?Стоило заветным купюрам попасть в руки старушки, как она развернулась и снова исчезла в темноте, выкрикнув напоследок номер квартиры. Сделав глубокий вдох, Родион вошёл в подъезд.В нос сразу ударил запах, который не встретишь больше нигде. Жуткая смесь застывшей смолы, спирта, дешёвого табака и мочи. Весь дом, казалось, пропитался этим смрадом. Впрочем, к нему было легко принюхаться. Юноша стал торопливо подниматься по лестнице, переступая подозрительные лужи и самодельные пепельницы местных жителей.В пролете сидели на корточках двое. С виду подростки лет четырнадцати. В зубах сигареты, в руках по банке пива, из одежды только трико и шлёпанцы. Возможно, Родион даже видел их, посещая школу. Краем уха он уловил их разговор.- Как думаешь, кого свора заберёт? – спросил один, потягивая пиво.- Бабку Галю по-любому. Старая уже совсем, не бегает, а достала она всех сильно…Вдруг они подняли глаза и, судя по всему, тоже признали Родиона.- Здравствуйте, - сказали они не по годам прокуренными голосами.Родион лишь кивнул и продолжил подниматься. Его новое жильё располагалось на втором этаже. Дверь, обитая задубевшим дерматином, не внушала доверия, но Родион был оптимистом. Со второй попытки он отпер замок и вошёл.В квартире запах был полегче. Пахло лишь пылью и плесенью. В распоряжении Родиона оказалось две небольших комнаты и кухня с газовой плитой. Холодильника не было, да и электричество работало с перебоями, так что ему сразу порекомендовали запасать то, что не портится. Этим он и планировал заняться сразу после новоселья.Он торопливо разложил вещи в небольшой комод и смахнул пыль с остальной мебели. Её было немного – пустая стенка, даже без дверец; кровать, пропахшая старостью; кухонный стол, накрытый потрескавшейся клеёнкой. В принципе, этого было достаточно. Телевизор Родион не смотрел, а интернетом пользовался редко.Немного передохнув, он покинул квартиру. По пути сюда он заметил небольшой магазин и набросал список самого необходимого. Нужно было запастись крупой, сухим молоком и прочими долговечными продуктами. По плану он должен был уложиться в пятьсот рублей.Стоило ему переступить порог, как из пролёта раздался голос.- Ты куда?Родион вздрогнул и оглянулся. Вместо мальчишек там стоял мужчина в косухе, накинутой на плечи. Был он очень высоким и широкоплечим. Из-под полосатой майки выглядывала чёрная наколка. Под правым глазом красовался огромный синяк.- В магазин, - растерянно ответил юноша.- Темнеет уже, можно и не вернуться! – в глазах маргинала виднелось глубокое беспокойство. – Ты бы подождал до завтра.Родион поднял взгляд на большое окно за спиной соседа. Снаружи было ещё светло, а магазин был недалеко. Он уже хотел что-то сказать, как снаружи раздался отдалённый вой. Алкоголик застыл, уставившись на окно. Пользуясь случаем, Родион обогнул его и вылетел из подъезда.Магазин располагался всего в паре сотен метров от барака. Над толстой железной дверью тускло мерцала ещё советских времён лампочка. Продавщица в замызганном фартуке курила на крыльце.- Чё надо? – прорычала она, завидев новосёла.- Продуктов купить хочу.Женщина презрительно фыркнула и, не выпуская сигарету изо рта, вошла в голубой вагончик. Запах внутри стоял специфический. Отдавало залежалой рыбой и прогорклыми конфетами, ко всему этому примешивался химозный запах липучки для мух. Стараясь не думать о сроках годности, Родион озвучил свой непритязательный список. Половины товара не нашлось, так что пришлось взять вдвое больше того, что было. Этого должно было хватить на неделю.Он уже хотел оплатить покупку, как вдруг заметил поведение продавщицы. Былая наглость полностью ушла из её вида. Выпучив глаза, она смотрела в окно напротив кассы. С секунду Родион ничего не понимал, но тут и его ушей коснулся вой. Точно такой же, какой он слышал в подъезде…- Вам лучше поторопиться, - сказала женщина дрожащим голосом, раскладывая купюры в кассу. – Свора приближается…- Что?- Просто уходите, как можно скорее!Она вылетела следом за ним, заперла магазин на большой замок и побежала со всех ног. Родион и сам перепугался. Когда вой раздался в третий раз, он тоже перешёл на бег. Небо уже начало чернеть, а солнце скрылось за сопками. Откуда-то с окраины донёсся громкий крик и лай.К своему облегчению, Родион уже скоро оказался дома. Он не был спортсменом и, только замкнув дверь, тут же опал на пол. Его сердце колотилось, как никогда. Не так он представлял первый день на новом месте. Вопросы роились у него в голове. Он с большим трудом разложил продукты по шкафам и соорудил себе простенький ужин. «Хорошо, что завтра выходные», - думал про себя, - «Будет время разобраться».Вскоре он улёгся в кровать и, укутавшись в тяжёлое одеяло, уже был готов видеть сны, как вдруг снаружи снова донёсся вой. По его телу прошёл холодок. Вопросы снова наводнили голову. Что это за «свора»? Почему все так боятся воя?Любопытство стало так сильно, что Родион не удержался. Он встал и подошёл к окну. Из-за туч почти ничего не было видно, но редкие лучи лунного света всё же озаряли улицу. И разглядев её, Родион оцепенел.Собаки. Сотни, может, даже тысячи собак неслись по улицам, сложно живая река. Они без труда перемахивали заборы, разоряли курятники и стайки. То тут, то там раздавались человеческие крики. Лай и вой были такими громкими, что их можно было легко спутать с грозой. Собаки были совершенно разными. Чёрные и белые, короткопалые и неестественно долговязые, тихие и громогласные. Лишь одно их объединяло – все, как одна, больше походили на обтянутые кожей скелеты.Родион не знал, что и думать. Его пробила дрожь, хотя он не боялся собак. Вдруг лай раздался во дворе дома. Из соседних квартир донеслась какая-то возня и невнятная речь. Испуганный, но всё ещё горящий любопытством, он метнулся на кухню, окна которой выходили во двор.Собаки носились у дома, ища хоть что-то съедобное. Они рвали худосочную траву и грызли коренья, а порой нападали и друг на друга. Тут из подъезда донесся громкий возглас. Двери распахнулись, и кто-то с силой вытолкнул наружу толстую женщину в ночной рубашке. С ужасом Родион признал в ней арендодателя.Двери оглушительно хлопнули у неё за спиной. Она не успела даже встать на ноги. С пробирающим до костей рыком собаки набросились на неё. Грязь смешалась с кровью. Родион отшатнулся от окна. Его затошнило. От бессилия он упал на пол.Крики женщины доносились ещё долго. Всё это время юноша не мог пошевелиться. Всё вокруг казалось кошмарным сном, но он не мог проснуться…Родион пришёл в себя в кровати. Он не помнил, что было ночью. Наверное, он всё же немного оклемался и смог дойти до кровати. В горле всё ещё стоял ком. Он не смог даже позавтракать и зашёл на кухню, только чтобы выглянуть в окно. От старушки осталось лишь красное пятно на земле, да и то быстро впитала грязь. Она вся была испещрена собачьими следами. От одного взгляда на них Родиону снова померещился лай.Он не находил себе места, не знал, что делать. Хотелось собрать все вещи и сбежать, но не было шанса. Ни поезда, ни автобусы сюда не ходили, а поездка на такси обошлась в кругленькую сумму, которую он скопит ещё нескоро.В дверь постучали. От неожиданности Родион чуть не запрыгнул на подоконник, но всё же нашёл в себе смелость открыть. За дверью его встретила пара усталых зелёных глаз. Согбенный старик в ветхой жилетке задумчиво гладил седую бороду.- Ты, поди, ночью чуть со страху не помер, - прокряхтел он.- Есть такое. Вы кто?- Прохор. Деда Прохор. Меня так все зовут. Фамилии своей, вот честно, и не помню уже.- Скажите, что здесь происходит?- То же, что и всегда. Ночью по улицам разливается смерть, и ничто перед ней не устоит. Уже с неделю их так много не набегало.- И откуда здесь столько собак?- Известно, откуда, - старик обнажил несколько жёлтых зубов. – Ведь это сейчас тут разруха, а раньше народу было – о-о-о-ой! Но все поуехали, а собак своих оставили. Климат тут хороший, вот они и наплодились. Всё, что в лесах было, сожрали и, вот, лет тридцать назад перешли на человечину. Уж скоро и нас всех доедят. Тут лишь пара бараков жилые, и с десяток изб. Остальные пустуют.- Но почему никто ничего не делает?!- А что поделаешь? Такая жизнь, надо привыкать…Старик явно потерял интерес к разговору и направился к лестнице.- Постойте, зачем вы пришли?Прохор бросил на него удивлённый взгляд.- Ой, позабыл совсем! В церкви служба, пойдём скорее!Припомнив авторитет батюшки Иерофея, Родион решил не сопротивляться. Старичок вывел его на улицу. С близлежащих домов уже стекался народ. Судя по всему, это были все местные жители. Беглым взглядом Родион насчитал около сотни взрослых и трёх десятков детей и подростков, не больше. Церковь вполне могла вместить всех.Так и получилось. Внутри церковь, как полагалось, была богато украшена, но выглядела очень неухожено. Всё покрылось пылью и паутиной. Люди толпились в центре, будто бы боясь задеть иконы и кандила. Запах ладана с большим трудом перебивал смрад потных тел. Невольно Родион оказался в самом центре толпы. Когда все вошли, двери храма закрылись, и народ замер в ожидании.Вскоре на кафедру взошёл священник. Все взгляды тут же устремились на него. Кто-то шёпотом взмолился, другие с замиранием сердца ожидали начала службы. Батюшка воздел руки и заговорил.- Этой ночью отошла на небеса раба божия Галина. Как подобает христианину, ушла она в муке великой. Мы можем лишь радоваться за неё и питать белую зависть к её славному уходу. Восславим же Господа, подарившего сестре нашей столь славную участь!Люди зашлись в громкой молитве. Родион был крещён и в православии разбирался хорошо. И молитвы местных резали ему слух. Это были богохульные, совершенно еретические изречения, приравнивавшие бога к собаке, а собак – к богам. Пугало это и в сугубо бытовом смысле. Насколько нужно промыть мозги людям, чтобы они почитали озлобленных зверей за дар божий?!Юноша попытался приблизиться к двери, но толпа плотно его зажала. Он не мог сделать и шагу. Ему оставалось лишь ждать и терпеть жуткое неуважение к своей вере. Продлилось это больше двух часов. Псевдо-батюшка подбросил толпе ещё несколько возмутительных выражений, а в конце пожелал каждому познать мученическую смерть. Люди с совершенно невинными улыбками покинули церковь, словно эта служба была эталоном религиозного просвещения.Ошарашенный Родион остался в зале один. Пока никто не видел, он подошёл к иконе и, чтобы отвести душу, помолился по-настоящему. Он поднял взгляд на икону и замер. Богородица смотрела на него с глубокой скорбью, но в то же время и надеждой. И его осенило – он должен что-то сделать. Просто обязан!Родион быстро ушёл. Поп проводил его настороженным взглядом. Смутная тревога закралась в отравленный ересью мозг…Когда Родион уже переступил порог квартиры, в пролёте снова показалась пара подростков. Они не заметили нового соседа, оживлённо что-то обсуждая.- Правильно ты думал, - сказал один, протягивая другу помятую сотку. – В принципе, оно и не мудрено. Она реально всех задолбала!- Во-во, - второй мальчик перешёл на шёпот. – А ты не в курсе, кто её вытолкал?- Да вроде Фёдор из третьей квартиры. Ты ж знаешь, какой он здоровый. Да и кто кроме него может так дверь выломать?Родион поспешил запереть дверь, пока его не заметили. Всё это смутило его лишь больше. Он не знал, что и думать. Это было слишком странно, слишком страшно. Но теперь он не мог оставить этих людей. Он чувствовал, что теперь его обязанность – спасти их любой ценой!Глубоко вдохнув, Родион решил заняться делом. За работой ему всегда приходили дельные мысли. Он стал перебирать материалы на понедельник, готовить задания и заполнять списки. Это позволило немного отвлечься. Лишь изредка молодой человек делал перерыв на чай. Ещё никогда работа не приносила ему такого облегчения. Закончил он только под вечер. Закатное солнце заглянуло в его окна и вскоре исчезло за горами. Опомнившись, Родион оцепенел. Неужели всё начнётся заново? Кого скормят на этот раз?Размышляя, юноша чутко вслушивался, но вой всё не звучал. Уже стемнело, но снаружи всё ещё было тихо. Лишь изредка слышался тихий собачий галоп по грунтовке. Будто бы одинокие разведчики осматривали угодья. Каким-то образом это было ещё хуже, чем какофония лая. По крайней мере, опасность давала о себе знать, а сейчас, в тишине, неизвестность давила на грудь тяжёлой глыбой. Родион безуспешно вглядывался в безлунную ночь, но в этот раз не было видно совсем ничего. Лишь по звуку он понимал, что собаки всё ещё там, патрулируют свои владения. Только до боли напрягая слух, он заметил кое-что. Судя по тяжёлым шагам, эти собаки были гораздо больше своих собратьев…Неожиданная мысль навестила его. Он достал фонарик из чемодана и посветил на дорогу. Свет был тускловат, но увиденного было достаточно. Стоило бледному лучу упасть на землю, как в его свете показалось огромное тело. В серой шерсти было много проплешин и шрамов. Прямоугольная голова осталась не имела ушей. Мелкие глаза зловеще сверкали. Из развёрстой пасти капала густая слюна с примесью чего-то красного. Громко рыкнув, адская гончая снова исчезла во тьме.Больше Родион и не думал брать фонарик в руки. В странном аффекте он лёг в кровать, но не сомкнул глаз. Казалось, здравый рассудок покинул юношу. Хищный взгляд ночной твари отнял его и унёс в бескрайнюю ночь.Из подъезда донёсся шорох. Что-то большое царапало входную дверь. Родион почти слышал, как стучали зубами его соседи. Он бездумно усмехнулся и всё же провалился в сон. Всю ночь его мучили размытые, но отчего-то очень правдоподобные кошмары. Он видел собак, как они несутся по улицам, пожирая всё на своём пути. Как их орды накрывают города, и ничто не в силах их остановить…Родион проснулся в состоянии странной ясности. Он будто бы понял, что нужно делать, но не мог это точно сформулировать. Пройдя на кухню, он задержал взгляд на кубиках сахара, растворяющихся в горячем чае. Идея буквально вертелась у него на языке, и тут пришло озарение.Залпом осушив стакан, он суетно собрался и бросился к школе. По воскресеньям проходили коррекционные классы. Конечно, название громкое – трёх местных дурачков учили от силы десятку слов, и то с большим трудом. Но главное, что школа в это время была открыта. Оставалось лишь проявить свои навыки убеждения.Школа располагалась ближе к окраине. Такой же деревянный барак, но с одной дверью и крыльцом побольше. Минуя покосившиеся коридоры, Родион добрался до кабинета директора. Того на месте не было. Кабинет занимала завуч.- Здравствуйте, позволите ключ от лаборатории?- Конечно, но зачем?- Мне нужна пара экспериментов на завтрашний урок. На их примере мы рассмотрим… построение последовательных программ!Женщина улыбнулась. Такого энтузиазма уже давно не проявлял никто из четырёх учителей.- Только осторожнее, лабораторию давно никто не открывал. Игорь Юрьевич, к сожалению, уже лет двенадцать, как пропал…- Разумеется! - Родион вылетел из кабинета.Лаборатория располагалась на другом конце школы. Пришлось пробежаться и перепрыгнуть пару дыр в полу, но вскоре он был у цели. Заветный кабинет с тёмной табличкой на двери открылся не сразу. Мешала и расторопность Родиона, и ржавчина на замке. Но он всё же прорвался.В нос ударил запах химикатов. Юноша тут же нашёл взглядом коробку с респираторами. Обычные советские «лепестки», но лучше, чем ничего. Теперь оставалось надеяться, что нужные препараты ещё не испарились.Лаборатория сохранилась удивительно хорошо. Здесь была даже пара пожелтевших химических справочников и учебников, которые неплохо помогли в разработке. Хоть Родион и подзабыл школьный курс, его знания химии всё ещё впечатляли. Ушли часы, чтобы синтезировать препарат. В нём смешалось всё самое токсичное, вредное для организма. Получилось около полкило грязно-жёлтого порошка. Спрессовав его в таблетки размером с ноготь, пришлось упаковать в несколько плотных пакетов. Может, с БОВ не сравнится, но средство всё ещё мощное.Теперь оставалось придумать, как распространить яд. Идея возникла сразу же. Выйдет затратно, но оно должно окупиться. Придя домой, Родион сварил большую кастрюлю риса и принялся лепить из него маленькие шарики. В центр каждого он клал по таблетке. Работать всё ещё приходилось в маске, перчатках и при открытом окне. Но даже со всеми предосторожностями он чувствовал себя не очень хорошо. Перспектива стать героем посмертно не очень его привлекала, и он старался работать быстро.То и дело из подъезда слышались шаги. Уже все соседи заметили странную суету и запах риса. Порой кто-то стучал, но Родион был слишком занят. Ближе к вечеру у него получилось примерно полтысячи шариков. Этого должно было хватить, чтобы неплохо подчистить популяцию. А если собаки не брезгуют телами своих собратьев, то яд может и вовсе истребить их.Дождавшись, пока подъезд будет пуст, Родион бросился завершать свой план. Он быстро прошёлся по посёлку, словно сеятель, разбрасывая отраву по обочинам и дворам. Домой он вернулся уже затемно и вскоре уже лежал в кровати.С улицы опять послышался вой. Уже скоро лающая орда наводнила улицы, но теперь к лаю прибавился скулёж. Он быстро стал преобладать. Родион усмехнулся и уснул. Ночь была полна сладкими видениями чествований и благодарностей. Он видел, как закатят пир на весь двор, узнав, что беда, наконец, отступила. Возможно, причиной столь ярких видений стала долгая работа с химикатами, но это уже было неважно…Утром его разбудил громкий стук в дверь. Он с трудом поднялся и ахнул – сегодня же понедельник! В суете он забыл поставить будильник! Неужто сам директор решил наведаться? Пошатываясь, он подошёл к окну и обомлел. Улица была завалена трупами собак. Смерть их была жуткой. Закатившиеся глаза, кровавый понос, с многих облезла шерсть, а внутренности выпали изо рта. Даже сквозь закрытое окно пробивалась жуткая вонь. Только сейчас юноша осмыслил, что натворил.На ватных ногах он подошёл к двери. Та уже была готова слететь с петель. Родион открыл, и его тут же вытащили в подъезд. Бугай Фёдор без труда оторвал его от пола.- Твоя работа?! – капли слюны окропили лицо юноши. – Ты чего наделал?!- Ой, что ж нам делать теперь!? – прорыдал деда Прохор. – Столько лет ведь жили, привыкли, и тут ты!Юноша словно язык проглотил. Такой реакции он точно не ожидал. Он даже не удивился, увидев за спинами людей грозную фигуру Иерофея. Поп стоял на лестнице, властно уставившись на него.- Так ведь… они людей ели… - с трудом выдавил он.- И чего?! Везде же так! Люди помирают, никто вечно не живёт! – выкрикнула женщина, стоявшая на лестнице. – Ой, не к добру это! Что ж теперь с нами будет?!В пролёте показались подростки. Один сжимал в руке нож. Вскрикнув, Родион пнул здоровяка в живот. Тот ослабил хватку, юнец вырвался и перемахнул перила. Чудом не сломав ноги, он приземлился на первый этаж и бросился бежать во весь опор. Вслед за ним во двор вывалились все жители дома. Каждый размахивал своим оружием – будь то топор, «розочка» или просто табурет – и кричал проклятья ему вслед. Не прошло и минуты, как жители соседнего барака бросились в погоню, а вскоре и с немногих обитаемых изб выбежали разъярённые жители. Все они были готовы жестоко отомстить за столь привычную жизнь в постоянной опасности. Всё иное пугало их куда больше собачьих зубов.Родион заливался слезами. Всё его тело горело от напряжения. Он снова был в полной растерянности. Его взгляд упал на приоткрытую калитку. Он уже пропал из виду жителей, и появились заветные секунды, чтобы спрятаться. Он юркнул за забор и забился в угол маленького участка. Его колотило, он едва сдерживал громкие всхлипы.С дороги раздались быстрые шаги. Сотрясая землю, они пронеслись мимо. Их вёл за собой священник, выкрикивая пафосные фанатичные лозунги. Вдруг его речь прервалась. Раздался крик, за ним последовал хрип, а потом снова тишина между частых шагов. Очевидно, старика затоптала собственная паства.Родион уже выдохнул, как вдруг скрипнула дверь избы. На крыльцо вышла старушка в дырявой шали. Полуслепым взглядом она нашла чужака и вскинула ржавое ружьё. Родион успел лишь закрыться рукой. Громыхнул выстрел…На шум тут же сбежалась толпа. Все были удивлены – они уже и забыли, что в этом доме кто-то живёт. Старуха лежала на крыльце. Оба ствола разорвало в мелкие клочья, и они прошили старое тело насквозь. Дробины, которые ржавчина давно превратила в цельный ком, пробили дыру в заборе, но тела рядом не было. Несколько человек ворвались в дом, перевернули всё вверх дном, но Родиона так и не нашли. Никто и не обратил внимания на раскрытое окно в самой дальней комнате.Толпа, лишённая лидера, быстро успокоилась и разошлась. С них будто спало проклятье, оставив после себя лишь смутную скорбь. Скорбь о старой жизни. Опасной, страшной, но такой родной и привычной. Теперь они сами не знали, что делать. Сам же священник лежал в глубокой канаве. Не сознавая того, толпа смела его с пути, как обычный мусор. Тот, кто жаждал страшной смерти, получил её, не справившись с собственной властью…Прошли недели. Свора о себе больше не напоминала. Все впали в долгую тоску. Дар божий покинул их! Ходили слухи, что кто-то даже покончил с собой из-за этого. Но тут нежданная новость заставила всех оживиться. В церкви появился новый священник.Был он странноват. Борода едва покрывала лицо, а ряса была великовата. Но говорил он складно, а на все вопросы отвечал быстро и ясно. В распоряжении его было множество книг. Те, кто видел их вблизи, говорили, что тома выглядели старо, будто долго лежали в пустующем доме. Но это немногих волновало. Батюшка Агафон был достойной сменой своего предшественника. Собственноручно он снёс языческий образ над дверью, омыл и наполировал золотистые оклады икон, раздобыл новые свечи для прихожан. И впервые за долгие годы в церкви прошла настоящая служба…

Ключевые слова: Культ собаки деревня религия христианство ересь авторская история

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