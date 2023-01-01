Новое утро

Новое утроШестилетний Илья увидел страшный сон про змею, которая плевалась кровью. Он в ужасе проснулся и уже не мог лечь снова. Хотелось защиты и заботы.
Он вышел в коридор и направился к спальне родителей. Из комнаты доносились странные звуки – какие-то скрипы и стуки.
Илья немного постоял в замешательстве, а затем толкнул дверь. И обомлел.
В спальне царила полутьма. Посреди комнаты стояло кресло-качалка. Оно раскачивалось, стукало и скрипело. И оно отнюдь не пустовало. В кресле сидела его бабушка Лида, мама мамы.
Бабушка посмотрела на Илью и сказала скрипучим голосом:
– Что, Илюша, не спится?
Мальчик посмотрел на бабушку и спросил:
– Баб Лида, а что ты тут делаешь?
Она то ли засмеялась, то ли закаркала:
– А я к вам пришла.
И тут Илья увидел, что его мама и папа лежат на кровати и не шевелятся. Их глаза были широко открыты. Родители улыбались.
– Я к вам пришла, – продолжала бабушка. – На ужин.
В полутьме ее лицо стало меняться. Глаза ярко вспыхнули, а изо рта полезли клыки.
– Подойди ко мне, внучок. Этим ужином будешь ты!
Илья стоял как вкопанный. Ужас овладел им. Тогда бабушка медленно поднялась и, скрипя суставами, двинулась на внука. В руке старухи блеснул нож.
– Стой там, Илюша. Больно не будет.
Илья сделал шаг назад и врезался в угол. Там стоял блочный лук отца. Мальчик тут же вытащил из колчана стрелу и выставил перед собой.
Баба Лида надвигалась. Из ее раззявленного рта капала слюна. Нож поблескивал. Родители на кровати улыбались и что-то шептали на непонятном языке.
– Таких пирожков да котлеток с тебя налеплю, сладенький, – шепелявила бабка. – А потрошочки Мурзику отдам.
Илья стоял ни жив не мертв, глядя, как к нему приближается его бабушка – но не его бабушка. Хотелось плакать и кричать.
Бабка подошла к Илье совсем близко. От нее шел странный, тяжелый запах. Так пах козел в деревне.
Внутри Ильи что-то взорвалось. Он крепко схватил стрелу, зажмурился и ткнул перед собой. Стрела погрузилась в мягкое. Послышался стон, и Илья узнал его. Однажды он слышал такой стон, когда не мог уснуть.
Мальчик открыл глаза. Баб Лида стояла перед ним. Из груди торчала стрела. Изо рта старухи текла черная гадость. Она улыбалась.
«Ей как будто больно и приятно», – подумал Илья.
Лида сделала шаг вперед, и Илья почувствовал, как стрела тонет в рыхлой плоти.
Бабка будто не заметила. Она лишь проворковала:
– Иди ко мне, сладенький, –
широко развела руки и утопила Илью в объятиях. Мальчика окатил влажный животный дух...
...И он проснулся. Поморщился: что-то было не так.
Было утро. Возле кровати стояли взволнованные родители.
– Сынок, что тебе снилось? – спросила мама. – Ты так кричал, так кричал...
– Да ничего, мам. Не помню, – соврал Илья, сгоняя остатки кошмара.
Лицо мамы посветлело.
– Тогда ступай в душ, а потом завтракать. Я испекла блинчики – твои любимые.
Илья улыбнулся и поднялся на кровати.
– И к вечеру будь дома, – добавил папа. – Мы едем к бабушке на ужин.
* * *
Автор: Вад Аске.
Источник: Aske Corp.
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:50
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 21:50 by ThrondeПросмотров: 326Комментарии: 0
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