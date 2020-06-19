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Творческие истории

Всегда, вечно

Вышло так, что я не могу покинуть свою комнату.

Не помню, как так вышло. Однажды я не смог выйти в коридор. Дверь была передо мной, но я как будто не знал, что́ с ней надо сделать. Поднять руку, положить ладонь на ручку. Повернуть. Толкнуть. Простые действия. Но как это сделать? Смысл этих движений от меня ускользнул.

Кажется, я жил здесь не один. Иногда за дверью слышны шаги. Иногда шарканье, иногда гулкая поступь. Голосов нет. Никогда.

Я уже забыл, как звучит мой голос. Телевизора нет, интернет не работает. Радиоточка на кухне никогда не умолкала, но отсюда её не слышно. Здесь всегда царит тишина – даже шум улицы не долетает. Открыть окно тоже не выходит. Я не знаю, ка́к подумать, чтобы захотеть и сделать это.

Безделье поглощает меня. В комнате есть книги, компьютер, гитара, засохший цветок. Мне не хочется к ним прикасаться. Дни потеряли счёт, смыслы – ценность. Даже воспоминания о самом себе потихоньку покидают меня.

Бесконечный сон стал бы выходом, но кровать кем-то занята. Он лежит там, накрытый одеялом. Всегда, вечно. Мне не хочется его беспокоить.

Поэтому я сижу у окна и смотрю наружу. День за днём. Я бы помахал людям внизу, но не помню, как. Не знаю, зачем.

Сижу и смотрю. Всегда. Вечно.
* * *
Автор: Вад Аске.
Источник: Aske Corp.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:30
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 21:30 by ThrondeПросмотров: 107Комментарии: 1
+1

Ключевые слова: Заточение взаперти комната смерть потеря памяти вечность загробная жизнь призраки одиночество окно авторская история

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Комментарии

#1 написал: Слепой стрелец
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Куда же смотрит небесная канцелярия? Равнодушие со стороны высших сил, а может быть воспитательный процесс? Ну ладно люди не могут найти одинокий труп, видать он при жизни всем, до такой вот степени, был нужен, а запах, вероятно, по причине закрытой комнаты, до соседей еще не дошел. Хоть и коротко но от меня +
Зарегистрирован: 19.06.2020
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