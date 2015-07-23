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Творческие истории

Моя обитель

Готов поспорить, что, услышав шорох в коробе, скрывающем отопительные трубы, или в вентиляции, уходящей вверх по кухонной стене, вы не придадите этому значения.

Максимум, что вы сделаете – подойдёте к источнику звука, посмотрите на него, с важным видом покрутитесь рядом, может даже стукнете пару раз по коробу и, с чувством выполненного долга, вернетесь обратно на диван, листать ленту социальной сети, смотреть ютуб, ну или на что вы там любите тратить своё «драгоценное» время.

Я даже могу попытаться угадать ваши мысли. Наверняка в вашей голове крутится что-то вроде: «Мыши копошатся» или «Снова соседи устроили весёлый вечер». Я прав?

Расстрою вас, вы и близко не подошли к разгадке тайны. Ну какие мыши в доме? На дворе же не средневековье. Вот крысы, бывает, захаживают в подвал и изредка забредают на первый этаж с ближайших помоек, коих в ваших дворах полно, но выше им не забраться. Боятся таких, как я. Лично в моём доме и тараканов-то толком нет, всю живность я уже давно выжил в подвал. Теперь вот заглядываю туда иногда, чтобы полакомиться свежатиной.

А вот как дела обстоят у коллег, честно говоря, не знаю, но всë же до меня долетали различные слухи. Те, что живут в домах поновее, жалуются на тотальное одиночество; обитатели старых панелек рассказывают о настоящих табунах различной живности. В особенности много тараканов.

Рыжих. Противных. Вонючих.

Да, я знаю, что вы не чувствуете их запах, но поверьте, если бы могли, то давно бы сошли с ума от их вони. Однако хрустят они отменно, прямо как ваши чипсы. Жаль, правда, что отдают горечью...

Но когда еды нет, и тараканы сойдут. Правда, сейчас времена у нас сытые.

Так кто же мы? Призраки? Демоны? Домовые?

Нет, нет и нет.

Последних мы вообще ненавидим, как, впрочем, и они нас. Открою вам секрет, если вы больше не слышите своего домового, то его больше нет в живых. Мы победили. А битвы у нас нешуточные. Знайте, если вдруг вечером неожиданно отключили свет, то это не авария, просто в темноте нам легче биться. Домовые не заглядывают в такие пустые дома подолгу. Могут и по 5-10 лет не возвращаться как раз, пока мы питаемся.

Темнота – наша крепость, сила и опора.

Мы – тени. Всегда следуем за вами по пятам. Там, где есть люди, там обитаем и мы, словно грибок на сырой стене. И чем больше вас – тем лучше для нас.

Чем мы питаемся? Ну, про тараканов я уже сказал, но это так, перекус, основной рацион составляют ваши страхи, печали, злость, ненависть, страдание и боль. Весь негатив, который вы извергаете из себя мощным фонтаном, поглощаем мы. Растëм, напитываемся, как губка.

А потом вдруг случается землетрясение. Или взрыв газа. Или любая другая катастрофа, про которую обязательно напишут в ваших СМИ. Знайте, это мы, наелись вашим негативом так, что лопнули.

А вы, вы не останавливайтесь, мы очень любим вас и ваш негатив. Благо, его становится с каждым днём только больше.

Моя обитель


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:36
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 22:36 by fagundasПросмотров: 90Комментарии: 3
+1

Ключевые слова: Дом существо домовой авторская история

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Комментарии

#1 написал: Estellan
Вчера, 22:38
0
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Публикаций: 294
Комментариев: 3 137
Крысы не могут залезть выше первого этажа? А крысы в курсе? Особенно те, что любят доверчивых человеков за филей из унитаза кусать. Хотя и те, что живут в мусоропроводах, могут с вами не согласиться.
Зарегистрирован: 23.07.2015
                 
#2 написал: fagundas
Сегодня, 00:08
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Комментариев: 3
Цитата: Estellan
Крысы не могут залезть выше первого этажа? А крысы в курсе? Особенно те, что любят доверчивых человеков за филей из унитаза кусать. Хотя и те, что живут в мусоропроводах, могут с вами не согласиться.


Здравствуйте!
Спасибо за отзыв!
В данном контексте имелось в виду, что крысы не могут забраться выше первого этажа, потому что бояться таких вот обитателей домов, о которых написан рассказ.
А так да, я знаю, что крысы очень ползучие существа, у самого была крыса :)
Зарегистрирован: 1.05.2022
#3 написал: Estellan
Сегодня, 00:41
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Онлайн
Группа: Главные Редакторы
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Публикаций: 294
Комментариев: 3 137
fagundas
Тогда вопрос снимается)
Зарегистрирован: 23.07.2015
                 
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