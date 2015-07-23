Моя обитель

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:36

Причина: Стилистика автора сохранена.

fagundas Просмотров: 90 Комментарии: 3 +1 Вчера, 22:36 by

Готов поспорить, что, услышав шорох в коробе, скрывающем отопительные трубы, или в вентиляции, уходящей вверх по кухонной стене, вы не придадите этому значения.Максимум, что вы сделаете – подойдёте к источнику звука, посмотрите на него, с важным видом покрутитесь рядом, может даже стукнете пару раз по коробу и, с чувством выполненного долга, вернетесь обратно на диван, листать ленту социальной сети, смотреть ютуб, ну или на что вы там любите тратить своё «драгоценное» время.Я даже могу попытаться угадать ваши мысли. Наверняка в вашей голове крутится что-то вроде: «Мыши копошатся» или «Снова соседи устроили весёлый вечер». Я прав?Расстрою вас, вы и близко не подошли к разгадке тайны. Ну какие мыши в доме? На дворе же не средневековье. Вот крысы, бывает, захаживают в подвал и изредка забредают на первый этаж с ближайших помоек, коих в ваших дворах полно, но выше им не забраться. Боятся таких, как я. Лично в моём доме и тараканов-то толком нет, всю живность я уже давно выжил в подвал. Теперь вот заглядываю туда иногда, чтобы полакомиться свежатиной.А вот как дела обстоят у коллег, честно говоря, не знаю, но всë же до меня долетали различные слухи. Те, что живут в домах поновее, жалуются на тотальное одиночество; обитатели старых панелек рассказывают о настоящих табунах различной живности. В особенности много тараканов.Рыжих. Противных. Вонючих.Да, я знаю, что вы не чувствуете их запах, но поверьте, если бы могли, то давно бы сошли с ума от их вони. Однако хрустят они отменно, прямо как ваши чипсы. Жаль, правда, что отдают горечью...Но когда еды нет, и тараканы сойдут. Правда, сейчас времена у нас сытые.Так кто же мы? Призраки? Демоны? Домовые?Нет, нет и нет.Последних мы вообще ненавидим, как, впрочем, и они нас. Открою вам секрет, если вы больше не слышите своего домового, то его больше нет в живых. Мы победили. А битвы у нас нешуточные. Знайте, если вдруг вечером неожиданно отключили свет, то это не авария, просто в темноте нам легче биться. Домовые не заглядывают в такие пустые дома подолгу. Могут и по 5-10 лет не возвращаться как раз, пока мы питаемся.Темнота – наша крепость, сила и опора.Мы – тени. Всегда следуем за вами по пятам. Там, где есть люди, там обитаем и мы, словно грибок на сырой стене. И чем больше вас – тем лучше для нас.Чем мы питаемся? Ну, про тараканов я уже сказал, но это так, перекус, основной рацион составляют ваши страхи, печали, злость, ненависть, страдание и боль. Весь негатив, который вы извергаете из себя мощным фонтаном, поглощаем мы. Растëм, напитываемся, как губка.А потом вдруг случается землетрясение. Или взрыв газа. Или любая другая катастрофа, про которую обязательно напишут в ваших СМИ. Знайте, это мы, наелись вашим негативом так, что лопнули.А вы, вы не останавливайтесь, мы очень любим вас и ваш негатив. Благо, его становится с каждым днём только больше.

Ключевые слова: Дом существо домовой авторская история

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