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Ремонт в гараже

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:11

Причина: Изменен раздел.

NikonovMaxim Просмотров: 18 Комментарии: 0 0 Вчера, 22:11 by

Ремонт в гаражеМеня зовут Максим, живу в Челябинске, и однажды у меня с моим другом произошла следующая история. Кстати друга зовут Роман, итак к истории.Звонит он однажды и говорит: Макс, у меня в машине из под помпы протекает антифриз, надо заменить, нужна помощь. В итоге договорились ехать в субботу в мой гараж, так как авто у него габаритное, а мой гараж как раз относительно просторный. Хотели поехать в воскресенье, но у меня были дела, а в субботу Ромыч работал до шестнадцати часов, пришлось ехать после работы, в общем, к гаражу мы подъехали примерно в восемнадцать часов тридцать минут. Проблема была в том, что в моем гаражном кооперативе свет отключают в двадцать два часа, а заменять помпу в его авто неудобно из-за не самой удачной конструкции, и мы уже понимали, что в гараже зависнем надолго. А на улице зима, тридцать два градуса мороза, в общем, не жарко. Поэтому взяли теплую одежду газовую плиту, баллон к ней, чайник, чтобы согреваться, когда отключат электричество, ну и тепловую пушку электрическую, чтобы хоть как-то протопить гараж. Кооператив большой, мой гараж находится почти в самом его конце. То есть - едешь по главной гаражной дороге, и слева и справа от тебя располагаются ряды гаражей. Я давно его не посещал, поэтому пришлось расчищать много снега для того, чтобы открыть хотя бы калитку, а потом еще и лед, чтобы открыть створки ворот. Провозились мы в районе часа. Все, мы наконец загнали авто в гараж, и можно приступать к работе, тепло пушка греет, согреваемся, довольны.Зашёл сосед, хороший мужик, на пенсии, у него гараж в конце моего ряда, мой ближе к началу, как не приеду, он постоянно в своей развалюхе ковыряется. Поговорили постояли, он попросил съемник для шаровой одолжить, для хорошего человека не жалко, он поблагодарил и пошел дальше ковыряться. В процессе нашей с Ромычем деятельности по смене помпы заехал наш общий друг Дмитрий, он подрабатывает в такси временами и решил нас навестить, мы попили чай, поговорили, пожелал нам удачи и поехал дальше по своим делам. Времени уже около двадцати двух часов, а работы еще много, понимаем, что придется померзнуть. Почти собрав двигатель, мы заметили, что время первый час ночи, а свет так и не выключили, за воротами уже около тридцати шести градусов мороза, а у нас тепло, да и работы мало осталось, нужно было закрепить элемент подвески, без второго домкрата было тяжело, но мы все равно были довольны.В один час шестнадцать минут ночи я решил выбежать на улицу справить нужду, отлить, как это обычно бывает. Было темно, но луна неплохо освещала пространство, и в принципе все было хорошо видно. Закончив, я затянулся электронной сигаретой и выдохнул, кинув взгляд в конец ряда гаражей, где находился мой сосед, которому я съемник одолжил, про которого я уже и забыл. Когда пар от электронной сигареты рассеялся, я увидел странную картину. Я ощутил какой-то холодок в груди из-за того, что не мог понять что происходит, мозг не мог разобраться, от этого напряжение нарастало, не сразу, плавно, но нарастало. Я увидел непонятную фигуру рядом с воротами гаража соседа, в гараже горел свет, и через приоткрытую калитку я мог его лучше разглядеть. Эта фигура, похожая на человека, находилась в странной позе: ноги на ширине плеч, руки так же разведены в стороны, а в правой руке находился предмет круглой формы, похожий издалека на мяч, фигура стояла ко мне спиной. Пока я пытался понять что происходит, существо повернуло в мою сторону голову, на сто восемьдесят градусов, не разворачивая торс.Расстояние было около ста-ста двадцати метров, но я понял, что оно смотрит мне в глаза, и заметил на лице существа расползающуюся улыбку. Я запаниковал, попал в ступор, и наблюдал как фигура, так же, спиной ко мне, с повернутой головой в мою сторону, передвигая ногами назад, медленно двигается ко мне, понемногу набирая скорость. Движения были дергаными, неестественными, а я так и стоял и не мог пошевелиться. Мне отвлек голос Ромыча. «Ты че там? Обоссался?» - крикнул он. Я пришел в себя, забежав в гараж и судорожно метался и пытался вспомнить где ключи от гаража, первая мысль была - закрыться в гараже. На калитке в моем гараже нет шпингалета для того, чтобы закрыться изнутри. Единственный вариант - открыть створки ворот, потом снаружи закрыть калитку, и, попав в гараж, закрыть створки ворот. На все это уходит время, а я даже не могу вспомнить где ключи от гаража.Пока я пытался их найти, Ромыч, не понимая что со мной происходит, вышел на улицу посмотреть и с бледным лицом забежал обратно. К тому времени я вспомнил, что ключи в куртке на заднем сидении авто, взяв их, я выбежал на улицу, закрыть калитку гаража, стараясь не смотреть в сторону приближающегося существа. Закрыв калитку, не без труда, замок замерз, я через открытые створки ворот забежал в гараж, перед этим все-таки кинув беглый взгляд в сторону фигуры. Она была уже на расстоянии трех гаражей от нашего. Пулей влетев в гараж, мы быстро закрыли створки ворот, что тоже было сложно, лед снизу мешал. Отбежав в конец гаража от ворот, за машину, мы пытались перевести дух и разобраться в ситуации.Просидев так минут двадцать, никаких звуков мы не слышали и решили подойти к воротам. Открывать их не хотелось, поэтому мы начали смотреть в вентиляционные отверстия, они находятся слева и справа от ворот. Заглянув, я увидел гараж напротив, было тихо, ничего странного, я уже было подумал отойти и приоткрыть гараж, чтобы лучше осмотреться, как вдруг передо мной оказалась физиономия, она даже не помещалась в мое поле зрения, все что я увидел - это часть леденящей кровь улыбки и смрад, который от нее исходил, напоминал запах гнилой плоти, я упал от неожиданности и ужаса, в это время Ромыч смотрел в отверстие вентиляции с другой стороны, точно так же отпрыгнул, он там увидел качающуюся голову моего соседа, бледную, смотрящую вникуда. Мы снова отползли за авто в конец гаража. Пытались понять каким образом я видел голову существа в одном отверстии вентиляции, а мой друг голову убитого соседа в другом, когда расстояние между ними более трех метров. Я взял монтировку, друг молоток. В помощи этого оружия мы, честно говоря, сомневались. Мы просто отошли от ворот и смотрели на них, не представляя что делать. Решили попробовать набрать кому-нибудь, но сети не было ни у меня, ни у Ромыча. Раньше я даже видеозвонки совершал из гаража без проблем, а тут такое.Внезапно калитка начала трястись, ее дергали с огромной силой и частотой. Успокаивала мысль, что ворота из нормальной толщины металла, и толку от дерганья не было, потом последовали мощные удары, с ворот снег со льдом сыпался. Потом опять тишина.Вдруг в гараже выключился свет, и тепло-пушка, соответственно, случилось это после характерного звука перекусывания кабеля питания. Провод электропитания в мой гараж пролегает через вентиляционное отверстие (в которое смотрел мой товарищ). Мы услышали звук падения чего-то, негромкий. Посетив фонарем в район вентиляции, мы увидели валяющийся огрызок питающего провода. Мы вели себя очень тихо. Начали одевать на себя все, что видели в гараже. Пытались подогреть чай на газовой плитке, но баллон оказался пуст, а запасной мы взять не догадались. Я еще заметил очень странную деталь, что время на моем телефоне и на телефоне друга остановилось на один час шестнадцать минут, после пережитого мне вообще казалось, что скоро должно наступить утро. Но, судя по вентиляционным отверстиям, продолжалась ночь.Не горя желанием подходить к воротам, я вспомнил, что есть еще нижнее вентиляционное отверстие, оно проходит под гаражом и, если спуститься в погреб, то можно очень хорошо слышать что происходит за воротами. Мы спустились в погреб. Через минуту-две, я услышал голос жены с двумя детьми, ее зовут Екатерина. Она говорила: «Максим открой, впусти нас, нам холодно, мы замерзнем». Голос был точно ее, но ее не могло быть здесь. Дочке Еве два года, сыну и года нет еще. Дочка кричала: «Папа открой нам холодно, впусти папа, впусти папа, впусти папа», - мое сердце как будто сильнее билось с каждым ее повторением. Но далее ее голос становился все грубее и грубее, громче и громче. И в итоге душераздирающий крик: «Я вас все равно достану, вылезайте из погреба, открывайте ворота».Когда я пришел в себя, обратил внимание на Ромыча. На его лице было выражение ужаса и непонимания происходящего. Я шепотом ему говорю: «Ты тоже это слышал? Он мне рассказал, что слышал другое». Он часто осенью закупает картошку дешевле и складывает ее в своем гараже в погребе, гараж находится в другом районе города. И когда у его бабушки кончается картошка, она ему звонит и просит привезти из гаража еще. Так вот, он слышал голос своей бабули, вот что она ему говорила: «Рома, вылазь из погреба, я знаю, что ты там, впусти бабушку, у меня картошка закончилась, впусти, я же все равно войду, кушать хочется». Мы вылезли из погреба, сидим в шоке, думаем, на улице не рассветает, на телефоне один час шестнадцать минут. Планируем дальнейшие шаги, так, двигатель у нас полностью собран, нужно без домкрата поставить тягу любыми усилиями и валить отсюда, мы и так еле двигаем пальцами от холода, а будет еще хуже.Совместными усилиями мы сумели зафиксировать тягу и затянуть ее. После этого мы услышали ужасный звук, очень громкий скрежет металла о метал за воротами, тварь пыталась попасть внутрь любой ценой. Мы решили следующие действия: Ждем примерно час, после последних звуков за воротами, запускаем авто, я открываю механизм запирания створок ворот, и быстро выезжаем на таран, либо мы замерзнем попросту.Так и поступили, прошел примерно час, тишина, поворачиваем ключ в замке зажигания, реакции нет, подвел аккумулятор. Гараж как будто в одно время стал неприступной крепостью, а в другое ловушкой для нас, не хотел выпускать. Нам пришла в голову мысль запустить машину с толкача, но размеры гаража не позволяли этого. Мы подняли домкратом одно колесо, обмотали его буксировочным тросом, включили передачу и начали дергать за него, чтобы раскрутить колесо. Так как было холодно, масло в коробке и двигателе загустело, мы не смогли с первой попытки запустить двигатель, удалось только с пятой, к тому времени пальцы уже совсем не слушались, но у нас получилось. В наших головах появилась надежда, неужели мы сумеем покинуть этот проклятый кооператив? Мы услышали хруст снега над головой, кто-то ходил по крыше. Нас снова накрыл ужас. Причем это существо сделает шаг два, тишина, потом снова шаг-два, тишина, оно как будто прислушивалось. Далее оно как будто пыталось проковырять шифер и бетонную плиту, пыталось любыми способами проникнуть в гараж. Мы решили долго не ждать, и, когда хруст снега над головой был слышен подальше от ворот, Ромыч прыгнул за руль, я побежал к рычагу, запирающему ворота.Отперев их, я услышал топающие шаги в сторону ворот, не теряя времени, я прыгнул в тачку. Ромыч, отпустив сцепление, дал побольше газу, колеса шлифовали и мы влетели в ворота. Из-за льда снизу они сразу до конца не открылись. Задний ход, и снова в ворота, ура, мы на улице. На улице все так же темно, светит луна, как при первой моей встрече с существом, когда я выходил справить нужду. Летим в сторону главной гаражной дороги, я смотрю назад. Тварь прыгает с гаража и вот, она уже на земле. Она так же стоит ко мне спиной, голова в мою сторону. Головы соседа в руке уже нет, видимо сожрала. Мы почти выехали на гаражную дорогу, как эта тварь, не хотя нас отпускать, встает в позу собаки, только животом вверх, и бежит за нами на четвереньках. Мы с товарищем вылетели на главную дорогу и набрали скорость в районе ста двадцати километров в час, я все также смотрел назад.Фигура не могла догнать автомобиль, становилась все дальше и дальше, пока не превратилась в точку. Мы начали согреваться, печка грела, и я уснул.Открыв глаза, я лежал в больнице. Родственники рассказали, что на самом деле было, и я все вспомнил. Все что сказано в этой истории до двадцати двух часов в тот день было на самом деле. Но тот день не был исключением, и в двадцать два часа свет вырубили, пришел сосед по гаражу, вернул мне съемник, сказал, что мерзнуть тут не собирается, что едет домой, и нам советовал, мы попрощались, и он уехал, мы же хотели доделать работу, там осталось немного.Хотели согреться горячим чаем, но баллон кончился или замерз, запасного не было. Собрали двигатель, но никак не могли закрепить этот рычаг подвески. К часу ночи мы сильно замерзли. У меня был длинный шланг, который мы решили вывести на улицу, присоединив на хомут к выхлопной трубе, запустить двигатель не открывая ворот и погреться. Так и поступили, стало хорошо, тепло, нас клонило в сон, замерзших и уставших, и мы заснули. Как потом выяснилось, шланг, который мы на хомут прикрепили к выхлопной трубе, от мороза потрескался, и дым заполонил гараж, мы отравились угарным газом и отключились. Жены не могли дозвониться, поняли что что-то не так, и вызвали спасателей. Они срезали ворота с петель и достали нас. Когда они приехали, двигатель был заглушен, порвался ремень грм, видимо, это один из факторов, благодаря которому мы выжили. Мы пролежали в коме в районе двух недель, а все, что происходило в истории после двадцати двух часов, это деятельность моего мозга, пока я был в коме. Я переговорил с Ромычем, когда мы выписались, рассказал ему что видел. Ему же ничего не снилось. Разве что он вспомнил одну деталь, перед тем как заснуть тогда в машине, его взгляд упал на часы на приборной панели, времени было один час шестнадцать минут.

Ключевые слова: Гараж ночь мороз существо авторская история

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