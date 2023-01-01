Девочка-крот

toxic prince Просмотров: 144 Комментарии: 0 0 Вчера, 17:13 by

Я по обыкновению расселся на неестественно треснувшей скамейке во дворе, а Катя опустилась на траву возле дерева, пытаясь разодрать себе лицо, выцарапать глаза полустёртыми ногтями, под которыми ещё виднелась грязь в виде малюсеньких остатков иссохшей земли. Откуда у неё остатки земли под ногтями?Всё очень просто: пару дней назад она, словно бешеный крот, что-то рыла ими под гнилым кустом возле воняющего краской бордового подъезда, а сейчас старательно лишает себя зрения. Вот прям так почти два дня сидела с утра до ночи, не возвращаясь в дом, и копалась в этом ублюдочном кусту. Как сейчас помню: грохнулась коленями на асфальт и уже ничего не может сделать, всё для нее было лишено смысла, и оставалось только сидеть с разодранными колготками на кривых коленях и доскребать породу. Вот она скребет-скребет, роет-роет, и как бы пытается найти что-то, преодолеть реальность, выйти из пределов физического, заплыть за буйки. Она всё рявкает несуществующие слова себе под нос, нервно дёргается, высасывая кровь из прокусанной нижней губы, но ничего не помогает: как бы она ни ускоряла темп рытья, ни впивалась зубами в кожу, ни держала концентрацию, обделяя вниманием рядом лающую псину — всё без толку. Она решительно уверена, что может быть от этого что-нибудь надломится в нашем пространстве и ей удастся выползти из него в некий иной мир, выкарабкаться туда с помощью когтей, словно кот из ванны.Ни с чем не сравнимое удовольствие знать, что у неё всё равно ничего не выйдет, ведь я уже пытался так сделать ещё год назад, а её в известность не поставил — думал, пусть помучается. Пусть подавится свежей кровью из своих растерзанных губ и прядью каштановых волос, неудобно падающих на искаженный девичий лик. Хотя могла бы давно обо всём догадаться, если бы не была такой дурой с куриными мозгами. Ох, если бы не эти куриные мозги, то результат, я уверен, был бы совсем другой. Из-за них она не нашла то заветное, что искала в предательски мёртвой земле. И теперь наивно полагает, что если там не нашла, то внутри своего лица-то наверняка найдет — ещё чуть-чуть его порежет, подерёт, и вся проблема разрешится. Параллельно поноет своим брюзжащим хиреющим голосом: "Ну помогии, помоги разодрать лицо!". Но помогать я, разумеется, не буду, и мы все понимаем: что бы она ни делала, ей никогда не сбежать отсюда. Никогда.

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