В ночном кафе

Estellan Просмотров: 116 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 17:06 by

Лампочки под потолком потрескивали и перемигивались в одном только им понятном ритме. От этих перемигиваний начинал дергаться глаз. Вместе с нервным тиком появлялись и вопросы. Множество вопросов, на большую часть которых не было ответов. Например: Что я здесь делаю? Почему поперся в ночь к черту на рога, ведь мне завтра на работу? Почему вообще стал переписываться со странным мужиком по имени Роберт? Какой черт меня дернул согласиться на встречу?Назначенное время вышло полчаса назад. Похоже, это был лишь розыгрыш какой-нибудь накурившейся малолетки. Ну… я на самом деле все равно выбросил из головы ту историю, которая произошла кучу лет назад. Пора домой. Спать. Завтра очередной тяжелый день.Допив выветрившееся пиво, я бросил на замызганный столик деньги и, поднявшись, натянул куртку, когда дверь в очередной раз хлопнула. Почти синхронно с ней об пол хлопнула моя челюсть.- Доброй ночи, - поприветствовал меня первый из вошедших, в котором я мгновенно опознал знакомого, хотя и видел того один раз в жизни.- Роберт? – не верил я своим глазам. За прошедшие годы тот не изменился. Ну, не считая одежды. А в остальном – все тот же бодрый мужичок неопределенного возраста и интеллигентного вида, с зелеными, даже салатовыми глазами.- Марк… - не спросил, а скорее уточнил тот, проходя к колченогому столику. За ним тенью следовал еще один товарищ. Этот не был похож на интеллигента. Скорее на бомжа в стадии ремиссии. В смысле вроде и вымыт, и трезв… но что-то такое ощущается. Бродячее. – Вы изрядно изменились.- Не могу сказать того же о вас… - нащупав за спиной стул, я сел и, решив не бороться с искушением – закурил. – Словно вчера видел.Тот лишь усмехнулся в ответ.- Я думал, что этот момент мы разъяснили еще в прошлый раз. А в этот… разрешите представить вам моего спутника. Нолан. Думаю, у него для вас найдется весьма занимательная история.Бродяга тоже расположился за столом, поглядывая то на меня, то на Роберта. Не сомневаюсь. Правда… кое-что все же придется уточнить.- Занимательно, но я уже давно не работаю в редакции. Да и редакции давно уже не существует…- Редакции не существует, вы в последнее время работаете в автосервие, жены нет, детей нет, квартира, правда, своя, но не в самом благополучном районе, и не в лучшем состоянии. Занимательные и насыщенные вечера под пиво у телевизора… - сходу огорошил меня зеленоглазый своей осведомленностью.- Откуда? – только и выдохнул я, вместе с облачком сигаретного дыма.Ответом мне стал лишь хитрый прищур поверх очков. Так, да? Ладно.- И о чем история? – решился я прервать установившееся молчание.- Вам что-нибудь известно о короле Артуре? – в свою очередь спросил внезапно оживший бродяга.- В общих чертах. В объеме школы. Мифический персонаж, герой множества историй и легенд. Дева из озера, меч в камне, героические подвиги. Все дела… - поразил я того своей осведомленностью.- А вот тут я кое в чем могу поспорить… - тот оперся локтями о стол, заставив последний покачнуться.- В чем же?- Хотя бы в том, что он мифический.- Как любопытно, - изобразил я свой любимый тон доброго доктора. Похоже, в полку психов прибыло. А учитывая то, что они тянутся ко мне, похоже, что я тот самый – центральный. Ну а кто бы еще поперся ночью в кафешку, беседовать с предполагаемым вампиром? – Я слушаю.- Вряд ли вам будет интересна вся его история, но один эпизод, я думаю, стоит внимания. Тот эпизод, когда я понял, что Артур не просто человек.- Так он… как Роберт? – я изогнул бровь. – И вы?- Нет. Не как Роберт, но мы до этого дойдем. Если позволите.- Конечно-конечно, - я откинулся на спинку стула, изобразив предельное внимание.- Я служил Артуру уже несколько лет к тому моменту. Был одним из рыцарей. Не круглого стола, нет… Но достаточно доверенное лицо, чтобы узнать то, что не знали даже они.Этот случай произошел, когда мы штурмовали крепость…- Насколько я помню, король Артур не штурмовал крепости… - начал я, но, наткнувшись на скептический взгляд бродяги, осекся и заткнулся, подняв руки в знак капитуляции.- Так вот. Битва была ужасной, тяжелой. Погибли многие, как и из защитников крепости, так и из атакующих. Когда мы ворвались, нас осталась треть. Защищавшихся не осталось вовсе. Артур… он был ранен у самых стен, но отдавал приказы и дрался не хуже уцелевших. Лишь когда мы полностью очистили все строения… только тогда я увидел как все плохо.Отослав всех остальных, он скинул плащ и попросил меня помочь ему снять нагрудник. Крепление, наплечник, они были рассечены зверским ударом, так что даже мне не сразу удалось снять покореженный доспех. А рана под ним… она была ужасна, пересекала ключицу, почти отделив руку от тела. С такой раной он давно должен был бы умереть. Не от потери крови, так от боли. Казалось, загляни в нее поглубже, и увидишь внутренние органы. Но… крови почти не было. Я с ужасом смотрел на Артура, а тот вытащил из сумки какой-то… комок, и, морщась, принялся жевать. А его рана, прямо на глазах, стала затягиваться. Четверть часа, и от нее остался только толстый багровый рубец. Артур пошевелил пальцами травмированной руки, снова поморщился и привалился к стене.- Думаю, ты понимаешь, что никто не должен об этом узнать, - обратился он ко мне.- Сомневаюсь, что кто-то бы мне поверил, - ответил я. – Это магия?- Нет. На самом деле рецепт не сложный. Попробуй, - с этими словами Артур отщипнул кусок от того комка, и протянул этот кусок мне.Рассмотрев пристальней, я понял, что на лекарство этот комок мало похож. Выглядит неприглядно, какой-то бурый, для вас сходство больше с пластилином, мне же казалось похожим на кусок глины. Запах тоже неприятный.- Ешь, - сказал тот, а я, доверяя своему королю, решился попробовать эту дрянь.На вкус, должен признаться, было еще хуже, чем на вид. Едва справившись с собой, я все же смог проглотить крошечный кусочек. И… это было не похоже ни на что из того, что я пробовал ранее. Словно разом вся сила вернулась, а мелкие раны, чудом – мелкие, полученные в сражении, стали зудеть и чесаться, затягиваясь еще быстрее, чем у Артура. С тех пор это стало нашим секретом. Рецепт и в самом деле оказался несложным. Травы, минералы… толика везения.- И как же с таким лекарством Артура умудрились убить? – я нашел момент, чтобы вставить свои пять копеек.- А кто вам сказал, что Артур убит? – хитро прищурился Роберт.- Те же легенды. Или… ну тогда где он? – на этот раз скепсис изобразил я.- Он спит… - подал голос бродяга.- Спит? А вы, стало быть, остались? И, погодите, тот крохотный кусок дал вам возможность дожить до наших дней? – может, я уже и не журналист, но любопытство осталось.- Конечно нет, - фыркнул бродяга и запустил руку в карман. – Как я уже сказал, рецепт довольно простой, но со временем добывать необходимые ингредиенты становится все сложнее. – На стол лег кусок чего-то смахивающего в равной степени и на пластилин, и на какашку мамонта. В воздухе повис резкий, неприятный запах.- Это оно? – на всякий случай уточнил я, хотя по описанию уже узнал.Бродяга кивнул, развернул целлофан и, отщипнув немного, принялся задумчиво жевать. В одно мгновение по его лицу словно рябь прошла, а сам он неуловимо изменился. Не помолодел, нет, но все же как-то изменился.- Поразительная история, - признал я, закурив в очередной раз. – Но если вы хотите ее обнародовать, то тут, боюсь, я мало чем смогу вам помочь. Да и зачем вам делиться с кем-то подобным лекарством? Если все это правда, то, как минимум, на вас устроят охоту фармацевтические компании, а дом будут осаждать толпы жаждущих халявного исцеления. А если обнародовать рецепт, то ингредиенты впредь будет вообще не найти. Раз уж вы говорите, что их и так осталось немного. А если нет, то зачем ее рассказывать вообще?- На этот раз и эта история – не для большой аудитории, - Роберт хрустнул костяшками, тоже откидываясь на спинку дешевого стула, чудом выдержавшего такую нагрузку.- Мне следовало бы догадаться раньше… - я затушил очередной окурок в пепельнице. – Вы же устроили эту встречу не для того, чтобы убедиться, что моя кровь та же, что и двадцать с лишним лет назад?- Догадались? – смешливо уточнил тот.- Так вы же мне прямым текстом сказали, что берете кровь у людей, а увидев у себя след от иглы, я не мог не сопоставить два этих факта.- Тогда вот вам третий, помимо биографии я так же знаю, что вы больны, и подумал, что лекарство может пригодиться.- Зачем? – нехорошо прищурился я.- Кто знает?- Роберт, вам никто не говорил, что вы мастер уходить от прямого ответа? – я все же шарахнул кулаком по столу, заставив обернуться к нам всех немногочисленных посетителей заведения. Которые, впрочем, не дождавшись мордобоя, вернулись к прерванным занятиям.Бродяга, тем временем, отломил небольшой кусок какашки мамонта и оставил его на столе, остальное так же завернув в пакет и вернув в карман.- Я оставляю это вам, - заявил он и поднялся со своего места.Вместе с ним поднялся и Роберт.- Мое дело – предложить помощь, а вот принимать ее или нет, каждый уже решает сам. До встречи, Марк.- Ваши слова звучат как угроза, Роберт.- Возможно, так оно и есть.- Предупреждаю, еще через двадцать лет я, конечно, еще буду ходить, но, в основном, уже под себя, - поморщился я в ответ.Хлопнула дверь, и мы остались вдвоем. Я и коричневато-неприятный кусок на столе. Мы с ним смотрели друг на друга добрый десяток минут, прежде чем мои нервы сдали и, быстро запихнув это нечто в карман, я решил разобраться с ним дома. С ним, и со всей этой ситуацией. Никак не могу понять, и что этому Роберту от меня нужно?

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