Тёмное семя

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 00:12

Причина: Изменен раздел.

DimchikGhost Просмотров: 107 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 00:12 by

Начнём с того что я увлекаюсь ботаникой. Интерес к данному виду науки возник у меня довольно давно, ещё в подростковом возрасте. Со временем к увлечению ботаникой также добавилось и изучение небольших стран с богатой культурой, так как именно они обладали самой разнообразной фауной. По понятным причинам желание посетить каждую из них было велико, а потому, как только я приобрёл стабильный заработок (работая фармацевтом), я тут же начал реализовывать свою давнюю мечту. Примерно за год с половиной я посетил Австралию, Саудовскую Аравию, Мадагаскар, Китай, несколько стран Африки, такие как Алжир, Ливия, Египет, Чад и Судан. Из каждой из них мне удалось увезти пару экземпляров самых разных растений, как экзотических, так и самых обычных, но которые меня чем-то привлекли. Для них я даже оборудовал внушительных размеров сад, располагающийся на моём участке.В один момент, перебирая страны, в которые можно совершить путешествие. И вот мой взор пал на Индию. Ближайшие две недели у меня были свободны, а потому я мог потратить это время на то, что считаю нужным. Я посмотрел список билетов, выбрал прямой рейс, который должен был отлетать уже через два дня, и начал готовится к этой поездке. План мой выглядел примерно так: приземлится я должен был в городе Дели, там я должен был перекантоваться примерно день, после мой путь лежал через несколько городов в Канпур и в конце я должен был отправится в Ченнаи.Первые пять дней шли довольно неплохо. Приехав в Дели, я первый день просто лежал в отеле, думая о том, как я буду передвигаться из города в город. Решение нашлось сразу же. Рядом с тем отелем располагался офис какого-то тур-агентства. Стоимость проезда, по тому пути который выстроил я, стоила около 2 217,29 рупий. Приятная на вид девушка сказала мне чтобы я подошёл на это же место завтра, в 12:00. Я согласился, отдал деньги и вернулся в отель. На следующий день, на том же месте, меня уже ожидал мужчина. Он проводил меня до небольшого легкового грузовика синего цвета, посадил меня в кузов и мы отправились в путь.Описывать всю поездку я не буду, так как это не будет иметь никакого смысла. Опишу только самое основное. Когда мы ехали в Канпур, водитель подобрал по дороге одного старика. Такое иногда происходило на протяжении всей поездки. Водитель подбирал нуждающихся людей и довозил их до нужного им места. С виду этот старик выглядел обычно. Худощавый мужчина, на вид лет семидесяти, одетый в оранжевую накидку, которую обычно носят буддистские монахи. Единственное что казалось в нём странным, это странные узоры на всём его теле. К сожалению, или быть может к счастью, мне удалось рассмотреть лишь его левую руку с плечом, и голову. Узоры эти представляли из себя смесь хаотично расположенных линий, самых разных форм и видов, криво-нарисованные геометрические фигуры и ещё некоторые символы, значение которых я разобрать не смог. Однако не это привлекло моё внимание. В некоторых местах, в мешанине из линий можно было различить очень странные образы.Они выглядели как гуманоидные существа, похожие на карикатурных инопланетян. У них были тонкие и длинные конечности с острыми когтями, похожими на спицы. Голова была вытянутой, по размерам сравнимая с руками, а также с очень широким ртом. Глаза были достаточно малы, по сравнению с ртом. Зрачки в них были овальные. Нос отсутствовал.Помимо этих странных образов, стоит обратить внимание и на то, как они были нанесены на тело старика. Они напоминали не рисунки или татуировки, а нечто вроде шрамов. То-есть они были буквально вырезаны на его теле. Чуть позже вы поймёте для чего я описал эту встречу. В общем водитель довёз этого старика до нужного ему места и больше я с ним не сталкивался..В один момент нашей поездки, в машине в очередной раз закончился бензин. Водитель попросил подождать десять минут. Я же это время терять не стал и решил немного прогуляться. Мы остановились на окраине какого-то города. Там стояло несколько многоэтажных домов, которые окружало поле, с несколькими, посаженными то-там, то-сям деревьями. Это были дубы. Я присел возле одного из них, любуясь пейзажем окружающей среды, как вдруг заметил что-то блестящее в траве. Блеск был невероятно сильный, так что заметить эту вещь можно было даже не вооружённым глазом.Среди земли, травы и камней валялась шишка. Именно из её внутренностей исходил блеск. Я вытащил находящийся там предмет. Это было небольших размеров семечко, с неглубокими рытвинами как у грецкого ореха. Однако единственная деталь, которая меня привлекла, это его неестественный серебристый оттенок. Именно из-за него семя столь сильно блестело на свету.Эта находка меня очень удивила и привела в недоумение. В первый раз в жизни я видел подобное. В голове у меня вертелось всего два вопроса: что это такое и если это семя (почему-то это была моя первая ассоциация), то от какого оно растения? Мыслей в тот момент у меня было много. К тому времени водитель уже заправил машину и пора было продолжать путь. Я положил находку к себе в карман и планировал провести исследование по возвращению домой. В дальнейшей поездке никаких происшествий не было, поэтому описывать её я не буду.Вернувшись домой, я первым делом принялся вновь осматривать найденный предмет. Единственное что я подметил для себя нового, это то, что серебряный окрас не был нанесён, однако находка была явно растительного происхождения. Я пытался найти информацию по этому феномену в интернете, или в каких-то энциклопедиях которые у меня были, но и там и там информации я не нашёл. Я посетил своих знакомых, более опытных чем я ботаников и биологов, но и они н смогли дать мне внятный ответ. Лишь перечислили факты, до которых я и сам дошёл. Долго думая над тем, как поступить с новой находкой, я пришёл к довольно неожиданному решению. Я решил посадить этот предмет и посмотреть, что из него вырастет. Я взял средних размеров горшок, засыпал его землёй, посадил туда семя и поместил горшок в свой сад.В первый месяц всё было обычно. В уход за растением входили самые обычные вещи, такие как поливка, разрыхление почвы и прочее, поскольку я не знал как стоит ухаживать за этим растением. Я даже не знал, что вообще вырастет. Спустя ещё месяц, из земли постепенно начал проявляться росток. Самый обычный, зелёный. Через некоторое время, когда росток добрался по размерам где-то до 6 сантиметров, из него начали прорастать первые лепестки. Таким образом, через пять месяцев с момента посадки, Росток вырос до шестидесяти сантиметров. Лепестки его по высоте были равны тридцати сантиметрам, а по ширине десяти. Месяц он держался в таком диапазоне и никаких изменений не было.На седьмой месяц растение начало меняться. Из нижней его части начали тянутся прожилки серого цвета. Было это еле заметно, однако игнорировать этот факт я попросту не мог. Постепенно эти прожилки начали распространятся на всё растение. Изменениям подверглись также и лепестки с почвой. Лепестки начали становиться более твёрдыми, а почва сильно размякла и начала выделять какую-то вязкую жидкость. Через время растение окончательно приобрело серебристый окрас, как и семя. Это произошло очень резко. Сначала он распространялся постепенно, но в один момент это поглотило растение полностью. Постепенно, на лепестках начали проявляться те самые рытвины, что были и на семе. Они были неглубокие. С каждым днём они становились всё глубже и глубже, а контуры их всё чётче. Постепенно, как и в ситуации с тем стариком, я начал проглядывать там образы. Буду честен, я бы отдал всё чтобы забыть о всём дальнейшем, да и вы тоже бы хотели отдать, если бы столкнулись с чем-то подобным.Образы были абсолютно разными, однако все одинаково отталкивающие. Гигантские блестящие коридоры, уродливые люди в каких-то странных робах, человек в строгом костюме тянущий руки к некому странному устройству, куча глаз, лежащих в яме и огромный шар, состоящий из человеческих рук, ног и ртов. Там было ещё много изображений, однако я их сейчас попросту не вспомню, да и честно говоря не хочу. Но, как ни странно, и это ещё не все. Когда эти изображения окончательно сформировались, началась новая фаза (если её можно так назвать).На лепестках начали провялятся буквы, хотя, с точки зрения нормального человеческого восприятия их вряд ли можно было назвать таковыми. Это выглядело как надругательство над самим понятием язык. Смесь из кучи разных языков мира, как пользующихся популярностью, так и утерянных (мёртвых как их ещё называют), линий, зигзагов, углов и прочего. Но самое страшное, то, что я до сих пор не могу объяснить логически, я смог разобрать всё написанное. От осознания всего написанного и факта того, что я смог всё это прочитать, у меня начало жечь в горле.Всё это действо являлось чем-то вроде наскальных рисунков, в которых, описывалась полная история человечества, начиная от зарождения нашей вселенной, когда в той не было ничего кроме тьмы, появление людей и их дальнейшие развитие, включая открытие так называемого «перегонщика душ», событие обозначенное как «слияние великих умов» (описание этого события находилось над рисунком кругообразного существа из частей человеческого тела), плотное освоение биомеханики и прочие ужасные вещи, кульминацией которых будет 3058-ой год.Прочитав всё это, я просто потерял дар речи. Я словно кипятком ошпаренный выбежал из сада в свой дом. Я был не то-что напуган, скорее опустошён и шокирован. У меня словно бы не было сил боятся и ужасаться увиденным. Войдя в дом я ещё несколько минут пялился в стену, а потом, не справившись с рухнувшим на меня стрессом, упал на диван, стоящий в моей гостиной и мгновенно уснул.Сон мой длился достаточно долго, если учитывать то, что уснул я вечером, а проснулся глубокой ночью. Разбудил меня какой-то странный звук. Как будто бы кто-то кинул тяжёлый предмет в неглубокую лужу. Сон смог немного отпустить воспоминания о произошедшем несколько часов назад. Однако поняв что звуки исходят со стороны сада, я тут же вспомнил о своей находке и о тех письменах. Я начал медленно ковылять в сторону сада. На улице в тот момент шёл дождь. Предыдущий звук сменился другим, теперь создавалось ощущение, что предмет, который ранее в лужу уронили, теперь по ней волокли. Я вошёл внутрь сада, и проследовал к небольшому углу, где стояло злополучное растение.Весь угол был заляпан той отвратительной слизью, которую в последнее время начала выделять почва в горшке. Теперь лепестки свернулись в огромный бутон, из которого торчала тонкая трубка. Именно из неё вся эта слизь и выливалась. А сама трубка... была подведена к горлу существа, точь в точь похожего на тех тварей, образы которых были нанесены на тело жуткого старика. Теперь же я не сомневаюсь, что он как-то связан с этими существами и что подобных скрижалей, по всему миру не одна. Эта широкоротая тварь свернувшись лежала на полу и пыталась зацепиться своими длинными когтями за пол. Я примерно минуту стоял и смотрел как оно предпринимало попытки сбежать. Через некоторое время тварь немного приподняла голову, видимо заметив моё присутствие. Оно резко рвануло в мою сторону.Я словно машинально отшатнулся и вновь побежал в дом. Все остальные действия я делал словно на рефлексе. Я схватил из подвала ружьё, доставшееся мне ещё от отца и вновь побежал в сад, дабы избавится от этой твари. Однако, когда вернулся в сад, его там уже не было. Ему каким-то образом удалось добраться до одного из окон и разбить его, тем самым сбежав. Единственное что от него осталось, это тот проклятый бутон и куча слизи.

Ключевые слова: Семя растение существо авторская история

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