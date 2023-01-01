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Творческие истории

Девочка, полюбившая монстров

Здравствуй, тетрадь, все началось когда мне было лет 12, а может и 13, этот отрезок времени, длинною в целое лето, надолго остался в моей памяти.

26 июня я поехала в лагерь, он был просто шикарный: разные конкурсы и тематические вечеринки, игры в карты и мафию, походы на море и в лес. На удивление у меня появилось много друзей, потому что в школе я практически ни с кем не общалась, больше была погружена в музыку и читала. Как говорится - творческая личность и все дела. Так вот, в один из походов на море, который был 3 раза в неделю, кое-что случилось. Море было очень теплое и многие купались, а не загорали. Я не была исключением. Облокотившись на буйки, установленные специально для нашего лагеря, я нежилась под солнышком в модных очках и в панаме с баклажанами. Пик моды, между прочим.
Прошло минут 50 из отведенного нам часа на плавание, как в воде я увидела нечто странное. Это очень сложно описать, но я постараюсь. Была маленькая рыбка с сильно натянутой кожей, обволакивающей кости, но скелет был не как у рыбы, а как у человека. Были ребра, защищающие грудную клетку и позвоночник, сильно выгнутый, как у кошки, когда она пытается защитить котят. А на ее челюсть было страшно взглянуть. Она у нее была как у пираньи. Острые клыки, которые запросто могли отгрызть кусок кожи. Но что-то в этой рыбе было не так. Я смотрела на нее и не могла отвести взгляда, меня как будто парализовало. Было ощущение, что под кожей бегали маленькие насекомые. Прошло секунд 10, когда я смогла понять, что же не так с ней. Как только я это поняла, я как ужаленная начала пробираться к берегу сквозь беззаботные компании ребят. Я поняла что происходит только достигнув песчаного берега.

Лягушачьи лапы вместо плавников, которые торчали как будто изнутри рыбы. Как будто она съела лягушку, но та прорвала лапами рыбью кожу. Б-р-р-р. Это было омерзительно. О случившемся я промолчала, так как понимала, что такое сложно осуществимо и я получу кличку врунишки или сказочницы.

Вечером, перед отбоем, когда вожатые раздали нам телефон, я вместо звонка родителям решила посмотреть, что же это было. Помните, я сказала, что было ощущение, как будто у меня под кожей маленькие жучки? Оказалось, что это один из симптомов галлюцинаций. У меня как камень с плеч сняло. Видимо перегрелась под солнцем, вот и стали казаться разные страшные рыбешки. Тем более в воде было много ребят, и хоть кто-то, но должен был обратить на нее внимание кроме меня, но этого не произошло. Радостная я легла спать, а к утру и вовсе забыла про случившееся. И долго не вспоминала. Лет 5.
следующие годы я просто училась. Не ходила ни на какие тусовки, как это положено в моем возрасте. У меня вообще не было друзей, были просто товарищи с которыми я разговаривала, так что можно сказать я была одинокой. В школе меня не особо любили: то дрались с девчонками в туалете, то мной просто пользовались, а точнее моими знаниями, то ели мою еду. В общем, с классом я не сдружилась.

Следующий случай случился, когда мне было лет 17. Как помню, зимой. Многие скажут, что сейчас я выдумываю, но мой дом находился возле леса, так что, чтобы попасть в школу, надо было идти по дороге, лежащей возле леса, ну или через сам лес. Конечно же, я, как нормальный человек, выбирала дорогу, и этот вечер не был исключением. Я возвращалась из школы. Шел сильный, но красивый снег. Белые хлопья аккуратно спускались на землю, сквозь столбы желтого света исходящих от редко стоящих придорожных фонарей. Уже было темно, и я спешила домой, но не забывала наслаждаться снегом. Я шла, потупив взгляд вниз, задумавшись, наверное, о чем-то важном, как вдруг на меня опустилась тень. Я, подумав, что это очередная машина или тень от дерева, подняла взгляд и… и замерла. Метрах в пяти от меня проходило что-то очень странное. Нечто между животным и человеком. Оно было больше двух метров, а может так казалось из-за оленьих рогов… именно тогда мне вспомнилась та рыбешка. У этого существа тоже была натянутая кожа и человеческий скелет. Так же был горб. Что же делало это существо? Просто переходило дорогу, но на середине оно остановилось, посмотрело своими мертвыми глазами на меня и продолжило свой путь. Я не знаю, почему в тот момент я не побежала или не закричала хотя бы. Я просто стояла и смотрела на него. Вскоре этот трех метровый олень скрылся в чаще, и меня как будто расколдовали. Как будто щелкнули перед носом пальцами, и я очнулась. Весь оставшийся путь я думала об этом. Что-то мне не давало покоя. Тогда, как во всех американских сериалах, я решила провести расследование. Я нарисовала 2 существа: то, которое увидела 5 лет назад и то, которое несколько часов назад. Они были очень похожи: натянутая кожа, горбатая спина, спокойное поведение и их не существование. Все это заставило меня задуматься, что же со мной происходит. Надо понять, это вижу только я или же с нашим миром что-то происходит?

Я начала углубляться в мифологию и с каждым сайтом мои руки начинали трястись сильнее и сильнее, а сердце все отчетливее стучало в груди. Я решилась рассказать об этом маме. Она выслушала, за что уже огромное спасибо, но за что я спасибо точно не скажу, так это за сеанс с психологом, который утверждал, что это очень реальные ночные кошмары или галлюцинации. М-м-м, как-то не верится. Уж больно все правдоподобно для галлюцинаций.

Следующая моя встреча с паранормальным произошла в подъезде моей знакомой, которой я должна была занести тетрадь. Я, как ни в чем не бывало, зашла в лифт, нажала нужный этаж, и двери практически захлопнулись, как вдруг в них заскочила очень худая кошка. Горбатая. Обычный милый котик, но улыбка у нее была как у чеширского кота. От уха до уха. Весь путь от первого до шестнадцатого этажа я ее гладила, а она терлась о мои ноги. Наверное, именно эта встреча стала переломным моментом.

Каким-то внутренним чувством я понимала, что эти монстры не причинят мне боль, они просто сосуществуют вместе со мной. Я могу с ними взаимодействовать, но они не причинят мне боли, в отличие от других монстров, окружающих меня. И эти монстры-люди.

Быстро отдав тетрадь, я побежала домой со странным чувством. Я не чувствовала себя одинокой. Я впервые радовалась за долгое время, впервые за долгое время не чувствовала пустую серость внутри маленького сердца и впервые чувствовала то, что нельзя говорить, но я скажу: я хочу видеть этих монстров чаще, я хочу с ними дружить, я хочу заботиться о них и защищать этих существ. Но в тот же момент я возненавидела «друзей», я не хотела с ними больше ни общаться, ни видеться, ни помогать, НИ-ЧЕ-ГО.

То ли это было самовнушение, то ли эти удивительные существа услышали меня, но я стала видеть их каждый день. Моя жизнь обрела краски, я стала просыпаться радостной и засыпать радостной, эти людишки мне казались просто мусором по сравнению с тем, кем были мои истинные друзья…

Сейчас уже прошло 5 месяцев как я их вижу. Они все такие необычные, но в основном это какая-то смесь животных, например: рыба и лягушка, олень и человек, лошадь и волк. Перечислять можно бесконечно.

Но я хочу большего. Сегодня я поднимусь на крышу того самого дома, где все поменялось. Там часто летают животные, похожие на гиппогрифов из Гарри Поттера. Хочу его оседлать. Я думаю, это будет шикарный полет. Все подробности напишу потом...


***
Это была ее последняя запись. Последняя запись девочки по имени Катя. Эти записи я нашел в ее тетради, которая пряталась в левом кармане куртки. Возле сердца. Я думаю, этот ее выдуманный мир многое для нее значил, ведь она была одна. По данным полиции она спрыгнула с крыши, но умерла с улыбкой. Дело об этой девочки подписали как «суицид из-за травли в школе», но они не знают про эту тетрадь, ведь я ее забрал быстрее. В этой тетради много вклеенных рисунков. Она жила этим миром, но он ее убил. Она верила в него, а он в нее нет. Говорят, любовь — самый выгодный вклад, чем больше отдаешь, тем больше получаешь в ответ. Она отдала себя всю, а взамен получила счастье. Выгодный ли обмен, решать только вам


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:20
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 21:19 by serpenПросмотров: 48Комментарии: 0
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Ключевые слова: Море монстр рыба авторская история

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