Подержанный ноутбук. Глава 4

pogromist27 Просмотров: 43 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 09:25 by

Александр — бывший мой однокурсник, живущий за тысячу километров от меня в другом конце страны с молодой женой. Занимающийся профессионально фото и видео монтажом, он на досуге любил разоблачать всякого рода фотографии с призраками, проклятые видео, содержащие жуткие и тревожные образы, якобы воздействующие на подсознание и прочие так называемые «аномальные» материалы. Он делал увлекательные и подробные разборы каждого из случаев, либо найденных им самим на просторах интернета, либо присланных его подписчиками. Будучи скептиком до мозга костей, он даже и не предполагал, что какой-то из материалов может оказаться действительно подлинным, и это помогало ему раскрывать наиболее изощренные уловки мистификаторов, коими он весьма восхищался. В особенности запомнился ему один давний случай, в свое время наделавший такой шум, что вскоре им заинтересовались некоторые СМИ и даже правоохранительные органы.Пять лет назад по интернету гулял файл grv.jpg. Он представлял собой мрачное черно-белое изображение надгробия посреди поля на фоне тусклого неба и густой лесополосы позади. Когда человек, скачав этот файл себе на компьютер или на мобильное устройство, открывал его, то поначалу он видел просто одиноко стоящую черную могильную плиту без единой надписи. Но когда он подождет сутки и откроет файл снова, на ней появляется его собственная фотография, полное имя, даты рождения и смерти. А позади материализовывались едва заметные полупрозрачные фигуры, смотрящие вперед, прямо на пользователя. И каждый скачавший файл узнавал в этих фигурах своих ныне покойных родных или друзей.Grv.jpg невозможно были удалить с устройства; не помогали даже специальные утилиты для очистки от поврежденных и «несуществующих» объектов. Лишь сброс до заводских настроек позволял избавиться от него, но поскольку эта процедура была слишком радикальна, далеко не все пользователи к ней прибегали, поэтому у большинства скачавших файл так и остался храниться.Все это вызвало очень бурные обсуждения и даже истерику в интернет-пространстве. Одни говорили, что он предсказывает смерть человека, скачавшего файл, другие, что он ее вызывает, но почти все одинаково были удивлены и напуганы, и в особенности тем, что видели на изображении своих покойных родных. Однако через некоторое время в интернете появились первые разоблачения, в том числе и от Александра, выгодно выделявшееся из всех своей грамотной, интригующей подачей материала, походящей на профессиональное журналистское расследование и тщательным, иллюстрированным объяснением, которое позволяло понимать о чем речь даже людям далеким от высоких технологий.Взявшись одним из первых за разбор этого случая, Александр поначалу и не подозревал, что в нем будет обнаружено двойное дно. Открыв повторный раз файл, как и все остальные, он увидел изменения, которые даже его, повидавшего всякое, заставили проглотить комок в горле. На могиле появилось его полное имя и собственное фото с датами 13.07.1993-16.09.2020. А позади он увидел силуэт своей умершей несколько лет назад бабушки, глядящей прямо на него равнодушным, даже недобрым взором. И если этот файл в действительности «предсказывал» смерть, то Александру оставалось жить на свете около двух лет.Тем не менее, взявший верх скептицизм позволил ему продолжить свое исследование с холодной головой. Он предположил, что файл определенно был чем-то большим, чем просто изображением в формате jpg, а значит нужно было заручиться помощью компетентного специалиста. И к счастью для Александра, такой знакомый у него был, и, не теряя времени, он быстро написал ему сообщение, обрисовав суть дела и прикрепив файл.Ожидая ответа, он продолжил изучение собственными силами. Обрезав «свою» фотографию и загрузив ее в фоторедактор, он, при тщательном изучении, заметил в ней что-то неестественное: слишком правильные и симметричные черты лица, странный расфокусированный и отсутствующий взгляд. Это напомнило ему кое-что, и затем его догадку подтвердил знакомый айтишник, за несколько дней досконально изучивший файл и отправивший ему, наконец, результат, который расставил все на свои места.В то время нейросети еще не были распространены и внедрены на различные платформы для развлечения массового пользователя, как сейчас. Лишь специалист или человек, находящийся в теме, мог заподозрить здесь изощренную работу искусственного интеллекта, способного как собирать огромные массивы данных, так и формировать из них новые. Файл grv.jpg, на поверку оказавшийся исполняемым файлом, «зашитым» в изображение (по сути вирусом) при первичном запуске собирал все данные пользователя как на устройстве, так и в мировой сети. Первичное изображение с пустым надгробием было шаблоном, на который затем накладывались отобранные из общего массива данных полное имя пользователя, дата рождения и новая фотография, созданная нейросетью на основе всех фото человека, ею обработанных. «Дата смерти» для каждого человека подбиралась случайно, однако с некоторыми условиями: не менее года и не больше пяти лет с момента запуска. Это было сделано с целью обеспечить необходимый психологический эффект тревожного ожидания, который в ином случае не был бы таким сильным.Но возникал вопрос: а каким образом этот вирус получал данные, если человек старался соблюдать анонимность и не выкладывал ни фотографии, ни персональные данные в соцсети? И откуда нейросеть получала данные о покойных близких?Дело в том, что во-первых, абсолютной анонимности в интернете не существует, а во вторых, в так называемый «даркнет» регулярно сливаются утечки персональных данных всех пользователей: как из частных, так и из государственных организаций. Создателей этого вируса интересовали конкретно утечки из городских моргов, где и содержалась вся информация, в том числе и фотографии покойных родных и близких пользователей.Несмотря на то, что собранные данные не применялись в корыстных целях и состава преступления со стороны создателей файла вроде как и не было, тем не менее сам факт утечки данных и доступа к ним со стороны третьих лиц не мог не привлечь внимание служб по кибербезопасности, что сулило масштабные проверки, увольнения и уголовные дела. СМИ же, подключившись к делу, раздули скандал еще сильнее, и весь интернет в очередной раз сетовал на то, что наши персональные данные уже давно перестали быть «персональными», и любой может получить к ним доступ с совсем недобрыми намерениями.Александр, как автор разбора, из которого в основном и брали информацию СМИ, дал интервью одной из газет. И хотя количество его читателей увеличилось, он не был особо рад нахлынувшей популярности, ибо продолжил относиться ко всему этому лишь как к хобби.Ему-то я и переслал свою переписку с загадочным продавцом ноутбука, сопроводив ее своим длинным рассказом обо всем произошедшим со мной начиная с того момента, как я впервые зашел на сайт частных объявлений в поисках выгодной покупки.Ответ пришел примерно через полчаса.- Ну привет... Хм. Ну ничего себе у тебя история. Не, я понимаю, конечно, нужен новый комп, все такое. Но зачем ты вообще в тот дом зашел? А если б на тебя там напал кто-то? Ты думаешь вообще головой-то?!- Да, я понимаю... Я не могу объяснить точно, почему так получилось. Просто... Все было настолько странно и абсурдно, что даже любопытно... И, в конце концов, я же получил новенький современный ноутбук за 10 тыщ и сейчас сижу в квартире, с тобой общаюсь через него! Так что все, в принципе, хорошо, просто разберись с этими фотками, пожалуйста? Мне ведь не то, чтобы прям очень страшно, но я хочу успокоиться. Мне просто нужно быть уверенным, что все нормально, что мы с тобой в реальном мире живем, где все понятно и все объяснимо. Мне, между прочим, надо к работе готовиться, а пока я на взводе, я не могу нормально сосредоточиться.- Знаешь, я хоть и охладел к этому своему хобби, но ты меня прямо заинтриговал. Я обязательно все посмотрю, но, к сожалению, быстро ответить не получится. Не очень вовремя ты обратился. Я же как повышение получил, так и работы больше стало. Времени свободного не так уже много теперь. Так что, смотри: сейчас у нас воскресенье... Значит, примерно к середине недели отвечу тебе.- Хорошо, хорошо. Я подожду.- Ты пока лучше отвлекись чем-нибудь. Я так понял, ты в ту контору наконец устроился? Ну и отлично. Тебя в конце концов эта рутина так поглотит, что вообще в облаках витать перестанешь и всякое накручивать тоже прекратишь. Так что давай, до связи!- Счастливо, - машинально набрал я и отправил Александру. После прощания я облокотился на кресло и глубоко вздохнул. Несмотря на то, что чувство тревоги не покинуло меня полностью, я все же немного успокоился хотя бы из-за того, что рассказал обо всем кому-то другому. Несмотря на упреки и несколько снисходительное ко мне отношение, я все же был рад, что он хотя бы не отказался мне помочь, и при этом я знал, что он с своими знаниями, опытом и знакомыми определенно мне поможет.Все, что мне сейчас было нужно — это успокоиться и, наконец, вернуться к привычному ритму жизни. Пока надо было действительно чем-то отвлечься, и мало что могло здесь помочь лучше, чем хороший гейминг. Поэтому я закрыл браузер, запустил современную игру, которую тестировал еще в том доме, и пропал в ней до самого вечера.

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