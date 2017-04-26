В пустоту

Элла Жежелла Просмотров: 93 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 10:25 by

Чтобы дойти до ближнего карьера, надо перейти парк, попетлять немного среди заброшенных складов и выйти к железнодорожному полотну, а потом идти вдоль него, а лучше прямо по шпалам, по высокой насыпи над лугом. Взрослые не разрешают нам ходить на карьер, твердят, что это опасно, напоминают, сколько народу там утонуло. «Так то же в дальнем карьере, — привычно возражаем мы, — а мы на ближний ходим». На дальнем карьере, который за старыми терриконами, нам и делать-то нечего. Тащиться в такую даль, чтобы искупаться… За парком пруд есть хороший, большой, и берег там песчаный, одно удовольствие плескаться. На карьер ходят только большие парни, им в пруду вроде как неинтересно, с малышней. И на самом деле там каждый год кто-то тонет, но парни продолжают туда ходить — может, потому и ходят, что это на самом деле опасно.А мы ходим на ближний карьер. До него всего полчаса ходьбы — сначала по сырым, сумрачным тропинкам парка в стороне от асфальтированных дорожек с фонарями и репродукторами, потом по насыпи, насквозь продуваемой ветром. Городок стоит на самом краю степи, и ее горячее дыхание доходит сюда дикими, привольными ветрами. В городе они заплутают среди улиц, запутаются в деревьях, споткнутся об заборы… Но здесь, за городом, на возвышенности, всегда ветрено. И мы медленно идем по шпалам, подставляя ветру загорелые лица, вдыхая странные, незнакомые запахи пополам с привычными запахами мазута и угля. И мне кажется, что стоит ветру посильнее дунуть, и он подхватит меня, понесет над лугом, и я смогу полететь, все выше и выше, и увижу сверху луг, и карьеры, и шахту, и весь город…Одноколейка круто заворачивает, и перед нами появляется карьер — как всегда, неожиданно. Привыкнуть к этому зрелищу, наверное, невозможно — земля вскрыта словно консервным ножом, выпотрошена безжалостной и жадной рукой, в теле земли зияет рана. Мертвенный желто-серый грунт режет глаз, врываясь в живую зелень луга.Мы сбегаем с насыпи, держась за руки, чтобы не упасть — по краям Сашка и я, в середине Светка с Машей. Насыпь так высока, что мы бежим большими прыжками, похожими на полет, и ветер радостно подхватывает наши волосы и играет одеждой, и мы хохочем на бегу, на лету. Под конец кто-то из нас все-таки спотыкается, и мы все падаем и катимся вниз по склону, не переставая смеяться, а когда встаем на ноги, то одежда наша пахнет душистым белым донником, ромашкой и полынью. А потом мы, серьезнея на глазах, подходим к краю карьера. Склон здесь обрывистый. Машины заезжали в карьер с другой стороны, там удобный пологий съезд, да только идти до него кругом минут десять, не меньше. И мы туда, конечно, не идем, а спускаемся по склону, помогая друг другу и цепляясь за торчащий кое-где колючий бурьян. На дне карьера бурьян не растет. Там вообще ничего не растет, ни единой былиночки — голая и ровная поверхность желто-серого цвета, по которой разбросано с десяток луж, довольно глубоких — иные, говорят, по колено будут. Так в нашем представлении выглядели склоны вулкана Кракатау через год после взрыва или, быть может, поверхность Марса.Весной мы приходим сюда, чтобы ловить тритонов. Тритоны здесь куда крупнее, чем в пруду за парком, к майским праздникам они отращивают великолепный гребень и покрываются пятнами. Мы ловим их на спор — кто больше? — и выпускаем, прежде чем уйти домой. Что нам с ними еще делать? А летом мы ищем здесь камни. В желто-серой глине, которая много веков была скрыта в глубинах земли, а сейчас вдруг оказалась поверхностью, можно найти совершенно необычные вещи. Мне, например, однажды попался кусок горного хрусталя. По крайней мере я уверен, что это горный хрусталь, а не простое стекло, что бы некоторые не говорили.Кажется, недобрая слава дальнего карьера отбрасывает тень и на ближний. Мы почему-то никогда не играем здесь, не бегаем и не смеемся, стараемся держаться рядом, словно первоклашки, и вообще не уходим далеко от склона. Девчонки шепотом повторяют, что в карьер нельзя ходить по одиночке, а то заплутать можно. Вот уж смешно — заплутать на пустом и плоском дне, словно в огромном корыте! Тут куда ни пойдешь — все равно выйдешь к откосу, вылезешь наверх, а там и железнодорожная насыпь… Но почему-то жутковато это слышать — может, именно потому, что совершенно нелепо. А еще Сашкин дед как-то встретил нас неподалеку от карьера и проворчал задумчиво и негромко, словно про себя: «Зря вы туда ходите, ой зря. Там земля людей не любит.» А дед у Сашки вообще-то здоровский, попусту пугать не стал бы.И вот мы, как всегда, спустились по склону и стали высматривать камни под ногами, в сероватой глине. Только в этот раз на краю карьера, где мы топтались, ничего хорошего не попадалось. Мы всегда ходили на карьер после дождей, они размывали глину и вымывали на поверхность новые камни, но сейчас нам не везло, хотя дождь-то был сильный, весь карьер в лужах. Наконец мне надоело толкаться на месте. И я шагнул к узкому перешейку между лужами дальше, к середине.— Пойдемте, а? Тут все равно ничего нет.— Да ну, грязно, — засомневался Сашка, косясь на свои щегольские светлые кеды.— А я пойду. Неохота с пустыми руками уходить, — и я действительно пошел. Под ногами и впрямь захлюпало. Сзади испуганно пискнула Светка:— Ой, Штопор, не ходил бы ты! Нельзя ведь одному.Штопор — это я. У меня одно плечо выше другого и лопатка выступает, «сколиоз» называется. Чуть-чуть, чужим и незаметно, а мы-то все свои.Я немного поколебался. По правде говоря, мне и самому не по себе было. Ведь не зря же слухи ходят… Если бы это не Света, а кто-нибудь другой сказал, я бы, может, и вернулся. Хотя приятно было, что она обо мне беспокоится.Я прошел, наверное, метров десять. Наклонился, внимательно разглядывая землю под ногами. Довольно быстро мне попался красивый пестрый камешек, может даже яшма, потом еще один. А потом я оглянулся на ребят и увидел, что между нами словно тюлевая занавеска висит. Никогда еще не видал, чтобы туман образовывался средь бела дня да еще так быстро. Мне бы, дураку, сразу вернуться, но я хотел еще чего-нибудь найти, для Светки. Потом я снова поднял голову и испугался — туман так сгустился, что я уже не видел ребят, и вообще уже в нескольких метрах ничего не видел. Я пошел было назад, но через пару шагов оказался в луже, а ведь зашел-то я посуху — значит, ошибся сейчас, не в ту сторону пошел. И я снова попробовал выйти, и еще… А после третьей попытки я уже и вовсе не понимал, в какой стороне остались ребята. Я решил дождаться, пока туман развеется. Выбрал место посуше, присел на корточки.И в голову вдруг полезли странные мысли, пугающие, словно не мои. Карьер… Что это за место? Сашкин дед сказал — «Земля там человека не любит…» А за что любить-то? Люди сначала взяли отсюда то, что было нужно самой Земле — чернозем вместе с травой, с душистым донником и сизой полынью. Потом то, что было нужно им, людям — уголь… И что осталось? Пустота… Я вдруг понял, почему так часто тонут парни на дальнем карьере — их засасывала эта пустота. И у меня у самого голова закружилось от пустоты, точно я с края обрыва вниз смотрел. Я не усидел на корточках, опустился на коленки и почувствовал, как на меня навалилась слабость. Я аж подняться не мог, и шевельнуться не мог, я почти лежал на земле и все слабел. И я понял, что это пустота сосет из меня силу. А потом мне расхотелось вставать, я и стараться перестал, и вообще все стало безразлично — и я понял, что пустота сосет из меня волю. Сквозь туман, словно очень издалека, я слышал крики «Темка! Артем! Штопор!», и я понимал, что зовут меня, но ответить не было сил, да и не очень хотелось. И появилась мысль — а зачем, собственно, откликаться? Какое им дело, где я и что со мной? Они не удержали меня, когда я ушел один, ну и пусть теперь зовут, мне без разницы… И я понял, что пустота высосала из меня дружбу.И тогда я вдруг почувствовал себя совсем пустым и легким, и смог оторваться от земли и встать на ноги, и сделать шаг, и другой, и еще… И наконец туман вдруг закончился, я вышел из него, как из воды. Я вышел совсем не там, где заходил, Сашка, Света и Маша остались довольно далеко, метрах в пятистах. Солнце ярко освещало их, и на фоне склона они видны были прекрасно. И у меня скользнула мысль подойти к ним, рассказать о пережитом или хоть рукой махнуть издалека. Но вдруг все это показалось нелепым и ненужным, и вообще мне было все равно, что они там кричат, и слишком далеко показалось до них идти. И я вылез из карьера и побрел не торопясь домой. А ребята… А что ребята? Я их не просил меня ждать.∗ ∗ ∗— Ой, какой туман! — с тревогой в голосе сказала Света. — И как же там Тема?— Да не беспокойся, выйдет, — отозвалась Маша.∗ ∗ ∗С того дня я как-то откололся от нашей компании. Не то чтобы поссорился… Глупо было бы ссориться, в одном доме ведь живем, в школу вместе ходим. Вот только почему-то мне не о чем стало с Сашкой разговаривать. А про Свету с Машей и говорить нечего — какая с девчонками дружба? Правду сказать, я и с другими своими ребятами как-то разошелся — из футбольной команды ушел и вообще… Да и смотреть футбол, как наши играют, перестал. Чего там смотреть, лучше уж по телевизору. Сколиоз у меня почему-то резко усилился, хотя раньше врачи говорили, что хуже не будет. Кличка «Штопор» прозвучала бы теперь злой насмешкой, да и некому бы меня теперь так звать, новых друзей у меня как-то не случилось.∗ ∗ ∗— Смотрите, вон Темка выходит! — окликнул девочек Саша. Довольно далеко от них из тумана появилась худая нескладная фигурка.— Штопор! — Света вскочила с корточек и замахала руками. — Тема! Штопор же!Человек вдалеке вскарабкался по склону и исчез. Света растерянно оглянулась.— Ребята, это, наверное, не он. Быть не может, чтобы он так ушел.— Ну, а кто же еще? — рассудительно сказала Маша. — Там больше никого не было.∗ ∗ ∗Школу я закончил кое-как, еле-еле на «четверки». Неинтересно мне стало учиться. И все равно родители считали, что я мог бы поступить в институт, и учителя тоже… Только я даже и не пытался. Зачем? Совсем даже не хотелось, и вообще ничего не хотелось. Я пошел на водительские курсы. Сам не знаю, почему именно туда — мне, в общем-то, все равно было. Потом меня забрали в армию, ну так ведь хорошему шоферу везде неплохо… А я стал хорошим шофером, правда. Вернулся домой, устроился в автоколонну. Друзей у меня так и не было, и девушки тоже не было.∗ ∗ ∗— А все-таки это был не Темка, — твердо сказала Света. — Мало ли кто это был. Может, с той стороны карьера кто-то спустился, нам ведь за туманом не видно.— А где же Артем, по-твоему? — с сомнением спросила Маша. — Если он там, то почему не выходит?— Не знаю. Может, поскользнулся и ногу подвернул? Может, пойдем его искать?— Ой, да ладно! Ага, ногу подвернул и язык проглотил заодно. Что он, не позвал бы нас?∗ ∗ ∗В автоколонне я прошоферил лет пять. Ни дружбы ни с кем не было, ни ссор, ни премий, ни выговоров… Ушел я оттуда после того, как едва не сбил пешехода. Нет, мне никто дурного слова не сказал, наоборот. Он пьян был и на дорогу вывалился непонятно откуда, и меня хвалили, что я не испугался и не растерялся… Но я-то знал, что это и есть самое страшное — то, что я не испугался. Мне было все равно, сумею ли я вывернуть руль, или собью того придурка, или сам разобьюсь. Вот после этого я и уволился. Мне по-прежнему было все равно, я не боялся ни тюрьмы, ни смерти, но я испугался за тех, кто мог оказаться передо мной на трассе.∗ ∗ ∗— Не валяйте дурака, девчонки, — вмешался Саша. — За столько времени он бы и с вывихнутой ногой выполз бы. Да ведь он давно вышел, сами же видели. Сидит небось дома и над нами смеется.— А может, он в тумане забрел в лужу и в грязи увяз, — продолжала Света, словно не слыша.— Там что, болото, что ли? — возразила Маша. Света мгновенно парировала:— А ты уверена, что нет?∗ ∗ ∗После увольнения я начал выпивать. С работой как-то не ладилось, я нигде не задерживался больше полугода. То сам увольнялся от скуки, то увольняли за прогулы, а в последнее время и за пьянку. Я сознавал, что спиваюсь, но даже это меня не пугало. Только мать было жалко, но и то как-то отстраненно, так жалеют незнакомых людей.И однажды я вдруг задумался, и вспомнил всю свою несуразную жизнь, и понял, что ни минуты счастливой у меня не было с тех пор, как закончилось детство. И все мне вспоминалось — и наша компания, и наши приключения, и последний счастливый день, когда мы на карьер ходили, и я почему-то рассорился с ними… И так мне все это вспомнилось, что я зачем-то встал и потащился на ближний карьер. Многое изменилось за эти годы, но карьер был все тем же — желто-серым провалом среди зеленого луга.∗ ∗ ∗— Артем! Темка! Штопор! — в очередной раз крикнула Света и с отчаянием посмотрела на друзей.— Вы как хотите, а я пойду его искать. Мало ли что в таком тумане могло случиться. Не зря же говорят, что туда одному ходить нельзя.— Да не выдумывай, — раздраженно воскликнул Саша, — пойдемте лучше домой, как раз на кино успеем.— Нет, Светка права, — неожиданно поддержала ее Маша. — Я думала, он в другом месте поднялся, чтобы нас разыграть, напугать как-нибудь, а чтобы просто домой уйти — это Темка не мог.∗ ∗ ∗Я спустился не там, где мы сбегали обычно, а по пологому спуску, где когда-то съезжали грузовики. Сам не знаю, чего я хотел — может, утопиться в луже… Я дошел, наверное, до середины, когда понял, что сквозь туман не вижу противоположный склон. Навалилась усталость — я ведь давно так далеко не ходил. Я присел на корточки, равнодушно слушая, как где-то вдалеке детские голоса зовут:— Артем! Темка!Когда-то меня тоже звали Артемом. Теперь все чаще называют Темой Гнутым — за сильную сутулость и за то, что одно плечо выше торчит.Света и Маша, взявшись за руки, уходили в туман.— Эй, вы что? С ума сошли? — заметался Саша. — Не ходите, а то еще сами пропадете!— А тебе-то что? — бросила через плечо Маша. — Иди домой, как раз к кино успеешь!— Нет, постойте же! Если с Темкой что случилось, то и вам может быть опасно! Вы погодите, я с вами!Саша кинул последний взгляд на свои светлые кеды, а потом крепко сжал Машину руку и шагнул прямо в жадно чавкнувшую грязь.До меня снова донеслось: «Тема! Штопор!» И меня вдруг словно в сердце толкнуло — я вдруг вспомнил, что это я и есть Штопор, и лет мне всего-то двенадцать, и не было ни армии, ни шоферских курсов, ни вообще всех этих долгих бессмысленных и пустых, бесконечно пустых дней, все это просто примерещилось мне… И я вскочил на ноги и бросился навстречу голосам, и через три шага налетел на ребят. Светка прямо завизжала от радости, и Маша с Сашкой тоже обрадовались, будто полгода меня не видели, а я и сказать ничего не мог, я только хватал их всех за руки, за плечи, у меня слов не было от счастья.И в то же время я знал, что все это не было ни сном, ни бредом, что пустота жадно ждет, притаившись за моей спиной.И неожиданно я сказал, не отвечая на их расспросы:— Ребята, а давайте тут деревьев насадим, а? А то тут прямо все неживое.И никто не удивился, только Маша, поковыряв ногой глину, ответила:— Не примутся тут деревья, не зря тут даже трава не растет.— Чернозема натаскаем — возразил Сашка. — Тут всего-то с откоса вниз. По несколько ведер запросто снесем. И посадим иву, она всюду растет.— А еще можно клевер посеять, — сказала Светка. — Он здорово землю улучшает, я читала.

Ключевые слова: Детство карьер пустота морок туман дружба

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