Мат в три аккорда

Anna Harley Просмотров: 135 Комментарии: 0 0 Вчера, 13:12 by

Около 6-ти часов вечера я открыл дверь своей квартиры. Оглядел её и нерешительно вошёл. Дверь закрылась, и я медленно сполз по ней на пол. В голове друг с другом отчаянно бились два чувства: непреодолимый страх и тоска против предвкушения моего величайшего триумфа. Телефон разрывался от сообщений. Я достал его и пробежался глазами по некоторым: «Мы в тебя верим», «Ты лучший», «Мы обязательно придём», «Мы все там будем!». Отвечать на такие сообщения я перестал ещё днём.- Да нет, чушь это всё! - сказал я и резко встал с пола. - И быть такого не может! Скорее всего вообще приснилось.На какое-то время мне удалось отогнать тревожные мысли, но этот маленький уголёк всё равно прожигал сердце насквозь.Я бросил взгляд на часы. 18:22. Времени остаётся не так уж и много. Нужно подготовиться.Пройдя в комнату и открыв шкаф, я без разбора стал кидать на кровать пиджаки и рубашки всевозможных вызывающих цветов. После шестой вещи мои руки затряслись, голова закружилась, и я еле удержался, облокотившись на стену. Я увидел, что все рукава были отрезаны до середины.Еле-еле я добрался до кухни и налил стакан воды. Залпом выпив его, я почувствовал, что в голове стало проясняться. К моему удивлению, вернувшись обратно, я увидел свои вещи целыми и невредимыми. Неужели померещилось? А померещиться могло, ведь ожидание предстоящей ночи тяготит меня уже пять лет.Я сел в кресло и обнял голову руками. В мыслях ясно отразился тот день пять лет назад. 28 мая. Платформа, плацкарт, парадная форма, аксельбант, вещмешок с гостинцами для родителей. Крики, смех и пьяные сослуживцы...Я снова посмотрел на часы. Время 18:46. Выбирать вещи не было ни времени ни желания, и я взял первые попавшиеся. Из состояния оцепенения меня вывел телефонный звонок.- Саша! Машина приедет в 22:00. В 12 начинаем. Это будет твоя ночь! - не дождавшись ответа, парень на том конце провода повесил трубку.«Мне нужно успокоиться. Иначе то, к чему я шёл столько времени, обернётся позорным провалом»Из-за угла комнаты на меня поглядывал одинокий гитарный усилитель. Почему бы мне не помузицировать? Может хоть немного успокоюсь. Я подключил гитару и стал негромко импровизировать в спокойном мелодичном тоне. Эти звукт снова вернули меня в тот дембельский день......Все товарищи уже спали, а я, свесив ноги с верхней полки наигрывал очередную солдатскую песню, как вдруг в проёме показался силуэт проводника. При приглушённом свете его форма и очки с толстыми линзами выглядели зловеще, но когда он прошёл внутрь и сел на соседнюю койку, ощущение опасности сменилось на умиротворение. Это оказался обычный работяга, уставший к концу рабочего дня.- Отлично играешь, сынок. Только вот завязывал бы. Спят уже все, восемь часов вечера, как никак. Мешаешь.Я отложил гитару в сторону и спрыгнул с верхней полки на пол:- Спасибо! Но до «отлично» мне ещё очень далеко. Эх, не стать мне рок-звездой, - сказал я и рассмеялся...Я посмотрел на часы. Опять. Сколько времени? 19:17. Я начал ускоряться и играть более сложные партии, постепенно входя во вкус. Настроение улучшалось, и я с азартом представлял, как пройдёт главная ночь моей жизни. На минуту прервавшись, я добавил громкости в усилителе. Через какое-то время в дверь постучали, но я не открыл. Не хотелось отвлекаться на всякие пустяки. Когда я подумал, что человек за дверью ушёл, стук раздался снова, но более настойчивый. Раздались голоса. Как будто кто-то с кем-то недовольно переговаривался.Через полчаса ручка усилителя была выкручена полностью. В дверь стучали безостановочно. Казалось, что били и руками, и ногами.... - Почему ты думаешь, что не стать?- Да нет у меня талантов таких. Я просто, для себя. Но я бы всё на свете отдал… - на этой фразе лицо проводника как будто изменилось, скривилось в улыбке. Глаза под очками заблестели. Он резко перебил меня:- Что? Что бы ты мог отдать за это?- Да что угодно отдал бы, - а про себя подумал: «Да что у меня брать? Сапоги поношенные? И денег 200 рублей.»Проводник продолжил:- А если бы пришлось отдать вдвое больше, чем взял, тоже согласился бы?- Ну, чтобы побывать на такой высоте, согласился бы и втрое, - рассмеялся я.- Нет, втрое не нужно. Ты хорошо подумал?- Конечно, что тут думать-то?- Ну и хорошо! - радостно сказал проводник - Может увидимся ещё лет через пять. Кстати, тут твоя станция скоро. И больше не шуми.Проводник встал, поправил форму и ушёл...Я продолжал неистово играть под канонаду ударов в дверь. Спустя секунду в окно влетел камень. Осколки разлетелись по всей комнате, в то время как я только набирал темп. Мои пальцы бегали так быстро, что, казалось, заметить их передвижение можно только на замедленной съёмке. Я был бесподобен. Вероятно, я единственный такой в своём роде, кто когда-либо жил и будет жить на земле.Время без двух минут 20:00. Я зажмурился. Ещё две минуты. Если ничего не произойдёт, значит ничего и не было. Осталось продержаться две минуты. Главное не останавливаться.Пот ручьями стекал на рубашку. Руки я практически не чувствовал. Они жили своей жизнью и всё делали сами. За разбитым окном послышалась полицейская сирена.- Ещё чуть-чуть... - прошептал я.Я открыл глаза. На часах 20:01. Ничего не произошло. Я испытал такое облегчение, будто пленника, державшего пять лет в лагере, освобождают.В следующую секунду дверь с грохотом падает. В комнату врывается наряд полиции и какие-то зеваки. Возможно, соседи.В моих глазах мутнеет, и последнее, что я вижу - это лицо полицейского. Скорее всего капитана. Он пристально смотрит на меня через толстые линзы очков и криво улыбнувшись говорит:- Вот и свиделись, сынок…***28 мая в начале седьмого часа вечера соседи услышали, как из квартиры 342 начала доноситься музыка. Достаточно тихо и мелодично. Соседей это не удивило, так как такое случалось постоянно и им это не мешало. Все знали, что в той квартире живёт Александр Зайцев - выдающийся гитарист и гордость всей страны.Но, по словам соседей, со временем звук становился всё громче, а музыка превращалась в звуки, как если бы они исходили из преисподней. Она пугала, вызывала тошноту и кровотечение из носа.К восьми часа вечера уже было ощущение, что не играют руками, а бьют и возят по струнам поленом.На звонки и стуки в дверь хозяин квартиры не реагировал. На лестничной клетке собрались все жители подъезда. Кто-то с улицы бросил камень и разбил окно.В 19:50 был вызван наряд полиции. На вызов отправился капитан Козлов, ранее работавший проводником в поездах дальнего следования.По прибытию, оценив ситуацию, приняли решение выламывать дверь. Когда полиция получила доступ в квартиру, открылась такая картина:Музыкант Зайцев крутился на полу. Изо рта текла пена. Глаза закатились. К ужасу соседей, которые зашли вместе с полицией, на месте рук гитариста оказались два недоразвитых отростка толщиной с ветку, напоминавших куриную лапку. Трёхпалые, без большого пальца.Александр скрёб по гитаре, пытался ухватиться и даже кусал зубами струны. Всё это сопровождалось завываниями и воплями.Был вызван наряд скорой помощи. В верхней одежде был найден паспорт на имя Александра Николаевича Зайцева 1997 года рождения. Между страницами полицейские нашли рекламную листовку, на которой был изображён Александр со своей музыкальной группой.Судя по листовке, 29 мая 2022, в 00:00 в спорткомплексе «Олимпийский» должно было завершиться мировое турне музыкальной группы, лидером которой был Александр Зайцев.

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