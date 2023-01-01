Ученица Смерти. Часть 8

Летяга Просмотров: 99 Комментарии: 0 +2 Вчера, 16:24 by

— Ну и зачем ты это сделала? — вцепилась Смерть в Марину. — У меня почти начало получаться лепить кувшины и складывать церберов из бумаги! Нельзя было потерпеть хотя бы пару веков?— Так ведь перенаселение, уничтожение планеты, нищета… — начала перечислять минусы бессмертия ученица.— А перенаселение рая тебя не беспокоит? Одно лечишь — другое калечишь! Эдем, знаешь ли, не резиновый, там и так под каждой пальмой по четыре миллиона праведных сидят. Рыцарям с хипстерами приходится бесконечно общий язык находить. Скоро начнут ссылать всех на нижний этаж. Ты, кстати, первая на очереди.— Почему я?— А кто сковородки отмокать оставил и не помыл? — спросила Смерть, отпустив ворот Марины.— Я забыла…— Забыла она! — всё больше распалялась Смерть. — Тебя кто надоумил? Вот этот антипрививочник, что ли? — показала она на молчавшего в стороне Мора. — Мировое правительство уже задумало колонизировать Луну и Марс, а теперь всё — как бы и не надо вовсе. Люди могли пожить спокойно, фугу целиком запечь, узнать, каково это — искупаться в жерле вулкана, товары по акции брать без страха, попрыгать без парашюта. А я? Обо мне ты подумала? Знаешь, как это обидно, когда ты говоришь человеку: «Здравствуйте», а он тебе в ответ: «Почему я?»! Впервые меня начали уважать!— А нельзя обратно как-то всё отбессмертить? — вытирая чужие слюни с лица, спросила Марина. — Может, если я не умру, то всё вернется? Я слышала, что мозг живёт после смерти еще около пяти минут, прошло четыре с половиной.— Для начала мозг надо иметь, — замотала головой Смерть. — Поздно добавлять лавровый лист, когда суп по всей плите разлит. Всё, собирайся.— Куда?— В своё последнее плавание. Я тебя передаю в другое ведомство, а мне, благодаря тебе, теперь работать надо. Вот, держи, — сунула Смерть Марине пластиковую карту.— Это что?— Проездной. Давай, пока.— То есть до свидания?— И не надейся.Смерть саданула Марину по лбу древком косы, и в глазах у девушки заискрило. Мир перевернулся вверх тормашками и стал совершенно неузнаваем, как утром первого января.Марина оказалась на берегу какой-то странной черной реки. На абсолютно пустынном каменном пляже она заметила старика в старом, потрепанном плаще, который размеренно ходил вокруг деревянной лодки, держа в руках банку и кисть.— Бог в помощь! — крикнула Марина, подойдя сзади.— Спасибо, — сказал старик, вытирая блестящие бороду и брови, на которые от неожиданности был пролит яхтный лак. — Тебе чего?— Мне в последнее плавание, — повторила слова Смерти Марина.— Деньги есть?— Вот, — протянула Марина карту.— Тут терминал в лучшем случае к две тысячи трёхсотому году поставят, — ворчал старик. — Римское золото, баксы, евро, рубли, тенге — что-нибудь есть?— У меня проездной, — девушка снова протянула карту.Старик выхватил пресловутый пластик и, настроив фокус у своей катаракты, прохрипел:— Тоже мне, нашли маршрутку. Первая душа за тысячу лет — и та по блату. Ладно, садись, всё равно больше никого. Только едем молча, договорились?Не дождавшись ответа, старик сдвинул лодку в реку и, как только Марина взошла на борт, оттолкнулся веслом от берега.— А почему больше никого не будет? — спустя невыносимо долгие тридцать секунд тишины открыла-таки рот Марина.— Непопулярное нынче направление, — буркнул паромщик, понимая, что молчание — золото, а у Марины с золотом беда. — Путевки плохо расходятся.— Правда? — обрадовалась Марина. — Слу-у-у-ша-йте, так ведь рай сейчас переполнен, давайте, может, возобновим поток?— Ушлая какая душа! Еще и пяти минут здесь не находишься, а уже суешь свой нос в чужой вопрос.— Так я ж не за бесплатно, — лицо Марины приобрело идиотскую предпринимательскую ухмылку.— И что за условия, стесняюсь спросить?— А можно вернуть тело к жизни? — ответила вопросом на вопрос пассажирка.— Теоретически можно, а практически ― надо разговаривать с начальством. Оно у нас весьма консервативное. Я уже давно прошу мне катер выдать на дизельном ходу, но пока только парус выдали. А тут, знаешь ли, ветра не бывает. О, вон и начальство, — паромщик показал на заросшего мхом и паутиной Аида, который запускал с причала фейерверки по случаю первого посетителя за последние десять веков.— По рукам, — не задумываясь над условиями, завопил владыка подземного мира, услышав о перспективах.—Тьфу, двойные стандарты, — обиженно фыркнул паромщик.— Тысячу душ приведи, и я тебя любое тело слеплю: хочешь — четыре руки сделаю, хвост и прикуриватель установлю?— Мне и старое сойдёт, — смущенно ответила Марина.— Как знаешь. Даю тебе три дня, больше не могу — бухгалтерии надо квартал закрывать.***— Здравствуйте, вы уже решили куда хотите отправиться? У нас сейчас очень горячее предложение от подземного царства. И «горячее» в данном случае совсем не означает «пекло», — предстала Марина перед мужчиной весьма солидного возраста, чьи жизненные часы отбили свой последний удар.— Это что такое? Ты откуда здесь? И что ты тут втюхиваешь? — разразилась негодованием возникшая из воздуха Смерть.— Веду здоровую конкуренцию против вашей монополии, — холодно брякнула Марина. — Бизнес, ничего личного.— Ты не много ли на себя берешь? Еще коса не отросла, чтобы тут что-то предлагать! — оттолкнула Смерть бывшую помощницу.— А мне ваши дикарские методы не нужны, наша контора не запугивает людей холодным оружием. И вообще, у нас никаких турникетов. Вместо них — приятная поездка по живописным местам в компании знаменитого гондольера, — протянула Марина «клиенту» рекламный проспект.— Вы ее не слушайте, она вам лапшу на уши вешает, — потянулась Смерть к мужчине.— Подождите, мне интересно, — отошел тот в сторону. — Так что у вас там за условия?Марина прочистила горло и певучим голосом затянула:— Всего за одну монету вас ожидает целый спектр услуг.— Что ты несешь?! — не выдержала Смерть. — Послушайте, у вас уже забронировано место в раю, — обратилась она к мужчине.— Ага, где под каждой пальмой четыре миллиона человек сидят, — усмехнулась Марина.— Да ты… Да как ты смеешь?! — набросилась было на нее Смерть.— А у нас раздолье! Элизиум предоставляет широкий выбор досуга без каких-либо ограничений! Дальше можем поговорить об Островах блаженных, — не сдавалась Марина.— Я подумаю. У меня же есть время? — спросил мужчина.— Воля ваша, — откланялась Смерть. — Не затягивайте, иначе придется остаться неприкаянным.***— Ты хоть знаешь, с кем ты развязала войну? — спросила Смерть, когда они с Мариной остались наедине.— Знаю, с предателем, — показала язык Марина.— Вот как?— Ага! Решили от меня легко избавиться после всего, что я сделала? Не выйдет.— Ты права…— То-то же.— Избавиться «легко» от тебя совсем не легко. Хорошо еще, в Вальхаллу не послала, а то, глядишь, Рагнарёка не избежать было бы.— Вы меня никогда не ценили! И где мой кот?— Было бы за что! Одни неприятности от вас с этим шерстяным поганцем, который, как всегда, сбежал.Не успела Смерть договорить, как раздалось продолжительное и весьма самовлюбленное: «Мя-я-я-у».— Вспомнишь, как говорится…— Знаете что, вы меня извините, но теперь придётся нас терпеть, — не сдавалась Марина. — Мы вашу контору научим уважать коллег!— Ха! Напугала ежа эпиляцией! Попробуй.***— Доброго времени суток. Вижу, вы решили вступить на путь греха? Разрешите представить вашему вниманию Тартар. И, поверьте, речь пойдет не о соусе! Среди его резидентов вы встретите таких легендарных личностей как Сизиф, Танатос, Кронос.— Ты совсем сдурела? Он же еще живой, — снова влезла Смерть в рекламную кампанию Марины.— Так он же на грани, вон глаза уже выкатываться начали, и он нас видит.Перед Мариной и Смертью болтался висельник.— Но так нельзя! Это нарушение всех правил!— Просто вас бесит, что я первая пришла!— Это что, игры, по-твоему?Висельник, наблюдая за спором двух проводников в потусторонний мир, вдруг понял, что не особо-то и хочет умирать.— Простите её, — обратилась Смерть к самоубийце, — она не ведает, что несёт.— Я несу людям варианты! А еще у нас есть котики! — подняла Марина Паганини, и тот довольно заурчал.Мужчина дотянулся носком ноги до спинки стула и, пододвинув его, встал. Веревка ослабла, в легкие ворвался воздух.— Довольна? Он теперь вообще никуда не поедет! — перешла на крик Смерть.— Лучше так, чем с вами!Следующим шагом Марина собрала туристическую группу клинической смерти и провела им экскурсию. Девушка решила играть вдолгую и заранее подготавливала почву.— А что, сейчас туристами побудут, посмотрят, взвесят все «за» и «против», а как дойдет дело до миграции, так они хотя бы представление будут иметь, что их ждет, — объясняла она свою политику недовольному паромщику.Видя, как клиенты потихоньку начинают переходить в другое ведомство, Смерть почувствовала страх.— Надо что-то делать! Она же нарушает порядок! — жаловалась костлявая своему начальству.— Вы к нам приходите с проблемой, а должны — с решением, — холодно отреагировало руководство.— Но я понятия не имею, что делать!— Так может, стоит поучиться у конкурентов?— Я?! Учиться у неё?! Да я сама показала ей наш мир, научила, как вести себя с душами!— Получается, ученик стал близок или даже выше уровня своего учителя.Смерть замолчала. Она поняла, что начальство говорит правду. Оно всегда говорило правду, и от этого досада становилась только сильней.***На следующем объекте Смерть попыталась поиграть со своим образом. Косу она заменила на воздушные шары, мантию — на стильный пуловер, говорила с людьми на равных, обращалась на «ты». Но всё это выглядело настолько нелепо, что еще больше отпугивало потенциальных клиентов.Марина тем временем смогла переманить на свою сторону группу айтишников и заказала у них социальную сеть, онлайн-карту подземного мира и начала собирать базу отзывов. Прыти ей было не занимать, и Смерть чувствовала, что проигрывает эту битву.— Значит, так, — остановила Смерть Марину на закате третьего дня. — Чего ты хочешь взамен на прекращение своей самодеятельности?— Ничего, — отвернулась Марина. — Вы ничего не сможете мне дать.— Твоё тело в морге, я договорилась не спешить с погребением. Еще можно договориться о воскрешении.— Не стоит. Мне уже пообещали новую плоть — с хвостом и прикуривателем, — обиженно отвернулась Марина.— Возвращайся… — еле слышно сказала Смерть.— Зачем? — спросила Марина через плечо.— Ты нужна мне…— Вам не я нужна — вам нужно спокойствие, а я вывела вас из зоны комфорта, показала, что работать можно и по-другому.— Возможно. Я хочу научиться у тебя работать по-другому.— Вы? Учиться у меня? — Марина повернулась, и на ее бледных призрачных щеках выступил румянец.— Только вот не заставляй меня дважды это повторять! — рявкнула Смерть.— Хорошо-хорошо, не буду! — захлопала Марина в ладоши. — Ну что, я возвращаюсь обратно?— Да, — вздохнула пустым скелетом Смерть. — Но теперь придется тебя оживить, по-другому никак.— Ну и ладно! Тем лучше, — не верила своему счастью Марина. — Только давайте все задокументируем, чтобы без вранья!— Хо-ро-шо, — процедила сквозь зубы Смерть и, достав из-за пазухи пергамент, набросала договор.— Нужно будет еще спуститься в подземный мир и предупредить, что я ухожу, — напомнила Марина после того, как они обменялись подписями в бумагах.***— Вы же будете нас навещать? — лил слёзы Аид, когда Марина заявила о своём скоропостижном увольнении.— Конечно!— С тех пор как ты начала у нас работать, к нам пришло целых пятнадцать душ!— Что?! — разинула челюсть Смерть. — Пятнадцать?! И всё?— Честно говоря, мы и на две-то не рассчитывали, — пожал плечами Аид.— Вы что, не рады, что я снова с вами? — спросила Марина.— Я просто в восторге, — прошептала Смерть, держа в руках нерушимый договор.продолжение следует...Александр Райн

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