Я тебя вижу

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:01

Причина: Стилистика автора сохранена.

fagundas Просмотров: 175 Комментарии: 1 +2 Вчера, 19:01 by

Постой, не озирайся вокруг, не пытайся меня искать, всё равно не найдëшь. Одно скажу – ты обо мне точно хоть раз, да слышал.Я всё вижу, все твои тёмные делишки. А ещё слышу. Слышу твои грязные мысли, когда ты натыкаешься глазами на красивую девушку, слышу твою звенящую ненависть к вечно шумящему соседу, слышу как ты завидуешь своему другу.Только представь, свидетелем чего мне довелось стать.Хотя знаешь, лучше не надо, а то сойдёшь с ума. Я бы сошёл, если бы мне не было всё равно. Да, не буду скрывать, мне всё равно на тебя. На вас. Вы, люди, всегда совершаете глупые и эмоциональные поступки, о которых потом жалеете, бесконечно пережёвываете их у себя в голове, желая переиграть.«Эх, вот если бы я сделал так, а не эдак».«Ах, надо было ей вот так ответить, тогда бы она всë поняла».«Да надо было просто послать его! У меня что, достоинства своего нет?».Знакомо? Вижу, что знакомо. Каждый раз я слышу одно и тоже. Но есть ли смысл в этих мыслях? Изменит ли что-то это само перекапывание? Нет, не изменит, да смысла в общем-то тоже нет.Кто я? Не волнуйся, я не призрак и не демон. Ты не проклят и мне не нужна твоя душа. Я лишь тень, но не волнуйся, не зловещая. Я не буду стоять в тёмном углу и звать тебя посреди ночи, в моих глазах не полыхает огонь ненависти. Я всего лишь незаметно следую за тобой по пятам.Я – Карма. Слышал обо мне? Конечно слышал, не делай вид, что нет!Ладно, что-то не туда меня понесло, пойду-ка загляну к твоему соседу сверху, мне сейчас шепнули, что он там собирается поглазеть в бинокль на окна соседнего дома, там напротив на третьем этаже в спальне молоденькая, стройная, темноволосая девушка собирается переодеваться. Интересно, почему она всегда делает это перед окном? Видимо ей нравится мысль, что за ней могут подглядывать. Кстати, присматривающий за ней передал мне, что она та ещё шлюшка, парней меняет как перчатки. А сколько женатых у неё было! Не счесть!Как же противно наблюдать за такими «мужчинами», что днём мило болтают со своей женой, врут про то, что задержатся на работе или посидят немного в баре с друзьями, а сами вечером спешат к любовнице на «кофе».Ладно, нравишься ты мне, дам тебе один совет.Когда в следующий раз захочешь сделать что-то не хорошее – гони эти мысли прочь, пусть лучше я это услышу, чем увижу.

Ключевые слова: Страх ужас рассказ авторская история

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