Чертова квартирка

Vladimir Mirokratov Просмотров: 94 Комментарии: 0 +4 Вчера, 15:51 by

Уже два месяца как я перебрался в Москву. Устроился на работу. Зарплата в три раза больше, чем в моем городке! Вкалывать, правда, тоже приходиться больше. Первое время здорово уставал, но потом адаптировался и... ничего. Хватает сил и прогуляться по городу вечерком, и в бар в субботу с новыми приятелями сходить... А на днях еще и абонемент в финтес-клуб купил. Там, кстати, говорят помимо укрепления тела, можно еще и с хорошенькими девчонками познакомиться. Пока сходил туда всего два раза, но нескольких симпатяжек уже приметил, да еще с такими ищущими взглядами... Похоже, как и я в поиске... В общем, новая жизнь мне нравилась все больше и больше.Оставалась, правда, небольшая проблемка с жильем. По началу пришлось жить у своей старшей сестры. Она уже три года здесь. Удачно вышла замуж за москвича. Квартира у них большая, трехкомнатная, а детей пока нет. Так что выделили мне одну комнату, пока не найду себе жилье. Муж у нее вежливый, виду не подает, но по глазам вижу, с каждым днем я своим присутствием его все больше и больше раздражаю...И вот, наконец, через своего сослуживца Валерку, нашел чистенькую однокомнатную квартирку, да еще рядом с работой и... Фантастика!.. Всего за десять тысяч в месяц! Повезло, так повезло!Маленькая прихожая, маленькая кухонька, туалет и ванна раздельные, и небольшая комната с большой кроватью, шкафом, книжными стеллажами и телевизором. Хозяин - лысоватый мужик в очках, тел пятидесяти. Быстро показал квартиру...- Устраивает?- Да.Дал ключи, взял наличкой за два месяца, оставил номер телефона, деньги попросил переводить на карту и убежал... Все общение с ним заняло минут пятнадцать.На следующий же день, со всеми своими вещи, поместившимися в один чемодан на колесиках, совершил переезд.***Какой кайф! Никого кроме меня. Хочешь слушай музыку, хочешь смотри телевизор, хочешь сиди в ванной, да хоть голышом ходи... Стесняться некого. От радости хотелось петь...Ближе к вечеру собрался в паб с ребятами из офиса. И тут одно маленькое происшествие подпортило мне все настроение. Когда уже выскакивал из дома наткнулся на двух амбалов, выходивших из соседней квартиры. Они несли брезентовые носилки, на которых лежал большой полиэтиленовый мешок черного цвета. В мешке, судя по очертаниям, был какой-то небольшой человек. Следом за ними вышли тщедушный седой старичок и молодая симпатичная блондиночка, придерживавшая его за руку. Процессия проследовала до грузового лифта. Носильщики с покойником уехали. Дедушка с девушкой синхронно вздохнули, как-то глубоко и печально, и направившись назад наткнулись на меня в узком проеме коридора.- Это была моя Сонечка. Пятьдесят два года вместе... Вы представляете?..- Мои соболезнования, - смутился я, сделав грустный вид.- Да-а... А вы наш новый сосед? - продолжал дедок дребезжащим голосом.- Да. Меня зовут Сергей.- А меня Михаил Ефимович. А это моя внучка - Леночка.- Очень приятно.- Смотри, Леночка, какой симпатичный молодой человек. А? И сразу чувствуется здоровье, энергия... Вот что значит молодость!- Я все вижу, дедуль... Не смущай человека - произнесла она не без кокетства.Оба смотрели на меня каким-то странным взглядом. В нем было… Как лучше сказать? Что-то неуместное в данной ситуации... Так скорее смотрят посетители автосалона на приглянувшуюся машину.- Надеюсь, мы будем дружить? - дед слегка улыбнулся.- Я тоже.***Домой вернулся за полночь. Пьяный и веселый... И все-таки неприятный осадок от встречи с покойницей остался, и как-то не хотел исчезать."Хватит на этом зацикливаться. Дело же житейское. Люди рождаются, умирают... Тем более, что лет ей, похоже, было ого-го!" - успокаивал я себя.Теплый душ и в постель... В теле разлилось приятное расслабление. Подкралась дрема - предвестник сна... И тут внезапно заиграл телефон."Черт побери, ну кто в такое время вздумал звонить!"Недовольно морщась, поднес его к глазам. Номер абонента не определялся.- Алло!На том конце молчали, лишь раздавалось какое-то тихое не то шуршание, не то сопение.- Вас слушают! Говорите, раз позвонили.Вызов закончился."Вот народ, - подумал с досадой, - наверное, ошиблись номером, услышали незнакомый голос и вместо того, чтобы извиниться, молчат, а потом отключаются."Снова положил голову на мягкую подушку и попытался заснуть.Телефон снова зажегся и дзинькнул, оповестив, что пришло сообщение.СМС было с такого же не определившегося номера."Уходи"- Чего?! - возмущенно вырвалось у меня вслух.- Вздумал тут какой-то дебил шутить по ночам!Я положил смартфон рядом с собой на кровать и закрыл глаза... Через мгновение послышался звук удара об пол."Так и есть - свалился с края постели."Начал шарить рукой по полу и случайно толкнул его под кровать. Вывернул кисть и просунул ее в узкую щель...- А ну-ка иди сюда, зараза.Под пальцами помимо непослушного беглеца почувствовалось еще что-то плоское и гладкое... Это была фотография молоденькой девочки в костюме снегурочки. Ее лицо показалось знакомым."Точно! Она немного похожа на мою новую соседку Лену."Повернул карточку. На обороте шариковой ручкой было аккуратно выведено: "Лена Кузнецова, 12 лет"."Надо же, и имя совпадает. Интересно! Это она или только похожа? Завтра зайду к ним, покажу... Кстати, эта соседка очень даже ничего... С такой можно и замутить..."Сон снова попытался вступить в права... Я стал легким-легким и куда-то полетел... Но, по закону подлости, стечение мелких неприятных обстоятельств не хотело дать мне выспаться. В комнате стало светло и громкий женский голос зазвенел в ушах: "... в среднем Поволжье сегодня пройдут кратковременные дожди, температура воздуха от восемнадцати до двадцати..." На экране телевизора красовалась карта России, на фоне которой красовалась высокая стройная брюнетка, периодически совершая балетные взмахи руками."Блин! У меня же в постели валялся пульт от телика"Стал на ощупь искать его. Повернулся на спину, что-то твердое уперлось в поясницу."Вот ты где!"Когда уже нажимал кнопку on-off, перед тем как исчезнуть красотка произнесла: "погода ясная, осадков не ожидается... уходи..."- Чего?Стало темно. Я снова нажал на пульт, но, когда телевизор включился, девушки уже не было, и вместо прогноза погоды крутили рекламу очередного очень надежного банка, думающего только о нас..."Наверно, показалось."Воцарилась долгожданная темнота и тишина. Я снова стал легким-легким и куда-то полетел.- И куда это я лечу? - лениво мелькнула последняя мысль.***Через шторку век пробивался яркий дневной свет. Я попытался открыть глаза, но... сделать это не удалось! Захотел пошевелиться - результат нулевой. Стало страшно. Попытался крикнуть - тишина.- Ну что, Софья Валерьевна и Михаил Ефимович, - донесся знакомый голос, - вас можно поздравить с успешным завершением мероприятия. Если уж не хотите пока отправляться на тот свет, поживете еще на этом. Тела теперь у вас молодые, здоровые. А если имена Лена и Сережа не нравятся, можете потом поменять их...- Да имена нормальные, - услышал я свой голос, - но меня беспокоит, какой-то дискомфорт в теле.- Меня тоже, - подхватил голос "внучки".- Ну, это какое-то время у вас будет, но не долго, не волнуйтесь. К новому телу надо привыкнуть.- Будем надеяться, - снова ответил я, - кстати, мой перевод уже поступил на ваш счет.- Да, да. Не беспокойтесь.- Дорогая, я тут у своего донора нашел детское фото Леночки, - продолжал мой голос.- Ой, это наше упущение, когда убирали квартиру, наверное, не заметили. В следующий раз будем внимательней, - у меня уже не было никаких сомнений, это был голос хозяина квартиры.- Послушайте, а его сознание еще в этом теле? - встревоженно поинтересовалась "внучка".- Возможно. Но это ненадолго, скоро оно отправиться туда, куда ему положено. Мы в этом ему никоим образом не мешаем. Вы же сами понимаете, мы не какие-нибудь злодеи...- Значит, он нас может слышать? - не унималась она.- Возможно.- А можно глянуть ему в глаза? - последнее было произнесено одновременно и с любопытством, и со страхом.- Как хотите.Мои веки кто-то приподнял. В поле зрения появились знакомые лица: хозяин квартиры, Леночка и я. Все трое внимательно смотрели на меня.- Ой! Его глаза немного двигаются. Какой ужас! - заверещала девушка.Веки вновь опустили.- А вот и наши архаровцы!Раздалось шуршание. Я почувствовал, как на тело что-то надевают. Стало совсем темно."Это же черный целлофановый мешок".Тело, покачиваясь поплыло ногами вперед."Несут к грузовому лифту, как вчерашнюю бабку"Чувство тошнотворного страха душило меня, но сделать я ничего не мог.Владимир Мирократов 2022г.

Ключевые слова: Квартира похищение тела обмен разумов авторская история

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