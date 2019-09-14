Льёнго 2: Демон прошлого

Anna Harley Просмотров: 134 Комментарии: 1 0 Сегодня, 09:32 by

Время шло. Все забывалось. И я стала думать, что тот инцедент произошёл случайно. Что на самом деле все было не так, как мне показалось. Сейчас, проходя мимо Этого магазина, я замечала, что продавец там уже другой, но все равно не рисковала туда заходить.Через две недели уже надо было идти в школу. Лето пролетело незаметно. Но я осуществила большую часть своих планов. Я сидела на диване и смотрела телевизор, как вдруг ко мне подошли родители и сказали, что пойдут на часик в квартиру напротив , так как у нас появился новый сосед. Мне стало интересно, кто он, или она. Но еще больше меня интересовало, чем же закончится мультфильм, и я решила, что не пойду вместе с ними.Они пробыли там больше, чем я ожидала, но всегда находила чем себя занять. Когда родители вернулись, они рассказали мне, что наш новый сосед очень хороший. Их удивило лишь то, что он всегда ходит в черных очках. Но потом он рассказал, что у него проблемы со зрением, и его слова все объясняли. Также он занимается разведением мышей для продажи. Ему они очень нравятся, и он считает их забавными. Эти свединия должны были меня насторожить, но тогда я не придала им никакого значения.Прошло три недели, и наконец-то были первые выходные. Мы с родителями решили поехать в тц. Они собирались долго, когда я, уже одетая, ждала их у двери. Вдруг мне стало очень жарко, и я решила подождать их на улице. Я вызвала лифт и услышала, как с нашей лестнечной клетки доносится звук открывания двери, я была уверена, что там были родители, однако лифт уже подъехал, и я поспешно вошла в него. Двери начали закрываться, но в последнийй момент в него вошел наш новый сосед. Он пристально посмотрел на меня, и мне ударил в нос резкий птичий запах. Потом он медленно снял очки, я увидела их. Его очки скрывали огромные желтые совиные глаза. Все что случилось летом пронеслось у меня в голове. Вдруг он начал резко двигать головй в стороны, но глаза оставались на месте. Моему страху не было предела. Все ЭТО выглядело очень ужасающе. Нечто расставило руки и издало пронзающий крик. В тот миг в моих глазах начало темнеть, и я без чувств рухнула на пол.Продолжение следует.

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