Орудие преступления

Vladimir Mirokratov Просмотров: 138 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 11:19 by

Судя по отечному, с красноватыми глазами, лицу следователя ему было не хорошо после вчерашнего. Говорил он и слушал как-то вяло и без малейшего интереса. Весь вид его показывал: я делаю это лишь по тому, что это моя работа и не более...- Давайте, рассказывайте. Только сразу хочу посоветовать - говорите правду... Положение у вас хуже некуда, а активное сотрудничество со следствием, сами знаете, суд принимает во внимание.Я начал рассказывать. Честно...***Шел второй час ночи. Было тихо, если не считать периодическое попискивание мониторов и тихое пыхтение дыхательных аппаратов, доносившееся через открытую дверь ординаторской. Я и второй дежурный - доктор Валера Песков - сидели за компьютерами и печатали дневнички в истории болезни.Неожиданно раздался звонок. Громыхнула входная дверь отделения и в коридоре послышался шум.- Доктора, скорее! У нас огнестрел. Минуя приемное, - прогремел голос медсестры Маши.На каталке лежал здоровенный мордатый мужик. Его рубашка была распахнута и на татуированной груди виднелись две красные дырки.- Что случилось? - спросил я у врачей скорой.- Жильцы дома услышали стрельбу во дворе. Вызвали полицию. Те нашли у подъезда его, ну и уже вызвали нас. С ним тоже была пушка. Похоже, отстреливался. Когда приехали он был без сознания. Нашли два пулевых в грудь, других видимых повреждений, вроде, нет. Давление семьдесят на сорок и поднять не удается. Сатурация семьдесят на кислороде, выше не поднимается. Да, и справа дыхание не проводится...- А чего не заинтубировали?- Да до вас ехать пять минут. Не стали терять время.- Ладно, - дальше обратился уже к сестрам и санитарке, - девчат, быстренько раздевайте его и закатывайте в шоковую. Перекладывать на койку не надо, все равно сейчас в операционную тащить, - потом своему врачу, - Валер, я возьму его себе. Только позвони ответственному хирургу и вызови срочно рентгенолога к нам. Да, можешь еще группу крови определить, пока я с ним ковыряться буду?Успел только заинтубировать и подключить к аппарату искусственной вентиляции легких, как он остановился. Начал реанимировать... Возился с ним больше получаса. Без толку…- Давай заканчивать. Это уже явно бесполезно, - махнул рукой помогавший мне Валера.Весь взмокший я пошел в туалет умыться. И вот тут... помимо усталости, заметил в теле какое-то странное, неприятное ощущение. Оно было сродни тому, которое возникает, когда на тебе перекрутится одежда и хочется, подвигавшись, поправить ее. Передернул плечами. Ткань отлипла от потной спины, но легче не стало. Неожиданно мое тело резко дернулось, и правая рука со сжатым кулаком стремительно выкинулась вперед, как будто пытаясь ударить какого-то невидимку. Стало не по себе."Может, переволновался? Хотя из-за чего? За долгие годы работы в реанимации и не такое бывало... Непонятно..."Время шло, но дискомфорт в теле не проходил. Помимо этого стало казаться, что все свои движения я совершаю с каким-то сопротивлением. Поднимаю руку, а ее будто кто-то тянет вниз. Делаю шаг, а ногу кто-то придерживает. Плюс ко всему, появились периодические непроизвольные подергивания, напоминавшие нервный тик. Несмотря на мои попытки сопротивляться, они становились все чаще. Окружающие уже стали замечать это, искоса бросая на меня удивленные взгляды.Наконец дежурство закончилось. Сходил на отчет в администрацию. Рассказал о своих больных заведующему на обходе..."Все. Домой и спать, спать, спать... Уже третьи сутки через сутки работаю... Надо хорошенько отдохнуть и все придет в норму"Но я рано начал радоваться...Когда шел к машине мимо соседнего корпуса больницы, закрытого на капитальный ремонт, увидел на земле, в куче строительного мусора, кусок ржавой арматуры. Возникло желание подобрать его."Что за бред! Зачем он мне?"Но несмотря на абсурдность, непонятное желание не пропало, а напротив, стало быстро нарастать, приобретя характер непреодолимой навязчивости. Уже подойдя к автомобилю, я импульсивно повернул назад и пошел за ненужной железякой...Выезжая из ворот, как обычно, собирался повернуть налево, в сторону дома, но... мои руки сами собой вывернули руль вправо.- Что за черт?!Мой удивленный выкрик был настолько громким, что от него даже вздрогнул охранник, стоявший у шлагбаума.Стало страшно. Разом исчезли всякие сомнения - творилось явно что-то не то. Мои руки и ноги сами совершали движения, совершенно не подчиняясь мне. Неимоверными усилиями воли я пытался взять их под контроль, но все было тщетно. Машина ехала непонятно куда. Страх дошел до степени ужаса."Что происходит?!" - отчаянно кричал внутренний голос.Через полчаса машина остановилась в незнакомом дворе.- Да что творится?! - смог произнести я из последних сил через не разжимавшиеся зубы, обращаясь непонятно к кому.- Не дергайся, фраерок! Сейчас сделаешь одно дельце и будешь свободен на все четыре стороны, – внезапно ответил мой рот.Я попытался выскочить из машины, но мне не удалось даже шевельнутся. Тело полностью сковало. Двигались только глаза и сердце, бешено стучавшее в груди.Шло время. Ничего не происходило. Пожалуй, это были самые мучительные часы в моей жизни. Беспомощное ожидание чего-то неизвестного и, скорее всего, страшного... Ощущение ужасающей нелепости всего происходящего усиливало то, что я не находился в какой-то изолированной камере или безлюдной глуши. Нет. Мимо проезжали машины, ходили люди, пробежала компания весело смеющихся детей... Но я не мог даже позвать на помощь... Никто вокруг не догадывался, что совсем рядом с ними находится человек, с которым твориться что-то кошмарное...Из соседнего подъезда вышел крепкий, коротко стриженный мужик с тяжелым взглядом. В моем теле появилось и стало стремительно нарастать напряжение, как у спортсмена на старте. Незнакомец подошел к черному БМВ. Протянул руку к водительской дверце...Громыхнул беззвучный гонг... Мое тело молниеносно выскочило из салона. Еще две секунды - я уже стоял в метре от широкой спины... Правая рука с куском арматуры взметнулась в воздух и резко опустилась вниз... Удар пришелся по правому надплечью. Вскрик... Мужик осел, повернувшись ко мне лицом, перекошенным от боли.- Ты что творишь, падла?!Мой рот опять заговорил сам собой.- Я тебя, тварь, предупреждал, что в случае чего, достану и с того света?! Предупреждал?!- Ты кто?! - на его лице появилось недоумение.- Каленый я! Или что замочил меня и думаешь все...- Ты чего гонишь! Какой ты Каленый...- Я его привет с того света! Сдохни, тварь!Железный прут с бешеной силой опустился на его голову... Еще раз... Еще раз... Он обмяк, завалившись на спину. Мои руки ткнули конец арматуры в его глаз и послушное чужой воле тело, навалившись всем весом, загнало ее в глубь головы...Меня внезапно отпустило... Тело снова стало моим. Но что делать дальше я не знал.Рядом лежал мертвый незнакомец с торчащей из глазницы железкой. В нескольких шагах, замерев от страха стаяла женщина, с такой же перепуганной собачкой на руках. Прямо из-под карниза подъезда безучастно смотрел объектив камеры наблюдения. Поодаль виднелся белобрысый парень, что-то говорящий в телефон и опасливо поглядывающий в мою сторону...Не придумав ничего лучше, я вскочил в машину и взвизгнув колесами, рванул с места происшествия...Вечером меня задержали.***- Ну я вас понял. Думаете получиться убедить суд, что вы невменяемый? Поверьте мне, у вас это вряд ли получиться. Но, впрочем, как хотите... Я назначу вам психиатрическую экспертизу.Раздался звонок. В комнату вошли конвоиры.- Можете уводить.Следователь проводил меня флегматичным взглядом.Владимир Мирократов 2022г.

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