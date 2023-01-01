Жив лишь наполовину... вторая часть

Estellan Просмотров: 122 Комментарии: 0 +2 Вчера, 23:13 by

Вечер обещал быть весьма нескучным. И, чем ближе мы подходили к высоким каменным стенам, тем точнее я чуял это тем самым местом, которое отвечает за предвидение будущего.Не то, чтобы у меня был скучный день, да и утро. Скучно вообще не было с того самого времени, когда я угодил в ловушку. Во второй раз. А если повспоминать… Нет, пожалуй, лучше не вспоминать.Задумавшись всего на мгновение, я сбился с шага и почти сразу же получил весомый тычок в спину. По ощущениям – бревном.- Чего раскорячился? Топай давай, мертвяк, - дружелюбно нахмурился инк, явно рассчитывая придать мне большего ускорения новым пинком.- От мертвяка слышу… - фыркнул в ответ, но ускорился, не желая и дальше проверять насколько далеко могут зайти инки в своих попытках меня поторопить.Нда. Компания тоже способствовала веселью. Отряд инквизиторов, в чью, собственно, ловушку я и угодил… во второй раз. Руки стянуты за спиной веревкой, усиленной магией, а на левой еще и огнем горит свеженькое клеймо. Чудесный намечается вечер. Насыщенный.Я снова споткнулся и незамедлительно схлопотал новый удар, от которого едва не сверзился на землю.- Ты силы-то рассчитывай, бугай. А то нести меня придется, - оглянулся я на замыкающего, за что едва не выхватил в очередной раз.- А ты не тормози. Нести? Еще чего! Мордой по земле поедешь, - угрожающе сжал тот металлическую перчатку. – Еще руки о тебя марать. Чего запинаешься? Страшно? Это – правильно. Сегодня переночуем в монастыре, а завтра уже епископ решит, что с тобой делать, мертвяк недобитый.- От мертвяка слышу, - неоригинально парировал я в очередной раз.Да-а-а, перспективы у меня так себе. Лучшая – на костер. Худшая… о худшей не хотелось думать. Вряд ли их епископ будет разбираться в проклятиях, ведьмах и неудачных наемниках. А еще в том, что я вполне себе еще могу излечиться.По мере приближения к монастырским стенам у меня, помимо предчувствия весьма нескучного вечера, зарождалось еще одно ощущение, и оно вопило, что отсюда надо бежать. Прямо-таки нестись, сломя голову, а то и ноги. Ноги – намного реальней. Инки мне их точно сломают, если попробую бежать.Опасность. Забавно. Раньше я никогда не обращал внимание на то, какой аурой могут обладать те или иные места. А что теперь? Теперь моя неживая половина до смерти боится обычного монастыря? Что, в конце концов, могут сделать со мной монашки, чего не смогут инквизиторы?А это место я знал. Здесь кучковался орден боевых монахинь, правда, я уже не помнил точного названия их обители.Ворота оказались не заперты, а открывшись явили нашему взору картину…- А давайте, вы меня быстренько на костер и все, а? – тихонько заскулил я, стекая вбок и назад, за спину ближайшего инквизитора. Инквизиторши, что не суть. Так как за такой спиной было не грех и спрятаться от увиденного.Инки оказались покрепче нервами, и, на первый взгляд, бесстрастно разглядывали, любезно оставленное неизвестно кем, зрелище полнейшего уничтожения.Густо заляпанный кровью и грязью двор, свисающие через борт колодца конечности, непонятно с владельцем или без, выжженный сад и опаленные стены зданий, некоторые уничтожены полностью и, трудно сказать, огнем или… чем-то еще. Горы трупов не было, хотя оторванные части тел попадались, а количество крови весьма соответствовало бы этой самой горе. Возможно, она дожидается нас где-то дальше. Не хватало лишь распятых тел, развешанных по стенам, но, что-то мне подсказывало, мы еще можем их найти.- Кто мог учинить такое? – сглотнул ком в горле старший из инков.- Не знаю… - дамочка устремилась вперед, а остановилась лишь у колодца. – Гаргулья? Отряд упырей? Еретики?- Гаргульи не хватит, чтобы уничтожить целый орден, - парировал мой ведущий и тоже направился к колодцу. Я посопротивлялся, но рывок за веревку ясно дал понять, что препираться тут со мной никто не будет. Пришлось топать следом, стараясь не наступать в кровавые лужи. – Судя по останкам, все произошло утром, максимум – ночью.- Ночью, - я принюхался, хотя не особо хотел этого делать. Чистые инстинкты. – Тут, конечно, только части тел, но разложение уже ощущается.Инквизиторы развернулись, а на меня уставились пять пар пристальных глаз. Я попятился, ровно на длину веревки.- Что?Главный инк вделал два шага в мою сторону, ухватил за одежду и поднял в воздух.- Твои дружки натворили? – нехорошо прищурился он, встряхнув. – Ты им сигнал подал, чтобы пришли и освободили тебя?- Да какие дружки? Вы хоть раз со мной кого-то видели? Вы же следили, я в курсе.- Ну все… - швырнув мою тушку наземь, инк выхватил из ножен меч. – Сейчас я тебя без епископа располовиню. Будешь на том свете рассказывать, что ты полудохлый, мертвяк.Взмах. Вряд ли бы мне удалось увернуться от такого удара. А если бы и удалось, то что толку, когда рядом кружат еще четверо, абсолютно солидарных со своим лидером?Смотря прямо в глаза своей смерти, казалось, только я увидел, как от стены отделилась тень и кошкой прыгнула на инка с мечом, тут же, голыми руками, открутив ему голову, он даже вскрикнуть не успел. Брызнуло горячим.- Твою… - просипел я, пытаясь отползти от видения, которое, я был уверен, с этих пор будет являться мне в каждом кошмаре.Видение откинуло бесполезную голову, предплечьем утерлось от крови и, прежде чем прыгнуть на следующего инка, я опознал в нем одну из монахинь. Хотя бы по одежде, теперь густо заляпанной кровью и грязью.На этот раз инк кричал. Трое других бросились ему на помощь.Не дожидаясь развязки, ощутив, как ослабли путы, ну да, со смертью мага, его чары спадают, видимо, это распространяется и на инквизиторов, я быстро сбросил веревки и рванул, поскальзываясь и спотыкаясь, к ближайшему зданию с дверьми.Топот, раздавшийся за спиной, лишь подстегнул. Пролетев последние метры, я рывком попытался захлопнуть за собой дверь, огрел ею ближайшего инквизитора, матюкнулся, схватил его за доспех и закинул внутрь. Сам не знаю – зачем. Следующей была дама, но она отвлеклась, обернувшись, когда за ее спиной закричал третий. Мне же рассусоливать было некогда, схватив и ее, за плечо, я втянул ее за дверь, чтобы, наконец, с размаху захлопнуть последнюю прямо перед мордой твари. Удачно подвернувшийся под руку засов, и нафига он нужен в монастыре, надежно запер крепкие двери. На какое-то время. На полу приходили в себя инквизиторы, в количестве двух штук. Я напряженно прислушивался, но пока что было тихо.- Там Аграйр, - поднявшись с пола, метнулась к дверям инквизиторша, но я легко откинул ее обратно, с нечеловеческой силой, что характерно для моей немертвой половины.- Он мертв, - бесстрастно ответил я.- Почему ты так думаешь? – подал голос второй, более рассудительный, судя по всему.- Потому что он перестал кричать, - пожав плечами, я осмотрелся и, наконец, понял где мы оказались. Собор? Н-н-нда. По-хорошему, мне бы и входить сюда не стоило. По крайней мере, моей части. Ее и так жгло клеймо, а теперь… хотя… подождите. Я снова принюхался. А, не, все нормально. Это место уже лишено своей защиты. Похоже, кто-то успел его осквернить. Давайте с одного раза угадаем – кто?- Где епископ? – удовлетворившись осмотром, я решил не уточнять что именно успело сделать это существо, чтобы испоганить собор.Инки наблюдали за мной с каким-то жадным любопытством, плавно перетекающим в разочарование.- Что? – не выдержав, уточнил я.- Ты как себя чувствуешь? – загадочно уточнил инк.- А вы чего ожидали? Что я начну кататься по полу, биться в корчах? Может, самовозгорюсь?- Ну… чего-то такого. Ты же, все-таки, нечисть на святой земле, - изогнул бровь тот и тоже принялся осматриваться.- В который раз вам говорю, я не нечисть. Не нежить. И не полудохлый. Я полуживой, это другое. К тому же… наша новая знакомая, кстати, открутившая голову инквизитору голыми руками, похоже, что-то успела здесь испоганить. Так где епископ?- На костер захотелось? – женщина направилась вперед, гулко цокая по каменному полу каблуками. – Епископ в отъезде. Вернется завтра.- Выбирая между костром и… этим. Я предпочту костер, - устало отозвался я, выбрав для себя путь вдоль стены. Окна. Черт! Тут окна! – Жаль. Он мог бы обезопасить хотя бы это здание.- Кстати, а что это было? – инк направился за своей подельницей, не переставая цепко осматриваться.- Ну вы же у нас эксперты по нечисти, что, никаких идей?- На первый взгляд – одержимость, - решила инквизиторша, украдкой ступая вдоль центрального нефа.- А на второй? – я не был столь уверен, стоит ли ломиться прямо посреди прохода. Слишком открытое место.- На второй – тоже одержимость, - под сводами собора прозвучал мужской голос.- Прямо здесь? В монастыре? Есть предположение – чем или кем?- С ним бы побеседовать… - усомнился тот же.- Тебе дверь открыть? – предложил я, но тишина стала мне ответом.Тихо. Не считая наших шагов, было слишком тихо. Не люблю, когда после столь яркого и фееричного вступления вдруг становится настолько тихо. Сразу появляется ощущение, что не менее веселое продолжение вот-вот нагрянет, но непонятно откуда именно.Словно в ответ на мои мысли, витраж прямо над головой вдруг брызнул разноцветными осколками внутрь. А следом за ними внутрь впрыгнуло нечто в обличии монахини. «Сейчас будет больно», - почему-то подумал я, откатываясь в сторону, хотя и целью для нечисти не был. Нет, оно направилось сразу к инкам. Но не оно вызвало эту мысль, а боевой кнут, возникший в руке мужчины. С ним, кнутом, я уже успел познакомиться, и даже ближе, чем хотелось бы.Впрочем, эти двое, похоже, тоже решили оставить свои вопросы при себе, без лишних слов разойдясь и атакуя. И на что они рассчитывали? Нет, захлестом ухватить одержимую за шею он даже смог. Как смог и отшвырнуть ее в сторону, переломав пару лавок. Но на этом успехи и закончились, явно не нанеся серьезных травм. Оставаться в соборе перехотелось.- Надо уходить, - крикнул я инкам.- Не успеем, - рявкнула инквизиторша, не отвлекаясь на меня. – К тому же, оно быстрое. Нагонит по дороге.Отлично, но я здесь не останусь. Тварь то ли выдохлась, то ли ослабла, но эффекта неожиданности в этот раз у нее не получилось, и инки умудрялись отбиваться.Я же, шаркая вдоль стены, вдруг наткнулся на небольшую дверцу. Без понятия должна ли она здесь быть, но лучше так. Распахнув ее, на внутренней стороне обнаружил еще один засов и то, что изнутри дверь обита металлом. Блин, да что здесь за орден сидел? Изнутри пахнуло плесенью и сыростью. А еще землей и едва уловимым разложением. Проклятие. Надеюсь, они там не пленную нежить держали? А то нам предстоит весьма занимательное завершение вечера.Остановившись у двери, я оглянулся. Уйти и оставить их отбиваться? Соблазнительная мысль. Отомстить за все. За гонку через лес, за ловушку, за кнут, исполосовавший шкуру, за магию, за пинки и веревки, за предположительную расправу при помощи костра. Они бы точно меня бросили на растерзание.- Эй, инки, валим! – рявкнул я, перебивая шум боя.Если будут медлить, точно уйду.Инквизиторы быстро смекнули, что дожидаться я их не намерен, и, в очередной раз откинув дамочку к противоположной стене, ломанулись в проход, едва не выбив меня из него внутрь, как кеглю. Я едва успел протиснуться, чтобы закрыть дверь. По крайней мере попытаться. Не успел. С той стороны за створку ухватилась когтистая рука, потянула. Офигеть. Даже моей нечеловеческой половины не хватало, чтобы закрыть ее, даже пожертвовав чьими-то пальцами. Тварь почуяла, что сильнее, и потянула уверенней. От инков толку нет. Проход узкий, с оружием они не развернутся. Да еще и меня помнут, чего доброго. Нет уж.Перехватив дверь второй рукой, левой я вцепился в непредусмотрительно сунутую между дверью и косяком морду твари, целясь в глаза. Сумел оттолкнуть, чтобы в следующее мгновение все же суметь захлопнуть створку. Снова стало тихо. И темно. Лишь дыхание спутников нарушало тишину подземелья.- Ого, - уважительно отозвалась темнота. – Может, тебя стоило на нее спустить?- А может, мне дверь открыть? – парировал я и всмотрелся в темноту.Как я уже говорил, один мой глаз видит даже в кромешной темноте. В абсолютной. Выходит, и в этом есть свои плюсы.- Где мы? – решил все же уточнить, чтобы хоть как-то отвлечь инков от мысли выпихнуть меня за дверь.- Катакомбы, - ответила инквизиторша. – Они идут под всем монастырем. Раньше это была крепость. Теперь тут хранят в основном запасы еды, книги. Какую-то утварь.- Надеюсь, здесь есть еще один выход?- Ну да. В паре зданий а один… эй, здесь есть один выход за стену.- Чудно, вот туда и идем, - решил я, направившись вниз по лестнице.За спиной раздался шепот, а потом загорелся свет. На мгновение я почти ослеп.- Эй, блин, предупреждать надо, - недовольно проворчал, запнувшись. – Хочешь, чтобы я свалился и все кости себе переломал?- Тебе бы не помешало, нежить, - нехорошо прищурилась инквизиторша.- Вот за что я люблю инквизицию, всегда найдут ласковое слово для тех, кто хоть немного отличается. Да ты, дамочка, дважды уже померла бы, если бы не я.- Он прав… - неожиданно встал на мою сторону инк, оттирая ее плечом и обгоняя меня на лестнице. За ним, неотступной мошкарой, следовал волшебный светлячок.Инквизиторша фыркнула, но тоже направилась вниз, оставив меня замыкать процессию.Не знаю, сколько мы так шли. И вообще, было ощущение, что мы не движемся к какой-то определенной цели, а блуждаем по переходам, давно и прочно заблудившись. Я уже собирался задать этот вопрос вслух, когда где-то вдалеке послышался грохот. Едва уловимый, скорей всего его услышал только я. В груди похолодело сильнее.- Далеко еще? – решился уточнить.- Близко… - прошипел в ответ инк.- Ты говорил то же самое полчаса назад.- Сейчас – точно, - оскорбился мужчина.- Сейчас… нужно не точно, а очень точно. Потому что оно только что справилось с дверью и сейчас, зуб даю, ломится по нашему следу.Инк ругнулся сквозь зубы и побежал. Мы, не ожидавшие от него такой прыти, тоже ускорились. За очередным поворотом повеяло… запахом. Сырым, но не сыростью подземелья, так пахнет трава после дождя.- Быстрее, - подхлестнул я спутников.За очередным поворотом мы увидели его. Выход, траву и светлеющий у горизонта край неба. Ага. За толстой решеткой. Инквизитор затормозил прямо в нее, выругался и дернул прутья. Ни замков, ни дверей предусмотрено у этого выхода не было. Прутья уходили прямо в камень подземелья, сплавленные воедино неведомым мне методом. Ну… вот и все. Здесь нас и разберут на составляющие.Обернувшись, мы с инквизитором успели лишь увидеть, как темнота за поворотом поглощает нашу третью спутницу, с разорванным горлом.- Алата, - зарычал инк и, выхватив короткий меч, бросился следом, тут же вернувшись, спиной вперед, чтобы впечататься ей же в решетку. Решетка дрогнула, но устояла. Шаги. Раздавшись в темноте, они стали приближаться, угрожая вот-вот войти в круг света от светляка.- Ну все, мне надоело. Не собираюсь я помирать в компании инквизиторов.С этими словами я вцепился левой рукой в один из прутьев, показавшийся более податливым, чем остальные. Прут скрипнул в гнездах, но поддался. Всего чуть-чуть, но поддался. Я напрягся сильнее. Инк, сумев подняться, все еще сжимая в руках оружие, предупредительно выставил его в сторону угрозы.Ну же… прут снова скрипнул, изгибаясь. Еще немного, еще. Рванув его из последних сил, мне удалось вырвать прут из гнезд и оторвать его от поперечной перекладины. Проход. Узкий, но проход.- Идем, - кинул я инку, ужом проскальзывая наружу.Тот обернулся, полез в проем, а я почти сразу же понял, что рослый инквизитор в полном облачении застрянет. Так и вышло. Ругаясь сквозь зубы, тот откинул меч и обеими руками уцепился за прутья, протаскивая себя сквозь прореху. Пролез почти до половины, когда вдруг остановился, дернулся и полез обратно. Не по своей воле, как-то начал догадываться я. То ли по звукам, издаваемым инком, то ли по тому напряжению, которое выступило на его лице, вместе с капельками пота. А… может скормить этой твари последнего, да и шут с ним? Они меня не видели, я их не видел. Да и вообще тут не был. Кому они расскажут?Именно с этими мыслями я вцепился в доспех инка, потянув на себя. Дернул. Какое-то время мы боролись молча, угрожая разорвать красно-черного пополам. Нет. Так просто оно его не отпустит. А судя по запаху крови, не просто так держит за ногу. Черт! Под ногой что-то звякнуло. Меч! Инквизиторский… да блин. Ну ладно.Не отпуская страдальца одной рукой, второй я все же сумел дотянуться до оружия и, наугад, сквозь решетку, ткнул в тварь. Попал, о чем догадался по недовольному, полному ярости воплю.Инк выскользнул через пролом сразу же, едва не погребя меня под собой.- Идем, - я вздернул его на ноги.Но почти сразу же стало понятно, что идти тот не сможет. Чем бы оно ни было, ногу инквизитора оно располосовало будь здоров. Хорошо, если штатные лекари смогут его спасти. Да. Если он доберется до штатных лекарей.Пришлось закидывать почти отключившегося на плечо и тащить на себе. От стен. От монастыря. Туда, к кромке деревьев. Вряд ли день остановит одержимого, но хотелось бы быть просто подальше от его укрытия. В конце концов, я не знаю, насколько сильно я его ранил.Рассвет застиг нас у самой дороги. В паре верст от монастыря. Инка, полулежащего в корнях деревьев. И меня, задающегося вопросом, нафига мне это все вообще нужно? Как мог, я его перевязал при помощи подручных средств, но вот сколько он протянет, зависит только от него самого.- Ты мог меня бросить… - очнулся инквизитор, щурясь от яркого солнца.- Мог… - поморщился я.- Но не бросил, - констатировал тот. – И даже перевязал? Зачем?- Мясо инквизиторов питательно, но на вкус практически несъедобно, - оскалился в ответ, повернувшись к нему своей неживой половиной. – Сюда кто-то едет. Скорей всего они смогут тебя доставить до ближайшего города. Если ты дотянешь. Если это епископ, думаю, ты сам знаешь, что нужно делать.Больше оставаться мне здесь не было необходимости. Не люблю большие компании. Я скрылся в лесу, даже ветки кустов не дрогнули. Я найду выход. В конце концов, найду сильную ведьму, которая освободит меня от проклятия. Я стану нормальным. Обычным. Простым наемником. А не наполовину нежитью, за которой охотится инквизиция. Надеюсь, второй отряд они на меня не повесят. Да и первых не я убил.- Ты очень странная нечисть… - услышал я шепот за спиной, но дослушивать не стал. Ну их, этих инков.

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