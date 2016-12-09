Вечер

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 23:24

Причина: Стилистика автора сохранена.

fagundas Просмотров: 275 Комментарии: 2 +6 Вчера, 23:24 by

Вечер | Кто вечером звонит в дверь?В ту пятницу Тёма, мой парень, позвал меня к себе с ночëвкой, предложил посмотреть ужасы, ну и, видимо, рассчитывал не только на это. Против я не была, поэтому вернувшись домой с университета, быстро собралась, надела юбку покороче, приталенную белую рубашку, накрасилась поярче, набрызгалась духами и на такси рванула к Тëме.Уже не вспомню, что мы там включили, да толком и не смотрели мы на экран телевизора; обжимались и целовались под одеялом полфильма, а весь ужас проходил мимо.Ну, нам тогда так казалось.Дело шло к развязке, мы улеглись на диван, стали не торопясь раздеваться, как вдруг в дверной звонок позвонили. Настойчиво.Продолжительно.Мы сначала с Тёмой подумали, что это вернулись его родители. Они ж в деревню уехали на выходные, а он меня сразу и позвал. Как говорила моя мама: «Кот из дома, мыши в пляс». Однако этот вариант мы быстро откинули. До деревни ехать только по трассе километров 100, а потом по грунтовке ещё пылить, вернуться они бы не успели. Да и зачем им. Магазин по пути в небольшом посёлке есть, всё купить можно, ну и не стали бы они просто так возвращаться. В крайнем случае позвонили бы и предупредили.А в дверь всё звонили...Замотавшись в простыни, мы вдвоём выползли в коридор, проверить кого там так поздно принесло. На часах-то часов 9-10 уже было.В коридоре я на всякий случай спряталась за углом. Мало ли кто там пришёл, да и не хотелось мне Тёмку подставлять, вдруг потом гость родителям наговорит чего. Правда побороть любопытство я не смогла и слегка выглянула из-за стенки.На пороге Тёму встретила низкая дряхлая бабка, как я поняла – соседка. Стоит за порогом, улыбается, как в старом «Психо».– Артёмк, родители дома? – словно старая калитка проскрипела бабка.– Нет, тëть Лид, днём еще в деревню уехали. – растерянно ответил ей Тëма.– Э-э-эх, – противно протянула старуха, – а я у мамы твоей соль попросить хотела.Тут мне стало не по себе. Сколько похожих страшилок я перечитала, и вот, кажется, сама попала в неё.– Соль? Поздновато ж для готовки-то уже. – промямлил Тëма. Его голос задрожал и смешался с неуверенностью.– Да вот блины внучку испечь захотела со сгущёнкой. Сунулась в шкаф, а соли нет.Повисла напряжённая тишина. В воздухе витал вопрос: «Какие на хрен блины?».– Артёмк, а давай я сама возьму ?– неожиданно «проскрипела» бабка, – ты мне скажи, где у вас соль стоит, а пока со своей с*** можешь развлечься. – вдруг сказала карга по-звериному оскалившись.Она знала, что я здесь! Но как?..От страха у меня перехватило дыхание. Лампочка, освещавшая старуху, пару раз моргнула и погасла. Из подъезда повеяло могильным холодом, от чего крупные мурашки табуном прошлись по моему телу.– Не стесняйся, я мигом. – продолжила она, – Ты чего, кстати, мелкую ш*** за углом спрятал? Боишься показать тёте Лиде? – голос бабки исказился, стал каким-то булькающим, потусторонним. Скрюченными руками она потянулась к Тёме.Выйдя из транса, он резко захлопнул входную дверь. Из подъезда донёсся страшный вой, в дверь с силой заколотили. Скинув простыню, я подскочила к порогу, и мы вдвоём навалились на неë.Боже, никогда до этого я ещё так не боялась. Казалось, что сердце либо остановится, либо выскочит из груди. Тогда у двери я впервые молилась, хотя верующей никогда себя не считала.Спустя какое-то время всё вдруг стихло. Пуф, и ни единого звука. Ни шороха. Ничего.Лишь давящая тишина.Переглянувшись, мы немного отошли от двери. Тëма взял со стоявшей рядом тумбы ключи, закрыл все замки и заглянул в глазок.– Никого. – прошептал он, накинув на меня свою простыну. Его руки сильно дрожали.– Что это за херня была? – кое-как выдавила из себя я. На глазах у меня выступили слëзы, адреналин отступал, ноги обмякали.– Я, я не знаю. – тихо отозвался Тёма. Выглядел он как выжатый лимон, руки плетями свисали, плечи поникли. – Пойдём лучше выпьем, у папы оставалось немного водки.В тот вечер у нас ничего не было. Допив алкоголь, мы без сил рухнули спать, забыв выключить телевизор.Что же это было?Этот вопрос я задаю себе уже не первый месяц. Поспешу вас заверить, та бабулька не умерла, как бывает в страшных Интернет историях. Нет. Более того, я её видела после того случая, она приходила к Тёминым родителям в гости, когда я была у него, и вела она себя вполне нормально. Ну как? Нормально для своих 80-ти лет. Вот мы с Тёмкой и думаем, демон что ли в неё вселился. Раньше я над всей этой паранормальщиной посмеивалась, но теперь…Звучит как бред, конечно.Ну а спустя месяц после того вечера Тёма сделал мне предложение. Кто бы мог подумать, что в свои 18 я уже буду замужем.А ещё обзаведусь прядью седых волос.

Ключевые слова: Страх рассказ ужасы авторская история

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