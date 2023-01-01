Хороший день

Vladimir Mirokratov Просмотров: 100 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 07:44 by

Какой же чудесный день! Весело светит солнышко, лаская своими теплыми лучами. Со всех сторон наперебой птички поют. Недавно народившаяся нежно-зеленая листва радует глаз. И запах! Так пахнет только весной. Эх, скинуть бы несколько десятков лет...До заветной скамейки под раскидистым кустом оставалось еще метров двадцать. Перед последним рывком решил немного постоять, опершись обеими руками на костыль. Мучила одышка, немного давило грудь и противно ныло правое колено. Через пол минуты стало полегче. Поковылял дальше. Так, еще, еще, еще немного... Фу-у-ух! С облегчением плюхнулся на сиденье. Еще раз немного отдышался... Ну все, теперь совсем хорошо!Впереди расстилалась гладь большого пруда. Неспешно плавали уточки, по большей части уже разбившиеся на парочки. На противоположном берегу красовалась живописная беседка с лестницей, спускавшейся к самой воде. Правее виднелся горбатый мостик. Слева доносился тихий шум водопада. По периметру - зеленая стена деревьев, сверху - голубой потолок неба. Красота!Я сидел, откинувшись на спинку и, слегка щуря глаза от яркого света, с наслаждением рассматривал окружающий меня мир. Мимо проходили мамочки с колясками... А вот и один папа... Парочка огрей поднялась в воздух и куда-то полетела... О! Какое интересное белоснежное облако. Оно похоже на маленького ангела... Точно. Вот головка, вот круглый животик, чуть согнутые ножки, ручка, а кверху протянулось крылышко, и чуть дальше виднеется второе... Пробежала молоденькая девушка в облегающем спортивном костюме. Констатировал: "хорошенькая фигурка". Ха! Будь помоложе, я бы залип на ней взглядом, особенно на ее средней части. А сейчас - "хорошенькая фигурка" и дальше по сторонам... Старпер - одно слово.Мир вокруг меня непрестанно двигался в своем бесконечном круговороте. Я внимательно наблюдал за ним, но он, казалось, не обращал на меня никакого внимания. Я был ему не интересен... Но... Неожиданно он удостоил меня чести быть замеченным. Он сделал это большими, озорными глазами, обаятельно нагловатыми и обманчиво наивными.Откуда он появился, я не заметил. На вид ему было лет шесть. В коротенькой курточке, джинсах, кроссовках, крепко сжимая в руке вафельный стаканчик с пломбиром. Пристально посмотрел на меня. Потом уселся на край скамейки, свесив ножки. Вожделенно посмотрел на мороженое, затем снова на меня, как будто пытаясь понять, не собирается ли этот дед отнять у него лакомство. Я ответил ему доброжелательным взглядом. Сигнал был моментально понят - опасаться нечего. Рот открылся, обнажив острые зубки, хрустнуло, большой кусок вкуснятины отправился внутрь мальчика. Розовощекое лицо просияло блаженством.У меня, одинокого старика, появилась возможность с кем-нибудь пообщаться и не воспользоваться этим было просто нельзя.- Вкусно?Мальчик снова пристально посмотрел на меня.- А какая вам разница? - в его голоске звучало законное удивление.Ответ меня обескуражил. А ведь и вправду, какое мое дело вкусно ему или нет?- Да так, просто любопытно, - и, чтобы выкрутиться из неловкой ситуации, продолжил, - я, помню, когда был маленький, тоже любил мороженое.- Ну это было давно. Сейчас вам уже ничего не нужно. И мороженое для вас будет невкусным, - он откусил еще кусок.- Это почему?- Потому что вы старенький. Ваше время прошло. И жизнь вам уже не интересна. Она вас уже не держит, - продолжал совершенно спокойно говорить этот маленький засранец, по-видимому, повторяя чьи-то слова.- Да с чего ты это взял?! - возмутился я.- Я это знаю.- Откуда?- Знаю и все.- Наверное, родители тебя этому научили. Кто же еще, - был сделан стандартный вывод, - А ,кстати, где они?- А вам-то какое дело?- Как какое? Такие маленькие дети не должны гулять одни.- Еще чего... - в его голосе появилась нотка призрения, - это кто тут еще маленький?- Ну уж явно не я.- Почему? Вы не большой, а старенький. Это разные вещи. Старенький это тот, кому жизнь уже не нужна, и кому пришло время умирать.- Да, что ты такое говоришь! Я впервые встречаю такого наглого ребенка.- Я правду говорю. А что не так? Вот что вам нужно? - мальчишка был невозмутим.Этот маленький дьяволенок вывел меня из себя. Удивление и раздражение смешались в один большой ком. Все тело трясло нервной дрожью и в груди снова стало давить. Будь моя воля - отвесил бы ему хороший подзатыльник.- Чего бы ты понимал, клоп. Да вот... Да вот... Солнышко светит, цветы пахнут, листочки на деревьях распустились... И все это меня радует... Но тебе этого не понять! Чего надо?.. Чего надо?.. Умный больно для своих годков, как я посмотрю.- Да это лишь остатки былой роскоши, дедуля. И они скоро исчезнут... Радуется он. Колено ноет, одышка замучила, все болит, по ночам не спит, на девчонок внимания не обращает, даже любимые раньше новости по телевизору смотреть не хочется... А тут на весну, последний чахлый позыв к жизни трепыхнулся... Не смешите меня!В его глазах мелькнуло что-то сатанинское. Моя челюсть отвисла, и я неподвижно уставился на него как кролик на удава. Нет, это не ребенок! Это непонятно что под детской личиной! Это какой-то монстр!- Эх, ладно, - он махнул своей маленькой ручонкой и спрыгнул на землю, - хотел вам спокойно сказать, что пришла ваша смерть, но не получилось... Я имею в виду спокойно... Ну, вы меня, в общем, поняли. Прощайте.Он неспешно пошел прочь. Потом внезапно остановился и повернувшись крикнул напоследок: "Но вы не переживайте, для вас это будет даже лучше!""Да пошел ты, гаденыш," - подумал я, но произносить вслух не стал.Настроение испортилось. Яркое солнце слепило глаза так, что трудно было смотреть. В нос бил резкий запах цветов и зелени. По пруду бесцельно плавали глупые утки. В небе плыли стада бесконечных облаков, принимавших самые несуразные формы. Мимо вереницей проходили курицы-мамаши, везя в колясках своих несчастных, рожденных ради собственной прихоти детей, обреченных на страдания и смерть. Мимо опять пробежала молоденькая девица в облегающем костюме, пытающаяся своей филейной частью привлечь внимание самцов. Боль в груди становилась все сильнее и сильнее.***Женщина с встревоженным лицом, одной рукой покачивая коляску, а другой держа около уха телефон, говорила трясущимся голосом: "Скорей пришлите скорую. Здесь пожилой мужчина лежит без сознания... Я видела, он еще недавно сидел. Ой, девушка, похоже он мертвый!.. Нет, я смотреть не буду - я боюсь покойников! Запишите адрес..."Боком, на скамейке, неподвижно лежал грузный старик, в коричневом выцветшем плаще, с одутловатым лицом, синими губами и растрепанными седыми волосами. Рядом валялся костыль.Владимир Мирократов 2022г.

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