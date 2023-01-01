Абстракционизм

Vladimir Mirokratov Просмотров: 159 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 09:46 by

- Глянь, Вер! Ну и мура здесь понавешана! Я сразу даже не обратил внимание!- Где?- Да вон, вон и вон... И вон еще одна... - я стал указывать пальцем на картины, развешанные на стенах ресторана, в котором мы сидели уже часа два.Жена, всматриваясь, немного сощурила глаза.- Аб-страк-ци-о-низм, какой-то - выговорила она с трудом уже заплетающимся языком.- Ага! Абстр... - мой язык заплетался еще больше - Тьфу ты! Без ста граммов и не выговоришь!- Сереж, да ты уже грамм четыреста выпил.- Тем более... В общем одним словом - мазня!Ресторан при нашей гостинице был довольно симпатичным, даже я сказал бы, пафосным. В темных тонах. С колоннами. Пышными люстрами. Большими сервированными столами в окружении кресел и диванов с важно изогнутыми ножками и подлокотниками. На стенах драпировка из бордовой ткани. Пол под мрамор. При входе в зал пара рыцарей с длиннющими мечами. Белоснежная каменная или гипсовая (не понятно) голая дама в античном стиле. Напольные вазы с пластмассовыми цветами. И еще много всякого разнообразного декора, так, что в глазах рябило.Официанты тоже были под стать интерьеру, очень важные... Но угодливые. В белых рубашках с черными бабочками. Без конца подходили и спрашивали: "Все ли у вас хорошо?" или "Хотите еще что-нибудь заказать?" или "Может, еще водочки?" А когда что-то ставили на стол или убирали с него - наклонялись, не сгибая спины, как будто вместо позвоночника им какую палку вставили.Из многочисленных динамиков постоянно звучал однообразный шансон. Нет, не совсем, конечно, однообразный: пел то мужской, то женский голос, то хриплый, то немного сиплый... Всякие там припевчики... И, надо сказать честно, неплохо гармонировал с беленькой, точнее, с ее туманящим эффектом.Во всем этом калейдоскопе поначалу я даже не приметил этих живописных творений. Точнее, заметил, что висят какие-то картины, но какие - сразу не разглядел. Уж очень много было всего и сразу. Но постепенно, после борща со сметанкой, свиной отбивной, жаренной картошечки с грибами и луком, сальцем, солеными огурчиками и, главное, после окончания графинчика с водкой, когда взгляд, вслед за телом, отяготился и стал по долгу задерживаться на всевозможных окружающих объектах... Вот тогда я их и разглядел! И вот они-то мне очень не понравились. Все компоненты окружавшего "салата" как-то вполне уживались друг с другом, но эти художества из разноцветных пятен... Будь я здесь хозяин - убрал бы их к чертовой матери.- С-сереж, - моя икнула, - Ой! Сереж. Ты просто не понимаешь этого искусства. Тут надо... - она задумалась, - тут подготовка нужна, чтобы понять их скрытый смысл. О!- Ну какой, Вер, смысл? Ты чего? Вот иди сюда, - я с трудом встал из-за стола, толкнув его своим не маленьким, а за время трапезы ставшим еще больше, животом.- Ну чего тебе не сидится, Сереж?- Вот объясни мне, дураку, какой здесь тайный смысл? - я расположился напротив ближайшего от нас произведения изобразительного искусства, висевшего над декоративным камином, - кляксы, кляксы, кляксы...Выдернув свой зад из тесноватого для него кресла, Вера подползла ко мне, заранее приняв вид проницательного эксперта.- Что ты здесь видишь? Лично я, кроме разноцветной грязи в рамке, ничего!Сложив руки на объемистой груди, она принялась внимательно рассматривать пятнистое творение. Я же с не меньшим вниманием стал рассматривать ее лицо. К моему удивлению, его выражение стало быстро меняться. Деланная важность исчезла, а на ее месте возникло недоумение, стремительно сменившееся ужасом. Руки перекочевали на пухлые щеки, сплющив их пальцами.- Ой! Какой ужас!- Ты о чем!- А ты, что не видишь, что здесь нарисовано?!- Конечно вижу. Какие-то пятна.- Да ты что?! Здесь же такое изображено... Смотреть страшно!Я уставился на картину, но хоть убей, кроме кучи каких-то пятен ничего не видел.- Да чего ты здесь увидела?Можно было подумать, что она решила меня разыграть, но я-то хорошо знал ее чахлые артистические возможности. Так правдоподобно изобразить испуг она не смогла бы. Натурально испугалась, в этом сомнения не было.- Боже мой, какая жуть!- Да какая?! - я начал раздражаться.- Кого-то раздавила огромная машина... Прямо в месиво... Кажется, женщину...Я вытянул вперед голову, напряженно вглядываясь.- Где женщина?- Да вот же - Верка ткнула пальцем в направлении какой-то разноцветной кляксы.- Хоть убей не вижу!- Ну вон, у нее еще волосы коричневые, видишь?На самом деле на одном конце кляксы было немного коричневого.- Цвет прямо как у твоих...- Тьфу на тебя, зараза!- Да ладно, ладно, успокойся. А где машина?Она показала на какое-то пятно гораздо большего размера, вытянутое, оранжевое с черными включениями.- Ну у тебя и фантазия, Вер! Не ожидал!- Какая к черту фантазия... Еще вот видишь две собаки - одна черная, другая рыжая.Где она указала и вправду были два мазка черного и рыжего цвета. Но чтобы назвать их собаками? Нет, столько я не выпью!- А вот еще какой-то странный мужик стоит. Похоже, чокнутый...Я посмотрел на супругу, изобразив на своем лице максимум доступного мне сарказма.- Так, Вер, тебе сегодня больше не наливаем!- Ой, юморист! - она пошла назад к столу, - Все, хватит эту гадость смотреть.Вся эта ситуация меня завела. Мне очень захотелось разобраться, правда ли тут нарисовано что-то конкретное, а я, совсем тупой, не вижу, или это у моей слишком бурно разыгралось воображение.Как раз к нашему столику в очередной раз направлялся официант.- Послушай, любезный, - я схватил его за руку и притянул к себе, прежде чем он успел открыть рот, - вот только честно... Хорошо?- Конечно, - опешив, сходу согласился тот, даже не поняв, о чем идет речь.- Вот что ты видишь на этой... - я прочертил в воздухе пару кругов свободной рукой, - так сказать, картине. Только не ври!- Да я, по правде, ее никогда и не рассматривал...- А ты рассмотри... Ну попробуй. Ну же!Он на самом деле внимательно на нее посмотрел, наклонил голову немного в одну сторону, потом в другую.- Ну чего?На его лице изобразилось недоумение.- Честно говоря... - начал он протяжно.- Конечно, честно! - перебил я его в нетерпении.- ... ничего определенного.- Вот! Вот и я об этом! Дай пять, - я крепко сжал его руку и начал трясти так, что вместе с ней в движение пришла и добрая половина остальных частей его тела, - слышала, Вер, человек на ней ничего не видит!- Слышу, слышу... Иди уже за стол, - в голосе звучало нескрываемое раздражение.Я заказал еще сто грамм, жена же перешла уже на кофе и "сладенькое" (только сладенького этой стройняшке не хватало!). Тортика ей захотелось... Птичьего молока.Опрокинув очередную стопку, снова направился к картине.- Да что тебя заклинило на ней? - возмутилась супруга, похоже, уже жалея о том, что сказала этому пьяному дураку как есть, а не то, что ему хочется.Стою, смотрю. Внимательно смотрю. Хоть убей, ничего такого не вижу! Машина, труп, собаки, безумец... Где?!В поисках еще одного экспертного мнения стал оглядываться вокруг.О! То, что надо!Через столик от меня, под самой колонной, сидел худосочный мужичек в костюмчике, в очках, с седенькой бородкой клином и очень ловко разделывался с котлетой посредством ножа и вилки. Вот прямо интеллигент-интеллигент, как из старых советских фильмов. Он-то точно должен разбираться в этом... Как его... Абстракционизме.Изобразив обаятельную улыбку, прямиком направился к нему.- Приятного аппетита!- Спасибо.- Уважаемый! - я положил себе на грудь руку, - Тысячу извинений! Помогите! Только на вас надежда. Я смотрю, вы человек интеллигентный, наверняка сведущий в вопросах искусства... Не откажите! Прошу!- Извините, что вы хотите?Я вкратце, но со всяческими культурными оборотами, объяснил суть вопроса. Он, конечно, попытался отказаться. Мол, не специалист в области изобразительного искусства и тому подобное... Но от меня так просто не отделаешься, так что уже через пару минут мы вдвоем стояли у полотна.По его тощему бледному лицу похоже было, что он тужился что-то увидеть, но не мог.- Понимаете, - начал он витиевато издалека, - здесь, похоже, нет какого-то конкретного образа, который автор хотел бы навязать зрителю. В данном случае, по-видимому, он дает нам свободу увидеть то, что мы сами хотим. Это что-то сродни тесту Роршаха, позволяющего как в зеркале отразить свой подсознательный мир.- Извиняюсь, какого Рор-ша-ха... Вы, кажется, так сказали?- Хорошо. Давайте скажем так - облака. Вы в детстве смотрели на облака?- Да.- И вам иногда казалось, что они похожи на какие-то другие вещи? Например: людей, животных и тому подобное?- А-а! Понял. То есть на картине ни фига не нарисовано, а ты видишь то, что сам нафантазировал. Так?- Да. Можно сказать и так, - во всем его облике просияло облегчение из-за появившейся надежды отделаться от навязчивого субъекта, - надеюсь, я вам был полезен?- Огромное, просто огромное спасибо! Сразу видно - человек хорошо образованный. Так мне объяснили, что теперь все ясно как божий день! Вер, слышала? Это все только твои фантазии. Вот так вот.На всякий случай обошел остальные картины... Ну мазня и мазня, ни о чем! На их счет мнения других выяснять уже не стал. И так все понятно.***После ресторана Верка предложила прогуляться по городу, немножко утрамбовать, так сказать, съеденное-выпитое. Мы не спеша бродили по улицам, площадям, набережной... Уже через час это занятие порядком надоело и потянуло назад в гостиницу. Захотелось полежать в номере, посмотреть телик, а там уже и спать пора. Поплелись назад.Наконец за т-образным перекрестком замаячил знакомый парадный вход. В отеле курить было запрещено и я решил сделать это на улице. Достал сигарету. Зажигалка чиркала, плевалась искрой, но, как назло, не загоралась. Жена прошла немного вперед и заметив, что я отстал, остановившись у края тротуара обернулась.- Ну, ты где там, Сереж?!В этот момент слева от нас, через дорогу, я заметил бегущих друг за другом двух дворняг с задранными вверх хвостами: одна - черная, другая - рыжая. В груди щелкнуло неприятное предчувствие. Я застыл.Черная собака, выбрав момент, быстро перебежала пустую дорогу. Рыжая в нерешительности остановилась у края, боязливо поджав хвост. Мимо пронеслось несколько легковых машин. Черная повернулась к подруге в нетерпеливом ожидании, ее морда с открытой пастью так и говорил: "хватит бояться! Делай как я!" Рыжая несколько раз дернулась туда-сюда, даже не глядя по сторонам, но осталась на месте. Пронеслась еще одна машина. За ней замаячил оранжевый КАМАЗ...В этот момент я все понял, но было уже поздно.Когда самосвал был уже совсем рядом, рыжая дура, все так же с поджатым хвостом, внезапно рванула вперед... Водитель выпучив глаза ударил по тормозам и дернул руль вправо... Махина с визгом и гулом вылетела на тротуар смяв Веру и остановилась далеко за перекрестком. Настала тишина. Сигарета выпала изо рта. В нескольких шагах от меня, на асфальте, вместо жены, виднелось какое-то страшное месиво.Вдруг, как по воле зловещего режиссера, из-за угла дома появился грязный, одетый в какую-то дрань, со свалявшейся жидкой растительностью на голове и лице мужичек неопределенного возраста. Он остановился у того, что еще недавно было моей супругой. Склонив голову, внимательно, с любопытством, посмотрел. Потом подошел ко мне, уставившись безумным взглядом и с удивлением изрек полубеззубым ртом: "Абстракционизм какой-то!".Владимир Мирократов 2022г.

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