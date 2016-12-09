Ученица Смерти. Часть 7⁠⁠

Летяга Просмотров: 64 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 12:38 by

Когда вся посуда была вымыта, а с Марины и Смерти были сняты все штрафные санкции, в раю снова забили тревогу. Грешники заполоняли улицы, как пенсионеры базар в социальный день. Эти наглые морды слонялись без пропусков и отработки, вызывали негодование и зависть у праведных постояльцев, перетягивая их таким образом на свою сторону.Пробоину в корабле справедливости дала система безопасности. Всё дело в том, что сторожа главных врат придавило к стулу котом.— Вставай! Вставай, кому говорят! — кричало на него начальство. — У нас там миграционная катастрофа, в Эдем прут все подряд без виз и раскаяния!— Да как я встану, если этот на мне лежит? Вам просто завидно, что он меня выбрал, — показывал охранник на Паганини, который вибрировал у него на коленях и иногда сладко зевал, не открывая глаз.— Это всё вы виноваты! — архангел впился в Смерть гневным взглядом. — Придётся теперь законсервировать Землю, пока весь этот бардак не разгребем!— Что значит «законсервировать»? — испуганно спросила Марина.— Это значит — долгожданный отпуск, — блаженно протянула Смерть.Через пять минут их троих депортировали назад на Землю, где, не покладая рук, продолжал трудиться Мор, про которого все в суматохе забыли.— Я не понимаю! — он схватил Смерть за мантию и, роняя слезы, истерично завопил: — Почему мне так не везет?! В кои-то веки я изобрел настоящую пандемию, по сравнению с которой моя чума из средневековья должна была показаться обычным диатезом! А всем по барабану! Ходят, смеются, отказываются загибаться в муках и умирать! Безобразие и неуважение к чужому труду! — задыхался он от негодования.— Расслабься, диатез. Введён режим бессмертия, мы теперь вне игры.— Бессмертия? Вне игры? Когда я — на пороге триумфа?! — не верил своим ушам Мор. — Я этого так не оставлю!— Хватит ныть! Этим делу не поможешь! — пристыдила его Смерть. — Лично я собираюсь сделать нечто такое, чего никогда раньше не делала! На что у меня не хватало ни духу, ни полномочий!— Уничтожить всю Солнечную систему? — в один голос спросили Мор и Марина.— Нет. Посплю, — сказала Смерть и впервые сняла с черепа капюшон.— Стойте! А что делать нам? — спросила Марина, наблюдая за тем, как Смерть на ходу косой сбила какого-то байкера с мотоцикла.Тот отлетел на несколько метров, словно плюшевая игрушка. После такого от него не должно было остаться и следа, но он встал как ни в чем не бывало, посмотрел по сторонам и в недоумении почесал свою лысую голову.— Делайте что хотите — это не моя печаль, — сказала Смерть, усевшись в седло мотоцикла.Она бросила свою косу на землю и, погазовав для виду, уехала в закат, оставив за собой лишь густой, отныне совершенно безвредный дым.— Но ведь это же здорово, что все теперь бессмертны? — спросила Марина.— Ну как тебе сказать, — Мор задумчиво надул свои худые щёки, — через год люди будут друг у друга на головах стоять.— А что же делать?— Теоретически, если хоть кто-то один умрёт, то всё должно заработать в обычном режиме.— Звучит несложно, — произнесла Марина.В эту же секунду рядом с ними на асфальт шлепнулся потенциальный самоубийца. Он прилетел с двадцать пятого этажа и надеялся превратиться в мокрое пятно — лишь бы не возвращаться в ненавистный офис. В итоге мужчина полежал немного, посмотрел по сторонам, затем ответил на звонок и, понимая, что на работу идти всё же придётся, вызвал такси.— Значит так, без паники! — поднимая с земли косу, скомандовала Марина. — Я за старшую! Будем искать варианты! С чего нам лучше начать? — спросила она у Мора.— Ну, лучше с мест, где сконцентрировано больше всего людей, ходящих рядом со смертью. Туда, где массовое неоправданное отчаяние граничит с безумием. Возможно, в таком месте и будет лазейка. Есть идеи?— Хм, — Марина задумчиво накручивала волосы на палец, — так… У нас сейчас начало марта… Всё тает… Значит, нужно идти к реке!— К реке?— Ага, там любители подледного лова. Отчаяние, безумие, неоправданный риск и вот это вот всё, что вы только что сказали.Мор удивился, но сомневаться в словах Марины не стал, лишь кивнул, и вся команда отправилась в сторону реки.По городу всюду слонялись опьяненные вином и своим бездельем ангелы-хранители. Без их помощи люди были похожи на слепых котят: постоянно оказывались под колесами машин и трамваев, застревали в канализационных люках, попадали под падающие сосульки и совали в рот всё что ни попадя.Мимо Марины на нетвердых ногах прошел ангел Рябова в изодранном кимоно. Он выглядел совершено потерянным, лицо заплыло и покрылось куцей бородой.— Я думала, они все мечтают об отпуске, — Марина удивленно смотрела на происходящее.— Мечтают. Но, как только отпуск начинается, они не знают, чем себя занять, и хотят скорее вернуться на работу. А тут они совершенно бесполезны. Нужно скорее что-то делать.***Ещё издалека на практически растаявшей реке стали заметны неподвижные точки — фигуры рыболовов. Некоторые из них уже отплывали по течению на дрейфующих льдинах и, не замечая этого, с совершенно каменными лицами продолжали безмятежно всматриваться в темные лунки.— Они не боятся на таком тонком льду рыбачить? — спросил удивленный Мор.— Не-а. У меня дед так три раза под лёд уходил и всё равно не бросил рыбалку, пока однажды не утонул.— На рыбалке?— Нет, на Азовском море. Но рыбалка для него всегда была важнее семьи. Я его недавно в раю встретила, так он и там сидит целыми днями с удочкой. Бабка уже другого мужа себе нашла, а дед этого даже не заметил.— Люди… — покачал головой Мор. — Ладно, как будем дейст?..Он не успел договорить, как на льду началось какое-то движение. Один из рыбаков гнался, расталкивая своих коллег, за кем-то быстрым и мелким.«Стой! Стой, гад!» — кричал мужик. Мор напряг зрение и смог разглядеть Паганини, который держал в зубах подлещика.— Он так отчаянно борется за свой улов. Эта рыба — его единственная еда? — спросил Мор у Марины.— Сомневаюсь. Мой дед, например, вообще рыбу не ел. Отдавал обычно соседским котам — как и большинство рыбаков.— А с этим что тогда?— Так ведь уловом еще нужно перед роднёй похвастаться. А потом можно и выбрасывать.В какой-то момент нога рыбака ушла под воду, и он упал плашмя. Лёд под ним раскололся, и мужчина быстро исчез из поля зрения.Рыбацкое братство тут же побросало свои удочки и кинулось на выручку боевому товарищу: мужики кидали веревки, рубили лёд топорами, просили не распугивать рыбу — но всё без толку.— Какой ты молодец, Паганини, ловко придумал, — Мор хотел погладить кота, но тот зашипел в ответ и впился зубами в украденную рыбу.— Что дальше? — спросила Марина.— Ждём.Прошло десять минут, затем еще двадцать. Никто бы не выдержал так долго в ледяной воде. Мор уже потирал руки, планируя перезапуск пандемии, как вдруг рыбак показался на поверхности. Он, словно молодой дельфин, радовался и плескался, а затем выкинул на лёд несколько рыб и что-то крикнул своим товарищам. Через несколько минут все, кто был на льду, бросились в реку прямо в бушлатах и ватниках.— Теперь они не только подледной ловлей будут страдать, но и подводной, — резюмировал Мор. — Есть у вас ещё места, где люди мечтают массово покинуть грешную землю?— Театр современного жанра, — предположила Марина.— Нет, это всё не то, — стучал пальцами по редким зубам Мор.Внезапно вокруг Марины на земле начали огнем вырисовываться какие-то знаки. Послышались голоса: «Смерть, мы призываем тебя! Смерть, приди!» Руки и ноги девушки начали растворяться в черном дыме.Мир исчез. Марина оказалась в каком-то тёмном, густо прокуренном помещении, освещаемом редкими свечами. Вокруг неё стояли люди в черных капюшонах и загробным голосом пели что-то невнятное. Когда Марина полностью материализовалась из воздуха, пение резко прекратилось. В помещении повисла гробовая тишина.— Приветствуем тебя, о Великая владычица подземного царства! — упали ниц люди в капюшонах. — Как прикажешь величать тебя?— М-марина, — удивленно ответила девушка. — А вы кто?— Мы твои адепты. Орден Смерти. По совместительству — главный офис мобильной связи НТС. А где костлявая?— В отпуске, — грустно вздохнула Марина. — Я пока за неё.— Андрей Евгеньевич, что теперь делать? — шептал один из странных людей.— Откуда я знаю, — ответил Андрей Евгеньевич. — В инструкции никакой Марины не было. Но у неё коса. Мало ли какая у них там карьерная иерархия!— Вот ты где! — возник из воздуха Мор с Паганини на руках. — Ушла, не попрощавшись. Кота бросила!— Мяу!— Меня призвали, — оправдывалась Марина.— Кто тебя призвал?— Мои адепты, — показала Марина на преклонивших перед ней колени фанатиков.— Нор-маль-но, — обиженно протянул Мор. — Не успела в должность вступить, а уже свои адепты. У голода — фанаты голодовок и диет, у Раздора — регулярные армии, а у меня кто? Хоть бы один культ бронхита или грибка стопы открыли!— Моя госпожа, что прикажете нам делать? — спросил Андрей Евгеньевич.— Не знаю. А что вам надо?— Вечной жизни! — поднял на Марину свой взгляд адепт. — Хотим пережить всех поставщиков связи!— Не проблема. Вы бессмертны, — спокойно сказала Марина.— То есть как «бессмертны»? — адепты начали нервно перешептываться.— Ну вы просили — получайте.Адепты собрались в круг и снова зашептались:— Тридцать лет мы этому скелету череп полировали и остеохондроз массировали, а тут раз! — и бессмертие. Вдруг обманывает?— Как проверим?— Давайте на Лёне из отдела качества связи, их там всё равно не жалко, — переговаривались между собой сотрудники НТС.Как оказалось, сотрудники НТС умеют издеваться не только над своими абонентами. Лёня стойко выдержал несовместимые с жизнью пытки от отдела техподдержки и смертельные оскорбления от офиса продаж.— Проси что хочешь, о великая Марина, — снова склонились перед ней фанатики.Марина задумалась.— Хочу нормальный тариф по человеческим ценам и с хорошим качеством связи.— Прости, Великая владычица, но это выше наших сил! — плакали адепты.— Тогда откажитесь от вечной жизни ради спасения человечества!— Но… Но как же? Мы ведь только что ее получили! Разве это справедливо?— Я тоже так думала, когда вы мне безлимитный интернет подключили. А через месяц снова забрали.Адепты виновато отводили взгляды.— Что же нам делать? — посмотрела Марина на Мора, которому уже начали подключать просмотр сериалов за один рубль в месяц.— Теоретически можно найти человека, который находится между жизнью и смертью. Если каким-то образом получится уговорить его навсегда оставить своё тело, то может сработать. Только где мы найдем такого добровольца?— Кажется, я знаю одного, — печально улыбнулась Марина. — Адепты, вы же можете отследить, где ваш абонент?— Как два байта об асфальт!***Марина, Мор и сотрудники главного офиса НТС стояли возле больничной койки, на которой лежала девушка, чью жизнь поддерживали специальные аппараты. Паганини сидел у неё на груди и грустно урчал.— Ты уверена, что хочешь этого? — спросил Мор.— Сам же сказал, что, если всё не вернется на свои места, планета будет переполнена и жизнь станет невыносимой.— Да. Но ты не обязана жертвовать собой.— А больше некем, — Марина потянулась к аппарату, который помогал её телу дышать. Возле него с обиженным лицом стоял её пьяный двадцать первый ангел-хранитель и недовольно фыркал.— Стойте! Не нужно! — в палату с криком ворвалась Смерть.На её шее висел вязаный шарф ручной работы, на костлявой руке болталось с десяток фенечек, а сам скелет блестел дорогим кремом и бронзовым загаром. Смерть выглядела выспавшейся и отдохнувшей.— Поздно, — сказала Марина.Сердечные куранты уже отбили последние удары. Мир был спасён, отпуск Смерти прерван, райские врата снова начали принимать посетителей, а адепты впервые поняли своих абонентов — их сейчас так же бессовестно кинули с обещаниями.продолжение следует...Александр Райн

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