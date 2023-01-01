Подержанный ноутбук. Глава 3

pogromist27 Просмотров: 114 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 08:28 by

Домой я возвращался автобусом. Устроившись на свободном месте и положив сумку с ноутбуком на колени, я начал задумываться обо всём, произошедшим со мной. Меня нельзя было назвать ярым материалистом, но я всегда считал, что надо стараться искать разумное объяснение всем невероятным событиям. Наблюдая привычный вид в окно, в голове я строил невообразимое количество теорий, начиная от розыгрыша или социального эксперимента группой лиц или каким-то ненормальным и заканчивая шпионажем, но едва ли хоть какая-то из них могла бы выстроить мало-мальски понятную картину всего произошедшего. Кому-то, по-видимому, очень хотелось, чтобы этот ноутбук оказался у меня. Но все эти странные события: общение с «ботом», причудливый заброшенный дом, моё состояние, похожее на воздействие наркотика, во время пребывания там, и, наконец, жуткое видение при взгляде на испорченную картину... Сам процесс передачи мне ноутбука напоминал какой-то ритуал, и это склоняло объяснение происходящего в пользу того, что продавец был просто ненормальным. А может быть это какая-то религиозная или оккультная секта? Весьма оригинальный способ вербовки. Я предположил, что этот ноутбук не совсем обычный, и на жёстком диске может быть записана какая-то информация, с которой я должен ознакомиться. Это заставило меня бороться со своим любопытством и искушением открыть и включить ноутбук прямо в транспорте. Всё-таки я сдержался и дождался своей остановки.Оказавшись наконец в своей квартире, я глубоко вздохнул и, пройдя в комнату, положил сумку с ноутбуком на кровать. Затем, сидя за столом и покачиваясь в кресле, я еще минуту размышлял над всем происходящим, посматривая на сумку. Наконец решившись, я расстегнул молнию и вытащил своё новенькое устройство. Осмотрев его со всех сторон, открыв и закрыв, я не обнаружил ничего подозрительного и необычного. Поставив его на стол, я нажал кнопку включения питания. Заряд батареи был полным, поэтому к сети я его решил не подключать. Ожидаемо загорелась клавиатурная подсветка, на экране традиционно появлялись загрузочные окна операционной системы Windows. Несмотря на то, что мне уже приходилось загружать систему ранее, я все-равно немного удивился такой обыденности. Машине, полученной при таких странных обстоятельствах, более подходила какая-нибудь известная лишь в узких кругах Linux-сборка или даже некая экспериментальная ОС, в которой непосвященные не смогли бы разобраться. Тем не менее, всё было более чем буднично.Дождавшись появления знакомого всем пользователям рабочего стола Windows, я первым делом начал просматривать все данные на жёстком диске, начиная с пользовательских документов и заканчивая некоторыми системными папками. Мне это удалось довольно быстро, благодаря неприлично шустрой работе системы, от которой я отвык уже очень давно. Но никаких тайных посланий, шифров, загадочных картинок или видеозаписей обнаружено не было. Даже в скрытых папках я ничего не нашёл.Тогда я решил проверить ноутбук мощным корпоративным антивирусом, любезно предоставленным мне моим будущим работодателем. Я всё ещё ожидал подвоха, абсолютно любого: и самых банальных вирусов-майнеров, и серьёзного шпионского кода (во время загрузки системы я также предусмотрительно залепил веб-камеру изолентой).После того, как на экране появилось сообщение о том, что моя машина абсолютно чистая и безопасная, я наконец успокоился и решил превратиться из исследователя-параноика в обычного пользователя. Наслаждаясь тишиной, благодаря полному отсутствию шума вентилятора, я приступил к делу.Настроив интерфейс под себя, скачав необходимые программы и зайдя во все свои аккаунты, в том числе электронную почту, я решил написать продавцу слова благодарности за настолько выгодную покупку. Прочитает он или нет, меня это не особо волновало - для меня вежливость была важна сама по себе.Зайдя в уже знакомое окно моего чата с «ботом», я набрал краткий отзыв и отправил вслед за всеми своими предыдущими сообщениями, где я ранее выражал свое недоумение по поводу отсутствия хозяина в том странном доме. Никто мне так и не ответил, но я особо и не ждал этого. Мне вдруг стало интересно ещё раз глянуть на фотографии, которые вчера мне были присланы прямо через секунду после моего запроса. Пролистывая фото, я начал угадывать знакомую темную комнату, роскошный деревянный стол с белоснежной скатертью. На некоторых снимках было также видно заколоченное окно, однако теперь солнечный свет сквозь щели не просачивался — за окном стояла темень. Таким образом, в момент съемки фото, в комнате царил мрак, и единственным источником освещения была лишь мощная вспышка фотоаппарата, благодаря которой даже в темноте ноутбук был отлично виден со всех сторон. Несмотря на уже весьма странные обстоятельства, при которых я получил этот ноутбук, такое решение продавца фотографировать свой товар для покупателя очень смутило меня, и я начал просматривать каждое фото ещё более внимательно, чтобы понять, в чём дело. Некоторое время я изучал снимки, пролистывая их от начала до конца множество раз, и в конце концов всё понял.... И от этого понимания у меня пробежал холодок по телу.На одной из фотографий был запечатлён раскрытый, включённый ноутбук с рабочим столом на экране. Обратив внимание на дату и время, расположенные в правом нижнем углу, я заметил, что вся «фотосессия» была проведена вчера, как раз в то самое время, когда я общался с ботом. Причём именно в ту же минуту, когда я просил его прислать мне фото! В замешательстве я еще раз проверил чат (в нем фиксировалось время отправки сообщения в точности до секунды). Действительно: я отправил свой запрос в 00:10:05. Бот выслал мне фото в 00:10:06. И системное время на экране ноутбука показывало также 00:10! Как он успел за такое короткое время очень профессионально, с разных ракурсов сделать столько снимков (а их было штук десять), а затем прикрепить их все в тело письма и отправить мне???Ну хорошо, эта странность ещё объяснима: возможно, в момент съемки в системе была выставлена неверная дата. Но потом я заметил ещё более странное фото. С этого же ракурса был снят также открытый ноутбук, но уже в выключенном состоянии. По идее на экране должна отразиться вспышка от фотоаппарата и даже немного силуэт самого фотографа. Но вместо этого на экране было видно лишь отражение противоположной стены... И картины висящей на ней. Того самого неведомого образа, навсегда скрытого под почерневшей краской и так напугавшего меня в том доме.Мне хотелось оторвать взгляд от нее, но я сидел, как прикованный, не в состоянии пошевелить и пальцем. Ощущение ночного морока и нереальности происходящего снова окутало меня. Я никогда не страдал клаустрофобией, но в тот момент я ощущал собственную квартиру темной западней со спертым затхлым воздухом, а окружавшие меня стены - тисками, готовыми схлопнуться в любой момент, замуровав меня и лишив навеки возможности свободно двигаться и дышать. Это состояние было похоже ни на что иное, как на сонный паралич, только происходящий наяву. Я резко замотал головой, и через пару секунд меня наконец немного отпустило. Чувствуя онемение во всём теле и головокружение, я резко закрыл крышку ноутбука, выбежал из своей комнаты на балкон и простоял там несколько минут, ибо мне срочно был нужен глоток свежего воздуха, свободное пространство и ясное чистое небо.За окном был все еще белый день, но время постепенно близилось к вечеру. Летний ветерок обдувал меня, пока я наблюдал за бурлящей жизнью улицей. Уже второй раз за сутки я испытываю эти... «приступы». И всё из-за этой картины. Да что с ней не так? Да, она странная, да, жутковатая, но это всего лишь обычная, старая, почерневшая картина! Хватит так накручивать себя. Мне надо что-то делать с этим самовнушением, а то так и до проблем со здоровьем недалеко. Нужно хоть чем-то отвлечься, послушать музыку, поиграть в игру, почитать руководство по будущей работе в конце концов, ведь я его еще даже не открывал. Но, несмотря на ощущение стыда за свою излишнюю впечатлительность и пугливость, я всё же захотел себя как-то успокоить, чтобы спокойно спать по ночам. Поэтому, наведя себе на кухне чай и собрав волю в кулак, я вновь сел за стол, поставил чашку рядом, открыл ноутбук, и, стараясь особо не смотреть на фотографии, выбрал в меню пункт «переслать», затем нажал поле «кому» и, выбрав нужный контакт из выпадающего списка адресов, начал набирать текст письма.

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