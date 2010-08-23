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Творческие истории

Девочка с шариками

В первый раз я увидел ее, когда мне было шесть лет.
Мы с мамой навещали папу, лежавшего в больнице. Как сейчас помню его худую ссутулившуюся фигуры, осунувшееся с желтоватым оттенком лицо и грустные глаза. Он старался казаться веселым, но у него это плохо получалось.

- Пап, а когда ты вернешься домой?

- Скоро сынок. Вот только сделают мне одну маленькую операцию... Я поправлюсь, и сразу же домой.

Назад шли по многолюдной улице, взявшись за руки. Я ел вкусное мороженое. Ярко светило летнее солнце. Вкруг весело бурлила жизнь... Вдруг мой любопытный взгляд остановился на маленькой девочке с золотистыми волосами, стоявшей в проеме дворовой арки. На ней было коротенькое синее платьице. В руке она держала два шарика на длинных веревочках: один - красный, другой - черный. И лицо... Очень запомнилось ее лицо. Оно улыбалось, но при этом было очень печальным. По щеке, в какой-то момент сильно блеснув, пробежала слеза... Но больше всего поразило то, что она смотрела именно на меня. Глаза в глаза.

Я остановился. Моя ладонь выскользнула из маминой.

- Что случилось?

- Посмотри, какая странная девочка! - я не глядя указал рукой.

- Какая девочка? Где?

За несколько мгновений, на которые я отвернулся, она исчезла.

- Ну там была девочка. Правда! Она смотрела на меня.

- Ну ты у меня симпатичный мальчик. Почему бы на тебя не посмотреть девочке? - улыбнулась мама.

- Но она плакала... И у нее было два воздушных шарика...

- Может третий - лопнул. Вот она и расстроилась...

Несмотря на обещание, папа домой так и не вернулся. Ни через день, ни через два, ни через неделю... Никогда...
Позже я узнал, что у него была тяжелая, уже запущенная онкология. Когда на следующий день, после нашего посещения, его оперировали, он скончался прямо на операционном столе.

***
Шло время. Я вырос. Женился. У меня родилось двое чудесных детей: дочка - старшая и сын - младший. Мама как-то незаметно состарилась. Она, кстати, так и не вышла повторно замуж. Жизнь, полная малых и больших забот, чередующихся радостей и горестей, текла своим чередом. О маленькой девочке с шариками я почти не вспоминал...

В тот день моя жена с детьми уехала в гости к теще. Мама осталась в квартире одна. Вечером, вернувшись с работы, я обнаружил ее лежащей в постели. Правая рука беспомощно свисала с края кровати. Она пыталась что-то сказать мне, но у нее получалось произносить лишь нечленораздельные звуки. Скорая увезла ее в больницу с тяжелым инсультом.

Каждый день мы с Верой, так звали мою жену, ездили к ней. Прошла неделя, но состояние только ухудшалось. На восьмой день я поехал один. У дочки разболелось горло, поднялась температура и моя супруга осталась с ней.

Возвращаясь морозным зимним вечером домой, я вышел из автобуса и пошел через темный безлюдный двор. Дорожка была плохо расчищена. Ноги постоянно проскальзывали и разъезжались в разные стороны. Приходилось постоянно смотреть вниз. В какой-то момент я поднял взгляд и буквально в нескольких шагах, под одиноким тусклым фонарем, увидел... Да, это была та же самая маленькая девочка в коротеньком синем платьице, несмотря на двадцатиградусный мороз... Ее улыбающееся лицо было также печально... По щеке так же стекала слеза... Она так же держала два шарика - красный и черный... И так же пристально смотрела мне в глаза...

- Ты кто?! - выкрикнул я.

Но она не ответила, а повернувшись побежала в темноту, по-детски неуклюже поднимая ножки в маленьких туфельках. Я кинулся за ней, но... через мгновение она исчезла... Просто растворилась в воздухе.

Придя домой, я рассказал об этом жене. Но она решила, что я очень переживаю за маму, сильно измотался за последние дни и... мне это просто показалось.

Ночью позвонили из больницы и, принеся соболезнования, сообщили страшную, но, в принципе, ожидаемую весть.

***
Года сменяли друг друга. Дети выросли. Поступили в институты и закончили их. Пошли работать. Дочка вышла замуж. Мы с супругой отметили серебряную свадьбу...
В один из субботних дней Вера на машине поехала на дачу к подруге, с ночевкой. У нее в институте сложилась дружная девичья компания одногруппниц и с тех пор, несмотря на то, что прошло много лет, осталась традиция - несколько раз в год собираться вместе у кого-нибудь дома, и за бокалом вина душевно общаться, делясь друг с другом тем, что произошло за последнее время.

- Только будь осторожнее. Сегодня обещали дожди. Дорога может быть скользкой...

- Ты же знаешь, дорогой, я всегда осторожна.

Она уехала. Я пропылесосил квартиру. Помыл окна на балконе. Закинул в стирку свои вещи и, с чувством исполненного долга, решил приступить к заслуженному отдыху. Отварил креветок, достал из холодильника бутылку холодненького пивка и приготовился смотреть футбол. Вдруг вспомнил - на кухне под раковиной стоит переполненное ведро с мусором. До начала матча оставалась еще пара минут. Выскочил с пакетом к мусоропроводу и, когда уже собирался взбежать по лестнице назад, остолбенел... Одним пролетом ниже, у лифтов, стояла та самая маленькая девочка, с той же печальной улыбкой, слезой и шариками... По спине пробежались мурашки... Появился страх.

- Ты кто, девочка?

Она опять молчала.

- Только не убегай - с мольбой в голосе обратился я к ней, не двигаясь с места, чтобы не спугнуть.

Но она все равно, внезапно пришла в движение, побежав вниз. Я рванул за ней... Все было тщетно - она опять исчезла.

Заскочив в квартиру, начал судорожно искать телефон... Сначала позвонил жене - она не отвечала. Не теряя время позвонил дочке, она ответила, у нее все было в порядке. Затем сыну - у него тоже все хорошо.

Теперь позвонили мне. Это была подружка жены - Лена. Она спрашивала, не знаю ли я где Вера, а то она до сих пор не приехала и трубку не берет... Слева в груди сильно заныло.

Ближе к вечеру позвонили из полиции...

На скользкой дороге машину занесло и, вылетев на встречную полосу, она попала под фуру...

***
Прошло три года. Я стал дедушкой - у дочки родилась девочка. Сын наконец-то женился. Я до конца так и не оправился после смерти жены.
Безрадостным осенним вечером доплелся до дома. Набрал код на входной двери. Потянул ее на себя...
В подъезде прямо на против меня стояла она... На этот раз я уже сильно не удивился. И даже не стал ни о чем спрашивать. Просто стоял и молча смотрел на нее. Она тоже молчала, как всегда. Но было на этот раз в ней что-то другое. Синее платьице - тоже. Золотистые волосы - те же. Шарики - те же самые. Лицо - тоже. Улыбка... Вот улыбка была другая. Не было в ней прежней печали. Она была радостная... И слезы... - ее тоже не было.

Постояв несколько секунд, она хихикнув... Я впервые услышал от нее хоть какой-то звук! Ловко вывернулась, выбежав на улицу и проскочив вдоль фасада дома, исчезла за углом...

Почему-то я был совершенно спокоен.

Прошел в лифт. Нажал свой этаж. Двери медленно захлопнулись...

В груди снова возникла сильная боль... В последнее время такое уже бывало. Но в этот раз она была сильнее обычного... Внутри что-то затрепыхалось... Изображение перед глазами поплыло, и я очутился в густом тумане. Вдруг вспыхнул яркий белый свет и стало тепло и очень хорошо...

Владимир Мирократов 2022г.

Вчера, 14:56 by Vladimir MirokratovПросмотров: 198Комментарии: 3
+3

Ключевые слова: Девочка шарики смерть вестник авторская история

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Комментарии

#1 написал: serg-kil-inc
Сегодня, 02:11
+1
Онлайн
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Репутация: (14|0)
Публикаций: 20
Комментариев: 2 355
Трогательный рассказ.
Один вопрос: зачем главного героя постоянно предупреждали? Не просто так же появлялась девочка с шариками.
Зарегистрирован: 23.08.2010
     
#2 написал: Ksenya078
Сегодня, 09:10
+1
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Публикаций: 0
Комментариев: 3 072
Грустная история. Так и не узнал, что это была за девочка с шариками. Вроде как предвестник смерти, но почему именно в таком обличии и что означали шарики. Интересно. Огромный плюс за стори, +.
Зарегистрирован: 6.01.2016
      
#3 написал: Vladimir Mirokratov
Сегодня, 10:01
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 1
Спасибо за комментарии!
Возможно девочка не имела субъектности, а была лишь интерфейсом интуиции в сознании героя.
Зарегистрирован: 29.01.2023
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