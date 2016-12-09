Снегурочки

Летяга Просмотров: 128 Комментарии: 2 +3 Вчера, 12:12 by

Таксист наотрез отказался ехать дальше. Но мне-то было НАДО! Теперь я плелась по заметенной мартовским бураном дороге через поле, усеянное невысокими холмиками. По ходу продвижения они превращались в снежные колонны, а когда впереди вырос домик, я разглядела – снежные бабы. Кто-то налепил их целую армию. Чем ближе к жилищу, тем новее скульптуры – женские силуэты, с нелепо нарисованными акварелькой рожицами и пышными грудями.Уже подходя к дому, я столкнулась с его обитателем – помятый мужик с тупым блаженство на лице обнимал снеговика, любовно прижимаясь щекой к дородному бюсту.– Здрасте! Я к бабе Гро'зе. На приём.Мужик вздрогнул. Похлопав рыбьими глазами, он раззявил кривой рот:– Ма-ать!..***Ведьма катала по моей голове яйцо, что-то тихо приговаривая, а я пялилась в окно: мужик облапывал одну скульптуру за другой с завидной страстью.– Он это чего? – не выдержала я.– Ась? – яичко замерло где-то в районе макушки.– Он че делает-то?– Не сбивай, – бабка взяла с подоконника стакан с водой и выбила туда яйцо – чёрная муть с красными сгустками.– Ну, точно! Приворот на тебе! Кто-то решил семью твою разрушить! – бабка перевела взгляд на сынка и тяжело вздохнула. – Да больной он у меня. Хочу, говорит, Снегурочку себе! Мультик что ль увидел. Лепит теперь и лепит. Любовь у него… Что, отворот-то делаем?– Делаем. Я уже заколебалась при виде мужа блевать.***Я вывалилась из хаты когда уже стемнело. Вытащила телефон, попыталась набрать супруга. Нет сигнала! Написала СМС, кинула на удачу, авось долетит. В лицо ударил порыв ветра, на удивление теплый. Я ослабила туго завязанный шарф и поковыляла к полевой дороге.Сильные ручища схватили меня и повалили в снег. Борьба была недолгой: мамкин дурачок, пуская от натуги слюни, стиснул мою шею. В глазах потемнело, и я, царапая из последних сил заросшее седой щетиной лицо, выщелкнулась из реальности.***– Снегурочка… Девочка моя…Я замычала – в мой рот запихали мои же колготки – мотнула головой, пытаясь уйти от лапы, теребящей щеку. Тела я уже не чувствовала – мужик, предварительно раздев, крепко привязал меня к вкопанному в мерзлую землю столбу и теперь уже по плечи облепил податливым весенним снегом.Он увлеченно ваял груди, когда раздался выстрел.– А-ну, отошёл от неё!По глазам резануло ярким лучом фонаря. Дурак повалился на землю, жалобно вереща. На крыльцо вылетела растрепанная ведьма, непонимающе вытаращилась на сына, на меня и моего мужа, стоящего над дураком с пистолетом наперевес.– Антох, – муж, защелкивая на заломленных руках задержанного наручники, быстро говорил в зажатый плечом телефон, – высылай наряд. Тут, в общем, от Прокопьевки в сторону Озерска дорога через поле… Сейчас, родная… – он кинулся ко мне, и принялся отгребать снег. – Чо вылупилась? – рявкнул он бабке. – Он её связал, тащи нож!..***Когда прибыли мужнины коллеги, он осторожно укачивал меня, укутанную в его же пуховик на крыльце дома.– Слыш, Жень, – прохрипела я, – какой же ты у меня красивый…– Что, уже не тошнит? – муж улыбнулся, проявляя на щеках ямочки.Полицаи закидывали дурака в бобик, когда по ступенькам крыльца резво забарабанил первый весенний дождь.– Едрить твою мать… – бабка, сидящая рядом, испуганно перекрестилась.Снег таял точно сахарная вата, сходил со снеговиков, обнажая синие женские головы, плечи, голые тела, примотанные к столбам.– Снегурочки! – радостно воскликнул дурак, приникнув лицом к зарешеченному окну бобика. – Девочки мои!..Автор - Wargoshi.

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