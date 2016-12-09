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Творческие истории

Снегурочки

Таксист наотрез отказался ехать дальше. Но мне-то было НАДО! Теперь я плелась по заметенной мартовским бураном дороге через поле, усеянное невысокими холмиками. По ходу продвижения они превращались в снежные колонны, а когда впереди вырос домик, я разглядела – снежные бабы. Кто-то налепил их целую армию. Чем ближе к жилищу, тем новее скульптуры – женские силуэты, с нелепо нарисованными акварелькой рожицами и пышными грудями.

Уже подходя к дому, я столкнулась с его обитателем – помятый мужик с тупым блаженство на лице обнимал снеговика, любовно прижимаясь щекой к дородному бюсту.

– Здрасте! Я к бабе Гро'зе. На приём.

Мужик вздрогнул. Похлопав рыбьими глазами, он раззявил кривой рот:

– Ма-ать!..

***

Ведьма катала по моей голове яйцо, что-то тихо приговаривая, а я пялилась в окно: мужик облапывал одну скульптуру за другой с завидной страстью.

– Он это чего? – не выдержала я.

– Ась? – яичко замерло где-то в районе макушки.

– Он че делает-то?

– Не сбивай, – бабка взяла с подоконника стакан с водой и выбила туда яйцо – чёрная муть с красными сгустками.

– Ну, точно! Приворот на тебе! Кто-то решил семью твою разрушить! – бабка перевела взгляд на сынка и тяжело вздохнула. – Да больной он у меня. Хочу, говорит, Снегурочку себе! Мультик что ль увидел. Лепит теперь и лепит. Любовь у него… Что, отворот-то делаем?

– Делаем. Я уже заколебалась при виде мужа блевать.

***

Я вывалилась из хаты когда уже стемнело. Вытащила телефон, попыталась набрать супруга. Нет сигнала! Написала СМС, кинула на удачу, авось долетит. В лицо ударил порыв ветра, на удивление теплый. Я ослабила туго завязанный шарф и поковыляла к полевой дороге.

Сильные ручища схватили меня и повалили в снег. Борьба была недолгой: мамкин дурачок, пуская от натуги слюни, стиснул мою шею. В глазах потемнело, и я, царапая из последних сил заросшее седой щетиной лицо, выщелкнулась из реальности.

***

– Снегурочка… Девочка моя…

Я замычала – в мой рот запихали мои же колготки – мотнула головой, пытаясь уйти от лапы, теребящей щеку. Тела я уже не чувствовала – мужик, предварительно раздев, крепко привязал меня к вкопанному в мерзлую землю столбу и теперь уже по плечи облепил податливым весенним снегом.

Он увлеченно ваял груди, когда раздался выстрел.

– А-ну, отошёл от неё!

По глазам резануло ярким лучом фонаря. Дурак повалился на землю, жалобно вереща. На крыльцо вылетела растрепанная ведьма, непонимающе вытаращилась на сына, на меня и моего мужа, стоящего над дураком с пистолетом наперевес.

– Антох, – муж, защелкивая на заломленных руках задержанного наручники, быстро говорил в зажатый плечом телефон, – высылай наряд. Тут, в общем, от Прокопьевки в сторону Озерска дорога через поле… Сейчас, родная… – он кинулся ко мне, и принялся отгребать снег. – Чо вылупилась? – рявкнул он бабке. – Он её связал, тащи нож!..

***

Когда прибыли мужнины коллеги, он осторожно укачивал меня, укутанную в его же пуховик на крыльце дома.

– Слыш, Жень, – прохрипела я, – какой же ты у меня красивый…

– Что, уже не тошнит? – муж улыбнулся, проявляя на щеках ямочки.

Полицаи закидывали дурака в бобик, когда по ступенькам крыльца резво забарабанил первый весенний дождь.

– Едрить твою мать… – бабка, сидящая рядом, испуганно перекрестилась.

Снег таял точно сахарная вата, сходил со снеговиков, обнажая синие женские головы, плечи, голые тела, примотанные к столбам.

– Снегурочки! – радостно воскликнул дурак, приникнув лицом к зарешеченному окну бобика. – Девочки мои!..


Автор - Wargoshi.
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Вчера, 12:12 by ЛетягаПросмотров: 128Комментарии: 2
+3

Ключевые слова: Снег снежные бабы ведьма отворот дурак полиция

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Вчера, 13:36
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (3010|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 6 284
Нормально так дурачок придумал, капец +++++
Зарегистрирован: 9.12.2016
             
#2 написал: зелёное яблочко
Вчера, 19:09
0
Группа: Активные Пользователи
Репутация: Выкл.
Публикаций: 129
Комментариев: 7 029
Страсти то какие.. Хоть и без мистики
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
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