Дело было вечером- Предки наши ещё знали и умели, как с ними бороться. А мы - вот, только сбегать научились, - Семёныч с тоской посмотрел в окно "вахтовки". Вот уже второй час подряд окно "показывало" одну и ту же передачу "В гостях у тундры".
- И что, нет от них никакого спасения? - зябко передёрнул плечами Толик.
- Ну, почему же сразу "Нет". Главное, не расслабляться и не позволять им присосаться. Только эти твари хитрые. Знают, что современный человек расслабляется лишь в цивилизации. Ну, или на отдыхе. Вот и они потянулись поближе к городам. Вот слушайте...
Есть у меня приятель - Володька, ваш ровесник - уж три десятка лет баранку крутит. Дай ему мост - так он и в Антарктиду уедет - в такие дали яблоки возил. Он в таких глухоманях ломался - там мамонты замёрзли, а он чинился и выезжал. А вот поди ж ты - приехал однажды в город. Ну, как в город - в ночлежку в сорока километрах от города. Нет, ты не подумай - не биндюга какая-то. Всё цивильно, всё для людей...
Вот так за разговором мы добрались до аэропорта. Часовые стрелки склонялись на закат, и вершины гор окрасились красно-оранжевым цветом. В этот раз перелёт был коротким. Из Тьмутаракани в Му}{0cpaни c до-о-олгим ожиданием следующего рейса.
Регистрация на рейс, предполётный досмотр. Толкающаяся очередь на посадку, как будто самолёт может улететь сию минуту и, вообще, надо занять лучшие места перед панорамным видом промеж стройных стюардесс. Поэтому разговор продолжился уже высоко в воздухе.
- Так вот, говорю, притащил он свои двадцать тонн фруктов. А база не принимает! Не потому, что испорчены - там всё пучком! А, говорят, мол, рабочий день окончен - грузчики устали, и вообще, мил человек, топай-ка ты отдыхать уже.
Ну, а дальнобою, как известно, далеко ходить не надо - он свой дом, как улитка, с собой возит. Где встал, там и квартира, и кухня, и телевизор с попкорном. Зима - не зима, жара - не жара, а все удобства тоже с собой: двигатель запустил - вот тебе и отопление. Крутилку крутанул - тут тебе и кондиционер. Шторки задвинул - вообще, отель "Пять звёзд". А если ещё где-нибудь на лесной дороге? Или на горном перевале? Люди деньжищи платят, чтобы такие пейзажи увидеть, а Володька всё это бесплатно смотрит.
"Уважаемые пассажиры! Наш самолёт произвёл посадку в славном городе Тьмутпрутьфузадвиженске, благодарим вас за полёт..."
- И храни вас Аннубис, Юпитер и Марадона вместе взятые, - перебил Семёныч речь стюардессы: - Ну, что, парни, нам бы ночь пережить да утром рейс не проспать? Пойдёмте, что ль, пожрём что-нибудь пока в здешнем кафе места не закончились?
- Так вот, Володька, значит, пришёл к себе в кабину - вечерок обещался быть так себе. В меру скучным, в меру нудным. Одного он не учёл: ночлежка-то эта - местным предпринимателем на базе разорившегося колхоза была построена. Ну, и деревенские промышляли потихоньку: кто-то сподобился баньку-сауну срубить, да усталых дальнобойщиков в ней парить. Бабульки и прочие тётки - там снедь нехитрую сготовят: картошечки молодой отварят, огурчиков малосольных - всё не всухомятку шофёр давится. Ну, понятное дело - лес-то рядом, потому всякие чаи травяные, ягоды там, грибочки - после баньки оно самое ж вкуснотища! Для души-то. Душ, кстати, тоже был - не каждая фура может ночь простоять, а помыться нашему брату-бродяге где-то надо.
Словом, это в 90-ых колхоз был разорившимся, и даже волки в него заходить брезговали. А теперь он покрепчал, заматерел. Цивилизацию стал привечать. Ну, там, кому сим-карту прикупить. Бани-прачечные. Парикнахерские, там. Разве что брадобреев ещё не завели. Банкоматы появились опять же. Стоянка - не в чистом поле, с освещением, облагороженная. Охрана там, коммендант, все дела.
Официант принесла наш заказ: салаты, колбасную нарезку, луковые кольца, сырные палочки. Поставила кувшин с соком.
- Горячее ещё подождать придётся, - проворковала она.
- Подождём, родная, - у нас тут ночь длинная, - улыбнулся ей Семёныч.
Ну, словом, хоть и деревня, а всё ж цивилизация. Тут-то Володька и расслабился! В баньку сходил - попарился, разомлел. А твари ж эти - они ж как герпес! Один раз прицепится - считай, пропал человек! На всю жизнь вместе с тобой. И начинается-то оно с малого, а уж как коварно! Тварина эта, когда цепляется, стоит только один глоток сделать - уже остановится не может. И ведь выбирает момент, когда человек распарен, когда ему жарко, когда всё тело всеми фибрами дышит. И вот, всего пара глотков, а уже остановиться нельзя - пока всё не выпьет.
Человеку тогда кажется, что вот она - настоящая жизнь красками заиграла. И ещё ему хочется, понимаете? Когда ж хорошо - мозги-то не соображают ничего. Ну, так уж мы устроены. Физиология, матьиё. А потом смотришь на такого человека, и диву даёшься: да как так-то?! Ведь ещё два часа назад нормальным был, но ты-то тварину не видишь! Она внутри прячется. И внешне перед тобой - друг Володька, а внтури... Внутри - ОН!
- Кто "ОН", Семёныч, ты о ком? - на нас аж оторопь напала.
Официантка принесла горячее и, зазвенев тарелками и приборами, ловко продолжила сервировать стол. Семёныч тяжело вздохнул, и посмотрел на часы. А затем в окно - вечерние зори в горах скоротечны. И за окном уже разлилась непроглядная ночь и где-то вдали вспыхивали огоньки, и не понять было: то ли это звёзды мерцают, то ли сонмы неизвестных зверей алчут себе новых жертв.
Закончив с блюдами, девушка наклонилась к Семёнычу, едва слышно спросив о чём-то. В ответ тот коротко кивнул и опять уставился в окно.
- Семёны-ыч... - напомнил о своём вопросе Толик: - Мы тут, знаешь ли, ждём.
- Пропал Володька-то в тот вечер. Три телефона у него было - ни один не отвечал. Ни жена не могла дозвониться, ни диспетчер. Даже Валька-медичка, которая единственная знала секрет четвёртого володькиного телефона и та оказалась за бортом. Объявился он только на утро: бледный, трясущийся. Мычит только, сказать толком ничего не может. Насилу отпоили его. К вечеру отошёл малёхо. А только - всё, с той ночи изменился человек. Они ж - такие: если к кому прицепятся...
... официантка принесла бутылки, как и обещала, из холодильника. Стекло легонько звякнуло, и тяжёлая капля испарины, не удержавшись, скатилась с крутого бока посудины и впиталась в скатерть. Вздохнула пробка, освобождая тонкий аромат напитка. На миг показалось, что глаза Семёныча сверкнули янтарным светом.
- ... если к кому прицепятся, - продолжал Семёныч внезапно осипшим голосом: - Не отстанут. Хитрые они, твари, только возле цивилизации себя проявляют.
- Да кто "они-то", Семёныч, чего вола тянешь?
- ПИВОСОСЫ!!! - рявкнул Семёныч и присосался к бутылке "Хеннекена". Его острый кадык заходил вверх-вниз словно поршень мощного насоса.
Четыре месяца Семёныч проторчал в Арктике - некем было заменить высококлассного специалиста по сверхтяжёлым подъёмам. Мы отработали своё, уехали на отдых, вернулись и отработали опять, и только тогда руководство отпустило его. Всего на десять дней. Не удивительно, что его пивосос оголодал до безобразия.
Утром пришлось привлекать "тяжёлую артиллерию": помидорный рассол, крепкий кофе и ныряние в сугроб. Зато четыре часа до Москвы прошли под мерное посапывание бригадира.
- Пивососы, они такие... - пробормотал Семёныч, потягивая очередной бокал "Амстела" в кафешке терминала "Домодедово": - Вот только жене доказать ничего не могу - она в их существование не верит.
А вы верите?
Вчера, 16:25 by RudoznatetzПросмотров: 92Комментарии: 2
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