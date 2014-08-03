Дело было вечером

Rudoznatetz Просмотров: 92 Комментарии: 2 +2 Вчера, 16:25 by

- Предки наши ещё знали и умели, как с ними бороться. А мы - вот, только сбегать научились, - Семёныч с тоской посмотрел в окно "вахтовки". Вот уже второй час подряд окно "показывало" одну и ту же передачу "В гостях у тундры".- И что, нет от них никакого спасения? - зябко передёрнул плечами Толик.- Ну, почему же сразу "Нет". Главное, не расслабляться и не позволять им присосаться. Только эти твари хитрые. Знают, что современный человек расслабляется лишь в цивилизации. Ну, или на отдыхе. Вот и они потянулись поближе к городам. Вот слушайте...Есть у меня приятель - Володька, ваш ровесник - уж три десятка лет баранку крутит. Дай ему мост - так он и в Антарктиду уедет - в такие дали яблоки возил. Он в таких глухоманях ломался - там мамонты замёрзли, а он чинился и выезжал. А вот поди ж ты - приехал однажды в город. Ну, как в город - в ночлежку в сорока километрах от города. Нет, ты не подумай - не биндюга какая-то. Всё цивильно, всё для людей...- Так вот, говорю, притащил он свои двадцать тонн фруктов. А база не принимает! Не потому, что испорчены - там всё пучком! А, говорят, мол, рабочий день окончен - грузчики устали, и вообще, мил человек, топай-ка ты отдыхать уже.Ну, а дальнобою, как известно, далеко ходить не надо - он свой дом, как улитка, с собой возит. Где встал, там и квартира, и кухня, и телевизор с попкорном. Зима - не зима, жара - не жара, а все удобства тоже с собой: двигатель запустил - вот тебе и отопление. Крутилку крутанул - тут тебе и кондиционер. Шторки задвинул - вообще, отель "Пять звёзд". А если ещё где-нибудь на лесной дороге? Или на горном перевале? Люди деньжищи платят, чтобы такие пейзажи увидеть, а Володька всё это бесплатно смотрит."Уважаемые пассажиры! Наш самолёт произвёл посадку в славном городе Тьмутпрутьфузадвиженске, благодарим вас за полёт..."- И храни вас Аннубис, Юпитер и Марадона вместе взятые, - перебил Семёныч речь стюардессы: - Ну, что, парни, нам бы ночь пережить да утром рейс не проспать? Пойдёмте, что ль, пожрём что-нибудь пока в здешнем кафе места не закончились?- Так вот, Володька, значит, пришёл к себе в кабину - вечерок обещался быть так себе. В меру скучным, в меру нудным. Одного он не учёл: ночлежка-то эта - местным предпринимателем на базе разорившегося колхоза была построена. Ну, и деревенские промышляли потихоньку: кто-то сподобился баньку-сауну срубить, да усталых дальнобойщиков в ней парить. Бабульки и прочие тётки - там снедь нехитрую сготовят: картошечки молодой отварят, огурчиков малосольных - всё не всухомятку шофёр давится. Ну, понятное дело - лес-то рядом, потому всякие чаи травяные, ягоды там, грибочки - после баньки оно самое ж вкуснотища! Для души-то. Душ, кстати, тоже был - не каждая фура может ночь простоять, а помыться нашему брату-бродяге где-то надо.Словом, это в 90-ых колхоз был разорившимся, и даже волки в него заходить брезговали. А теперь он покрепчал, заматерел. Цивилизацию стал привечать. Ну, там, кому сим-карту прикупить. Бани-прачечные. Парикнахерские, там. Разве что брадобреев ещё не завели. Банкоматы появились опять же. Стоянка - не в чистом поле, с освещением, облагороженная. Охрана там, коммендант, все дела.Ну, словом, хоть и деревня, а всё ж цивилизация. Тут-то Володька и расслабился! В баньку сходил - попарился, разомлел. А твари ж эти - они ж как герпес! Один раз прицепится - считай, пропал человек! На всю жизнь вместе с тобой. И начинается-то оно с малого, а уж как коварно! Тварина эта, когда цепляется, стоит только один глоток сделать - уже остановится не может. И ведь выбирает момент, когда человек распарен, когда ему жарко, когда всё тело всеми фибрами дышит. И вот, всего пара глотков, а уже остановиться нельзя - пока всё не выпьет.Человеку тогда кажется, что вот она - настоящая жизнь красками заиграла. И ещё ему хочется, понимаете? Когда ж хорошо - мозги-то не соображают ничего. Ну, так уж мы устроены. Физиология, матьиё. А потом смотришь на такого человека, и диву даёшься: да как так-то?! Ведь ещё два часа назад нормальным был, но ты-то тварину не видишь! Она внутри прячется. И внешне перед тобой - друг Володька, а внтури... Внутри - ОН!- Кто "ОН", Семёныч, ты о ком? - на нас аж оторопь напала.Закончив с блюдами, девушка наклонилась к Семёнычу, едва слышно спросив о чём-то. В ответ тот коротко кивнул и опять уставился в окно.- Семёны-ыч... - напомнил о своём вопросе Толик: - Мы тут, знаешь ли, ждём.- Пропал Володька-то в тот вечер. Три телефона у него было - ни один не отвечал. Ни жена не могла дозвониться, ни диспетчер. Даже Валька-медичка, которая единственная знала секрет четвёртого володькиного телефона и та оказалась за бортом. Объявился он только на утро: бледный, трясущийся. Мычит только, сказать толком ничего не может. Насилу отпоили его. К вечеру отошёл малёхо. А только - всё, с той ночи изменился человек. Они ж - такие: если к кому прицепятся...... официантка принесла бутылки, как и обещала, из холодильника. Стекло легонько звякнуло, и тяжёлая капля испарины, не удержавшись, скатилась с крутого бока посудины и впиталась в скатерть. Вздохнула пробка, освобождая тонкий аромат напитка. На миг показалось, что глаза Семёныча сверкнули янтарным светом.- ... если к кому прицепятся, - продолжал Семёныч внезапно осипшим голосом: - Не отстанут. Хитрые они, твари, только возле цивилизации себя проявляют.- Да кто "они-то", Семёныч, чего вола тянешь?- рявкнул Семёныч и присосался к бутылке "Хеннекена". Его острый кадык заходил вверх-вниз словно поршень мощного насоса.Четыре месяца Семёныч проторчал в Арктике - некем было заменить высококлассного специалиста по сверхтяжёлым подъёмам. Мы отработали своё, уехали на отдых, вернулись и отработали опять, и только тогда руководство отпустило его. Всего на десять дней. Не удивительно, что его пивосос оголодал до безобразия.Утром пришлось привлекать "тяжёлую артиллерию": помидорный рассол, крепкий кофе и ныряние в сугроб. Зато четыре часа до Москвы прошли под мерное посапывание бригадира.- Пивососы, они такие... - пробормотал Семёныч, потягивая очередной бокал "Амстела" в кафешке терминала "Домодедово": - Вот только жене доказать ничего не могу - она в их существование не верит.А вы верите?

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