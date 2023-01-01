Лесопосадка

Fear in reality Просмотров: 118 Комментарии: 0 +1 Вчера, 14:31 by

В нашем маленьком городке была небольшая лесопосадка. Несколько лет назад там было совершено зверское убийство. Убили 12 летнего мальчика. Его тело было сильно изуродовано, а голову нашли на ветке. Спустя два года убийцу так и не нашли, поэтому многие об этом забыли.Рядом с лесопосадкой был спортивный зал, а рядом с ним футбольное поле. Мы с друзьями любили играть в футбол и часто туда ходили. И однажды вечером мы решили пойти на эту лесопосадку. Нам было интересно посмотреть, что там. Тем более мы думали, убийцы все равно там уже нет. Вскоре мы включили фонарики на телефонах и пошли. Зайдя в лесопосадку, мне сразу показалось, что я слышу чьи-то шаги за спиной… что то коснулось моей спины.Медленно повернувшись, я увидел, что это была обычная дворовая собака, которая встала на задние лапы. Мы её погладили и приласкали. Она направилась вглубь лесопосадки, и мы пошли за ней. Она подошла к старому гаражу. Мы поняли, что это был гараж старого деда Кирилла, который пропал около года назад. Говорили, он был пьяницей и родственников у него не осталось, так что никому не было дела до его пропажи. Когда мы уже подошли к гаражу, дворняга почему-то начала сильно лаять.Гараж стоял заброшенный, и мы решили зайти туда. Внутри был разбросан всякий хлам. Ничего интересного мы не замечали. Тут один из моих друзей ,не смотря под ноги, пошел вперед и поскользнулся. Он зацепился за рядом стоящий шкаф и опрокинул его. Когда он встал, то заметил какую-то дверь в погреб. Открыть её не получалось. Собака, которая была с нами, залаяла на эту дверь. И тут тот самый друг встал на нее и подпрыгнул на нее. Сломав дверь, он полетел вниз. Это было не удивительно, ведь крышка в заброшенном гараже была очень старой, да и мой друг весил килограмм 80 и был 190 см ростом. Его звали Олег, он был Украинец. Убрав обломки, мы увидели нашего друга. На нем не было серьёзных травм. Мы все без раздумий полезли вниз…Погреб на удивление оказался очень просторным. Посветив фонариком на одну из стен, мы увидели лежащий там труп человека. сказать что мы не закричали и испугались, это не сказать ничего. И вдруг из темноты показался чей-то силуэт. Мы увидели высокого человека с черными волосами и всего в крови. Я никогда в своей жизни не понимал, почему в фильмах ужасов на моменте, где герой сталкивается с тварью лицом к лицу, то не может пошевелиться. Я в это не верил, но аналогичная ситуация произошла тогда со мной. Я стоял, дрожа от страха, вдруг, увидев, что все мои друзья стали убегать, я побежал за ними. Это существо не гналось за нами, а лишь мычало что-то несвязное. Выбежав оттуда, я быстро залез по лестнице наверх.Клянусь, я никогда так быстро в своей жизни не бегал. А, кстати, та самая собака бежала с нами. Наконец выбежав с лесопосадки, уже в людном месте мы вызвали полицию. Полиция не нашла того маньяка, но останки деда Кирилла были найдены. Ах да, совсем забыл, эта собака была того самого деда Кирилла, когда он умер, забрать ее было некому, и потому она была бродячей. С тех пор она живет у меня, А лицо того маньяка снится мне в кошмарах.

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