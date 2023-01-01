Кто он?

Vladimir Mirokratov Просмотров: 83 Комментарии: 0 +2 Вчера, 14:21 by

Какой прекрасный день! Но... Судя по удивленным взглядам мрачных прохожих, они не разделяют мою радость. А я не иду, я просто лечу, перепрыгивая большие грязные лужи. Порывы ветра, играя холодными струями дождя, ловко хлещут ими по моему улыбающемуся лицу. Серые стены домов, голые ветви деревьев, ковры раскисших желто-коричневых листьев, низкий потолок свинцовых туч - ото всего исходит веселый праздничный звон. В одной руке болтается пакет с тортом и бутылкой шампанского. В другой, перевернутый кверху дном и бережно прижимаемый к груди, пакет с букетом ее любимых белоснежных роз.Кто она? Ангел, ровно год назад возникший из неоткуда. Я шел по длинной пустынной аллее замершего в ожидании чего-то осеннего парка. Ни шелеста, ни звука шагов... И вдруг - отчетливое чувство, что сзади кто-то есть."Этого не может быть. Если только, бесшумный ниндзя-убийца..." - я саркастически усмехнулся, но все же обернулся.И... Там на самом деле был убийца. Убийца в самом лучшем смысле этого слова. Убийца с любовью и нежностью приведший в исполнение смертный приговор себялюбивому, злобному, абсолютно неспособному к сочувствию монстру, сидевшему внутри меня. Он умер, рухнув в преисподнюю, а жизнь моя поделилась на до и после.От нее во все стороны струился еле уловимый зрением теплый свет, ласково озаряя окружающий мир и удивительным образом меняя весь его смысл. Любовь! Любонька! Моя богиня, чудесным образом пришедшая из неоткуда и занявшая трон Сатаны.- Ты кто? - удивился я.- Я - твоя судьба, - ответила она улыбнувшись.Мы взялись за руки и пошли вместе. Прошел год. Год любви и счастья.Я так и не знаю, откуда она. Не знаю, кто ее родители. Не знаю, с кем она была до меня. Не знаю почти ничего из ее прошлой жизни. Она не любит об этом рассказывать - я не настаиваю. Да и не столь существенны ответы на эти вопросы, ведь самое главное я знаю: я люблю ее, она меня, и мы вместе. А все остальное - мелочи.Кто был раньше я? Некто, фанатично любящий себя и только себя. Все остальное - лишь обстоятельства и средства для достижения своих целей. Я с легкостью предавал, продавал, изменял, вытирая ноги о души других людей. Я использовал их, а потом с легкостью выбрасывал, как ненужную вещь. И мне никого и никогда не было жалко. Я никому не сочувствовал. У меня вообще не было чувств к этим самым другим. Когда я похоронил маму, тут же с кладбища помчался развлекаться к своей новой любовнице. И ничего! Но я не был счастлив. Было хорошо? Да. Но счастья почему-то не было, и это меня немного удивляло и... раздражало.И вдруг ОНА! Чуть поморщит носик - я насторожусь, случайно порежет пальчик - а мой болит, печально задумается - и мне сразу станет грустно, улыбнется чему-то - и я на седьмом небе... Как будто забыл о себе и стал жить ее жизнью. И что удивительно, вопреки всем законам логики - мне от этого так хорошо! Парадокс и только. А дальше больше. Хочется, и чтобы другим тоже было хорошо. Чтобы все люди были счастливы, все живое, весь мир...Наконец-то знакомый подъезд. Взлетаю по лестнице. Нажимаю кнопку звонка. За дверью раздается его веселая трель. В ответ тишина."Интересно. Она же должна быть дома. Может, в ванной и не слышит?"Звоню еще. Опять тишина. Проскользнула легкая тревога.Достаю ключи… Замок щелкнул, дверь открылась."Если кто-то дома, мы всегда закрываем ее изнутри на щеколду!"Крючок, где висел ее плащ пуст. На полу не стоят ее туфельки и сапожки.- Любонька! - зову ее.В ответ опять тишина. Внутри что-то сжалось.Не снимая обуви, захожу в комнату. Бельевой шкаф открыт, перекладины и полки, на которых весели и лежали ее вещи, пусты. И ее ноутбука тоже не видно.Заглядываю в ванную комнату - в стаканчике, на полке под зеркалом, торчит моя зубная щетка, а ее нет.Становиться страшно. Нет никаких ее вещей, только легкий весенний запах ее духов витает в воздухе.Прохожу на кухню... Пакеты падают на пол. На столе лежит половина нашей любимой фотографии, где мы крупным планом вдвоем, прижавшись друг к другу, сияя от счастья, смотрим куда-то вдаль. Но сейчас... только я. Ровная линия разреза прошла, между нами, оставив от Любоньки только локон светлых волос в верхнем левом углу.В голове замутилось."Что случилось?! Я ничего не пойму!"Беру оставшуюся половинку в руки, поворачиваю.На обороте знакомым почерком написано: "Любимый, нам надо расстаться, иначе он убьет тебя. И не ищи меня. Так надо. Видно, в этой жизни быть вместе нам не судьба. Но не волнуйся, милый, мы встретимся потом. Я клянусь тебе."Внезапно открывается невидимый клапан, и я скукоживаюсь, как надувная игрушка, из которой выпустили воздух.- Кто? Кто он? Ты о чем, любимая?! Кто нас может разлучить? Что за чушь!"Это какая-то ерунда! Какая-то ошибка! Нет, я должен найти ее! И никакой ОН мне в этом не помешает!"Я хватаю телефон и нажимаю ее номер.- Данный абонент в сети не зарегистрирован - отвечает безучастный голос.Я повторяю попытки вновь и вновь, но все безрезультатно. Где ее искать я не знаю. Я не знаю адреса, по которому она жила раньше. Я не знаю, где она работает. У нас нет никаких общих знакомых. Так, стоп, вспомнил, я знаю адрес ее электронной почты. Точно! Раз она отключила телефон, надо написать ей письмо. Прямо сейчас. Только не с бухты барахты... Сначала напечатаю в Word, если надо отредактирую, а затем уж перенесу текст и отправлю. Беру ноутбук и начинаю печатать. Руки трясутся нервной дрожью, пальцы то и дело промахиваются и бьют не в те клавиши, порождая на дисплее красные волнистые линии, но я не обращаю на них внимание, решив, что все подправлю, когда напишу до конца.Внутренний голос взахлеб диктует: "Любонька! Любимая моя! Богиня моя! Жизнь моя! Это какая-то страшная ошибка. Быстрее всего меня убьет не какой-то ОН, а разлука с тобой! Вернись! Молю! А с НИМ мы разберемся. Ты только скажи - кто ОН?"Закончив, пробежал текст глазами."Любонька! Оюбимая моя! Бониня моя! Эизнь моя! Это какая-то страшная оштбка. Быстрее всего меня убьео не какой-то ОН, а разлука с тобой! Вернист! Молю! А с НИМ мы разберемсы. Ты только скажи - кто ОН?""Отлично! Теперь исправлю опечатки и отправлю"Первое слово: "Оюбимая", вместо клавиши "л", попал на "о". Второе: "Бониня", здесь вместо "г", попал на "н". Мозг почти автоматически складывает буквы, получается - он."Интересно. Совпадение?" – начинаю, на всякий случай, складывать буквы дальше.Третье слово: "Эизнь", вместо "ж" - "э". Получается: "онэ".Четвертое: "оштбка", вместо "и" - "т". Получается, какое-то: "онэт".Дальше: "убьео", вместо "т" - "о". Получается: "онэто"."Стоп. А кто сказал, что это одно слово, а ни несколько?"Разбиваю на части и получаю: "он это".Возникшая догадка удивляет."Быть может это послание от НЕЕ?!"Остается только два подчеркнутых слова: "вернист" и "разберемсы"."Для имени маловато"Вместо "ь" - "т", и вместо "я" - "ы". "Ты".- Что?! - тишину квартиры разрывает мой отчаянный вскрик.Подобно поезду на стыках рельс, в голове начинает ритмично отстукивать, набирая скорость: "он это ты, он это ты, он это ты..."Снова подхожу к кухонному столу и пристально смотрю на фотографию. Мое лицо, на ней, такое же радостное, но радость эта не добрая, как обычно... Глаза горят торжествующей злобой. Вдруг вспоминается, что и раньше, бывало, такое. Ни с того ни с сего, казалось, что вспыхивали они дьявольским огнем. Я зажмуривался, тряс головой, вновь смотрел... Нет, все нормально, просто показалось. На этот раз проделываю тот же прием. Эффект нулевой. Еще раз... Все тот же гадкий взгляд!- Так значит, ты не умер! Тебя лишь загнали в темное, тесное подземелье, где ты томился, копя неистовую ненависть и набирая силу. Жажда мести грызла тебя все это время. А теперь ты празднуешь победу?! Да?! - цежу я сквозь зубы.Такой злобы я не испытывал уже целый год... Нет, какой год?! Такой не было еще никогда. В припадке ярости захотелось изорвать морду торжествующего зверя, разлучившего меня с любимой, в клочья. Содрать с нее лоскутами кожу, оторвать по мелким кусочкам мышцы, раздробить кости... В иступленном припадке хватаю за горлышко, лежащую в пакете бутылку шампанского и молниеносным движением подняв над головой с бешенной силой опускаю на мерзкий образ. От страшного удара она взрывается фейерверком из бесчисленных стеклянных брызг в облаке пенно-шипящего вина. Но чудо! Фотография остается целой... И эти злобные глаза все так же победно взирают на меня. Схватив ее, близко подношу к лицу.- Ненавижу! - произношу я, шипя и только сейчас замечаю, противную колющую боль в шее.Пощупав, натыкаюсь на что-то твердое. Иду к зеркалу в ванной комнате: справа из горла торчит зеленый осколок, из-под которого быстро струится красная дорожка. Почти рефлекторно выдергиваю его и тут же начинает бить пульсирующий алый фонтанчик.- Так ты все-таки убил меня! - я злобно усмехаюсь, вновь смотря на фотографию, крепко зажатую в руке.ОН так же радостно продолжает взирать на меня.- Тварь, ты же сдохнешь вместе со мной! Ты понимаешь это?!Еще большая радость вспыхивает на его лице.- О! Так ты этого и хотел. Жажда мести в тебе даже превзошла жажду жизни! Браво! Ну что же, тварь, я тоже хочу, чтобы ты сдох! Ради такого можно и умереть! Но знай, жалкое чудовище, ты все равно проиграл. Да, да, ты не ослышался. Я встречусь с ней там, а ты отправишься в ад.Я начинаю сдавленно смеяться. Появляется легкое головокружение. Сажусь на пол, опираясь спиной о дверной косяк. Сил становится все меньше, зрение туманится, теряя резкость, но я продолжаю держать перед собой фотографию, цепляясь за ускользающее сознание. Прежде, чем умру, мне очень хочется увидеть сожаление на его лице... Хотя бы его легкую тень... Хотя бы только намек... Нет, не выходит... Зверь продолжает торжествовать!Владимир Мирократов 2022г.

Ключевые слова: Эгоизм любовь радость внутренний демон смерть авторская история

Другие, подобные истории: