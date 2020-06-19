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Творческие истории

Ученица смерти. Часть 6

Рай оказался не самым гостеприимным местом. Турникеты больно били по коленкам и отказывались пропускать, списки приглашенных Марину не знали и обзывали неприятным словом «понаехавшая», а глава охраны и вовсе вёл себя крайне грубо.

― Грехи есть? ― спрашивал бородатый мужчина, строго глядя прямо в глаза Марине.

― Нет.

― А если найду?

― Она со мной, ― пыталась объяснить Смерть.

Но в ответ услышала лишь:

― Они всегда с тобой. А на эту пропуска нет. Её время ещё не пришло.

― Нам на один день. Пожалуйста, ― умоляла Смерть.

― Цель визита?

― Туризм, ― выпалила Марина. ― Хочу посмотреть, как тут у вас. Я ещё не решила, как остаток жизни провести и куда потом отправляться. Похожу, осмотрюсь, напишу отзывов…

Охранник посмотрел на Смерть совершенно недоумевающим взглядом.

― Мы тут по работе. Нельзя её на Земле без присмотра оставлять, ― виноватым тоном произнесла Смерть, и охранник понимающе кивнул.

Турникет провернулся, райские врата заскрипели и раскрыли свои объятия, наивно радуясь всем гостям подряд.

― Ого, сколько тут всего! ― осматривалась по сторонам Марина. ― Сразу видно ― есть чем заняться. А мы-то что тут делаем?

― Ищем хозяйку кота, ― задумчиво ответила Смерть, внимательно глядя по сторонам. ― Только она может сказать, куда этот мешок проблем сбежал и как его урезонить. Самое главное, ничего тут не трогай, особенно…

― Ой! Яблочки! ― не дослушав, радостно завопила Марина.

― Не трожь! ― крикнула Смерть, но было поздно.

***

― Снова вы? ― удивленно спросил охранник, завидев Марину и Смерть у турникетов.

― Простите, она тут в первый раз и…

― И, походу, в последний. Мне из-за вас влетит теперь!

― Не влетит, валите всё на меня, я отчитаюсь потом перед начальством! ― уговаривала Смерть.

Марина тем временем уже успела высмотреть кого-то из жителей Эдема через металлические прутья забора.

― Ой, Николай Геннадьевич, и вы тут! ― радостно махала она рукой.

― А я думал, здесь приличное место, ― пробубнил худой, седовласый, зашуганный на вид мужчина и поспешил убраться подальше.

― Вы знакомы? ― спросила Смерть, когда они с Мариной снова попали внутрь.

― Ага, помните, я вам рассказывала, как я на права сдавала? Это мой инструктор. Хороший дядька, на пару лет меня старше. Последний раз я его в машине скорой помощи видела ― после моей параллельной парковки.

На секунду Смерти показалось, что её прошиб холодный пот ― стоило ей воочию представить себе эту картину.

***

Второй заход в райские кущи оказался ненамного длительнее. На этот раз Марину изгнали за то, что она заговорила со змеёй и довела ту до истерики.

― Подождите! ― кричала Марина, когда охрана пыталась отцепить её от хвоста рыдающего животного. ― Я ещё не искусилась! Куда надо нажать, чтобы счастье привалило?

После этого случая к райским вратам впервые подключили ток.

***

Смерть уже сто раз пожалела о своей идее, но пути назад не было. Оставлять Марину у турникетов было не менее рискованно, чем тащить внутрь. Была высока опасность, что новички через пять минут общения с ней будут готовы реинкарнировать в тараканов, так и не попав за ворота. Пришлось действовать нелегально и перелезать через забор.

― Мы с вами ― как настоящие ниндзя, ― шептала, перебегая от куста к кусту, Марина.

― Тише будь. Поймают и отправят в…

Смерть хотела было сказать «в ад», но осеклась. Ей было сложно представить такое место, где Марина почувствовала бы себя плохо. В аду наверняка ввели бы карантин и вход по QR-коду, попади туда хоть раз эта бестия.

― В космос отправят, без скафандра, ― выпалила она первое, что пришло в череп.

― Ужас какой! Кстати, давно хотела спросить, а вы на других планетах тоже работаете?

― У каждого филиала свои сотрудники.

― Интересно, а помощники им нужны? ― задумалась Марина.

― Не отвлекайся!

***

Рай был похож на детский сад ― только для всех возрастов. Люди тут ходили группами, был неограниченный тихий час, прогулки, все виды творческих кружков, каждый день ― концертная и новогодняя программы с известными личностями, включая настоящего Деда Мороза.

Люди улыбались и чувствовали себя абсолютно счастливыми. В кинотеатрах показывали «Титаник-2» и «Хатико: Долгожданная встреча». А ещё всюду ходили вооруженные ангелы и высматривали в толпе нелегалов.

― Я сейчас попробую поспрашивать о нашей женщине, а ты веди себя естественно и, ради всего святого, ни привлекай внимания. Иди вон, ― Смерть оглянулась по сторонам, ― в лото поиграй, ― показала она на уютные столики в тени вечно цветущей сакуры.

Марина радостно ускакала в сторону столов, а Смерть тем временем начала наводить справки. За пару часов удалось выяснить немногое: женщина эта не стала встречаться с родственниками во избежание депортации на почве старого квартирного вопроса, посетила три концерта Паганини и перешла на творчество Вивальди, в чью честь назвала попугая. Смерть уже почти смогла выбить точный адрес у парочки ангелов, вооруженных огненными мечами, когда со стороны столиков послышались истошные крики.

Подбежав вместе с блюстителями закона к сакуре, Смерть увидела Марину, которую за руки и ноги держали пятеро.

― Неслыханно! Она нечестно играет! Подсматривает и подтасовывает, представляете? ― кричали наперебой женщины и мужчины, которых Марина обошла на несколько кругов и ещё умудрилась ввести в игру ставки.

― Опустите, или я вам барабанными палочками по барабанными перепонкам настучу, ― верещала Марина.

― Да что же это такое?! ― взбесилась Смерть и вытащила из-за спины косу, отчего все разом отпрянули. ― На пять минут тебя оставить нельзя! Это ж надо додуматься ― жульничать в раю! Всё, плевать! Забирайте, депортируйте, ставьте свои штампы! Надоело! Увольняюсь! ― бросила она косу на траву, отчего та махом завяла.

― Семёнова, ты, что ли? ― спросил один из ангелов-стражей, увидев Марину.

― Мы знакомы? ― спросила она, потирая запястья.

― Ко-неч-но! Я твой четырнадцатый ангел-хранитель. Меня пять лет назад в должности из-за тебя понизили.

― Ч-ч-ч-четырнадцатый? Пять лет назад? ― переспросила Смерть.

― Ага. У нас половина отдела через Марину прошло. Она тут что-то вроде местной легенды. Кого уволили, кого понизили, кого с позором изгнали… Но ничего, мы не жалуемся. Лучше уж так, чем с ней дела иметь, ― усмехнулся он.

― А вам стажеры не нужны? ― с надеждой в голосе поинтересовалась Смерть.

― Нет, но за жульничество и за проникновение без пропуска придётся вас наказать.

― В космос?! ― испуганно спросила Марина.

― Чего? ― переспросил Ангел. ― Нет, какой космос ― на общественные работы.

― Вы ничего не перепутали? ― Смерть посмотрела на ангелов с высоты своего служебного положения. ― Знаете, кого на общественные работы посылать собираетесь?

― Знаем, ― спокойно ответил Ангел. ― А знаете, что бывает за незаконное пересечение границ и жульничество в лото? Высшая степень наказания! Особенно за лото.

― Так я-то тут при чём? ― недоумевала Смерть.

― Она сейчас под вашей ответственностью, ― намекнул Ангел на Марину.

От злости Смерть была готова в одиночку начать апокалипсис, но вместо этого лишь промямлила: ― Что там у вас за работы?

― Да, что там за работы? ― в нетерпении переспросила Марина.

Девушка была настроена более оптимистично, чем её начальница. Марина в красках представляла себе выгул единорогов, стрижку снежных облаков или ещё какие райские делишки, но по факту их ждало два миллиона грязных тарелок с налипшей на них манной кашей, которые требовалось отмыть к обеду.

― Когда мы вернемся обратно, я лично прослежу за тем, чтобы ты прожила лет семьсот и никогда не попадалась мне, ― грозно бубнила Смерть.

Марина не понимала: угроза это или похвала, но на всякий случай сказала спасибо.

― Ой, и вы тут? ― послышался чей-то радостный голос.

― Добрый день! ― поздоровалась в ответ Марина. ― Рада вас видеть, как поживаете?

― Господи, кого она там еще встретила? ― продолжала ворчать Смерть, вытирая очередную тарелку.

― Поживаю неплохо, загремела только вот на общественные работы…

― И мы! ― радостно ответила Марина. ― Я в лото жульничала!

― Свят-свят, ― отошла от неё женщина. ― Страшные вещи говорите. У меня всё проще. Сходила я на концерт этого Паганини, и знаете что?

― Что?

― Оказался пренеприятнейшим типом. Мой Паганини куда лучше и талантливее. Я этому индюку напыщенному так и сказала. И вот я здесь.

Смерть не могла поверить своим ушным проходам.

― Так вот вы где! ― закричала Смерть, повернувшись к хозяйке кота. Та от испуга выронила тарелку.

― Ох, мама дорогая, чуть еще один инфаркт не случился, ― схватилась женщина за небьющееся сердце.

― Вы не переживайте, зато вас потом в космос отправят, ― успокаивала её Марина.

― Вы должны помочь нам найти вашего лохматого засранца! ― сказала Смерть, отложив грязную тарелку в сторону.

― Ой! А что, мой Паганинчик пропал?! ― распереживалась женщина.

― Да, вы знаете, он у вас такой молодец, его ответственным за апокалипсис назначили! ― хвасталась котом Марина.

— Это он может. Вы бы знали, что он творил, когда я ему наполнитель сменила…

― Хватит! ― рявкнула Смерть. ― Собирайтесь, мы идём искать кота.

― Шутите? Сбежать из рая? Меня Маргаритой зовут, а не Евой. Либо ищите мне Адама в его фирменном костюме, либо я остаюсь.

― Если не пойдёте, его убьют Голод и Раздор!

― Как убьют? ― спохватилась Марина.

― Хах, голод ― скажете тоже. Если мой кот захочет есть, поверьте, он найдёт способ, ― ответила Маргарита.

― Этого я и боюсь. Надо идти, срочно!

― Хорошо, ради моего милого котика я готова на всё, ― вздохнула женщина и вытерла руки.

― Как мы отсюда уйдём? ― спросила Марина.

― Так же, как в прошлый раз. Яблоко ― самый быстрый способ.

Марина кивнула и поспешила к дереву. По пути она сыграла партию в морской бой, чтобы закрепить успех.

***

Не прошло и тысячелетия, как все трое спустились на землю, где уже вовсю царил хаос. Апокалипсис шёл полным ходом. Неуловимый кот оказался настоящим виртуозом и в одиночку смог рассорить больше половины населения планеты. Голод и Раздор ловили его по всем континентам на лазерный прицел, кошачью мяту и влажный корм ― но всё безрезультатно.

― Вот это да, ― цокала языком Маргарита, ― совсем вы его распустили.

― Есть идеи, как это остановить? ― с надеждой спросила Смерть.

― Есть. Нам нужно несколько вёдер, швабры и полмешка хлорки, ― командовала Маргарита.

Через пять минут всё было на месте.

― Боюсь, что так быстро мы всё не отмоем, ― засомневалась Марина.

― Главное ― начать. Паганини этот запах с ума сводит, ― говоря это, Маргарита высыпала хлорку в ведро. ― Вот увидите, через пять минут прибе… ― Она не успела договорить, как из разных углов начали мигать кошачьи глаза. ― Ну вот, уже действует.

Тряпки были вымочены в растворе, а затем опущены на асфальт. Марина, Смерть и Маргарита начали отмывать Землю от стихийных последствий.

― Кис-кис-кис, ― звала хозяйка кота.

Из земли вырывался небольшой вулкан, с неба сыпался пепел, сверкала молния, с чьего-то балкона, пуская слюни, летел Паганини.

― Ах ты, засранец такой! ― Маргарита поймала кота на лету и начала его ругать и тыкать носом в апокалипсис. ― Кто это сделал? Кто плохо себя вёл?

Кот не произносил ни звука, лишь виновато сопел, за что быстро был прощён и награждён любимым премиум-кормом.

― Вы чего нам тут конец света портите? ― взревел возникший из воздуха Стрёмный. За его спиной стояли уставшие и недовольные Голод и Раздор. ― Быстро отпустите Генерала!

― Он наказан! ― рявкнула в ответ Маргарита.

― Сейчас я сам вас накажу! ― в руках Стрёмного возникло адское оружие неведомой силы.

Марина, Паганини, Смерть и Маргарита сгруппировались и готовы были принять удар, как вдруг рядом с ними с неба упал столб яркого света и вниз спустилась целая армия ангелов и архангелов. В одной руке каждый из них держал огненный меч, а в другой ― средство для мытья посуды.

― Я не понял, ― заявил главный из Небесной Рати, ― вы что тут устроили? ― он обращался ко всем сразу. ― И почему посуду не домыли? ―бросил он хмурый взор на беглецов.

― Нужно было остановить конец света, ― взяла слово Марина.

― Это не оправдание! ― рявкнул главнокомандующий. ― Значит, так. Этих троих и кота ― обратно на кухню. Им теперь и после обеда работать, а этих… ― он взглянул на Стрёмного, Голода и Раздора и задумался. ― А этих ― в космос, ― скомандовал он. ― Без скафандра.

***

― И что теперь? ― спросила Марина, когда они домывали последнюю партию тарелок.

― Теперь пора тебя возвращать к жизни, ― устало заявила Смерть и выдавила последнюю каплю моющего средства на губку.

продолжение следует...

Александр Райн
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Сегодня, 15:45 by ЛетягаПросмотров: 114Комментарии: 1
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Ключевые слова: Смерть Марина Рай кот яюлочки

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Комментарии

#1 написал: Слепой стрелец
Сегодня, 17:31
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Здорово, туристы на тот свет, тут главное чтобы оттуда, сюда путевки не продавали. За продолжение +
Зарегистрирован: 19.06.2020
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