Ученица смерти. Часть 6

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Рай оказался не самым гостеприимным местом. Турникеты больно били по коленкам и отказывались пропускать, списки приглашенных Марину не знали и обзывали неприятным словом «понаехавшая», а глава охраны и вовсе вёл себя крайне грубо.― Грехи есть? ― спрашивал бородатый мужчина, строго глядя прямо в глаза Марине.― Нет.― А если найду?― Она со мной, ― пыталась объяснить Смерть.Но в ответ услышала лишь:― Они всегда с тобой. А на эту пропуска нет. Её время ещё не пришло.― Нам на один день. Пожалуйста, ― умоляла Смерть.― Цель визита?― Туризм, ― выпалила Марина. ― Хочу посмотреть, как тут у вас. Я ещё не решила, как остаток жизни провести и куда потом отправляться. Похожу, осмотрюсь, напишу отзывов…Охранник посмотрел на Смерть совершенно недоумевающим взглядом.― Мы тут по работе. Нельзя её на Земле без присмотра оставлять, ― виноватым тоном произнесла Смерть, и охранник понимающе кивнул.Турникет провернулся, райские врата заскрипели и раскрыли свои объятия, наивно радуясь всем гостям подряд.― Ого, сколько тут всего! ― осматривалась по сторонам Марина. ― Сразу видно ― есть чем заняться. А мы-то что тут делаем?― Ищем хозяйку кота, ― задумчиво ответила Смерть, внимательно глядя по сторонам. ― Только она может сказать, куда этот мешок проблем сбежал и как его урезонить. Самое главное, ничего тут не трогай, особенно…― Ой! Яблочки! ― не дослушав, радостно завопила Марина.― Не трожь! ― крикнула Смерть, но было поздно.***― Снова вы? ― удивленно спросил охранник, завидев Марину и Смерть у турникетов.― Простите, она тут в первый раз и…― И, походу, в последний. Мне из-за вас влетит теперь!― Не влетит, валите всё на меня, я отчитаюсь потом перед начальством! ― уговаривала Смерть.Марина тем временем уже успела высмотреть кого-то из жителей Эдема через металлические прутья забора.― Ой, Николай Геннадьевич, и вы тут! ― радостно махала она рукой.― А я думал, здесь приличное место, ― пробубнил худой, седовласый, зашуганный на вид мужчина и поспешил убраться подальше.― Вы знакомы? ― спросила Смерть, когда они с Мариной снова попали внутрь.― Ага, помните, я вам рассказывала, как я на права сдавала? Это мой инструктор. Хороший дядька, на пару лет меня старше. Последний раз я его в машине скорой помощи видела ― после моей параллельной парковки.На секунду Смерти показалось, что её прошиб холодный пот ― стоило ей воочию представить себе эту картину.***Второй заход в райские кущи оказался ненамного длительнее. На этот раз Марину изгнали за то, что она заговорила со змеёй и довела ту до истерики.― Подождите! ― кричала Марина, когда охрана пыталась отцепить её от хвоста рыдающего животного. ― Я ещё не искусилась! Куда надо нажать, чтобы счастье привалило?После этого случая к райским вратам впервые подключили ток.***Смерть уже сто раз пожалела о своей идее, но пути назад не было. Оставлять Марину у турникетов было не менее рискованно, чем тащить внутрь. Была высока опасность, что новички через пять минут общения с ней будут готовы реинкарнировать в тараканов, так и не попав за ворота. Пришлось действовать нелегально и перелезать через забор.― Мы с вами ― как настоящие ниндзя, ― шептала, перебегая от куста к кусту, Марина.― Тише будь. Поймают и отправят в…Смерть хотела было сказать «в ад», но осеклась. Ей было сложно представить такое место, где Марина почувствовала бы себя плохо. В аду наверняка ввели бы карантин и вход по QR-коду, попади туда хоть раз эта бестия.― В космос отправят, без скафандра, ― выпалила она первое, что пришло в череп.― Ужас какой! Кстати, давно хотела спросить, а вы на других планетах тоже работаете?― У каждого филиала свои сотрудники.― Интересно, а помощники им нужны? ― задумалась Марина.― Не отвлекайся!***Рай был похож на детский сад ― только для всех возрастов. Люди тут ходили группами, был неограниченный тихий час, прогулки, все виды творческих кружков, каждый день ― концертная и новогодняя программы с известными личностями, включая настоящего Деда Мороза.Люди улыбались и чувствовали себя абсолютно счастливыми. В кинотеатрах показывали «Титаник-2» и «Хатико: Долгожданная встреча». А ещё всюду ходили вооруженные ангелы и высматривали в толпе нелегалов.― Я сейчас попробую поспрашивать о нашей женщине, а ты веди себя естественно и, ради всего святого, ни привлекай внимания. Иди вон, ― Смерть оглянулась по сторонам, ― в лото поиграй, ― показала она на уютные столики в тени вечно цветущей сакуры.Марина радостно ускакала в сторону столов, а Смерть тем временем начала наводить справки. За пару часов удалось выяснить немногое: женщина эта не стала встречаться с родственниками во избежание депортации на почве старого квартирного вопроса, посетила три концерта Паганини и перешла на творчество Вивальди, в чью честь назвала попугая. Смерть уже почти смогла выбить точный адрес у парочки ангелов, вооруженных огненными мечами, когда со стороны столиков послышались истошные крики.Подбежав вместе с блюстителями закона к сакуре, Смерть увидела Марину, которую за руки и ноги держали пятеро.― Неслыханно! Она нечестно играет! Подсматривает и подтасовывает, представляете? ― кричали наперебой женщины и мужчины, которых Марина обошла на несколько кругов и ещё умудрилась ввести в игру ставки.― Опустите, или я вам барабанными палочками по барабанными перепонкам настучу, ― верещала Марина.― Да что же это такое?! ― взбесилась Смерть и вытащила из-за спины косу, отчего все разом отпрянули. ― На пять минут тебя оставить нельзя! Это ж надо додуматься ― жульничать в раю! Всё, плевать! Забирайте, депортируйте, ставьте свои штампы! Надоело! Увольняюсь! ― бросила она косу на траву, отчего та махом завяла.― Семёнова, ты, что ли? ― спросил один из ангелов-стражей, увидев Марину.― Мы знакомы? ― спросила она, потирая запястья.― Ко-неч-но! Я твой четырнадцатый ангел-хранитель. Меня пять лет назад в должности из-за тебя понизили.― Ч-ч-ч-четырнадцатый? Пять лет назад? ― переспросила Смерть.― Ага. У нас половина отдела через Марину прошло. Она тут что-то вроде местной легенды. Кого уволили, кого понизили, кого с позором изгнали… Но ничего, мы не жалуемся. Лучше уж так, чем с ней дела иметь, ― усмехнулся он.― А вам стажеры не нужны? ― с надеждой в голосе поинтересовалась Смерть.― Нет, но за жульничество и за проникновение без пропуска придётся вас наказать.― В космос?! ― испуганно спросила Марина.― Чего? ― переспросил Ангел. ― Нет, какой космос ― на общественные работы.― Вы ничего не перепутали? ― Смерть посмотрела на ангелов с высоты своего служебного положения. ― Знаете, кого на общественные работы посылать собираетесь?― Знаем, ― спокойно ответил Ангел. ― А знаете, что бывает за незаконное пересечение границ и жульничество в лото? Высшая степень наказания! Особенно за лото.― Так я-то тут при чём? ― недоумевала Смерть.― Она сейчас под вашей ответственностью, ― намекнул Ангел на Марину.От злости Смерть была готова в одиночку начать апокалипсис, но вместо этого лишь промямлила: ― Что там у вас за работы?― Да, что там за работы? ― в нетерпении переспросила Марина.Девушка была настроена более оптимистично, чем её начальница. Марина в красках представляла себе выгул единорогов, стрижку снежных облаков или ещё какие райские делишки, но по факту их ждало два миллиона грязных тарелок с налипшей на них манной кашей, которые требовалось отмыть к обеду.― Когда мы вернемся обратно, я лично прослежу за тем, чтобы ты прожила лет семьсот и никогда не попадалась мне, ― грозно бубнила Смерть.Марина не понимала: угроза это или похвала, но на всякий случай сказала спасибо.― Ой, и вы тут? ― послышался чей-то радостный голос.― Добрый день! ― поздоровалась в ответ Марина. ― Рада вас видеть, как поживаете?― Господи, кого она там еще встретила? ― продолжала ворчать Смерть, вытирая очередную тарелку.― Поживаю неплохо, загремела только вот на общественные работы…― И мы! ― радостно ответила Марина. ― Я в лото жульничала!― Свят-свят, ― отошла от неё женщина. ― Страшные вещи говорите. У меня всё проще. Сходила я на концерт этого Паганини, и знаете что?― Что?― Оказался пренеприятнейшим типом. Мой Паганини куда лучше и талантливее. Я этому индюку напыщенному так и сказала. И вот я здесь.Смерть не могла поверить своим ушным проходам.― Так вот вы где! ― закричала Смерть, повернувшись к хозяйке кота. Та от испуга выронила тарелку.― Ох, мама дорогая, чуть еще один инфаркт не случился, ― схватилась женщина за небьющееся сердце.― Вы не переживайте, зато вас потом в космос отправят, ― успокаивала её Марина.― Вы должны помочь нам найти вашего лохматого засранца! ― сказала Смерть, отложив грязную тарелку в сторону.― Ой! А что, мой Паганинчик пропал?! ― распереживалась женщина.― Да, вы знаете, он у вас такой молодец, его ответственным за апокалипсис назначили! ― хвасталась котом Марина.— Это он может. Вы бы знали, что он творил, когда я ему наполнитель сменила…― Хватит! ― рявкнула Смерть. ― Собирайтесь, мы идём искать кота.― Шутите? Сбежать из рая? Меня Маргаритой зовут, а не Евой. Либо ищите мне Адама в его фирменном костюме, либо я остаюсь.― Если не пойдёте, его убьют Голод и Раздор!― Как убьют? ― спохватилась Марина.― Хах, голод ― скажете тоже. Если мой кот захочет есть, поверьте, он найдёт способ, ― ответила Маргарита.― Этого я и боюсь. Надо идти, срочно!― Хорошо, ради моего милого котика я готова на всё, ― вздохнула женщина и вытерла руки.― Как мы отсюда уйдём? ― спросила Марина.― Так же, как в прошлый раз. Яблоко ― самый быстрый способ.Марина кивнула и поспешила к дереву. По пути она сыграла партию в морской бой, чтобы закрепить успех.***Не прошло и тысячелетия, как все трое спустились на землю, где уже вовсю царил хаос. Апокалипсис шёл полным ходом. Неуловимый кот оказался настоящим виртуозом и в одиночку смог рассорить больше половины населения планеты. Голод и Раздор ловили его по всем континентам на лазерный прицел, кошачью мяту и влажный корм ― но всё безрезультатно.― Вот это да, ― цокала языком Маргарита, ― совсем вы его распустили.― Есть идеи, как это остановить? ― с надеждой спросила Смерть.― Есть. Нам нужно несколько вёдер, швабры и полмешка хлорки, ― командовала Маргарита.Через пять минут всё было на месте.― Боюсь, что так быстро мы всё не отмоем, ― засомневалась Марина.― Главное ― начать. Паганини этот запах с ума сводит, ― говоря это, Маргарита высыпала хлорку в ведро. ― Вот увидите, через пять минут прибе… ― Она не успела договорить, как из разных углов начали мигать кошачьи глаза. ― Ну вот, уже действует.Тряпки были вымочены в растворе, а затем опущены на асфальт. Марина, Смерть и Маргарита начали отмывать Землю от стихийных последствий.― Кис-кис-кис, ― звала хозяйка кота.Из земли вырывался небольшой вулкан, с неба сыпался пепел, сверкала молния, с чьего-то балкона, пуская слюни, летел Паганини.― Ах ты, засранец такой! ― Маргарита поймала кота на лету и начала его ругать и тыкать носом в апокалипсис. ― Кто это сделал? Кто плохо себя вёл?Кот не произносил ни звука, лишь виновато сопел, за что быстро был прощён и награждён любимым премиум-кормом.― Вы чего нам тут конец света портите? ― взревел возникший из воздуха Стрёмный. За его спиной стояли уставшие и недовольные Голод и Раздор. ― Быстро отпустите Генерала!― Он наказан! ― рявкнула в ответ Маргарита.― Сейчас я сам вас накажу! ― в руках Стрёмного возникло адское оружие неведомой силы.Марина, Паганини, Смерть и Маргарита сгруппировались и готовы были принять удар, как вдруг рядом с ними с неба упал столб яркого света и вниз спустилась целая армия ангелов и архангелов. В одной руке каждый из них держал огненный меч, а в другой ― средство для мытья посуды.― Я не понял, ― заявил главный из Небесной Рати, ― вы что тут устроили? ― он обращался ко всем сразу. ― И почему посуду не домыли? ―бросил он хмурый взор на беглецов.― Нужно было остановить конец света, ― взяла слово Марина.― Это не оправдание! ― рявкнул главнокомандующий. ― Значит, так. Этих троих и кота ― обратно на кухню. Им теперь и после обеда работать, а этих… ― он взглянул на Стрёмного, Голода и Раздора и задумался. ― А этих ― в космос, ― скомандовал он. ― Без скафандра.***― И что теперь? ― спросила Марина, когда они домывали последнюю партию тарелок.― Теперь пора тебя возвращать к жизни, ― устало заявила Смерть и выдавила последнюю каплю моющего средства на губку.продолжение следует...Александр Райн

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